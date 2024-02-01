Бюджетный однодневный тур.
Частный тур включает экскурсию в Карнакский храм, Долину царей и храм Хатшепсут, услуги профессионального гида, обед в изысканном ресторане, трансфер из отеля и обратно, бутилированную воду на борту автомобиля, помощь нашего персонала во время туров, все трансферы на автомобиле с кондиционером, а также все сборы и налоги за обслуживание включены.
Частный тур включает экскурсию в Карнакский храм, Долину царей и храм Хатшепсут, услуги профессионального гида, обед в изысканном ресторане, трансфер из отеля и обратно, бутилированную воду на борту автомобиля, помощь нашего персонала во время туров, все трансферы на автомобиле с кондиционером, а также все сборы и налоги за обслуживание включены.
Описание экскурсииОбратите внимание: Не производите оплату, пока не подтвердите наличие экскурсии у организатора. Рекомендуется: оплатите только 24% от стоимости экскурсии, а остальную сумму — в день экскурсии. Что вас ожидает: В 4:30 утра вас заберет из отеля в Хургаде лицензированный гид Horus Tours, затем вас отвезут в Луксор на частном автомобиле с кондиционером на Западный берег, где вы посетите Долину царей, великолепие величия архитектуры, которая использовалась для захоронений, в этой долине похоронено много царей. Затем следует посещение храма царицы Хатшепсут, известного как Эль-Дир-эль-Бахри, который был построен царицей Хатшепсут, дочерью Тутмоса I, которая правила Египтом около 20 лет во время 18-й династии (приблизительно 1490-1469 гг. до н. э.), единственной женщиной-фараоном, которая правила Древним Египтом. Затем продолжите свой дневной тур к Колоссам Мемнона, которые являются остатками заупокойного храма Аменхотепа III. Затем трансфер на Восточный берег в Луксоре, чтобы продолжить ваш дневной тур с посещением Карнакского храма, величайшего образца поклонения в истории, посвященного богу Амону, его жене Мут и их сыну Хонсу. Позже вас отвезут обратно в ваш отель в Хургаде Рекомендуется: оплатить 24% от стоимости экскурсии по ссылке, которую мы вышлем вам в чате платформы, а оставшуюся сумму внести в день экскурсии гиду в любой валюте: евро, доллары, египетские купюры по банковскому курсу.
Каждый день недели в шесть утра
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Карнака
- Луксорский храм (проходим мимо)
- Колоссы Мемнона
- Храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахари
- Долина царей
- Долина цариц (проходим мимо)
- Гробницы дворян (проходим мимо)
- Дом Говарда Картера (проходим мимо)
- Рамессеум (Заупокойный храм Рамзеса II) (проходим мимо)
Что включено
- Все трансферы осуществляются на частном автомобиле последней модели с кондиционером
- Бутилированная вода
- Квалифицированный и профессиональный гид-египтолог
- Обед
Что не входит в цену
- Входные билеты в храмы. /nКарнакский храм 12 долларов, Храм Хатшепсут 9 долларов, /nДолина царей 15 долларов.
Место начала и завершения?
Хургада
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день недели в шесть утра
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо Horus Tours и лично Мохаммеду и Абдулу за замечательную экскурсию в Луксор! Поскольку поездка была неблизкой, индивидуальный тур оказался наиболее комфортным вариантом для знакомства с сокровищами Луксора. В ходе
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Е
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