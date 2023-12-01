Экскурсия в Дендеру и Абидос: путешествие в додинастические времена
Приглашаю вас в увлекательный экскурс в додинастические времена к жемчужинам египетской мифологии.
Мы посетим Храм Хатхор в городе Дендера — это храм богини любви, красоты и материнства, а также символизирующий веселье, танец и радость.
Полюбуемся на храм в городе Абидос — это храм храм бога-судьи загробного мира Осириса, одного из любимцев древних египтян Храмы в Дендере и Абидосе самые впечатляющие и интересные. Они являлись крупнейшими культовыми центрами египетской цивилизации.
Храмы отличаются необычной архитектурой и, несмотря на прошедшие века, все еще потрясают своей атмосферой.
Мы посетим Храм Хатхор в городе Дендера — это храм богини любви, красоты и материнства, а также символизирующий веселье, танец и радость.
Полюбуемся на храм в городе Абидос — это храм храм бога-судьи загробного мира Осириса, одного из любимцев древних египтян Храмы в Дендере и Абидосе самые впечатляющие и интересные. Они являлись крупнейшими культовыми центрами египетской цивилизации.
Храмы отличаются необычной архитектурой и, несмотря на прошедшие века, все еще потрясают своей атмосферой.
Ближайшие даты:
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|$250
|Взрослый
|от $250
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Храм богини Хатхор
- Храм Бога Осириса
Описание
Величественный «Дом миллиона лет» и его историческое наследие
На песках пустыни Египта стоит величественный храм, именуемый Абидосским. Храм в Абидосе известен под названием «Дом миллиона лет» и посвящен он Осирису — «Владыке вечности». Храм был построен фараоном Сети I и его сыном Рамзесом II. Несмотря на то, что размеры храма огромны, в нем находилось 5 жрецов. Считается, что возраст этого храма достигает 3,5 тысяч лет, но ученые полагают, что он более древний, так как он подвергался длительному разрушению водой и коррозией, что указывает на его существование уже в ледниковый период (более 11 тысяч лет до нашей эры). Абидосский храм расположен к югу от долины Царей в Луксоре, в 15 км. к западу от Нила. Исследователи считают, что в древние времена от Нила был прорыт канал, по которому корабли практически подплывали к храму. Много столетий назад Абидос был местом поклонения Осирису, погребения фараонов. Это место посещали толпы паломников. Предание гласит, что в части Абидосского некрополя (Пекер) погребена голова Осириса. Абидосский храм (главный) — уникален. Он полностью выполнен из белого мрамора.
Великолепие богини красоты и любви
Это еще одно прекрасное творение рук человеческих — Храм Хатхор, который находится в Дендере. Дендера — небольшой город на западном берегу Нила, около города Кена. Центр культа богини Хатхор. Сам храм построен из песчаника, имеет 79 метров в длину и окружен кирпичной стеной. Внутри огромный зал с 24 колоннами, которые увенчаны изображением Хатхор. Великолепный храм, в котором поклонялись Хатхор, ее мужу Гору и ее юному сыну Ихи, один из лучших сохранившихся в Египте. Строительство храма велось с целью утверждения законности власти иноземных правителей. Дочь солнечного божества Хатхор почиталась в Египте как идеал женственности, материнства и любви. В гневе же милостивая госпожа становилась беспощадной. Храмовый комплекс Хатхор, известный еще с 3 тысячелетия до нашей эры несколько раз перестраивался. Раз в год, во время праздника Нового года статуя Хатхор и другие образы богов выносились на солнечный свет. Важная информация:• Обязательно возьмите с собой питьевую воду, солнечные очки и головной убор.
Рекомендуем надеть удобную обувь и одежду по погоде.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Входные билеты
- Обед, питьевая вода
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Отель туриста
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Каждый деньБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Обязательно возьмите с собой питьевую воду
- Солнечные очки
- Головной убор и удобную обувь!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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