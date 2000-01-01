Что вы увидите
- Ратушу Копенгагена
- Памятник Абсалону
- Кристиансборг
- Королевский театр — площадь Королевского театра
- Новую гавань
- Мраморную церковь
- Площадь Амалиенборг
- Резиденцию королевы Дании
Пеший тур - это лучший вариант для первого знакомства со сказочным Копенгагеном.
Моя цель, познакомить Вас с историей 📖 города, с жизнью Датчан, увидеть все самое главное и решить, как потом провести время самостоятельно в уже знакомом городе.
Кому подходит экскурсия:
- Тем, кто хочет успеть увидеть все самое главное и интересное в столице Королевства Дании.
Вы увидите:
- Главная площадь города - Ратуша Копенгагена.
- Памятник Абсалону - основателю города.
- Дворцовую площадь - Кристиансборг.
- Королевский театр - площадь Королевского театра.
- Новую гавань - самое фотографируемое место столицы ⭐️. Мраморную церковь ⛪ площадь Амалиенборг - резиденцию Королевы Дании.
Начало
🚩 Rådhuspladsen (Ратушная площадь)
Место завершения
🏁 Дворцовая площадь Амалиенборг
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр
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