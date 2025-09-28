Мои заказы

Романтические экскурсии по Тивату

Найдено 4 экскурсии в категории «Романтические» в Тивате на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
На машине
На катере
8 часов
15 отзывов
Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Тивату: озера, горы и традиционная кухня. Уникальные виды и насыщенная программа ждут вас
Начало: В Которе, Тивате или Будве
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
На машине
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Исследуйте Котор и Пераст, узнайте о венецианском наследии и османском влиянии. Полюбуйтесь архитектурой и узнайте историю этих удивительных мест
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €480 за всё до 6 чел.
Тиват - три лица приморского города
На машине
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тиват - три лица приморского города
Откройте для себя Тиват с трех сторон: роскошная набережная, уединенный остров Цветов и заброшенная горная деревня. Экскурсия для всех возрастов
Начало: Тиват
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Черногория со вкусом устриц и вина: гастропутешествие из Тивата
На машине
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Черногория со вкусом устриц и вина
Погрузитесь в атмосферу Черногории: устрицы из залива, терпкие вина и каменные городки. Уникальная экскурсия для гурманов и ценителей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€259 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    28 сентября 2025
    Черногория со вкусом устриц и вина: гастропутешествие из Тивата
    Дата посещения: 26 сентября 2025
    Познакомилась с прекрасным гидом Оксаной, очень профессиональный и приятный собеседник!!! Экскурсия прошла на одном дыхании, на комфортабельном электромобиле Тесла👌🏻!!! Спасибо организаторам!!!
  • В
    Виктория
    16 ноября 2025
    Черногория со вкусом устриц и вина: гастропутешествие из Тивата
    Мы в полном восторге от этого дня! У нас была экскурсия с Оксаной с посещением устричной фермы, Пераста и острова
    читать дальше

    Богородицы на Рифе. Мы стартовали от старого города Котора, Оксана в очень интересном повествовании (не просто сухие факты) рассказала об истории Котора, его историческом развитии и многих других фактах.

    Устричная ферма это по сути семейное хозяйство, с невероятно вкусными свежевыловленными морепродуктами, домашним вином и шикарным видом - не место, а жемчужина.

    Очень понравилась живая манера общения, все ощущалось легко и непринужденно, мы чувствовали себя в надежных руках и просто получали удовольствие. Весь маршрут перемещались на супер комфортабельном авто.
    Обязательно советуем посетить именно эту экскурсию! Спасибо команде!

    Мы в полном восторге от этого дня! У нас была экскурсия с Оксаной с посещением устричной
  • Д
    Дарья
    26 августа 2025
    Черногория со вкусом устриц и вина: гастропутешествие из Тивата
    Вкусно и очень красиво! Оксана скорректировала маршрут исходя из наших пожеланий, рассказывала невероятно интересно и увлекательно)

    Устрицы - свежайшие👌
    Вкусно и очень красиво! Оксана скорректировала маршрут исходя из наших пожеланий, рассказывала невероятно интересно и увлекательно)
  • Т
    Татьяна
    18 августа 2025
    Черногория со вкусом устриц и вина: гастропутешествие из Тивата
    Супер экскурсовод Оксана!
    Экскурсия очень интересная, максимально продумана каждая мелочь: начиная от момента встречи гидом и до момента завершения маршрута. Я получила максимальное удовольствие! Спасибо!
  • Э
    Элина
    25 июля 2025
    Черногория со вкусом устриц и вина: гастропутешествие из Тивата
    Мы посетили потрясающую гастрономическую экскурсию, которая часто становилась и исторической, потому что, мне кажется, нет вопроса, на который Александр не
    читать дальше

    дал бы ответа. Начиная от встречи с утра и до самого конца, который оказался несколько позже задуманного, мы замечательно провели время. Дозировано подаваемая информация; ответы на любые вопросы, даже из разряда «а что это за остров?», «а как называется дерево, которое над нами?», «а сейчас для этого сезон?». Отсутствие спешки, возможность и узнать что-то, и насладиться моментом, как говорится. Поездка в Герцег-Нови с Александром - это идеальный отдых, в котором будет вкусно, интересно, с юмором, приветливо и очень-очень хорошо!!! Мне кажется, картину Черногории Александр нам очень четко обрисовал, детально! И очень индивидуально подошел. И даже если возникают какие-то трудности во время этого маленького путешествия, Александр сделает так, что они останутся незаметными. Огромное, огромнейшее спасибо за уделенное нам время! У меня в институте есть педагог, который читает лекции про Данте, Бальзака, Джойса так, что ты будто сам с ними когда-то дружил, а Александр провёл нам экскурсию так, что у меня осталось ощущение не первой встречи с местами, где мы побывали, а приятного «а помните, там место есть на горе, давайте там сегодня пообедаем», и потому полноценного, спокойного и всеобъемлющего наслаждения, и не только гастрономического. Глаза, уши и душа тоже прекрасно отдохнули! Ощущение, когда какое-то знакомое место открывается по-новому во второй раз. Здесь это второе открытие произошло вместе с первым. Это дорогого стоит, когда так. Огромное сердечное спасибо! Рекомендуем всем и каждому, кому важно, чтобы вкусно, красиво и изысканно! Ещё раз благодарим!

  • С
    Светлана
    30 июня 2025
    Черногория со вкусом устриц и вина: гастропутешествие из Тивата
    Огромное спасибо организатору, гиду и водителю.
    Все, начиная от своевременного начала, великолепной машины, потрясающих знаний гида, красоты пейзажей, вкусной еды было великолепно.
    Очень рекомендую, особенно если вы любите еще и пишу для ума!
    Огромное спасибо организатору, гиду и водителю

Ответы на вопросы от путешественников по Тивату в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тивате
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
  2. Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
  3. Тиват - три лица приморского города
  4. Черногория со вкусом устриц и вина: гастропутешествие из Тивата
Какие места ещё посмотреть в Тивате
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Тивату в декабре 2025
Сейчас в Тивате в категории "Романтические" можно забронировать 4 экскурсии от 160 до 480. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Тивате (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Романтические», 51 ⭐ отзыв, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль