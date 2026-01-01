Найдено 3 экскурсии в категории « Озера » в Тивате на русском языке, цены от €270, скидки до 17%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине На катере 8 часов 15 отзывов Водная прогулка Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты Индивидуальная экскурсия по Тивату: озера, горы и традиционная кухня. Уникальные виды и насыщенная программа ждут вас Начало: В Которе, Тивате или Будве «Вы увидите крупнейшее озеро Балканского полуострова и реку Црноевича с высоты, со стороны и изнутри — во время 2-часовой прогулки на катере» €280 за всё до 4 чел. На машине На катере 7.5 часов 11 отзывов Водная прогулка Из Тивата - к Скадарскому озеру Путешествие к Скадарскому озеру из Тивата подарит вам незабываемые впечатления: живописные виды, древние монастыри и дегустация местных вин Начало: Тиват, Будва «Доехав с ветерком до прилегающей к Скадарскому озеру живописной рыбацкой деревни, мы пересядем на катер и отправимся исследовать старинные турецкие крепости и монастыри, расположенные на небольших островах и в прибрежных поселках» €270 за всё до 4 чел. 7 часов 17% Водная прогулка На Скадарское озеро - из Тивата Погрузитесь в красоту Черногории: Скадарское озеро, Вирпазар и редкие птицы. Идеальное сочетание природы и истории для незабываемого дня Начало: Тиват «Прогулка на лодке* по Скадарскому озеру» €290 €350 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Тивата

