Создать бумагу из растительных волокон и оценить вина Чили
Путешествие из Сантьяго в долину Сан-Антонио на целый день
На короткое, но очень яркое время вы станете мастерами по изготовлению бумаги с необычными текстурами.
А затем посетите одну из виноделен долины Сан-Антонио или Касабланка, где оцените несколько сортов чилийского вина и научитесь правильно их дегустировать. Экскурсия подходит как гостям Сантьяго, так и пассажирам круизных лайнеров.
Описание мастер-класса
9:30-11:00 — выезд из Сантьяго в долину Сан-Антонио
11:00-14:00 — ремесленная «Создавая бумагу»
В небольшой семейной мастерской вы окунётесь в кропотливую работу и собственными руками создадите лист бумаги. Мастер покажет технику нарезки, подготовки и измельчения сырья, а затем — формирования листа.
Вы познакомитесь с растениями, которые используются в процессе, и увидите, как добавление эвкалипта, лаванды, семян и трав влияет на текстуру, цвет и характер бумаги.
В выставочном салоне рассмотрите плотную и тонкую, белую и цветную бумагу. Некоторые листы, изготовленные здесь, попадают к знаменитым дизайнерам открыток, художникам и ювелирам. Другие используются для приглашений и декоративных элементов на праздниках и свадьбах.
В заключении заберёте на память бумагу, идентичную изготовленной вами по составу и текстуре, в формате A5 или A3.
14:30-15:30 — обед в заведении по дороге
16:00-17:30 — посещение винодельни с дегустацией
В зависимости от даты мы остановимся на одной из виноделен долины Сан-Антонио: Casa Marín, биодинамической винодельне Matetic или эксклюзивной Garcés Silva.
Вы познакомитесь с винными традициями Чили и узнаете, как рождается вино на практике — что происходит с виноградом после сбора, как формируется вкус и на что стоит обращать внимание во время дегустации. Попробуете 3–4 сорта местного вина.
17:30-18:30 — возвращение в Сантьяго
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на легковом автомобиле или минивэне (детские кресла по запросу), мастер-класс, дегустация (3–4 сорта вин с лёгкими закусками: сыр, орешки, печенье)
Дополнительно оплачивается обед
Дегустация вина — с 18 лет. Дети могут участвовать в экскурсионной части по винодельне без дегустации (возможна замена на сок)
С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость мастер-класса
Тип билета
Стоимость
Стандартный
$380
Дети до 18 лет
$340
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос.
Светлана — ваша команда гидов в Сантьяго
Я живу в Чили с 2013 года, работаю в туризме с 2015 года и вместе со своей командой готова сделать ваше путешествие по Чили или любой другой стране Латинской Америки настоящим захватывающим приключением!
Мы — надёжные организаторы туров в Чили, Перу, Боливии, Аргентине, Колумбии и других странах континента. Будем рады знакомству!
