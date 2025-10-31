Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Тивате на русском языке, цены от €160, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
На машине
На катере
8 часов
15 отзывов
Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Тивату: озера, горы и традиционная кухня. Уникальные виды и насыщенная программа ждут вас
Начало: В Которе, Тивате или Будве
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Черногорию
На машине
11 часов
62 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Черногорию
Погрузитесь в атмосферу Черногории, где вас ждут живописные пейзажи и уникальные традиции. Узнайте о богатой истории и культуре этой страны
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
€345 за всё до 4 чел.
Романтичный Херцег-Нови
На машине
4 часа
-
20%
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Романтичный Херцег-Нови: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Херцег-Нови, города художников и писателей. Откройте для себя его архитектурные изюминки и захватывающие виды на Боко-Которский залив
Начало: Херцег Нови
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€160€200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    31 октября 2025
    Влюбиться в Черногорию
    Отличная экскурсия, большое спасибо Ивану. Экскурсия очень насыщенная, посетили несколько городов и деревень, пересекли несколько климатических зон, проехав по живописным горным дорогам. Иван очень интересно рассказывает как об истории Черногории, так и о современной жизни в стране.
  • А
    Анна
    10 октября 2025
    Влюбиться в Черногорию
    Вместе с мужем отправились с Иваном из Будвы на север Черногории к Скадарскому озеру и горе Ловчен, по пути Иван
    читать дальше

    показал нам много мест которые не были отмечены в путеводителях, множество незабываемых пейзажей и выбор самых лучших обзорных точек. Иван отличный гид и собеседник, нам удалось намного лучше понять устройство жизни черногорцев, их связь с родной землей и обсудить множество вопросов которые нас интересовали о культуре и истории Черногории и других бывших югославских республик. Иван не просто рассказывает информацию, которую при желании можно нагуглить в интернете, он дает много инсайтов из реальной жизни черногорцев и собственного опыта, ну и просто очень харизматичный и приятный человек! Спасибо, нам очень понравилось👍

  • Т
    Тамара
    7 сентября 2025
    Влюбиться в Черногорию
    Мы провели с Иваном несколько прекрасных часов. Увидели невероятно красивые пейзажи, с высоты любовались заливом, горами, городами, проехали по живописнейшему
    читать дальше

    серпантину не один десяток километров.
    Иван прекрасный рассказчик, знаток истории своей страны, остроумный и интересный собеседник. Что немаловажно, он отличный, внимательный и прелусмотрительный водитель.
    Отдельным удовольствием был замечательный обед в красивейшем месте.
    Иван один из лучших гидов-водителей, которых мы встречали. Также ценны его рекомендации ресторанов "для местных", где мы собираемся побывать.
    Мы рады, что нашим гидом оказался именно он. Спасибо и всего наилучшего, дорогой Иван!

  • Е
    Елизавета
    7 сентября 2025
    Влюбиться в Черногорию
    С Иваном путешествуем по Черногории уже второй раз, и снова восторг! Я многое здесь видела, и Иван построил индивидуальный маршрут
    читать дальше

    и провез нас по новым местам. Мы проехались по сложным серпантинам с потрясающими видами, и отлично провели время. Спасибо большое за гостеприимство и отличную организацию!

    С Иваном путешествуем по Черногории уже второй раз, и снова восторг! Я многое здесь видела, и Иван построил индивидуальный маршрут и провез нас по новым местам. Мы проехались по сложным серпантинам с потрясающими видами, и отлично провели время. Спасибо большое за гостеприимство и отличную организацию!
  • А
    Анна
    6 сентября 2025
    Влюбиться в Черногорию
    Иван отличный гид! Подстроил маршрут под мои предпочтения. Рассказал много интересного🔥
    Впечатления от экскурсии великолепные!!
  • И
    Ирина
    4 сентября 2025
    Влюбиться в Черногорию
    Даже не знаю, что больше понравилось… сама экскурсия или общение с замечательным гидом Иваном, который является черногорцем и местным жителем.
    читать дальше

    Наверное, всё в совокупности дало нам прекрасную возможность немного понять новую для нас страну. Прекрасные природные жемчужины Черногории, которые нам показал Иван, вместе с его непринужденным общением и хорошим чувством юмора оставили незабываемое впечатление! Спасибо!

    Даже не знаю, что больше понравилось… сама экскурсия или общение с замечательным гидом Иваном, который является черногорцем и местным жителем. Наверное, всё в совокупности дало нам прекрасную возможность немного понять новую для нас страну. Прекрасные природные жемчужины Черногории, которые нам показал Иван, вместе с его непринужденным общением и хорошим чувством юмора оставили незабываемое впечатление! Спасибо!
  • R
    Regina
    3 сентября 2025
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
    Наша вторая экскурсия с Иваном прошла также на одном дыхании. Иван предупредителен, интересный собеседник, замечательный водитель, прекрасный фотограф. Серпантины с
    читать дальше

    ним оказались совсем не страшны, виды просто несравненные!!! Вкусный черногорский обед а деревне Негуши. Всем рекомендуем Ивана, он сделает все, чтобы Вы полюбили эту прекрасную страну!!!

    Наша вторая экскурсия с Иваном прошла также на одном дыхании. Иван предупредителен, интересный собеседник, замечательный водитель, прекрасный фотограф. Серпантины с ним оказались совсем не страшны, виды просто несравненные!!! Вкусный черногорский обед а деревне Негуши. Всем рекомендуем Ивана, он сделает все, чтобы Вы полюбили эту прекрасную страну!!!
  • R
    Regina
    1 сентября 2025
    Влюбиться в Черногорию
    Посетили экскурсию с Иваном
    «Влюбиться в Черногорию». Мы, путешественники со стажем, в Черногории впервые и Иван действительно смог сделать так, что
    читать дальше

    мы полюбили эту прекрасную страну •
    Шикарные виды по нашему маршруту незабываемы, проникли в нашу душу и останутся там навсегда. Маршрут продуман, беседа выстроена в виде диалога, короткие и лаконичные рассказы истории этой страны, которые не утомляют. Вкусный обед и терпкий глинтвейн в парке Дурмитор никого не оставит равнодушным (спасибо Ивану за то что помог с выбором традиционных блюд). Впечатление о Черном озере в этом парке не испортил даже дождь, а на этот случай у Ивана были зонты!!!
    Рекомендую Ивана, с ним комфортно и непринужденно!

  • I
    Ilan
    17 августа 2025
    Влюбиться в Черногорию
    Потрясающая экскурсия с Иваном — высший пилотаж!

    Если вы хотите не просто увидеть Черногорию, а влюбиться в неё навсегда — вам
    читать дальше

    точно к Ивану!

    Мы провели день, полный восторга, впечатлений и красоты: 19 озёр, национальные парки, горы, поля, реки, захватывающие дух пейзажи — всё это мы проехали с комфортом на BMW, наслаждаясь каждой минутой путешествия.

    Иван — не просто экскурсовод, а настоящий знаток, тонкий рассказчик и потрясающий человек. Он чувствует настроение группы, подбирает темп, знает лучшие смотровые точки, где, кажется, даже воздух другой — чище, чище мысли и светлее чувства.

    А обед в ресторане "Crno Jezero" стал настоящим гастрономическим праздником! Вкуснейшие блюда местной кухни, чудесное местное вино, приветливый персонал и потрясающий вид на природу — всё это сделало наш день ещё ярче и полнее. Это было не просто питание — это был опыт, который хочется повторить!

    Каждая остановка была продумана до мелочей, каждый маршрут — как красивейшая кинолента, где ты одновременно зритель и герой. Это не просто поездка — это настоящее приключение с человеком, который влюблён в свою страну и умеет передать эту любовь вам.

    Рекомендую от всей души! Черногория с Иваном — это совсем другая Черногория. Та, которую вы запомните навсегда.

  • Я
    Яна
    13 августа 2025
    Влюбиться в Черногорию
    Для нашего первого путешествия в Черногорию выбрали экскурсию у Ивана. Иван очень приветлив и доброжелателен, экскурсия прошла с удовольствием и
    читать дальше

    интересом! Проехали безумной красоты места в течение экскурсии: горы, озера, реки, каньоны и ущелья. А также на обед посетили отличный ресторан.
    На обратной дороге мы снова рассматривали красоты этой страны, восхитились панорамой Боко-Которской бухты. Экскурсия пролетела на одном дыхании.
    Очень рекомендую данную экскурсию и гида!

    Для нашего первого путешествия в Черногорию выбрали экскурсию у Ивана. Иван очень приветлив и доброжелателен, экскурсия прошла с удовольствием и интересом! Проехали безумной красоты места в течение экскурсии: горы, озера, реки, каньоны и ущелья. А также на обед посетили отличный ресторан.
    На обратной дороге мы снова рассматривали красоты этой страны, восхитились панорамой Боко-Которской бухты. Экскурсия пролетела на одном дыхании.
    Очень рекомендую данную экскурсию и гида!
  • Е
    Елена
    1 августа 2025
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
    Великолепная экскурсия!
    Потрясающий гид Иван. Интересный рассказчик, узнали много о Черногории и о её истории и об особенностях характера черногорцев. Были неожиданные приятные сюрпризы. Путешествия на катере по Скадарскому озеру- это отдельное приключение. Очень рекомендую!
    Эмоции зашкаливают!
    Спасибо огромное Ивану!
    Мечтаем о новой встрече!
    Великолепная экскурсия!
  • М
    Марина
    15 июля 2025
    Влюбиться в Черногорию
    Всем доброго…!

    И с самого начала большой привет Ивану, огромный респект и спасибо за программу «Влюбиться в Черногорию», которую Иван организовал
    читать дальше

    для нас 29 июня! Если Вы хотите окунуться и почувствовать атмосферу разной Черногории, Вы готовы получить заряд позитива и хорошего чувства юмора, Вам нравится лёгкий и приятный для слуха акцент интересного собеседника черногорца, владеющего на очень хорошем уровне русским языком, Вы любите завораживающий слегка хрипловатый тембр, Вы готовы в приятельской атмосфере провести более 10 часов и проехать около пяти сотен километров созерцая красоты Черногории – то Вам в увлекательное путешествие с Иваном!

    Ещё раз, спасибо Иван!

    С уважением и дружеским рукопожатием,
    Сергей, Марина, Артур и малыш Костя.

  • Н
    Надя
    10 июля 2025
    Влюбиться в Черногорию
    Искренне рекомендуем экскурсию «Влюбиться в Черногорию» с Иваном!

    Мы были на экскурсии с Иваном в конце июня — и это был
    читать дальше

    один из лучших дней за всё время путешествия. Заранее обсудили с ним, что хотелось бы увидеть, и он не только учёл все наши пожелания, но и предложил отличные идеи, благодаря которым маршрут стал ещё интереснее и сбалансированнее. Всё было организовано идеально: удобно, комфортно, душевно.

    Иван — очень увлечённый и внимательный гид. Он не просто водит по маршруту, а делится историей и атмосферой страны. Его рассказы живые, интересные, без перегрузки фактами — больше как разговор с человеком, который по-настоящему любит Черногорию и хочет, чтобы вы её тоже почувствовали.

    Очень понравилось, что маршрут был гибким. Если хотелось задержаться где-то подольше или изменить планы по ходу — не было никаких проблем, Иван всё с лёгкостью подстраивал под нас.
    Пейзажи, конечно, завораживающие: от лазурных бухт до панорамных видов с высоты гор!!! Благодаря Ивану мы увидели не только знаковые места, но и скрытые уголки, куда редко добираются туристы. Даже место для обеда было выбрано с душой — с прекрасным видом и вкусной местной кухней.

    В конце дня мы действительно почувствовали, что влюбились в Черногорию. Это не просто экскурсия, а настоящее путешествие с эмоциями, открытиями и ощущением, что прикоснулся к чему-то настоящему.

    Огромное спасибо Ивану за атмосферу, заботу и искреннюю любовь к своей стране, которую он так щедро передаёт! Рекомендуем всем, кто хочет не только увидеть, но и прочувствовать Черногорию.

    Искренне рекомендуем экскурсию «Влюбиться в Черногорию» с Иваном!
  • К
    Курапов
    4 июля 2025
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
    Очень хорошая экскурсия. Было немного жарко, но это с лихвой компенсировалось потрясающими видами. Черногория прекрасна. Иван очень доброжелательный. Очень хороший и аккуратный водитель. Это очень важно!
  • М
    Маргарита
    27 июня 2025
    Влюбиться в Черногорию
    Мы в восторге от экскурсии! Маршрут длинный,но очень интересный! Виды завораживают,картины меняются постоянно. Иван любит и знает свою прекрасную страну и умеет показать лучшее. Ещё,что очень важно на горных дорогах,надёжный и внимательный водитель. Поездка прошла весело и познавательно. Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    15 июня 2025
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
    Нам понравилось. Было ненавязчиво. красиво. интересно, легко. И даже вкусно. Маршрут проходил через долину Скадарского озера с чудесными панорамами, которые
    читать дальше

    уже стоят того, чтобы поехать. Мы брали экскурсию на катере (85 евро за прогулку) по 'Амазонке' (речка, которая действительно напоминает что-то экзотическое - остались в полном восторге. Обед был в деревне Негуши, очень вкусно, не сильно дорого (несколько дешевле, чем на пляже). Черногория во время таких экскурсий открывается совсем с другой стороны!

    Нам понравилось. Было ненавязчиво. красиво. интересно, легко. И даже вкусно. Маршрут проходил через долину Скадарского озера
  • Д
    Денис
    12 июня 2025
    Влюбиться в Черногорию
    Отличная экскурсия. На месте чуть отредактировали маршрут учитывая мои пожелания. Хорошая машина, это важно для подобной экскурсии. Ивану спасибо. Черногория просто сказка.
  • Е
    Елена
    21 мая 2025
    Влюбиться в Черногорию
    Иван - просто супер!
    Приехал в отель заранее, был невероятно позитивным и всю дорогу заботился о том, чтобы экскурсия прошла максимально
    читать дальше

    комфортно. Мы проехали совершенно потрясающий по своей красоте маршрут с юга на север и обратно. От побережья с бирюзовым цветом воды и изумительными островами до величественных горных озеро в Национальном парке Дурмитор на севере. Посмотрели абсолютно все, что было в программе.
    Иван очень приятный в общении, прекрасно понимает темп, в котором нужно вести такую насыщенную программу, помогает по всем вопросам и делает замечательные фотографии.
    Такой маршрут самостоятельно без гида точно не осилить.
    Но экскурсию надо обязательно брать у Ивана!

    Иван - просто супер!
  • а
    анастасия
    19 мая 2025
    Влюбиться в Черногорию
    Потрясающая экскурсия, большое спасибо Ивану!
    Потрясающая экскурсия, большое спасибо Ивану!
  • М
    Мария
    16 мая 2025
    Влюбиться в Черногорию
    Очень понравилась экскурсия, мы посетили много интересных и красивых мест. Иван отличный рассказчик, отвечал на все наши вопросы и много рассказавал не только про туристические места. Однозначно рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тивате
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
  2. Влюбиться в Черногорию
  3. Романтичный Херцег-Нови
Какие места ещё посмотреть в Тивате
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Тивату в декабре 2025
Сейчас в Тивате в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 345 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Тивате (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 81 ⭐ отзыв, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль