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Ваш первый день в Копенгагене

Александр
Александр – Гид из Копенгагена
На увлекательной пешеходной прогулке 👣 вы узнаете, как строился и развивался Копенгаген, увидите его главные достопримечательности 🏛️, прогуляетесь по площадям, прочувствуете местный колорит.

А главное — получите полную инструкцию о времяпровождении в столице Дании.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €125 за экскурсию

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Ваш первый день в Копенгагене
Ваш первый день в Копенгагене

Что вы увидите

  • Ратушу Копенгагена
  • Памятник Абсалону
  • Кристиансборг
  • Королевский театр — площадь Королевского театра
  • Новую гавань
  • Мраморную церковь
  • Площадь Амалиенборг
  • Резиденцию королевы Дании
Пеший тур - это лучший вариант для первого знакомства со сказочным Копенгагеном.
Моя цель, познакомить Вас с историей 📖 города, с жизнью Датчан, увидеть все самое главное и решить, как потом провести время самостоятельно в уже знакомом городе.

Кому подходит экскурсия:

  • Тем, кто хочет успеть увидеть все самое главное и интересное в столице Королевства Дании.

Вы увидите:

  • Главная площадь города - Ратуша Копенгагена.
  • Памятник Абсалону - основателю города.
  • Дворцовую площадь - Кристиансборг.
  • Королевский театр - площадь Королевского театра.
  • Новую гавань - самое фотографируемое место столицы ⭐️. Мраморную церковь ⛪ площадь Амалиенборг - резиденцию Королевы Дании.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание и входные билеты
Начало
🚩 Rådhuspladsen (Ратушная площадь)
Место завершения
🏁 Дворцовая площадь Амалиенборг
Ваш первый день в Копенгагене
Ваш первый день в Копенгагене
Ваш первый день в Копенгагене
Ваш первый день в Копенгагене

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр
Александр
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Александр проводит ещё 2 экскурсии

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