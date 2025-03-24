Из Дахаба - в монастырь Святой Екатерины с подъёмом на гору Моисея

Посетите монастырь Святой Екатерины и поднимитесь на гору Моисея, чтобы насладиться закатом и звёздным небом. Духовное путешествие в сердце Синая ждёт вас
Экскурсия из Дахаба предлагает уникальную возможность посетить монастырь Святой Екатерины, один из древнейших христианских монастырей, и подняться на гору Моисея, где пророку были даны 10 заповедей.

Участники смогут насладиться обедом в монастырском саду, а затем, достигнув вершины, встретить закат и провести вечер в бедуинском шатре с ужином и наблюдением за звёздами. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и глубокое духовное обогащение

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение древнейшего монастыря
  • 🌄 Подъём на гору Моисея
  • 🌅 Встреча заката на вершине
  • 🍽 Ужин в бедуинском шатре
  • ⭐ Наблюдение за звёздами
  • 👥 Знакомство с местными жителями
Из Дахаба - в монастырь Святой Екатерины с подъёмом на гору Моисея
Из Дахаба - в монастырь Святой Екатерины с подъёмом на гору Моисея
Из Дахаба - в монастырь Святой Екатерины с подъёмом на гору Моисея
Ближайшие даты:
24
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Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Монастырь Святой Екатерины
  • Гора Моисея
  • Часовня Неопалимой Купины
  • Церковь Святой Елены
  • Мечеть Хакима

Описание экскурсии

Монастырь Святой Екатерины

Вы посетите древнейший православный монастырь. Считается, что он расположен на том самом месте, где Бог разговаривал с Моисеем. Вы увидите колодец Моисея, часовню Неопалимой Купины, церковь Святой Елены — самую первую церковь на Синае и мечеть Хакима.

Обед

Выйдя из монастыря, сразу же пообедаем в ресторане, расположенном посреди монастырского сада. После обеда «тихий час» — вы насладитесь духовной атмосферой и послушаете инструкцию о подъёме на гору Моисея.

Гора Моисея

Далее отправимся на гору Синай, где пророку были ниспосланы 10 заповедей Бога. С высоты 2285 метров вам откроется впечатляющий вид на окрестности в лучах солнца; здесь мы встретим волшебный закат. Зрелище, действительно, завораживающее! На горе вы увидите пещеру, в которой Моисей скрывался 40 дней и 40 ночей, старинную церковь 6 века, а также древнюю мечеть 11 века.

Ужин

Вы разместитесь в бедуинском шатре на вершине горы. Здесь мы поужинаем, посидим у костра с бедуинским травяным чаем с травами или кофе с кардамоном. После ужина у нас будет свободное время для молитвы, отдыха, медитации и наблюдения за звёздами.

Тайминг маршрута

08:00 Выезд из Дахаба
10:00 Посещение монастыря Святой Екатерины
12:00-13:30 Обед и прогулка по монастырскому саду
14:00-17:30 Восхождение на гору на закат солнца
17:30 – 18:00 Ужин на вершине горы Моисея, который вы приготовите на гриле сами под руководством повара
20:00 Отъезд

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер, входные билеты в заповедник св. Екатерины, питание (обед + ужин + вода и чай) услуги русскоговорящего гида, услуги проводника-бедуина на горе Моисея
  • Отдельно (по желанию) оплачиваются пожертвования в монастыре, билет в галерею икон ($3), сувениры, напитки в ресторане
  • Возьмите с собой паспорт, наличные, головной убор и солнцезащитный крем
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Возможно провести экскурсию для группы до 40 человек — стоимость и детали уточняйте в переписке с гидом
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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