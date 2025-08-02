Мои заказы

Экскурсии Тивата об истории и архитектуре

Найдено 4 экскурсии в категории «История и архитектура» в Тивате на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
На машине
На катере
8 часов
15 отзывов
Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Тивату: озера, горы и традиционная кухня. Уникальные виды и насыщенная программа ждут вас
Начало: В Которе, Тивате или Будве
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
На машине
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Исследуйте Котор и Пераст, узнайте о венецианском наследии и османском влиянии. Полюбуйтесь архитектурой и узнайте историю этих удивительных мест
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €480 за всё до 6 чел.
Тиват - три лица приморского города
На машине
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тиват - три лица приморского города
Откройте для себя Тиват с трех сторон: роскошная набережная, уединенный остров Цветов и заброшенная горная деревня. Экскурсия для всех возрастов
Начало: Тиват
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови (из Тивата)
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови (из Тивата): индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Херцег-Нови, исследуя его главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте истории, которые делают этот город уникальным
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€270 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    ПотапенкотЕлена
    2 августа 2025
    Тайны Херцег-Нови (из Тивата)
    Спасибо Ксении организатору и Александру экскурсоводу! Мы посетили старый город Херцег - Нови! Окунулись в историю города, страны! Александр во
    читать дальше

    время экскурсии показал нам захватывающие виды на горы и залив! Спасибо всем, время прошло быстро и мы даже не устали от поездки в машине! Александр прекрасный рассказчик и водитель!

  • В
    Виктория
    16 июля 2025
    Тайны Херцег-Нови (из Тивата)
    Нам все понравилось. Организатор и экскурсовод Александр были внимательны к нашим просьбам. По договоренности, встретили в аэропорту и провели прекрасную
    читать дальше

    экскурсию с доставкой нас в конце к месту нашего проживания в Черногории. Сама экскурсия интересная, особенно если ты в первый раз в стране, рекомендую.

  • В
    Виктория
    8 октября 2024
    Тайны Херцег-Нови (из Тивата)
    Восторг от экскурсии! Большая благодарность за теплоту и любовь к своему делу. Интересно, познавательно и очень легко в коммуникации. Прекрасный день!

Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тивате
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
  2. Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
  3. Тиват - три лица приморского города
  4. Тайны Херцег-Нови (из Тивата)
Какие места ещё посмотреть в Тивате
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Тивату в декабре 2025
Сейчас в Тивате в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 160 до 480. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Тивате (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 48 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль