Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Тивату: озера, горы и традиционная кухня. Уникальные виды и насыщенная программа ждут вас
Начало: В Которе, Тивате или Будве
«Дополнительно оплачивается прогулка на лодке по Скадарскому озеру — от 25 евро (в зависимости от продолжительности и маршрута), входные билеты на Скадарское озеро — 5 евро/человек, еда и напитки в домашних ресторанах»
15 июн в 08:00
16 июн в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Из Тивата - к Скадарскому озеру: природа, история и виноделие
Путешествие к Скадарскому озеру из Тивата подарит вам незабываемые впечатления: живописные виды, древние монастыри и дегустация местных вин
Начало: Тиват, Будва
«Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: национальный парк — 5 евро, обед — 10-15 евро»
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Черногория со вкусом устриц и вина
Погрузитесь в атмосферу Черногории: устрицы из залива, терпкие вина и каменные городки. Уникальная экскурсия для гурманов и ценителей
«Дополнительно оплачивается дегустация на устричной ферме — €15 за чел»
Завтра в 08:00
13 июн в 08:00
€250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон22 апреля 2025Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за незабываемую поездку! Профессионализм, отличное знание истории и культуры, умение интересно и с душой
- JJolanta21 сентября 2024Понравилось! Великолепный, професиональный гид Олга. Спасибо
- ЗЗатуливетер18 сентября 2024Это просто великолепно! Огромное спасибо Ольге за такое увлекательное приключение! За 7-8 часов вы посетите самые красивейшие горные места побережья
- ААлдона7 сентября 2024Благодарим, Ольгу, за позновательную экскурсию. Комфортная поездка, с хорошим водителем. Испытали истинное удовольствие от увиденного и предложенного сервиса. Спасибо. Рекомендуем.
- ттатьяна31 августа 2024Незабываемая поездка с отличным гидом!
- ДДанил12 августа 2024Потрясающая экскурсия! От увиденного мурашки по коже! Спасибо Ивану за интересные рассказы и за комфортное вождение. В конце поездки нас завезли в кафе с традиционной черногорской едой, от которой мы также были в восторге! Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Тивату в июне 2025
Сейчас в Тивате в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 280. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Тивата, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2025