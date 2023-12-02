Максимально используйте свое время в Луксоре во время частного тура на целый день, в ходе которого вы познакомитесь с достопримечательностями Восточного и Западного берегов.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|от $105
Что вас ожидает:
- Храм Карнака
- Луксорский храм (проходим мимо)
- Колоссы Мемнона
- Храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахари
- Долина царей
- Долина цариц (проходим мимо)
- Гробницы дворян (проходим мимо)
- Дом Говарда Картера (проходим мимо)
- Рамессеум (Заупокойный храм Рамзеса II) (проходим мимо)
Описание
Что вас ожидает:
- Вы увидите Карнакский храм, Луксорский храм, Долину царей, любимую благодаря блестящему искусству и хорошо сохранившейся архитектуре.
- Путешествуя на комфортабельном личном автомобиле, вы сможете насладиться достопримечательностями Луксора в удобном для вас темпе, воспользовавшись транспортировкой от двери до двери.
Каждый день недели в шесть утра
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все трансферы осуществляются на частном автомобиле последней модели с кондиционером
- Бутилированная вода
- Ужин
- Квалифицированный и профессиональный гид-египтолог
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- Хургада
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день недели в шесть утраЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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