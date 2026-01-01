Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Тивату: озера, горы и традиционная кухня. Уникальные виды и насыщенная программа ждут вас
Начало: В Которе, Тивате или Будве
«Вы увидите крупнейшее озеро Балканского полуострова и реку Црноевича с высоты, со стороны и изнутри — во время 2-часовой прогулки на катере»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Из Тивата - к Скадарскому озеру
Путешествие к Скадарскому озеру из Тивата подарит вам незабываемые впечатления: живописные виды, древние монастыри и дегустация местных вин
Начало: Тиват, Будва
«Доехав с ветерком до прилегающей к Скадарскому озеру живописной рыбацкой деревни, мы пересядем на катер и отправимся исследовать старинные турецкие крепости и монастыри, расположенные на небольших островах и в прибрежных поселках»
7 апр в 08:00
8 апр в 08:00
€270 за всё до 4 чел.
-
17%
Водная прогулка
На Скадарское озеро - из Тивата
Погрузитесь в красоту Черногории: Скадарское озеро, Вирпазар и редкие птицы. Идеальное сочетание природы и истории для незабываемого дня
Начало: Тиват
«Прогулка на лодке* по Скадарскому озеру»
€290
€350 за всё до 3 чел.
