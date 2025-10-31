Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Тивату: озера, горы и традиционная кухня. Уникальные виды и насыщенная программа ждут вас
Начало: В Которе, Тивате или Будве
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Исследуйте Котор и Пераст, узнайте о венецианском наследии и османском влиянии. Полюбуйтесь архитектурой и узнайте историю этих удивительных мест
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €480 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тиват - три лица приморского города
Откройте для себя Тиват с трех сторон: роскошная набережная, уединенный остров Цветов и заброшенная горная деревня. Экскурсия для всех возрастов
Начало: Тиват
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Черногорию
Погрузитесь в атмосферу Черногории, где вас ждут живописные пейзажи и уникальные традиции. Узнайте о богатой истории и культуре этой страны
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
€345 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна31 октября 2025Отличная экскурсия, большое спасибо Ивану. Экскурсия очень насыщенная, посетили несколько городов и деревень, пересекли несколько климатических зон, проехав по живописным горным дорогам. Иван очень интересно рассказывает как об истории Черногории, так и о современной жизни в стране.
- ААнна10 октября 2025Вместе с мужем отправились с Иваном из Будвы на север Черногории к Скадарскому озеру и горе Ловчен, по пути Иван
- ТТамара7 сентября 2025Мы провели с Иваном несколько прекрасных часов. Увидели невероятно красивые пейзажи, с высоты любовались заливом, горами, городами, проехали по живописнейшему
- ЕЕлизавета7 сентября 2025С Иваном путешествуем по Черногории уже второй раз, и снова восторг! Я многое здесь видела, и Иван построил индивидуальный маршрут
- ААнна6 сентября 2025Иван отличный гид! Подстроил маршрут под мои предпочтения. Рассказал много интересного🔥
Впечатления от экскурсии великолепные!!
- ИИрина4 сентября 2025Даже не знаю, что больше понравилось… сама экскурсия или общение с замечательным гидом Иваном, который является черногорцем и местным жителем.
- RRegina3 сентября 2025Наша вторая экскурсия с Иваном прошла также на одном дыхании. Иван предупредителен, интересный собеседник, замечательный водитель, прекрасный фотограф. Серпантины с
- RRegina1 сентября 2025Посетили экскурсию с Иваном
«Влюбиться в Черногорию». Мы, путешественники со стажем, в Черногории впервые и Иван действительно смог сделать так, что
- IIlan17 августа 2025Потрясающая экскурсия с Иваном — высший пилотаж!
Если вы хотите не просто увидеть Черногорию, а влюбиться в неё навсегда — вам
- ЯЯна13 августа 2025Для нашего первого путешествия в Черногорию выбрали экскурсию у Ивана. Иван очень приветлив и доброжелателен, экскурсия прошла с удовольствием и
- ЕЕлена1 августа 2025Великолепная экскурсия!
Потрясающий гид Иван. Интересный рассказчик, узнали много о Черногории и о её истории и об особенностях характера черногорцев. Были неожиданные приятные сюрпризы. Путешествия на катере по Скадарскому озеру- это отдельное приключение. Очень рекомендую!
Эмоции зашкаливают!
Спасибо огромное Ивану!
Мечтаем о новой встрече!
- ММарина15 июля 2025Всем доброго…!
И с самого начала большой привет Ивану, огромный респект и спасибо за программу «Влюбиться в Черногорию», которую Иван организовал
- ННадя10 июля 2025Искренне рекомендуем экскурсию «Влюбиться в Черногорию» с Иваном!
Мы были на экскурсии с Иваном в конце июня — и это был
- ККурапов4 июля 2025Очень хорошая экскурсия. Было немного жарко, но это с лихвой компенсировалось потрясающими видами. Черногория прекрасна. Иван очень доброжелательный. Очень хороший и аккуратный водитель. Это очень важно!
- ММаргарита27 июня 2025Мы в восторге от экскурсии! Маршрут длинный,но очень интересный! Виды завораживают,картины меняются постоянно. Иван любит и знает свою прекрасную страну и умеет показать лучшее. Ещё,что очень важно на горных дорогах,надёжный и внимательный водитель. Поездка прошла весело и познавательно. Спасибо!
- ЕЕкатерина15 июня 2025Нам понравилось. Было ненавязчиво. красиво. интересно, легко. И даже вкусно. Маршрут проходил через долину Скадарского озера с чудесными панорамами, которые
- ДДенис12 июня 2025Отличная экскурсия. На месте чуть отредактировали маршрут учитывая мои пожелания. Хорошая машина, это важно для подобной экскурсии. Ивану спасибо. Черногория просто сказка.
- ЕЕлена21 мая 2025Иван - просто супер!
Приехал в отель заранее, был невероятно позитивным и всю дорогу заботился о том, чтобы экскурсия прошла максимально
- аанастасия19 мая 2025Потрясающая экскурсия, большое спасибо Ивану!
- ММария16 мая 2025Очень понравилась экскурсия, мы посетили много интересных и красивых мест. Иван отличный рассказчик, отвечал на все наши вопросы и много рассказавал не только про туристические места. Однозначно рекомендую.
