Луксор — это город, разделённый Нилом на две части. Восточный берег — мир жизни, западный — территория памяти. Наш маршрут выстроен так, чтобы последовательно пройти путь от храмов к гробницам, от Карнака до Долины царей и понять логику древнего города.

Описание экскурсии

4:30 — выезд из Хургады

8:00–9:00 — прибытие в Луксор

9:00–11:30 — Карнакский храмовый комплекс

Вы окажетесь в крупнейшем религиозном центре Древнего Египта. Пройдёте через пилоны и колонные залы, увидите священное озеро и статую жука-скарабея, которая связана с легендами о желаниях.

12:00 — обед с видом на Нил

12:30–14:00 — храм царицы Хатшепсут

Вы посетите террасный храм, вырубленный в скале. Узнаете, как женщина-фараон утвердила свою власть и почему это место стало центром паломничества.

14:30–16:00 — Долина царей

Спуститесь в гробницы фараонов и разберётесь, как создавались подземные усыпальницы. Поговорим о находке гробницы Тутанхамона и легенде о «проклятии фараонов».

Колоссы Мемнона

Остановитесь у гигантских статуй, оставшихся от храма Аменхотепа III. Выясните, почему одна из них когда-то «пела».

По желанию: переправа на Банановый остров

Вы пересечёте Нил на лодке и узнаете, как растут бананы, манго и мандарины, сахарный тростник, мята и специи. По желанию угоститесь фруктами во время прогулки.

≈22:00 — возвращение в отель

