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Всего в 120 километрах от Дахаба находится уникальный Израиль. Вы отправитесь на комфортабельном автобусе в группе до 40 человек, чтобы посетить Святую землю.



Вас ждут Вифлеем и Иерусалим, а также незабываемые впечатления от купания в Мертвом море и реке Иордан.



Путешествие может быть немного сложным, с пересечением границы и ночевкой в автобусе, но мы постараемся обеспечить вас высоким уровнем комфорта и сервиса!