Гастрономические экскурсии Тивата

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Тивате на русском языке, цены от €240. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
На машине
На катере
8 часов
11 отзывов
Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Тивату: озера, горы и традиционная кухня. Уникальные виды и насыщенная программа ждут вас
Начало: В Которе, Тивате или Будве
«Дополнительно оплачивается прогулка на лодке по Скадарскому озеру — от 25 евро (в зависимости от продолжительности и маршрута), входные билеты на Скадарское озеро — 5 евро/человек, еда и напитки в домашних ресторанах»
15 июн в 08:00
16 июн в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Из Тивата - к Скадарскому озеру
На машине
На катере
7.5 часов
11 отзывов
Водная прогулка
Из Тивата - к Скадарскому озеру: природа, история и виноделие
Путешествие к Скадарскому озеру из Тивата подарит вам незабываемые впечатления: живописные виды, древние монастыри и дегустация местных вин
Начало: Тиват, Будва
«Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: национальный парк — 5 евро, обед — 10-15 евро»
€240 за всё до 4 чел.
Черногория со вкусом устриц и вина: гастропутешествие из Тивата
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Черногория со вкусом устриц и вина
Погрузитесь в атмосферу Черногории: устрицы из залива, терпкие вина и каменные городки. Уникальная экскурсия для гурманов и ценителей
«Дополнительно оплачивается дегустация на устричной ферме — €15 за чел»
Завтра в 08:00
13 июн в 08:00
€250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    22 апреля 2025
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за незабываемую поездку! Профессионализм, отличное знание истории и культуры, умение интересно и с душой
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    рассказать — всё это сделало наше путешествие по-настоящему особенным. Атмосфера была тёплой и дружелюбной, маршрут продуман до мелочей, вождение комфортное и безопасное. Рекомендую всем, кто хочет провести время с пользой и удовольствием! Подойдет любому составу, мы были с ребенком 8 лет, ребенок остался очень доволен! Шикарные виды и эмоции обеспечены!

  • J
    Jolanta
    21 сентября 2024
    Из Тивата - к Скадарскому озеру
    Понравилось! Великолепный, професиональный гид Олга. Спасибо
    Понравилось! Великолепный, професиональный гид Олга. СпасибоПонравилось! Великолепный, професиональный гид Олга. СпасибоПонравилось! Великолепный, професиональный гид Олга. СпасибоПонравилось! Великолепный, професиональный гид Олга. СпасибоПонравилось! Великолепный, професиональный гид Олга. СпасибоПонравилось! Великолепный, професиональный гид Олга. СпасибоПонравилось! Великолепный, професиональный гид Олга. Спасибо
  • З
    Затуливетер
    18 сентября 2024
    Из Тивата - к Скадарскому озеру
    Это просто великолепно! Огромное спасибо Ольге за такое увлекательное приключение! За 7-8 часов вы посетите самые красивейшие горные места побережья
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    Черногории, опуститесь в огромную пещеру и изюминка экскурсии - визит в настоящую рыбачью деревушку и поездка по рекам и Скадарскому озеру, наверное, с самым лучшим водителем катера из этих мест. Это настолько захватывающее путешествие с ветерком, насколько вообще возможно, вы не гуляли на катерах до этого, если не попробуете данную поездку. Абсолютный восторг под скоростную езду по каналам и живым коридорам озера, лавируя между островов. Однозначно рекомендую данную экскурсию.

    Это просто великолепно! Огромное спасибо Ольге за такое увлекательное приключение! За 7-8 часов вы посетите самыеЭто просто великолепно! Огромное спасибо Ольге за такое увлекательное приключение! За 7-8 часов вы посетите самыеЭто просто великолепно! Огромное спасибо Ольге за такое увлекательное приключение! За 7-8 часов вы посетите самыеЭто просто великолепно! Огромное спасибо Ольге за такое увлекательное приключение! За 7-8 часов вы посетите самыеЭто просто великолепно! Огромное спасибо Ольге за такое увлекательное приключение! За 7-8 часов вы посетите самыеЭто просто великолепно! Огромное спасибо Ольге за такое увлекательное приключение! За 7-8 часов вы посетите самыеЭто просто великолепно! Огромное спасибо Ольге за такое увлекательное приключение! За 7-8 часов вы посетите самые
  • А
    Алдона
    7 сентября 2024
    Из Тивата - к Скадарскому озеру
    Благодарим, Ольгу, за позновательную экскурсию. Комфортная поездка, с хорошим водителем. Испытали истинное удовольствие от увиденного и предложенного сервиса. Спасибо. Рекомендуем.
  • т
    татьяна
    31 августа 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
    Незабываемая поездка с отличным гидом!
  • Д
    Данил
    12 августа 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
    Потрясающая экскурсия! От увиденного мурашки по коже! Спасибо Ивану за интересные рассказы и за комфортное вождение. В конце поездки нас завезли в кафе с традиционной черногорской едой, от которой мы также были в восторге! Всем рекомендую!
    Потрясающая экскурсия! От увиденного мурашки по коже! Спасибо Ивану за интересные рассказы и за комфортное вождениеПотрясающая экскурсия! От увиденного мурашки по коже! Спасибо Ивану за интересные рассказы и за комфортное вождение

Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Гастрономические»

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Сколько стоит экскурсия по Тивату в июне 2025
Сейчас в Тивате в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 280. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Тивата, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2025