Экскурсия «Храмы и боги Древнего Египта» в Хургаде предлагает уникальную возможность познакомиться с величественными храмами и колоссами, которые стали символами древней цивилизации.



Посетители смогут узнать о культе богини Хатхор, исследовать символику Карнакских храмов и услышать историю единственной женщины-фараона Хатшепсут.



Это путешествие позволяет глубже понять историю и культуру Египта, увидеть архитектурные шедевры и прикоснуться к легендам, которые живут тысячелетиями

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения «Храмы и боги Древнего Египта» - с октября по февраль. В эти месяцы температура наиболее комфортна для длительных экскурсий и пеших прогулок. Март, апрель и ноябрь также подходят, но стоит быть готовым к более тёплой погоде. В остальное время года, особенно летом, температура может быть слишком высокой, что затрудняет посещение открытых площадок. Однако, если вас не пугает жара, можно насладиться меньшей загруженностью туристических мест.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.