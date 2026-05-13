Создать бумагу из растительных волокон и оценить вина Чили

Путешествие из Сантьяго в долину Сан-Антонио на целый день
На короткое, но очень яркое время вы станете мастерами по изготовлению бумаги с необычными текстурами.

А затем посетите одну из виноделен долины Сан-Антонио или Касабланка, где оцените несколько сортов чилийского вина и научитесь правильно их дегустировать. Экскурсия подходит как гостям Сантьяго, так и пассажирам круизных лайнеров.
Описание мастер-класса

9:30-11:00 — выезд из Сантьяго в долину Сан-Антонио

11:00-14:00 — ремесленная «Создавая бумагу»

В небольшой семейной мастерской вы окунётесь в кропотливую работу и собственными руками создадите лист бумаги. Мастер покажет технику нарезки, подготовки и измельчения сырья, а затем — формирования листа.

Вы познакомитесь с растениями, которые используются в процессе, и увидите, как добавление эвкалипта, лаванды, семян и трав влияет на текстуру, цвет и характер бумаги.

В выставочном салоне рассмотрите плотную и тонкую, белую и цветную бумагу. Некоторые листы, изготовленные здесь, попадают к знаменитым дизайнерам открыток, художникам и ювелирам. Другие используются для приглашений и декоративных элементов на праздниках и свадьбах.

В заключении заберёте на память бумагу, идентичную изготовленной вами по составу и текстуре, в формате A5 или A3.

14:30-15:30 — обед в заведении по дороге

16:00-17:30 — посещение винодельни с дегустацией

В зависимости от даты мы остановимся на одной из виноделен долины Сан-Антонио: Casa Marín, биодинамической винодельне Matetic или эксклюзивной Garcés Silva.

Вы познакомитесь с винными традициями Чили и узнаете, как рождается вино на практике — что происходит с виноградом после сбора, как формируется вкус и на что стоит обращать внимание во время дегустации. Попробуете 3–4 сорта местного вина.

17:30-18:30 — возвращение в Сантьяго

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на легковом автомобиле или минивэне (детские кресла по запросу), мастер-класс, дегустация (3–4 сорта вин с лёгкими закусками: сыр, орешки, печенье)
  • Дополнительно оплачивается обед
  • Дегустация вина — с 18 лет. Дети могут участвовать в экскурсионной части по винодельне без дегустации (возможна замена на сок)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный$380
Дети до 18 лет$340
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Сантьяго
Я живу в Чили с 2013 года, работаю в туризме с 2015 года и вместе со своей командой готова сделать ваше путешествие по Чили или любой другой стране Латинской Америки настоящим захватывающим приключением! Мы — надёжные организаторы туров в Чили, Перу, Боливии, Аргентине, Колумбии и других странах континента. Будем рады знакомству!

Входит в следующие категории Сантьяго

