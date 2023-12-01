Величественный «Дом миллиона лет» и его историческое наследие

На песках пустыни Египта стоит величественный храм, именуемый Абидосским. Храм в Абидосе известен под названием «Дом миллиона лет» и посвящен он Осирису — «Владыке вечности». Храм был построен фараоном Сети I и его сыном Рамзесом II. Несмотря на то, что размеры храма огромны, в нем находилось 5 жрецов. Считается, что возраст этого храма достигает 3,5 тысяч лет, но ученые полагают, что он более древний, так как он подвергался длительному разрушению водой и коррозией, что указывает на его существование уже в ледниковый период (более 11 тысяч лет до нашей эры). Абидосский храм расположен к югу от долины Царей в Луксоре, в 15 км. к западу от Нила. Исследователи считают, что в древние времена от Нила был прорыт канал, по которому корабли практически подплывали к храму. Много столетий назад Абидос был местом поклонения Осирису, погребения фараонов. Это место посещали толпы паломников. Предание гласит, что в части Абидосского некрополя (Пекер) погребена голова Осириса. Абидосский храм (главный) — уникален. Он полностью выполнен из белого мрамора.

Великолепие богини красоты и любви

Это еще одно прекрасное творение рук человеческих — Храм Хатхор, который находится в Дендере. Дендера — небольшой город на западном берегу Нила, около города Кена. Центр культа богини Хатхор. Сам храм построен из песчаника, имеет 79 метров в длину и окружен кирпичной стеной. Внутри огромный зал с 24 колоннами, которые увенчаны изображением Хатхор. Великолепный храм, в котором поклонялись Хатхор, ее мужу Гору и ее юному сыну Ихи, один из лучших сохранившихся в Египте. Строительство храма велось с целью утверждения законности власти иноземных правителей. Дочь солнечного божества Хатхор почиталась в Египте как идеал женственности, материнства и любви. В гневе же милостивая госпожа становилась беспощадной. Храмовый комплекс Хатхор, известный еще с 3 тысячелетия до нашей эры несколько раз перестраивался. Раз в год, во время праздника Нового года статуя Хатхор и другие образы богов выносились на солнечный свет. Важная информация:• Обязательно возьмите с собой питьевую воду, солнечные очки и головной убор.

Рекомендуем надеть удобную обувь и одежду по погоде.