Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян

Билеты в Хургаде

Экскурсия в Дендеру и Абидос: путешествие в додинастические времена

Приглашаю вас в увлекательный экскурс в додинастические времена к жемчужинам египетской мифологии.

Мы посетим Храм Хатхор в городе Дендера — это храм богини любви, красоты и материнства, а также символизирующий веселье, танец и радость.

Полюбуемся на храм в городе Абидос — это храм храм бога-судьи загробного мира Осириса, одного из любимцев древних египтян Храмы в Дендере и Абидосе самые впечатляющие и интересные. Они являлись крупнейшими культовыми центрами египетской цивилизации.

Храмы отличаются необычной архитектурой и, несмотря на прошедшие века, все еще потрясают своей атмосферой.
Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
Ближайшие даты:
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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Билет$250
Взрослыйот $250
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Храм богини Хатхор
  • Храм Бога Осириса

Описание

Величественный «Дом миллиона лет» и его историческое наследие
На песках пустыни Египта стоит величественный храм, именуемый Абидосским. Храм в Абидосе известен под названием «Дом миллиона лет» и посвящен он Осирису — «Владыке вечности». Храм был построен фараоном Сети I и его сыном Рамзесом II. Несмотря на то, что размеры храма огромны, в нем находилось 5 жрецов. Считается, что возраст этого храма достигает 3,5 тысяч лет, но ученые полагают, что он более древний, так как он подвергался длительному разрушению водой и коррозией, что указывает на его существование уже в ледниковый период (более 11 тысяч лет до нашей эры). Абидосский храм расположен к югу от долины Царей в Луксоре, в 15 км. к западу от Нила. Исследователи считают, что в древние времена от Нила был прорыт канал, по которому корабли практически подплывали к храму. Много столетий назад Абидос был местом поклонения Осирису, погребения фараонов. Это место посещали толпы паломников. Предание гласит, что в части Абидосского некрополя (Пекер) погребена голова Осириса. Абидосский храм (главный) — уникален. Он полностью выполнен из белого мрамора.

Великолепие богини красоты и любви

Это еще одно прекрасное творение рук человеческих — Храм Хатхор, который находится в Дендере. Дендера — небольшой город на западном берегу Нила, около города Кена. Центр культа богини Хатхор. Сам храм построен из песчаника, имеет 79 метров в длину и окружен кирпичной стеной. Внутри огромный зал с 24 колоннами, которые увенчаны изображением Хатхор. Великолепный храм, в котором поклонялись Хатхор, ее мужу Гору и ее юному сыну Ихи, один из лучших сохранившихся в Египте. Строительство храма велось с целью утверждения законности власти иноземных правителей. Дочь солнечного божества Хатхор почиталась в Египте как идеал женственности, материнства и любви. В гневе же милостивая госпожа становилась беспощадной. Храмовый комплекс Хатхор, известный еще с 3 тысячелетия до нашей эры несколько раз перестраивался. Раз в год, во время праздника Нового года статуя Хатхор и другие образы богов выносились на солнечный свет. Важная информация:• Обязательно возьмите с собой питьевую воду, солнечные очки и головной убор.
Рекомендуем надеть удобную обувь и одежду по погоде.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Входные билеты
  • Обед, питьевая вода
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Отель туриста
Когда и как рано покупать?
Когда: Каждый день
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Обязательно возьмите с собой питьевую воду
  • Солнечные очки
  • Головной убор и удобную обувь!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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