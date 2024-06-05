1 чел.
По популярности
скидка
45%
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия: Дендера и Луксор из Хургады
Откройте врата в прошлое с экскурсией в Дендеру и Луксор, где каждый камень хранит истории древних цивилизаций
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 05:00
325€179 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Дендера и Луксор за один день: незабываемое путешествие из Хургады
Вас ждет погружение в величие Древнего Египта: от величественного храма Хатхор до тайн Луксора
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
290€203 за всё до 8 чел.
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора. В группе до 35 человек вы посетите храм богини Хатхор в Дендере и Карнакский храм в Луксоре
Начало: у шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 04:30
Завтра в 04:30
12 июня в 04:30
€65 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
10 часов
Из Хургады в Дендеру и Абидос: Индивидуальное путешествие в прошлое
Погрузитесь в мир древнеегипетских богов и фараонов, посетив величественные храмы Хатхор и Сети I
Начало: Из хургады
Завтра в 11:00
10 июня в 05:00
312€219 за всё до 8 чел.
Групповая
18 часов
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Начало: Ваш отель
10 июня в 04:30
12 июня в 04:00
от $55 за человека
Билеты
22 часа
Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
Начало: Отель туриста
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от $250 за всё до 2 чел.
Групповая
20 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Воскресенье в 03:00
от $77 за человека
Индивидуальная
12 часов
Дендера и Луксор за день: путешествие по древним храмам Египта
Познайте величие древнеегипетских храмов в Дендере и Луксоре, погружаясь в атмосферу могущественной истории
Начало: Отель в Хургаде
Расписание: Ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Храм Дендера с храмами Хатшепсут и Карнак из Хургады
Начало: Хургада
Расписание: Каждый день недели в 4:30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дендера и Абидос: следы иных цивилизаций
Начало: Место вашего пребывания
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$300 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай5 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Нас сопровождал Ахмед, который прекрасно владеет русским языком. Мы легко общались. По нашей просьбе маршрут был дополнен
- ММария29 мая 2024Возвращаемся из поездки в Дендеру и Луксор. Впечатления самые лучшие. Для исторических экскурсий главное - гид. Таха вёл экскурсию очень
- ЕЕлена20 мая 2024Ездили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выезд был в 5 часов
- NNatalia11 мая 2024Дендера и Древний Луксор великолепны. Перемещение на лодке по Нилу между двумя берегами, особенно в жаркую погоду, очень необходимо во
- ВВалентин22 апреля 2024Сегодня 22.04.2024 совершили поездку в Дендеру и Абидос. Экскурсия великолепная. Таха рассказал много интересного и полезного. И в добавок угостил национальным обедом. В конце получили арбуз в подарок. И водитель Махмуд был великолепен.
- ЕЕлена18 апреля 2024Сама по себе экскурсия прекрасная, интересная, я ездила второй раз из 6 раз, что была в Египте. Много истории, древних
- ЕЕкатерина9 апреля 2024Что понравилось: грамотно построен тур и нам повезло, кроме нас двоих никто в этот день не выбрал Дендеру (хотя это
- ААнна23 марта 2024Дендера и Луксор - древние города ЕгиптаОтличная экскурсия! В Египте не первый раз, есть с чем сравнивать, в данной экскурсии все было прекрасно организовано, заранее прислали
- ААлександр15 марта 2024Очень хорошая экскурсия. Гид Ахмед прекрасно говорит по-русски и хорошо владеет материалом. По логистике тоже все ок. Стоит отметить, что в Дендере будет возможность подняться на крышу местного храма (наверное, он один такой в Египте, где это можно сделать).
- ААнастасия25 февраля 2024Дендера и Луксор - древние города ЕгиптаОчень понравилась экскурсия! Ездили вдвоем с подругой. Гид супер! Очень интересно! Советую!
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Дендера»
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