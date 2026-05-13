На короткое, но очень яркое время вы станете мастерами по изготовлению бумаги с необычными текстурами. А затем посетите одну из виноделен долины Сан-Антонио или Касабланка, где оцените несколько сортов чилийского вина и научитесь правильно их дегустировать. Экскурсия подходит как гостям Сантьяго, так и пассажирам круизных лайнеров.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

9:30-11:00 — выезд из Сантьяго в долину Сан-Антонио

11:00-14:00 — ремесленная «Создавая бумагу»

В небольшой семейной мастерской вы окунётесь в кропотливую работу и собственными руками создадите лист бумаги. Мастер покажет технику нарезки, подготовки и измельчения сырья, а затем — формирования листа.

Вы познакомитесь с растениями, которые используются в процессе, и увидите, как добавление эвкалипта, лаванды, семян и трав влияет на текстуру, цвет и характер бумаги.

В выставочном салоне рассмотрите плотную и тонкую, белую и цветную бумагу. Некоторые листы, изготовленные здесь, попадают к знаменитым дизайнерам открыток, художникам и ювелирам. Другие используются для приглашений и декоративных элементов на праздниках и свадьбах.

В заключении заберёте на память бумагу, идентичную изготовленной вами по составу и текстуре, в формате A5 или A3.

14:30-15:30 — обед в заведении по дороге

16:00-17:30 — посещение винодельни с дегустацией

В зависимости от даты мы остановимся на одной из виноделен долины Сан-Антонио: Casa Marín, биодинамической винодельне Matetic или эксклюзивной Garcés Silva.

Вы познакомитесь с винными традициями Чили и узнаете, как рождается вино на практике — что происходит с виноградом после сбора, как формируется вкус и на что стоит обращать внимание во время дегустации. Попробуете 3–4 сорта местного вина.

17:30-18:30 — возвращение в Сантьяго

Организационные детали