Экскурсия из Дахаба предлагает уникальную возможность посетить монастырь Святой Екатерины, один из древнейших христианских монастырей, и подняться на гору Моисея, где пророку были даны 10 заповедей. Участники смогут насладиться обедом в монастырском саду, а затем, достигнув вершины, встретить закат и провести вечер в бедуинском шатре с ужином и наблюдением за звёздами. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и глубокое духовное обогащение

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Описание экскурсии

Монастырь Святой Екатерины

Вы посетите древнейший православный монастырь. Считается, что он расположен на том самом месте, где Бог разговаривал с Моисеем. Вы увидите колодец Моисея, часовню Неопалимой Купины, церковь Святой Елены — самую первую церковь на Синае и мечеть Хакима.

Обед

Выйдя из монастыря, сразу же пообедаем в ресторане, расположенном посреди монастырского сада. После обеда «тихий час» — вы насладитесь духовной атмосферой и послушаете инструкцию о подъёме на гору Моисея.

Гора Моисея

Далее отправимся на гору Синай, где пророку были ниспосланы 10 заповедей Бога. С высоты 2285 метров вам откроется впечатляющий вид на окрестности в лучах солнца; здесь мы встретим волшебный закат. Зрелище, действительно, завораживающее! На горе вы увидите пещеру, в которой Моисей скрывался 40 дней и 40 ночей, старинную церковь 6 века, а также древнюю мечеть 11 века.

Ужин

Вы разместитесь в бедуинском шатре на вершине горы. Здесь мы поужинаем, посидим у костра с бедуинским травяным чаем с травами или кофе с кардамоном. После ужина у нас будет свободное время для молитвы, отдыха, медитации и наблюдения за звёздами.

Тайминг маршрута

08:00 Выезд из Дахаба

10:00 Посещение монастыря Святой Екатерины

12:00-13:30 Обед и прогулка по монастырскому саду

14:00-17:30 Восхождение на гору на закат солнца

17:30 – 18:00 Ужин на вершине горы Моисея, который вы приготовите на гриле сами под руководством повара

20:00 Отъезд

Организационные детали