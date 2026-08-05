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Другая Хургада: влюбиться в Сахл-Хашиш с первого взгляда

Отдохнуть на египетской Ривьере - элитном курорте в восточном стиле
Изысканный Сахл-Хашиш, или Зелёная долина, — это 12 километров бирюзовых лагун, ухоженных пляжей и террас. Здесь отели похожи на дворцы из восточных сказок Шахерезады. Есть Аллея сфинксов, как в Луксоре, и затопленный античный город, и нет людской суеты. Тут хочется неспешно прогуливаться и любоваться безупречными картинами — этим мы и займёмся.
Другая Хургада: влюбиться в Сахл-Хашиш с первого взгляда
Другая Хургада: влюбиться в Сахл-Хашиш с первого взгляда
Другая Хургада: влюбиться в Сахл-Хашиш с первого взгляда

Описание экскурсии

Выезд из отеля

По дороге вы услышите:

  • как создавался Сахл-Хашиш, почему его называют египетской Ривьерой и что сделало его архитектурным шедевром
  • как в целом развивались Хургада и окрестности
  • как живут местные — о традициях, укладе, менталитете и восточном колорите изнутри
  • какие у египтян есть обычаи, правила этикета, особенности гостеприимства

Погружение в атмосферу Древнего Египта

На въезде нас встретят сфинксы и колонны в духе Карнакского храма в Луксоре — отсылки к временам могущественных фараонов.

Поездка вдоль побережья

На электрокарах проедем по набережной, рассматривая роскошные отели. Все выдержаны в утончённом стиле восточного неоклассицизма и напоминают дворцы. Хаотичной застройки нет — только гармония камня, зелени и моря.

Променад в сердце восточной сказки

Центр курорта — площадь Arrival Piazza — перенесёт на страницы «Тысячи и одной ночи». Арки, фонтаны, открытые террасы и головокружительная панорама залива — здесь хочется замедлиться.

Прогулка над затонувшим городом

По уходящему далеко в море понтону пройдём над бирюзовыми волнами. На дне рассыпаны реконструированные античные руины: под водой рассмотрим растущие на них кораллы, а над поверхностью — верхушки колонн.

Возвращение в Хургаду

Организационные детали

  • Едем на седане (до 3 чел.), кроссовере (3–5 чел.) или микроавтобусе (больше 6 чел.). В салоне есть вода и Wi-Fi, по запросу — детское кресло
  • Включён трансфер из отелей Хургады. Для отдалённых районов нужна доплата: Макади и Эль-Гуна — $20–30, Сафаги — $40
  • Аренда электрокара (1 ч) — $15
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 лет$20
Дети до 7 лет$15
Дети до 16 лет$25
Стандартный$32
Для бронирования достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Хургаде с 2016 года. Замужем за египтянином (но при этом остаюсь православной христианкой) и воспитываю двоих чудесных детей. Знаю всю изнанку местной жизни, традиции, законы и тонкости
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восточного брака. Расскажу много забавных историй, приключившихся со мной здесь. Я искренне люблю живое общение и умею находить подход к людям, поэтому создаю лёгкие, неутомительные маршруты на комфортных авто, которые одинаково захватывают и взрослых, и малышей. Со мной вы откроете секретные нетуристические локации и лучшие гастрономические места. Мы скорректируем программу полностью под ваши интересы, чтобы вы влюбились в настоящий Египет, а ваши дети остались в полном восторге от нашего совместного приключения!

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