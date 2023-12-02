Частный тур на целый день в Луксоре из Хургады

Групповая экскурсия в Хургаде
Максимально используйте свое время в Луксоре во время частного тура на целый день, в ходе которого вы познакомитесь с достопримечательностями Восточного и Западного берегов.
Частный тур на целый день в Луксоре из Хургады
Частный тур на целый день в Луксоре из Хургады
Частный тур на целый день в Луксоре из Хургады
Частный тур на целый день в Луксоре из Хургады
Частный тур на целый день в Луксоре из Хургады
Ближайшие даты:
2
дек
3
дек
4
дек
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билетот $105

Что вас ожидает:

  • Храм Карнака
  • Луксорский храм (проходим мимо)
  • Колоссы Мемнона
  • Храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахари
  • Долина царей
  • Долина цариц (проходим мимо)
  • Гробницы дворян (проходим мимо)
  • Дом Говарда Картера (проходим мимо)
  • Рамессеум (Заупокойный храм Рамзеса II) (проходим мимо)

Описание

Что вас ожидает:

  • Вы увидите Карнакский храм, Луксорский храм, Долину царей, любимую благодаря блестящему искусству и хорошо сохранившейся архитектуре.
  • Путешествуя на комфортабельном личном автомобиле, вы сможете насладиться достопримечательностями Луксора в удобном для вас темпе, воспользовавшись транспортировкой от двери до двери.

Каждый день недели в шесть утра

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы осуществляются на частном автомобиле последней модели с кондиционером
  • Бутилированная вода
  • Ужин
  • Квалифицированный и профессиональный гид-египтолог
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Хургада
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день недели в шесть утра
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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