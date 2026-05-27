Добро пожаловать на морскую прогулку на современном катамаране Bali с уютными зонами отдыха и сапбордами на борту! Вы пройдёте по самым красивым местам Которского залива, заглянете в Голубую пещеру, побываете в тоннелях подводных лодок, искупаетесь в уединённых местах и проведёте время вдали от суеты.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Комфортный катамаран Bali

Просторное и современное судно с зонами отдыха, музыкой и всем необходимым для идеального дня на море.

Лучшие виды Боко-Которского залива

Вы увидите Porto Montenegro — роскошную марину с яхтами со всего мира и стильной набережной. А также Котор, Пераст, Прчань и живописные острова с лучших ракурсов.

Голубая пещера и открытое море

На маршруте — одна из самых впечатляющих природных локаций Черногории. А ещё — проход через пролив Вериге, где горы буквально сходятся над водой.

Тоннели подводных лодок

Зайдём внутрь исторических тоннелей и почувствуем атмосферу прошлого.

Остановки для купания и катания на сапбордах

Будет несколько остановок в уединённых бухтах с чистой водой. На борту для вас — два сапборда, чтобы добавить активности в путешествие.

Обед по желанию

Можно остановиться на устричной ферме или в ресторане у моря.

Организационные детали