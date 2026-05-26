Вы окажетесь в крупнейшем религиозном центре Древнего Египта. Пройдёте через пилоны и колонные залы, увидите священное озеро и статую жука-скарабея, которая связана с легендами о желаниях.
12:00 — обед с видом на Нил
12:30–14:00 — храм царицы Хатшепсут
Вы посетите террасный храм, вырубленный в скале. Узнаете, как женщина-фараон утвердила свою власть и почему это место стало центром паломничества.
14:30–16:00 — Долина царей
Спуститесь в гробницы фараонов и разберётесь, как создавались подземные усыпальницы. Поговорим о находке гробницы Тутанхамона и легенде о «проклятии фараонов».
Колоссы Мемнона
Остановитесь у гигантских статуй, оставшихся от храма Аменхотепа III. Выясните, почему одна из них когда-то «пела».
По желанию: переправа на Банановый остров
Вы пересечёте Нил на лодке и узнаете, как растут бананы, манго и мандарины, сахарный тростник, мята и специи. По желанию угоститесь фруктами во время прогулки.
≈22:00 — возвращение в отель
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на современном автобусе с кондиционером и туалетом, входные билеты, обед в ресторане (шведский стол: рис, макароны, мясо, курица, картофель, салаты и десерты; в некоторые дни подают рыбу, креветки и кальмары)
Дополнительные расходы: напитки в ресторане, билеты в гробницу Тутанхамона ($14), поездка на лодке на Банановый остров ($10)
Тайминг и последовательность локаций указаны примерно, они могут изменяться в зависимости от потока путешественников и дорожной обстановки
С вами будет русскоговорящий гид-египтолог из нашей команды
в понедельник, среду, пятницу и субботу в 03:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
$100
Дети до 12 лет
$60
Дети до 6 лет
$35
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 03:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 1338 туристов
Я местный гид. Живу в Хургаде, работаю гидом на экскурсиях в Луксор и Каир с командой коллег. Опыт работы 10 лет. Буду рад помочь с организацией любых экскурсий. До встречи в Египте!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Екатерина
Очень яркая экскурсия, обязательно берите доп. поездку по Нилу на банановый остров, красивые виды по берегам и на самом острове можно пофотографироваться в банановых пальмах, купить прохладный натуральный сок (без читать дальшеуменьшить
сахара) с мякотью из гуавы, манго или клубники всего за 1 доллар) после острова у вас в лодке будут порезанные фрукты и бананы еще заберете с собой. Луксор впечатляет, будет много красивых локаций для фото. В долине царей посещение трех гробниц входит в стоимость экскурсии, на наш взгляд этого хватает, гробница с тутанхамоном очень маленькая и платите только за то, чтобы увидеть мумию. Спасибо организаторам за такую экскурсию маленькой группой, очень удобно 👍
Ахмерова
Эскурсия прошла на одном дыхание. Благодарю гида за информативный рассказ. Если посещаете Люксор или Каир, берете, либо индивидуальный формат, либо мини- группу. Рекомендую к посещению!)
