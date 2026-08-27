Александрия: первая встреча с городом

Увидеть и узнать главное на обзорной экскурсии
За 6 часов вы познакомитесь с разными эпохами Александрии: спуститесь в античные катакомбы Ком-эль-Шукафа, посетите Римский театр и современную библиотеку Александрина, рассмотрите главную мечеть города Абу аль-Аббаса аль-Мурси и подниметесь на стены крепости Кайт-Бей.

Русскоговорящий гид расскажет об истории города и памятниках, в которых соединились разные культуры.
Александрия: первая встреча с городом
Александрия: первая встреча с городом
Александрия: первая встреча с городом

Описание экскурсии

Катакомбы Ком-эль-Шукафа (45 мин) — подземный комплекс, в оформлении которого переплелись египетские, греческие и римские традиции. Вы рассмотрите древние погребальные помещения и узнаете, почему бог Анубис изображён здесь в облике римского воина.

Римский театр (40 мин) — единственный памятник такого типа, обнаруженный в Египте. Гид расскажет, когда построили сооружение и как его нашли.

Библиотека Александрина (45 мин) — современный культурный центр, напоминающий об утраченной Александрийской библиотеке.

Мечеть Абу аль-Аббаса аль-Мурси (30 мин) — главная мечеть города. Вы рассмотрите её резное оформление и узнаете о проповеднике, в честь которого она названа.

Крепость Кайт-Бей (45 мин) — форт, возведённый на месте Александрийского маяка, одного из семи чудес Древнего мира. Вы подниметесь на стены и увидите панораму города и моря.

Организационные детали

  • Трансфер — на комфортабельном легковом автомобиле
  • С вами будут гид и водитель из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Катакомбы Ком-эль-Шукафа — 200 египетских фунтов ($4) за взрослого, 100 фунтов ($2) за ребёнка
  • Крепость Кайт-Бей — 200 египетских фунтов ($4) за взрослого, 100 фунтов ($2) за ребёнка
  • Библиотека Александрина — 200 египетских фунтов ($4) за взрослого, 100 фунтов ($2) за ребёнка
  • Обед — по желанию, стоимость зависит от выбранного заведения

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$77
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед
Мухаммед — ваша команда гидов в Александрии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1952 туристов
Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов с 2014 года. С радостью покажем вам нашу страну!

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