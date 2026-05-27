Добро пожаловать на морскую прогулку на современном катамаране Bali с уютными зонами отдыха и сапбордами на борту! Вы пройдёте по самым красивым местам Которского залива, заглянете в Голубую пещеру, побываете в тоннелях подводных лодок, искупаетесь в уединённых местах и проведёте время вдали от суеты.
Описание экскурсии
Комфортный катамаран Bali
Просторное и современное судно с зонами отдыха, музыкой и всем необходимым для идеального дня на море.
Лучшие виды Боко-Которского залива
Вы увидите Porto Montenegro — роскошную марину с яхтами со всего мира и стильной набережной. А также Котор, Пераст, Прчань и живописные острова с лучших ракурсов.
Голубая пещера и открытое море
На маршруте — одна из самых впечатляющих природных локаций Черногории. А ещё — проход через пролив Вериге, где горы буквально сходятся над водой.
Тоннели подводных лодок
Зайдём внутрь исторических тоннелей и почувствуем атмосферу прошлого.
Остановки для купания и катания на сапбордах
Будет несколько остановок в уединённых бухтах с чистой водой. На борту для вас — два сапборда, чтобы добавить активности в путешествие.
Обед по желанию
Можно остановиться на устричной ферме или в ресторане у моря.
Организационные детали
- Катамаран вмещает до 12 гостей. Если в вашей компании дети, можем взять ещё 1–2 пассажира за доплату (€95 за каждого)
- На борту — полноценная кухня, можно взять с собой напитки и готовую еду
- Отправление из Марины Jamb (2 км от аэропорта Тивата) в 10:00–11:00. Маршрут и тайминг гибкие. Возвращение — около 18:00
- В стоимость входят: прогулка на катамаране, аренда сапбордов
- Отдельно по желанию оплачивается обед на устричной ферме
- В случае непогоды (сильный дождь и ветер) перенесём или отменим прогулку
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В марине Jamb Tivat
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Тивате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 319 туристов
Живу в Черногории с 2007 года. Лицензированный гид. Организую индивидуальные экскурсии в Черногории, Боснии, Сербии, Албании по эксклюзивным местам. Путешествия для гостей, которые ценят индивидуальный подход и обязательность и раcсчитывают своё время.
от €600 за экскурсию