Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Бюджетный однодневный тур.



Частный тур включает экскурсию в Карнакский храм, Долину царей и храм Хатшепсут, услуги профессионального гида, обед в изысканном ресторане, трансфер из отеля и обратно, бутилированную воду на борту автомобиля, помощь нашего персонала во время туров, все трансферы на автомобиле с кондиционером, а также все сборы и налоги за обслуживание включены. 5 2 отзыва

Horus Ваш гид в Хургаде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -5% $320 выгода $16 $304 за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 🇷🇺 русский более 12 часов 1-8 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Обратите внимание: Не производите оплату, пока не подтвердите наличие экскурсии у организатора. Рекомендуется: оплатите только 24% от стоимости экскурсии, а остальную сумму — в день экскурсии. Что вас ожидает: В 4:30 утра вас заберет из отеля в Хургаде лицензированный гид Horus Tours, затем вас отвезут в Луксор на частном автомобиле с кондиционером на Западный берег, где вы посетите Долину царей, великолепие величия архитектуры, которая использовалась для захоронений, в этой долине похоронено много царей. Затем следует посещение храма царицы Хатшепсут, известного как Эль-Дир-эль-Бахри, который был построен царицей Хатшепсут, дочерью Тутмоса I, которая правила Египтом около 20 лет во время 18-й династии (приблизительно 1490-1469 гг. до н. э.), единственной женщиной-фараоном, которая правила Древним Египтом. Затем продолжите свой дневной тур к Колоссам Мемнона, которые являются остатками заупокойного храма Аменхотепа III. Затем трансфер на Восточный берег в Луксоре, чтобы продолжить ваш дневной тур с посещением Карнакского храма, величайшего образца поклонения в истории, посвященного богу Амону, его жене Мут и их сыну Хонсу. Позже вас отвезут обратно в ваш отель в Хургаде Рекомендуется: оплатить 24% от стоимости экскурсии по ссылке, которую мы вышлем вам в чате платформы, а оставшуюся сумму внести в день экскурсии гиду в любой валюте: евро, доллары, египетские купюры по банковскому курсу.

Каждый день недели в шесть утра Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Храм Карнака

Луксорский храм (проходим мимо)

Колоссы Мемнона

Храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахари

Долина царей

Долина цариц (проходим мимо)

Гробницы дворян (проходим мимо)

Дом Говарда Картера (проходим мимо)

Рамессеум (Заупокойный храм Рамзеса II) (проходим мимо) Что включено Все трансферы осуществляются на частном автомобиле последней модели с кондиционером

Бутилированная вода

Квалифицированный и профессиональный гид-египтолог

Обед Что не входит в цену Входные билеты в храмы. /nКарнакский храм 12 долларов, Храм Хатшепсут 9 долларов, /nДолина царей 15 долларов. Место начала и завершения? Хургада Когда и сколько длится? Когда: Каждый день недели в шесть утра Экскурсия длится около 16 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.