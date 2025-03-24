Участники смогут насладиться обедом в монастырском саду, а затем, достигнув вершины, встретить закат и провести вечер в бедуинском шатре с ужином и наблюдением за звёздами. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и глубокое духовное обогащение
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение древнейшего монастыря
- 🌄 Подъём на гору Моисея
- 🌅 Встреча заката на вершине
- 🍽 Ужин в бедуинском шатре
- ⭐ Наблюдение за звёздами
- 👥 Знакомство с местными жителями
Что можно увидеть
- Монастырь Святой Екатерины
- Гора Моисея
- Часовня Неопалимой Купины
- Церковь Святой Елены
- Мечеть Хакима
Описание экскурсии
Монастырь Святой Екатерины
Вы посетите древнейший православный монастырь. Считается, что он расположен на том самом месте, где Бог разговаривал с Моисеем. Вы увидите колодец Моисея, часовню Неопалимой Купины, церковь Святой Елены — самую первую церковь на Синае и мечеть Хакима.
Обед
Выйдя из монастыря, сразу же пообедаем в ресторане, расположенном посреди монастырского сада. После обеда «тихий час» — вы насладитесь духовной атмосферой и послушаете инструкцию о подъёме на гору Моисея.
Гора Моисея
Далее отправимся на гору Синай, где пророку были ниспосланы 10 заповедей Бога. С высоты 2285 метров вам откроется впечатляющий вид на окрестности в лучах солнца; здесь мы встретим волшебный закат. Зрелище, действительно, завораживающее! На горе вы увидите пещеру, в которой Моисей скрывался 40 дней и 40 ночей, старинную церковь 6 века, а также древнюю мечеть 11 века.
Ужин
Вы разместитесь в бедуинском шатре на вершине горы. Здесь мы поужинаем, посидим у костра с бедуинским травяным чаем с травами или кофе с кардамоном. После ужина у нас будет свободное время для молитвы, отдыха, медитации и наблюдения за звёздами.
Тайминг маршрута
08:00 Выезд из Дахаба
10:00 Посещение монастыря Святой Екатерины
12:00-13:30 Обед и прогулка по монастырскому саду
14:00-17:30 Восхождение на гору на закат солнца
17:30 – 18:00 Ужин на вершине горы Моисея, который вы приготовите на гриле сами под руководством повара
20:00 Отъезд
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер, входные билеты в заповедник св. Екатерины, питание (обед + ужин + вода и чай) услуги русскоговорящего гида, услуги проводника-бедуина на горе Моисея
- Отдельно (по желанию) оплачиваются пожертвования в монастыре, билет в галерею икон ($3), сувениры, напитки в ресторане
- Возьмите с собой паспорт, наличные, головной убор и солнцезащитный крем
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Возможно провести экскурсию для группы до 40 человек — стоимость и детали уточняйте в переписке с гидом