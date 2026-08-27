За 6 часов вы познакомитесь с разными эпохами Александрии: спуститесь в античные катакомбы Ком-эль-Шукафа, посетите Римский театр и современную библиотеку Александрина, рассмотрите главную мечеть города Абу аль-Аббаса аль-Мурси и подниметесь на стены крепости Кайт-Бей. Русскоговорящий гид расскажет об истории города и памятниках, в которых соединились разные культуры.

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Описание экскурсии

Катакомбы Ком-эль-Шукафа (45 мин) — подземный комплекс, в оформлении которого переплелись египетские, греческие и римские традиции. Вы рассмотрите древние погребальные помещения и узнаете, почему бог Анубис изображён здесь в облике римского воина.

Римский театр (40 мин) — единственный памятник такого типа, обнаруженный в Египте. Гид расскажет, когда построили сооружение и как его нашли.

Библиотека Александрина (45 мин) — современный культурный центр, напоминающий об утраченной Александрийской библиотеке.

Мечеть Абу аль-Аббаса аль-Мурси (30 мин) — главная мечеть города. Вы рассмотрите её резное оформление и узнаете о проповеднике, в честь которого она названа.

Крепость Кайт-Бей (45 мин) — форт, возведённый на месте Александрийского маяка, одного из семи чудес Древнего мира. Вы подниметесь на стены и увидите панораму города и моря.

Организационные детали

Трансфер — на комфортабельном легковом автомобиле

С вами будут гид и водитель из нашей команды

Дополнительные расходы