Обзорные и познавательные экскурсии Тивата

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Тивате на русском языке, цены от €270. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
На машине
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Исследуйте Котор и Пераст, узнайте о венецианском наследии и османском влиянии. Полюбуйтесь архитектурой и узнайте историю этих удивительных мест
«Вы побываете на острове Богородицы, где осмотрите его главные достопримечательности»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от €480 за всё до 6 чел.
Из Тивата - к Скадарскому озеру
На машине
На катере
7.5 часов
11 отзывов
Водная прогулка
Из Тивата - к Скадарскому озеру: природа, история и виноделие
Путешествие к Скадарскому озеру из Тивата подарит вам незабываемые впечатления: живописные виды, древние монастыри и дегустация местных вин
Начало: Тиват, Будва
«Вы искупаетесь в самом большом озере на Балканах, исследуете древние храмы и познакомитесь с жизнью и работой виноделов»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
€270 за всё до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови (из Тивата)
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови (из Тивата): индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Херцег-Нови, исследуя его главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте истории, которые делают этот город уникальным
«Экскурсия без суеты в дружеской атмосфере по главным достопримечательностям города — что может быть лучше для знакомства с Херцег-Нови»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
€270 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    14 августа 2025
    Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
    очень хорошая экскурсия. все, как я хотела – обзорная экскурсия с небольшим количеством исторических справок. я впервые в черногории, поэтому
    мне было безумно интересно все смотреть, слушать евгения, ходить по улочкам городов. если вы не первый раз в стране, то, наверное, не понравится, потому что мало времени отводится на посещение каждого города, чтобы полноценно его изучить. мне именно так надо было, поэтому я довольна.

  • П
    ПотапенкотЕлена
    2 августа 2025
    Тайны Херцег-Нови (из Тивата)
    Спасибо Ксении организатору и Александру экскурсоводу! Мы посетили старый город Херцег - Нови! Окунулись в историю города, страны! Александр во
    время экскурсии показал нам захватывающие виды на горы и залив! Спасибо всем, время прошло быстро и мы даже не устали от поездки в машине! Александр прекрасный рассказчик и водитель!

  • В
    Виктория
    16 июля 2025
    Тайны Херцег-Нови (из Тивата)
    Нам все понравилось. Организатор и экскурсовод Александр были внимательны к нашим просьбам. По договоренности, встретили в аэропорту и провели прекрасную
    экскурсию с доставкой нас в конце к месту нашего проживания в Черногории. Сама экскурсия интересная, особенно если ты в первый раз в стране, рекомендую.

  • В
    Виктория
    8 октября 2024
    Тайны Херцег-Нови (из Тивата)
    Восторг от экскурсии! Большая благодарность за теплоту и любовь к своему делу. Интересно, познавательно и очень легко в коммуникации. Прекрасный день!
  • Т
    Татьяна
    12 августа 2021
    Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
    Интересно, весело, познавательно, красиво!
    Спасибо гиду за этот замечательный день!
  • Т
    Таисия
    30 июля 2021
    Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
    Если хотите экскурсию с профессиональным гидом и замечательным настроением- вам сюда!!!
    Благодарим и очень рекомендуем Вас, Евгений!!!
  • М
    Марина
    27 октября 2019
    Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
    Хорошая экскурсия, Евгений молодец, много всего рассказывал и показывал. Спасибо!
  • Ю
    Юрий
    9 ноября 2018
    Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
    Были на экскурсии Боко-Которский залив. Все очень понравилось. Были на своем автомобиле. Посмотрели очень много для одного дня,благодаря организации и знаниям Евгения. Он молодец. Знает свое дело. Всем советую.
  • Г
    Григорий
    4 октября 2018
    Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
    Экскурсия была очень насыщеная, познавательная и развлекательная одновременно!
    Евгений професиональный гид с очень индивидуальным подходом к каждой экскурсии.
    Нам очень понравилась экскурсия.
    Евгений не смотрел на часы а старался рассказать нам как можно больше о стране которую он знает и любит.
    С уважением Григорий, Галина

  • М
    Марина
    20 сентября 2018
    Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
    Экскурсия очень познавательная и не утомительная. Евгений замечательный гид! Интересный рассказчик, внимателен к гостям, много показал и вкусно покормил.
  • П
    Петр
    29 июля 2018
    Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
    Экскурсия и гид: все отлично! Жарко только, но что вы хотите от лета в Черногории)))
  • В
    Виктория
    2 июля 2018
    Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
    Ездили на 2 экскурсии с Евгением, организация великолепная! Были показаны все самые лучшие и красивейшие места! Гид знает все лучшие
    рестораны и заведения с самыми вкусными национальными блюдами! Про Черногорию знает всё! Евгени Кто хочет на потрясающую экскурсию полную впечатлений, обязательно обращайтесь к Евгению!!!!

  • А
    Айдана
    1 июля 2018
    Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
    Экскурсия просто замечательная! Все продумано до мелочей. Евгений - высокопрофессиональный гид, интересный рассказчик и собеседник. Всем рекомендую воспользоваться именно его экскурсией.

Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тивате
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
  2. Из Тивата - к Скадарскому озеру
  3. Тайны Херцег-Нови (из Тивата)
Какие места ещё посмотреть в Тивате
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Тивату в декабре 2025
Сейчас в Тивате в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 480. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Изучение достопримечательностей города Тивата нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Тивате много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории на русском языке