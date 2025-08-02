Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Тивату: озера, горы и традиционная кухня. Уникальные виды и насыщенная программа ждут вас
Начало: В Которе, Тивате или Будве
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Исследуйте Котор и Пераст, узнайте о венецианском наследии и османском влиянии. Полюбуйтесь архитектурой и узнайте историю этих удивительных мест
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €480 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тиват - три лица приморского города
Откройте для себя Тиват с трех сторон: роскошная набережная, уединенный остров Цветов и заброшенная горная деревня. Экскурсия для всех возрастов
Начало: Тиват
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови (из Тивата): индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Херцег-Нови, исследуя его главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте истории, которые делают этот город уникальным
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€270 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППотапенкотЕлена2 августа 2025Спасибо Ксении организатору и Александру экскурсоводу! Мы посетили старый город Херцег - Нови! Окунулись в историю города, страны! Александр во
- ВВиктория16 июля 2025Нам все понравилось. Организатор и экскурсовод Александр были внимательны к нашим просьбам. По договоренности, встретили в аэропорту и провели прекрасную
- ВВиктория8 октября 2024Восторг от экскурсии! Большая благодарность за теплоту и любовь к своему делу. Интересно, познавательно и очень легко в коммуникации. Прекрасный день!
Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тивате
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Тивате
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Тивату в декабре 2025
Сейчас в Тивате в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 160 до 480. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Тивате (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 48 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль