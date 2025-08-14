Индивидуальная
до 6 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Исследуйте Котор и Пераст, узнайте о венецианском наследии и османском влиянии. Полюбуйтесь архитектурой и узнайте историю этих удивительных мест
«Вы побываете на острове Богородицы, где осмотрите его главные достопримечательности»
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от €480 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Из Тивата - к Скадарскому озеру: природа, история и виноделие
Путешествие к Скадарскому озеру из Тивата подарит вам незабываемые впечатления: живописные виды, древние монастыри и дегустация местных вин
Начало: Тиват, Будва
«Вы искупаетесь в самом большом озере на Балканах, исследуете древние храмы и познакомитесь с жизнью и работой виноделов»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови (из Тивата): индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Херцег-Нови, исследуя его главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте истории, которые делают этот город уникальным
«Экскурсия без суеты в дружеской атмосфере по главным достопримечательностям города — что может быть лучше для знакомства с Херцег-Нови»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
€270 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера14 августа 2025очень хорошая экскурсия. все, как я хотела – обзорная экскурсия с небольшим количеством исторических справок. я впервые в черногории, поэтому
- ППотапенкотЕлена2 августа 2025Спасибо Ксении организатору и Александру экскурсоводу! Мы посетили старый город Херцег - Нови! Окунулись в историю города, страны! Александр во
- ВВиктория16 июля 2025Нам все понравилось. Организатор и экскурсовод Александр были внимательны к нашим просьбам. По договоренности, встретили в аэропорту и провели прекрасную
- ВВиктория8 октября 2024Восторг от экскурсии! Большая благодарность за теплоту и любовь к своему делу. Интересно, познавательно и очень легко в коммуникации. Прекрасный день!
- ТТатьяна12 августа 2021Интересно, весело, познавательно, красиво!
Спасибо гиду за этот замечательный день!
- ТТаисия30 июля 2021Если хотите экскурсию с профессиональным гидом и замечательным настроением- вам сюда!!!
Благодарим и очень рекомендуем Вас, Евгений!!!
- ММарина27 октября 2019Хорошая экскурсия, Евгений молодец, много всего рассказывал и показывал. Спасибо!
- ЮЮрий9 ноября 2018Были на экскурсии Боко-Которский залив. Все очень понравилось. Были на своем автомобиле. Посмотрели очень много для одного дня,благодаря организации и знаниям Евгения. Он молодец. Знает свое дело. Всем советую.
- ГГригорий4 октября 2018Экскурсия была очень насыщеная, познавательная и развлекательная одновременно!
Евгений професиональный гид с очень индивидуальным подходом к каждой экскурсии.
Нам очень понравилась экскурсия.
- ММарина20 сентября 2018Экскурсия очень познавательная и не утомительная. Евгений замечательный гид! Интересный рассказчик, внимателен к гостям, много показал и вкусно покормил.
- ППетр29 июля 2018Экскурсия и гид: все отлично! Жарко только, но что вы хотите от лета в Черногории)))
- ВВиктория2 июля 2018Ездили на 2 экскурсии с Евгением, организация великолепная! Были показаны все самые лучшие и красивейшие места! Гид знает все лучшие
- ААйдана1 июля 2018Экскурсия просто замечательная! Все продумано до мелочей. Евгений - высокопрофессиональный гид, интересный рассказчик и собеседник. Всем рекомендую воспользоваться именно его экскурсией.
