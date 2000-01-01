Пеший тур - это лучший вариант для первого знакомства со сказочным Копенгагеном.

Моя цель, познакомить Вас с историей 📖 города, с жизнью Датчан, увидеть все самое главное и решить, как потом провести время самостоятельно в уже знакомом городе.

Кому подходит экскурсия:

Тем, кто хочет успеть увидеть все самое главное и интересное в столице Королевства Дании.

Вы увидите: