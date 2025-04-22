читать дальше

Черногории, опуститесь в огромную пещеру и изюминка экскурсии - визит в настоящую рыбачью деревушку и поездка по рекам и Скадарскому озеру, наверное, с самым лучшим водителем катера из этих мест. Это настолько захватывающее путешествие с ветерком, насколько вообще возможно, вы не гуляли на катерах до этого, если не попробуете данную поездку. Абсолютный восторг под скоростную езду по каналам и живым коридорам озера, лавируя между островов. Однозначно рекомендую данную экскурсию.