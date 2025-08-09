Экскурсия «Храмы и боги Древнего Египта» в Хургаде предлагает уникальную возможность познакомиться с величественными храмами и колоссами, которые стали символами древней цивилизации.
Посетители смогут узнать о культе богини Хатхор, исследовать символику Карнакских храмов и услышать историю единственной женщины-фараона Хатшепсут.
Это путешествие позволяет глубже понять историю и культуру Египта, увидеть архитектурные шедевры и прикоснуться к легендам, которые живут тысячелетиями
Посетители смогут узнать о культе богини Хатхор, исследовать символику Карнакских храмов и услышать историю единственной женщины-фараона Хатшепсут.
Это путешествие позволяет глубже понять историю и культуру Египта, увидеть архитектурные шедевры и прикоснуться к легендам, которые живут тысячелетиями
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальные древние храмы
- 👑 История фараонов и богов
- 🌟 Легенды и мифы Египта
- 🗺 Индивидуальный подход
- 🚗 Комфортный транспорт
- 🎨 Искусство и символика
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения «Храмы и боги Древнего Египта» - с октября по февраль. В эти месяцы температура наиболее комфортна для длительных экскурсий и пеших прогулок. Март, апрель и ноябрь также подходят, но стоит быть готовым к более тёплой погоде. В остальное время года, особенно летом, температура может быть слишком высокой, что затрудняет посещение открытых площадок. Однако, если вас не пугает жара, можно насладиться меньшей загруженностью туристических мест.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Что можно увидеть
- Храм богини Хатхор
- Комплекс Карнакских храмов
- Храм Хатшепсут
- Колоссы Мемнона
Описание экскурсии
Храм богини Хатхор в Дендере
- Мы побываем в древнем городе на левом берегу Нила
- Вы познакомитесь с древнеегипетским культом богини неба, любви, материнства и плодородия
- Узнаете, почему её изображали в виде коровы с солнечным диском между рогами или в облике женщины с коровьими ушами
- Мы исследуем символику рельефов на стенах храма и отыщем знаменитый дендерский зодиак
Комплекс Карнакских храмов
- В Городе живых на восточном берегу Нила мы посетим археологических музей под открытым небом
- Осмотрим крупнейший храмовый комплекс древнего мира
- Проследим историю формирования ансамбля, который заложили в 20 веке до н. э. и непрерывно застраивали две тысячи лет
- Поговорим о символике главных памятников
- Обсудим силу жреческого культа
- Понаблюдаем за архитектурным соревнованием фараонов
Храм Хатшепсут
- Вы услышите о единственной женщине-фараоне в истории Древнего Египта
- Узнаете о её вкладе в развитие страны
Колоссы Мемнона
- Мы расскажем об истории этих исполинских памятников
- Поделимся легендами о колоссах, которые прославились ещё в античные времена
Организационные детали
Важно: внесите предоплату на сайте не позднее 16:00 по египетскому времени накануне экскурсии. Если экскурсия будет оплачена позже, то, возможно, её не удастся провести (предоплата будет возвращена).
Как проходит поездка
- На комфортабельном легковом автомобиле Mitsubisi (или подобного класса) с кондиционером для 1–3 человек
- Мы заберём вас из отеля в Хургаде около 04:00 утра
- Дорога занимает примерно 4 часа
- По пути сделаем остановку на завтрак
- Вернёмся в отель около 21:30
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачиваются входные билеты:
- в Карнакский храм: 600 фунтов (примерно $12) для взрослых, для детей от 6 до 12 лет — 300 фунтов (примерно $6)
- в храм богини Хатхор: 120 фунтов (примерно $2,3) для взрослых и 60 (примерно $1,2) для детей
- в храм Хатшепсут: 360 фунтов (примерно $7) для взрослых и 180 фунтов (примерно $3,5) для детей
Дополнительные расходы:
- Обед не включён в стоимость — $15 за чел.
- Количество участников может быть увеличено до 8 человек с доплатой $35 за группу
- Также дополнительно оплачивается трансфер из отелей в районах Сахл Хашиш или Эль Гуна — $28 за группу
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 1129 туристов
Я лицензированный гид-египтолог. У меня два высших образования и диплом по истории Египта на русском языке. Провожу экскурсии вместе с командой гидов с 2014 года. С радостью покажем вам нашу страну!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
София
9 авг 2025
Отличная экскурсия! Забрали на хорошей машине с кондиционером. Гид хорошо говорит на русском, все понятно и интересно рассказывает. Видно, что человек гордится историей своей страны. Нигде не стояли в очередях.
A
Anton
18 апр 2025
Отличная экскурсия 10/10
Согласовали все детали.
Маршрут был построен грамотно. Сделали так, чтобы в самую жару быть в местах, где есть тень.
Приехала хорошая чистая машина.
Гид - интеллигентный приятный человек с историческим образованием.
Согласовали все детали.
Маршрут был построен грамотно. Сделали так, чтобы в самую жару быть в местах, где есть тень.
Приехала хорошая чистая машина.
Гид - интеллигентный приятный человек с историческим образованием.
М
Мария
3 апр 2025
Все прошло хорошо. Экскурсовода Ахмед хорошо говорит по-русски. Информации достаточно много и все было интересно. На выбор два типа ресторана побюджетнее и подороже. Я выбрала дороже и вышло не сильно и дороже, но намного приятнее. Спасибо Мухамеду за организацию.
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии из Хургады
Водная прогулка
Историческая экскурсия в Луксор и Дендеру
Длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора. В группе до 35 человек вы посетите храм богини Хатхор в Дендере и Карнакский храм в Луксоре
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 04:30
12 ноя в 04:30
16 ноя в 04:30
$75 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Луксор: путешествие в сердце Древнего Египта
Увидеть исторические памятники, зайти в величественные храмы и погрузиться в мир фараонов
Завтра в 04:30
11 ноя в 04:30
$260
$288 за всё до 8 чел.
Групповая
Тайны Луксора и Дендеры
Погрузитесь в мир древних фараонов! Путешествие из Хургады к Колоссам Мемнона и храму Хатшепсут обещает незабываемые впечатления
Начало: От вашего отеля в Хургаде
Расписание: в среду и воскресенье в 05:00
12 ноя в 05:00
16 ноя в 05:00
$71 за человека