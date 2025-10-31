Отличная экскурсия, большое спасибо Ивану. Экскурсия очень насыщенная, посетили несколько городов и деревень, пересекли несколько климатических зон, проехав по живописным горным дорогам. Иван очень интересно рассказывает как об истории Черногории, так и о современной жизни в стране.
Вместе с мужем отправились с Иваном из Будвы на север Черногории к Скадарскому озеру и горе Ловчен, по пути Иван
показал нам много мест которые не были отмечены в путеводителях, множество незабываемых пейзажей и выбор самых лучших обзорных точек. Иван отличный гид и собеседник, нам удалось намного лучше понять устройство жизни черногорцев, их связь с родной землей и обсудить множество вопросов которые нас интересовали о культуре и истории Черногории и других бывших югославских республик. Иван не просто рассказывает информацию, которую при желании можно нагуглить в интернете, он дает много инсайтов из реальной жизни черногорцев и собственного опыта, ну и просто очень харизматичный и приятный человек! Спасибо, нам очень понравилось👍
Мы провели с Иваном несколько прекрасных часов. Увидели невероятно красивые пейзажи, с высоты любовались заливом, горами, городами, проехали по живописнейшему
серпантину не один десяток километров. Иван прекрасный рассказчик, знаток истории своей страны, остроумный и интересный собеседник. Что немаловажно, он отличный, внимательный и прелусмотрительный водитель. Отдельным удовольствием был замечательный обед в красивейшем месте. Иван один из лучших гидов-водителей, которых мы встречали. Также ценны его рекомендации ресторанов "для местных", где мы собираемся побывать. Мы рады, что нашим гидом оказался именно он. Спасибо и всего наилучшего, дорогой Иван!
Даже не знаю, что больше понравилось… сама экскурсия или общение с замечательным гидом Иваном, который является черногорцем и местным жителем.
Наверное, всё в совокупности дало нам прекрасную возможность немного понять новую для нас страну. Прекрасные природные жемчужины Черногории, которые нам показал Иван, вместе с его непринужденным общением и хорошим чувством юмора оставили незабываемое впечатление! Спасибо!
Посетили экскурсию с Иваном «Влюбиться в Черногорию». Мы, путешественники со стажем, в Черногории впервые и Иван действительно смог сделать так, что
мы полюбили эту прекрасную страну • Шикарные виды по нашему маршруту незабываемы, проникли в нашу душу и останутся там навсегда. Маршрут продуман, беседа выстроена в виде диалога, короткие и лаконичные рассказы истории этой страны, которые не утомляют. Вкусный обед и терпкий глинтвейн в парке Дурмитор никого не оставит равнодушным (спасибо Ивану за то что помог с выбором традиционных блюд). Впечатление о Черном озере в этом парке не испортил даже дождь, а на этот случай у Ивана были зонты!!! Рекомендую Ивана, с ним комфортно и непринужденно!
Если вы хотите не просто увидеть Черногорию, а влюбиться в неё навсегда — вам
точно к Ивану!
Мы провели день, полный восторга, впечатлений и красоты: 19 озёр, национальные парки, горы, поля, реки, захватывающие дух пейзажи — всё это мы проехали с комфортом на BMW, наслаждаясь каждой минутой путешествия.
Иван — не просто экскурсовод, а настоящий знаток, тонкий рассказчик и потрясающий человек. Он чувствует настроение группы, подбирает темп, знает лучшие смотровые точки, где, кажется, даже воздух другой — чище, чище мысли и светлее чувства.
А обед в ресторане "Crno Jezero" стал настоящим гастрономическим праздником! Вкуснейшие блюда местной кухни, чудесное местное вино, приветливый персонал и потрясающий вид на природу — всё это сделало наш день ещё ярче и полнее. Это было не просто питание — это был опыт, который хочется повторить!
Каждая остановка была продумана до мелочей, каждый маршрут — как красивейшая кинолента, где ты одновременно зритель и герой. Это не просто поездка — это настоящее приключение с человеком, который влюблён в свою страну и умеет передать эту любовь вам.
Рекомендую от всей души! Черногория с Иваном — это совсем другая Черногория. Та, которую вы запомните навсегда.
Для нашего первого путешествия в Черногорию выбрали экскурсию у Ивана. Иван очень приветлив и доброжелателен, экскурсия прошла с удовольствием и
интересом! Проехали безумной красоты места в течение экскурсии: горы, озера, реки, каньоны и ущелья. А также на обед посетили отличный ресторан. На обратной дороге мы снова рассматривали красоты этой страны, восхитились панорамой Боко-Которской бухты. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Очень рекомендую данную экскурсию и гида!
Великолепная экскурсия! Потрясающий гид Иван. Интересный рассказчик, узнали много о Черногории и о её истории и об особенностях характера черногорцев. Были неожиданные приятные сюрпризы. Путешествия на катере по Скадарскому озеру- это отдельное приключение. Очень рекомендую! Эмоции зашкаливают! Спасибо огромное Ивану! Мечтаем о новой встрече!
И с самого начала большой привет Ивану, огромный респект и спасибо за программу «Влюбиться в Черногорию», которую Иван организовал
для нас 29 июня! Если Вы хотите окунуться и почувствовать атмосферу разной Черногории, Вы готовы получить заряд позитива и хорошего чувства юмора, Вам нравится лёгкий и приятный для слуха акцент интересного собеседника черногорца, владеющего на очень хорошем уровне русским языком, Вы любите завораживающий слегка хрипловатый тембр, Вы готовы в приятельской атмосфере провести более 10 часов и проехать около пяти сотен километров созерцая красоты Черногории – то Вам в увлекательное путешествие с Иваном!
Ещё раз, спасибо Иван!
С уважением и дружеским рукопожатием, Сергей, Марина, Артур и малыш Костя.
Искренне рекомендуем экскурсию «Влюбиться в Черногорию» с Иваном!
Мы были на экскурсии с Иваном в конце июня — и это был
один из лучших дней за всё время путешествия. Заранее обсудили с ним, что хотелось бы увидеть, и он не только учёл все наши пожелания, но и предложил отличные идеи, благодаря которым маршрут стал ещё интереснее и сбалансированнее. Всё было организовано идеально: удобно, комфортно, душевно.
Иван — очень увлечённый и внимательный гид. Он не просто водит по маршруту, а делится историей и атмосферой страны. Его рассказы живые, интересные, без перегрузки фактами — больше как разговор с человеком, который по-настоящему любит Черногорию и хочет, чтобы вы её тоже почувствовали.
Очень понравилось, что маршрут был гибким. Если хотелось задержаться где-то подольше или изменить планы по ходу — не было никаких проблем, Иван всё с лёгкостью подстраивал под нас. Пейзажи, конечно, завораживающие: от лазурных бухт до панорамных видов с высоты гор!!! Благодаря Ивану мы увидели не только знаковые места, но и скрытые уголки, куда редко добираются туристы. Даже место для обеда было выбрано с душой — с прекрасным видом и вкусной местной кухней.
В конце дня мы действительно почувствовали, что влюбились в Черногорию. Это не просто экскурсия, а настоящее путешествие с эмоциями, открытиями и ощущением, что прикоснулся к чему-то настоящему.
Огромное спасибо Ивану за атмосферу, заботу и искреннюю любовь к своей стране, которую он так щедро передаёт! Рекомендуем всем, кто хочет не только увидеть, но и прочувствовать Черногорию.
Очень хорошая экскурсия. Было немного жарко, но это с лихвой компенсировалось потрясающими видами. Черногория прекрасна. Иван очень доброжелательный. Очень хороший и аккуратный водитель. Это очень важно!
Мы в восторге от экскурсии! Маршрут длинный,но очень интересный! Виды завораживают,картины меняются постоянно. Иван любит и знает свою прекрасную страну и умеет показать лучшее. Ещё,что очень важно на горных дорогах,надёжный и внимательный водитель. Поездка прошла весело и познавательно. Спасибо!
Нам понравилось. Было ненавязчиво. красиво. интересно, легко. И даже вкусно. Маршрут проходил через долину Скадарского озера с чудесными панорамами, которые
уже стоят того, чтобы поехать. Мы брали экскурсию на катере (85 евро за прогулку) по 'Амазонке' (речка, которая действительно напоминает что-то экзотическое - остались в полном восторге. Обед был в деревне Негуши, очень вкусно, не сильно дорого (несколько дешевле, чем на пляже). Черногория во время таких экскурсий открывается совсем с другой стороны!
Иван - просто супер! Приехал в отель заранее, был невероятно позитивным и всю дорогу заботился о том, чтобы экскурсия прошла максимально
комфортно. Мы проехали совершенно потрясающий по своей красоте маршрут с юга на север и обратно. От побережья с бирюзовым цветом воды и изумительными островами до величественных горных озеро в Национальном парке Дурмитор на севере. Посмотрели абсолютно все, что было в программе. Иван очень приятный в общении, прекрасно понимает темп, в котором нужно вести такую насыщенную программу, помогает по всем вопросам и делает замечательные фотографии. Такой маршрут самостоятельно без гида точно не осилить. Но экскурсию надо обязательно брать у Ивана!
Очень понравилась экскурсия, мы посетили много интересных и красивых мест. Иван отличный рассказчик, отвечал на все наши вопросы и много рассказавал не только про туристические места. Однозначно рекомендую.
