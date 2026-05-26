Мои заказы

В Луксор из Хургады в мини-группе

Понять, как устроен древний город по обе стороны Нила - от храмов до некрополей
Луксор — это город, разделённый Нилом на две части. Восточный берег — мир жизни, западный — территория памяти.

Наш маршрут выстроен так, чтобы последовательно пройти путь от храмов к гробницам, от Карнака до Долины царей и понять логику древнего города.
5
2 отзыва
В Луксор из Хургады в мини-группе
В Луксор из Хургады в мини-группе
В Луксор из Хургады в мини-группе

Описание экскурсии

4:30 — выезд из Хургады

8:00–9:00 — прибытие в Луксор

9:00–11:30 — Карнакский храмовый комплекс

Вы окажетесь в крупнейшем религиозном центре Древнего Египта. Пройдёте через пилоны и колонные залы, увидите священное озеро и статую жука-скарабея, которая связана с легендами о желаниях.

12:00 — обед с видом на Нил

12:30–14:00 — храм царицы Хатшепсут

Вы посетите террасный храм, вырубленный в скале. Узнаете, как женщина-фараон утвердила свою власть и почему это место стало центром паломничества.

14:30–16:00 — Долина царей

Спуститесь в гробницы фараонов и разберётесь, как создавались подземные усыпальницы. Поговорим о находке гробницы Тутанхамона и легенде о «проклятии фараонов».

Колоссы Мемнона

Остановитесь у гигантских статуй, оставшихся от храма Аменхотепа III. Выясните, почему одна из них когда-то «пела».

По желанию: переправа на Банановый остров

Вы пересечёте Нил на лодке и узнаете, как растут бананы, манго и мандарины, сахарный тростник, мята и специи. По желанию угоститесь фруктами во время прогулки.

≈22:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на современном автобусе с кондиционером и туалетом, входные билеты, обед в ресторане (шведский стол: рис, макароны, мясо, курица, картофель, салаты и десерты; в некоторые дни подают рыбу, креветки и кальмары)
  • Дополнительные расходы: напитки в ресторане, билеты в гробницу Тутанхамона ($14), поездка на лодке на Банановый остров ($10)
  • Тайминг и последовательность локаций указаны примерно, они могут изменяться в зависимости от потока путешественников и дорожной обстановки
  • С вами будет русскоговорящий гид-египтолог из нашей команды

в понедельник, среду, пятницу и субботу в 03:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$100
Дети до 12 лет$60
Дети до 6 лет$35
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 03:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид
Саид — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 1338 туристов
Я местный гид. Живу в Хургаде, работаю гидом на экскурсиях в Луксор и Каир с командой коллег. Опыт работы 10 лет. Буду рад помочь с организацией любых экскурсий. До встречи в Египте!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Екатерина
Очень яркая экскурсия, обязательно берите доп. поездку по Нилу на банановый остров, красивые виды по берегам и на самом острове можно пофотографироваться в банановых пальмах, купить прохладный натуральный сок (без
читать дальшеуменьшить

сахара) с мякотью из гуавы, манго или клубники всего за 1 доллар) после острова у вас в лодке будут порезанные фрукты и бананы еще заберете с собой.
Луксор впечатляет, будет много красивых локаций для фото.
В долине царей посещение трех гробниц входит в стоимость экскурсии, на наш взгляд этого хватает, гробница с тутанхамоном очень маленькая и платите только за то, чтобы увидеть мумию.
Спасибо организаторам за такую экскурсию маленькой группой, очень удобно 👍

Очень яркая экскурсия, обязательно берите доп. поездку по Нилу на банановый остров, красивые виды по берегам
Очень яркая экскурсия, обязательно берите доп. поездку по Нилу на банановый остров, красивые виды по берегам
Очень яркая экскурсия, обязательно берите доп. поездку по Нилу на банановый остров, красивые виды по берегам
Очень яркая экскурсия, обязательно берите доп. поездку по Нилу на банановый остров, красивые виды по берегам
Очень яркая экскурсия, обязательно берите доп. поездку по Нилу на банановый остров, красивые виды по берегам
Очень яркая экскурсия, обязательно берите доп. поездку по Нилу на банановый остров, красивые виды по берегам
Очень яркая экскурсия, обязательно берите доп. поездку по Нилу на банановый остров, красивые виды по берегам
Очень яркая экскурсия, обязательно берите доп. поездку по Нилу на банановый остров, красивые виды по берегам+2
Очень яркая экскурсия, обязательно берите доп. поездку по Нилу на банановый остров, красивые виды по берегам
Очень яркая экскурсия, обязательно берите доп. поездку по Нилу на банановый остров, красивые виды по берегам
Вам был полезен этот отзыв?
Ахмерова
Эскурсия прошла на одном дыхание. Благодарю гида за информативный рассказ. Если посещаете Люксор или Каир, берете, либо индивидуальный формат, либо мини- группу. Рекомендую к посещению!)
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Хургады

Похожие экскурсии на «В Луксор из Хургады в мини-группе»

Из Хургады - в Дендеру и Луксор
На машине
13 часов
-
45%
161 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Луксор
Откройте врата в прошлое с экскурсией в Дендеру и Луксор, где каждый камень хранит истории древних цивилизаций
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:00
31 мая в 04:00
$322$585 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
На машине
13 часов
-
40%
322 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Исторические храмы, захватывающие легенды и древние тайны ждут вас
Начало: У вашего отеля в Хургаде
31 мая в 05:00
1 июн в 05:00
$321$535 за всё до 8 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
На машине
12 часов
-
45%
80 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - два разных мира в одном городе. Правый берег славится Карнакским и Луксорским храмами, а левый - древними некрополями и храмом Хатшепсут
Начало: Из хургады
Завтра в 04:30
31 мая в 04:30
$320$581 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в Луксор
На машине
13 часов
-
40%
20 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Хургады - в Луксор
Увидеть один из крупнейших древних храмов, грандиозный некрополь и другие загадочные памятники
Начало: В любом месте Хургады
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
$320$533 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Хургаде
$100 за человека