Экскурсии в храм Дендера из Хургады

Найдено 10 экскурсий в категории «Дендера» в Хургаде, цены от €55, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Хургады - в Дендеру и Луксор
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
13 часов
27 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Дендера и Луксор из Хургады
Откройте врата в прошлое с экскурсией в Дендеру и Луксор, где каждый камень хранит истории древних цивилизаций
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 05:00
325179 за всё до 8 чел.
Дендера и Луксор за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
40 отзывов
Дендера и Луксор за один день: незабываемое путешествие из Хургады
Вас ждет погружение в величие Древнего Египта: от величественного храма Хатхор до тайн Луксора
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
290203 за всё до 8 чел.
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора. В группе до 35 человек вы посетите храм богини Хатхор в Дендере и Карнакский храм в Луксоре
Начало: у шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 04:30
Завтра в 04:30
12 июня в 04:30
65 за человека
Из Хургады - в Дендеру и Абидос
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Из Хургады в Дендеру и Абидос: Индивидуальное путешествие в прошлое
Погрузитесь в мир древнеегипетских богов и фараонов, посетив величественные храмы Хатхор и Сети I
Начало: Из хургады
Завтра в 11:00
10 июня в 05:00
312219 за всё до 8 чел.
Экскурсия в Дендеру и Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
9 отзывов
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Начало: Ваш отель
10 июня в 04:30
12 июня в 04:00
от $55 за человека
Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
🚶 Пешая
Билеты
22 часа
1 отзыв
Дендера и Абидос: в храмы любимых богов древних египтян
Начало: Отель туриста
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от $250 за всё до 2 чел.
Луксор и Дендера
Групповая
20 часов
Луксор и Дендера
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Воскресенье в 03:00
от $77 за человека
Дендера и Луксор за один день
Индивидуальная
12 часов
Дендера и Луксор за день: путешествие по древним храмам Египта
Познайте величие древнеегипетских храмов в Дендере и Луксоре, погружаясь в атмосферу могущественной истории
Начало: Отель в Хургаде
Расписание: Ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$180 за всё до 3 чел.
Храм Дендера с храмами Хатшепсут и Карнак из Хургады
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Храм Дендера с храмами Хатшепсут и Карнак из Хургады
Начало: Хургада
Расписание: Каждый день недели в 4:30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $280 за всё до 3 чел.
Дендера и Абидос: следы иных цивилизаций
Индивидуальная
2 часа
Дендера и Абидос: следы иных цивилизаций
Начало: Место вашего пребывания
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    5 июня 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Луксор
    Экскурсия очень понравилась. Нас сопровождал Ахмед, который прекрасно владеет русским языком. Мы легко общались. По нашей просьбе маршрут был дополнен
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    Луксорским музеем. Ахмед всё быстро организовал и сам провёл нас по музею. Мы нигде не ждали, всё, включая возможность немного отдохнуть, было предусмотрено. Всем очень понравилось. Отдельная благодарность водителям. Спасибо!

  • М
    Мария
    29 мая 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Луксор
    Возвращаемся из поездки в Дендеру и Луксор. Впечатления самые лучшие. Для исторических экскурсий главное - гид. Таха вёл экскурсию очень
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    информативно, интересно, понятный русский и умение рассказать так, чтобы заинтересовать и взрослых, детей. Очень подробно объяснял значение каждого барельефа, мы научились четко различать, кто из египетских богов изображён, имена фараонов и многое другое. В сравнении с аналогичным маршрутом от туроператора (несколько лет назад) - и больше узнали о культуре древнего Египта, и гораздо спокойнее и комфортнее, без толпы, посмотрели храмы и гробницы, пофотографировались без спешки. Организовано всё отлично: машина к отелю приехала заранее, комфортный минивэн, 2 водителя (учитывая далёкую дорогу так, конечно, гораздо спокойнее), не ждали нигде ни минуты. Прекрасная прогулка по Нилу, на лодке - угощение очень спелыми и вкусными фруктами. Обед в весьма атмосферном ресторанчике, еда свежая и вкусная. Очень признательны Тахе за интереснейшую и прекрасно организованную экскурсию.

  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Луксор
    Ездили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выезд был в 5 часов
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    утра, ехали часа 3, машина - микроавтобус тайота (марку не помню), очень приятный, чистый, с кондиционером, хороший водитель, даже, не взяв с собой египетские фунты на туалет (туалеты платные на каждой заправке) он дал нам фунты, чтобы доллары не тратить😁 Поездка была лёгкой, успели поспать, места там навалом😊 Сначала посетили Дендеру, перед этим к нам присоединился наш гид Ахмед, очень хорошо знает русский язык, очень интересно провел всю экскурсию, слушать было одно удавольствие! 😊 В Дендере в храме Хатхор мы были одни, приехали раньше всех и это было классно, никто не мешал, пофоткаться успели, пока никого нет 😊 После мы поехали в Луксор, ехали до него где-то час, пока ехали, наш гид Ахмед дал немного информации по поездке и дал ещё немного подремать 😊 Посетили Карнакский храм, это нужно видеть воочию, все его величие, потом был вкусный обед, гид Ахмед повёз нас в приятное кафе, где можно было что-то местное попробовать, было очень вкусно 😊 далее посетили Колоссы Мемнона, затем долину Царей, где наш гид посоветовал не смотреть все гробницы, нам было достаточно увидеть 3 гробницы😊 Ещё дополнительно, мы покатались по Нилу за 25$, в лодке мы были одни, было приятно после жары немного охладиться 😊 Ещё наш гид нас угощал вкусным соком из тростника, сладкий напиток, немного похож на молоко, ради интереса попробовать стоит 😊 В наш отель мы вернулись в 19:00, перед тем, как мы попрощались с гидом, он нас угостил мороженым и в дорогу взял воды и чипсов, хотя мы не просили 😊 В общем, организация супер, гид Ахмед очень интересно и доступно все рассказал, мы остались в восторге, позаботился о нашей поездке обратно, оплачивали экскурсию уже в середине нашей поездки, сначала заехали все поменяли на фунты, затем уже гид сам все оплачивал, без каких-либо очередей (некоторые билеты заказывались заранее). Спасибо Вам большое за невероятную поездку, и все по приемлемой цене 😊🤗 если будем в Египте ещё, на что я очень надеюсь, будем обращаться к этому организатору 😊 очень рекомендую 😊

    Ездили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выезд
  • N
    Natalia
    11 мая 2024
    Экскурсия в Дендеру и Луксор
    Дендера и Древний Луксор великолепны. Перемещение на лодке по Нилу между двумя берегами, особенно в жаркую погоду, очень необходимо во
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    время экскурсии. А вот гид подкачал(если не ошибаюсь звали его Амир). Это хороший сопровождающий, но не гид. Посетители древностей желают получить полноценную экскурсию(знание истории, особенностей, интересных моментов), а не нечто в формате," пару слов". Участники группы поняв, что ничего больше и не расскажут, просто молча разглядывли памятники. Вцелом, места потрясающие, маршрут логистически и организационно выстроен великолепно, а вот над вопросом гида стоит поработать. Спасибо за поездку. Если Луксор я видела ранее, то Дендера для меня была открытием.

  • В
    Валентин
    22 апреля 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Абидос
    Сегодня 22.04.2024 совершили поездку в Дендеру и Абидос. Экскурсия великолепная. Таха рассказал много интересного и полезного. И в добавок угостил национальным обедом. В конце получили арбуз в подарок. И водитель Махмуд был великолепен.
  • Е
    Елена
    18 апреля 2024
    Экскурсия в Дендеру и Луксор
    Сама по себе экскурсия прекрасная, интересная, я ездила второй раз из 6 раз, что была в Египте. Много истории, древних
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    храмов. По дороге так же можно увидеть как живут в этой сиране в разных частях. Очень понравилась поездка на катере по Нилу. Хороший порядочный гид Мохаммед. Единственное, что утомителен сам путь 4 часа в каждую сторону, и было бы здорово, если на обратном пути показывали фильм в автобусе. Спасибо!

  • Е
    Екатерина
    9 апреля 2024
    Экскурсия в Дендеру и Луксор
    Что понравилось: грамотно построен тур и нам повезло, кроме нас двоих никто в этот день не выбрал Дендеру (хотя это
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    самый сохранившийся храм в Египте!!! Там самые красивые фрески и рисунки!!! Фото прилагаю), и групповая экскурсия по 2ум городам превратилась в индивидуальный тур на комфортабельном минивэне. То есть бОльшую часть пути из Хургады мы ехали на большом автобусе на 30 человек, далее нас пересадили в минивэн, и мы вернулись в автобус к основной группе только перед поездкой на банановый остров. Организатор Адель В, поехать с ним в тур рекомендую! Не понравились 2 орг момента: 1) Никто не объяснил насчет пересадок транспорта: просто чтобы понимать, что из отеля нас забирает маршрутка, далее пересаживаемся в большой автобус, далее в минивэн и потом в обратном порядке на пути домой. 2) В большом автобусе на задних сидениях за ширмой спал второй водитель (это можно понять, ведь ехать далеко, водителям нужно меняться), но он смачно храпел! Я не подписывалась на такое звуковое сопровождение в 6 утра в экскурсионном автобусе. То есть людям, которые сидели в начале, наверно, не было слышно, но нам достались места в конце, поэтому не куда было деться(

  • А
    Анна
    23 марта 2024
    Дендера и Луксор - древние города Египта
    Отличная экскурсия! В Египте не первый раз, есть с чем сравнивать, в данной экскурсии все было прекрасно организовано, заранее прислали
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    всю информацию, забрали из отеля вовремя, про все доплаты сообщали заранее, никаких проблем не было, только положительные эмоции! Ездили с двумя маленькими детьми и для такой длительной поездки индивидуальная экскурсия прекрасная альтернатива большому автобусу. У нас был гид Адель, приветливый и дружелюбный, при этом профессионал своего дела, все подробно рассказывал, отвечал на все вопросы и планировал все таким образом, чтобы мы больше увидели и при этом не ходили в толпе. Отдельное спасибо водителям, они тоже приятные ребята и везли нас очень аккуратно, доехали быстро. Мы остались довольны! Большое спасибо!

  • А
    Александр
    15 марта 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Абидос
    Очень хорошая экскурсия. Гид Ахмед прекрасно говорит по-русски и хорошо владеет материалом. По логистике тоже все ок. Стоит отметить, что в Дендере будет возможность подняться на крышу местного храма (наверное, он один такой в Египте, где это можно сделать).
  • А
    Анастасия
    25 февраля 2024
    Дендера и Луксор - древние города Египта
    Очень понравилась экскурсия! Ездили вдвоем с подругой. Гид супер! Очень интересно! Советую!

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Дендера»

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