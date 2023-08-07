Из Дахаба в Израиль: Мёртвое море, Иерусалим, Вифлеем

Посетите Базилику Рождества Христова в Вифлееме: Групповая экскурсия из Дахаба

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Всего в 120 километрах от Дахаба находится уникальный Израиль. Вы отправитесь на комфортабельном автобусе в группе до 40 человек, чтобы посетить Святую землю.

Вас ждут Вифлеем и Иерусалим, а также незабываемые впечатления от купания в Мертвом море и реке Иордан.

Путешествие может быть немного сложным, с пересечением границы и ночевкой в автобусе, но мы постараемся обеспечить вас высоким уровнем комфорта и сервиса!
Из Дахаба в Израиль: Мёртвое море, Иерусалим, Вифлеем
Из Дахаба в Израиль: Мёртвое море, Иерусалим, Вифлеем
Из Дахаба в Израиль: Мёртвое море, Иерусалим, Вифлеем
Из Дахаба в Израиль: Мёртвое море, Иерусалим, Вифлеем
Из Дахаба в Израиль: Мёртвое море, Иерусалим, Вифлеем
Из Дахаба в Израиль: Мёртвое море, Иерусалим, Вифлеем
Ближайшие даты:
7
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Отдых на Мертвом море: Оазис целебных вод и удивительных впечатлений
Описание: Искупайтесь в уникальных водах Мертвого моря, одного из самых необычных морей в мире, благодаря высокому содержанию соли. Пусть плавание заменит вам удивительные моменты полного расслабления, позволяющие полежать на его поверхности с книгой в руках.
История и духовное наследие Базилики Рождества Христова в Вифлееме
Описание: Посетите одну из старейших непрерывно действующих церквей в мире — Базилику Рождества Христова. Узнайте о ее заложении, освящении и постройке по указу императора. Откройте древнюю историю и духовное значение этого места, связанного с рождением Иисуса Христа.

Величественный Иерусалим и встреча со Стеной Плача

Описание: Почувствуйте величие Иерусалима, города с богатой историей и религиозным значением. Насладитесь панорамным видом на Святой город и приблизьтесь к знаменитой Стене Плача. Узнайте об обстоятельствах ее возведения и путешествии миллионов людей сюда каждый год. Возможно, вы захотите оставить свою записку с желанием на этой исторической стене.

Крещение в святой реке Иордан

Описание: Погрузитесь в духовный опыт, посетив место крещения Иисуса Христа — реку Иордан. Оденьте белую рубашку и окунитесь в священные воды этой легендарной реки. Почувствуйте волнение и мощь этого момента, который олицетворяет важное событие для христианской веры.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Экскурсия начинается в районе 22:30 и заканчивается поздно вечером на следующий день (21.00-01.00).
  • Программа предполагает ночевку в комфортабельном автобусе с кондиционером и туалетом.
  • Важно: на экскурсию могут поехать только граждане РФ и Беларуси.
  • Если вас не пропустят на израильской границе, мы отвезем вас обратно и вернем 59 $.

В указанные дни в 22:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
  • Обед включен в стоимость/ напитки оплачиваются самостоятельно
  • Если вас не пропустят на израильской границе, мы отвезем вас обратно и вернем 59 $
Что не входит
  • Напитки на обеде не входят в стоимость
  • Доплата за индивидуальный транспорт из отеля до заправки в одну сторону 15$ оплачивается дополнительно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Автобус забирает туристов от заправочной станции
Завершение: Автобус доставляет туристов к заправочной станции
Когда и сколько длится?
Когда: В указанные дни в 22:30
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Экскурсия начинается в районе 22:30 и заканчивается поздно вечером на следующий день (21.00-01.00).
  • Программа предполагает ночевку в комфортабельном автобусе с кондиционером и туалетом.
  • Важно: на экскурсию могут поехать только граждане РФ и Беларуси.
  • Если вас не пропустят на израильской границе, мы отвезем вас обратно и вернем 59 $
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На автобусе
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