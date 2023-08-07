Посетите Базилику Рождества Христова в Вифлееме: Групповая экскурсия из Дахаба
Всего в 120 километрах от Дахаба находится уникальный Израиль. Вы отправитесь на комфортабельном автобусе в группе до 40 человек, чтобы посетить Святую землю.
Вас ждут Вифлеем и Иерусалим, а также незабываемые впечатления от купания в Мертвом море и реке Иордан.
Путешествие может быть немного сложным, с пересечением границы и ночевкой в автобусе, но мы постараемся обеспечить вас высоким уровнем комфорта и сервиса!
Вас ждут Вифлеем и Иерусалим, а также незабываемые впечатления от купания в Мертвом море и реке Иордан.
Путешествие может быть немного сложным, с пересечением границы и ночевкой в автобусе, но мы постараемся обеспечить вас высоким уровнем комфорта и сервиса!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает:
Отдых на Мертвом море: Оазис целебных вод и удивительных впечатлений
Описание: Искупайтесь в уникальных водах Мертвого моря, одного из самых необычных морей в мире, благодаря высокому содержанию соли. Пусть плавание заменит вам удивительные моменты полного расслабления, позволяющие полежать на его поверхности с книгой в руках.
История и духовное наследие Базилики Рождества Христова в Вифлееме
Описание: Посетите одну из старейших непрерывно действующих церквей в мире — Базилику Рождества Христова. Узнайте о ее заложении, освящении и постройке по указу императора. Откройте древнюю историю и духовное значение этого места, связанного с рождением Иисуса Христа.
Величественный Иерусалим и встреча со Стеной Плача
Описание: Почувствуйте величие Иерусалима, города с богатой историей и религиозным значением. Насладитесь панорамным видом на Святой город и приблизьтесь к знаменитой Стене Плача. Узнайте об обстоятельствах ее возведения и путешествии миллионов людей сюда каждый год. Возможно, вы захотите оставить свою записку с желанием на этой исторической стене.
Крещение в святой реке Иордан
Описание: Погрузитесь в духовный опыт, посетив место крещения Иисуса Христа — реку Иордан. Оденьте белую рубашку и окунитесь в священные воды этой легендарной реки. Почувствуйте волнение и мощь этого момента, который олицетворяет важное событие для христианской веры.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия начинается в районе 22:30 и заканчивается поздно вечером на следующий день (21.00-01.00).
- Программа предполагает ночевку в комфортабельном автобусе с кондиционером и туалетом.
- Важно: на экскурсию могут поехать только граждане РФ и Беларуси.
- Если вас не пропустят на израильской границе, мы отвезем вас обратно и вернем 59 $.
В указанные дни в 22:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Обед включен в стоимость/ напитки оплачиваются самостоятельно
- Если вас не пропустят на израильской границе, мы отвезем вас обратно и вернем 59 $
- Что не входит
- Напитки на обеде не входят в стоимость
- Доплата за индивидуальный транспорт из отеля до заправки в одну сторону 15$ оплачивается дополнительно
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Автобус забирает туристов от заправочной станцииЗавершение: Автобус доставляет туристов к заправочной станции
- Когда и сколько длится?
- Когда: В указанные дни в 22:30Экскурсия длится около 20 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия начинается в районе 22:30 и заканчивается поздно вечером на следующий день (21.00-01.00).
- Программа предполагает ночевку в комфортабельном автобусе с кондиционером и туалетом.
- Важно: на экскурсию могут поехать только граждане РФ и Беларуси.
- Если вас не пропустят на израильской границе, мы отвезем вас обратно и вернем 59 $
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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