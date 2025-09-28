читать дальше

дал бы ответа. Начиная от встречи с утра и до самого конца, который оказался несколько позже задуманного, мы замечательно провели время. Дозировано подаваемая информация; ответы на любые вопросы, даже из разряда «а что это за остров?», «а как называется дерево, которое над нами?», «а сейчас для этого сезон?». Отсутствие спешки, возможность и узнать что-то, и насладиться моментом, как говорится. Поездка в Герцег-Нови с Александром - это идеальный отдых, в котором будет вкусно, интересно, с юмором, приветливо и очень-очень хорошо!!! Мне кажется, картину Черногории Александр нам очень четко обрисовал, детально! И очень индивидуально подошел. И даже если возникают какие-то трудности во время этого маленького путешествия, Александр сделает так, что они останутся незаметными. Огромное, огромнейшее спасибо за уделенное нам время! У меня в институте есть педагог, который читает лекции про Данте, Бальзака, Джойса так, что ты будто сам с ними когда-то дружил, а Александр провёл нам экскурсию так, что у меня осталось ощущение не первой встречи с местами, где мы побывали, а приятного «а помните, там место есть на горе, давайте там сегодня пообедаем», и потому полноценного, спокойного и всеобъемлющего наслаждения, и не только гастрономического. Глаза, уши и душа тоже прекрасно отдохнули! Ощущение, когда какое-то знакомое место открывается по-новому во второй раз. Здесь это второе открытие произошло вместе с первым. Это дорогого стоит, когда так. Огромное сердечное спасибо! Рекомендуем всем и каждому, кому важно, чтобы вкусно, красиво и изысканно! Ещё раз благодарим!