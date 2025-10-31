читать дальше

один из лучших дней за всё время путешествия. Заранее обсудили с ним, что хотелось бы увидеть, и он не только учёл все наши пожелания, но и предложил отличные идеи, благодаря которым маршрут стал ещё интереснее и сбалансированнее. Всё было организовано идеально: удобно, комфортно, душевно.



Иван — очень увлечённый и внимательный гид. Он не просто водит по маршруту, а делится историей и атмосферой страны. Его рассказы живые, интересные, без перегрузки фактами — больше как разговор с человеком, который по-настоящему любит Черногорию и хочет, чтобы вы её тоже почувствовали.



Очень понравилось, что маршрут был гибким. Если хотелось задержаться где-то подольше или изменить планы по ходу — не было никаких проблем, Иван всё с лёгкостью подстраивал под нас.

Пейзажи, конечно, завораживающие: от лазурных бухт до панорамных видов с высоты гор!!! Благодаря Ивану мы увидели не только знаковые места, но и скрытые уголки, куда редко добираются туристы. Даже место для обеда было выбрано с душой — с прекрасным видом и вкусной местной кухней.



В конце дня мы действительно почувствовали, что влюбились в Черногорию. Это не просто экскурсия, а настоящее путешествие с эмоциями, открытиями и ощущением, что прикоснулся к чему-то настоящему.



Огромное спасибо Ивану за атмосферу, заботу и искреннюю любовь к своей стране, которую он так щедро передаёт! Рекомендуем всем, кто хочет не только увидеть, но и прочувствовать Черногорию.