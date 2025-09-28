Водная прогулка
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты
Индивидуальная экскурсия по Тивату: озера, горы и традиционная кухня. Уникальные виды и насыщенная программа ждут вас
Начало: В Которе, Тивате или Будве
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Исследуйте Котор и Пераст, узнайте о венецианском наследии и османском влиянии. Полюбуйтесь архитектурой и узнайте историю этих удивительных мест
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €480 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тиват - три лица приморского города
Откройте для себя Тиват с трех сторон: роскошная набережная, уединенный остров Цветов и заброшенная горная деревня. Экскурсия для всех возрастов
Начало: Тиват
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Черногория со вкусом устриц и вина
Погрузитесь в атмосферу Черногории: устрицы из залива, терпкие вина и каменные городки. Уникальная экскурсия для гурманов и ценителей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€259 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия28 сентября 2025Черногория со вкусом устриц и вина: гастропутешествие из ТиватаДата посещения: 26 сентября 2025Познакомилась с прекрасным гидом Оксаной, очень профессиональный и приятный собеседник!!! Экскурсия прошла на одном дыхании, на комфортабельном электромобиле Тесла👌🏻!!! Спасибо организаторам!!!
- ВВиктория16 ноября 2025Мы в полном восторге от этого дня! У нас была экскурсия с Оксаной с посещением устричной фермы, Пераста и острова
- ДДарья26 августа 2025Вкусно и очень красиво! Оксана скорректировала маршрут исходя из наших пожеланий, рассказывала невероятно интересно и увлекательно)
Устрицы - свежайшие👌
- ТТатьяна18 августа 2025Супер экскурсовод Оксана!
Экскурсия очень интересная, максимально продумана каждая мелочь: начиная от момента встречи гидом и до момента завершения маршрута. Я получила максимальное удовольствие! Спасибо!
- ЭЭлина25 июля 2025Мы посетили потрясающую гастрономическую экскурсию, которая часто становилась и исторической, потому что, мне кажется, нет вопроса, на который Александр не
- ССветлана30 июня 2025Огромное спасибо организатору, гиду и водителю.
Все, начиная от своевременного начала, великолепной машины, потрясающих знаний гида, красоты пейзажей, вкусной еды было великолепно.
Очень рекомендую, особенно если вы любите еще и пишу для ума!
