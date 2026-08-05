Изысканный Сахл-Хашиш, или Зелёная долина, — это 12 километров бирюзовых лагун, ухоженных пляжей и террас. Здесь отели похожи на дворцы из восточных сказок Шахерезады. Есть Аллея сфинксов, как в Луксоре, и затопленный античный город, и нет людской суеты. Тут хочется неспешно прогуливаться и любоваться безупречными картинами — этим мы и займёмся.

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Описание экскурсии

Выезд из отеля

По дороге вы услышите:

как создавался Сахл-Хашиш, почему его называют египетской Ривьерой и что сделало его архитектурным шедевром

как в целом развивались Хургада и окрестности

как живут местные — о традициях, укладе, менталитете и восточном колорите изнутри

какие у египтян есть обычаи, правила этикета, особенности гостеприимства

Погружение в атмосферу Древнего Египта

На въезде нас встретят сфинксы и колонны в духе Карнакского храма в Луксоре — отсылки к временам могущественных фараонов.

Поездка вдоль побережья

На электрокарах проедем по набережной, рассматривая роскошные отели. Все выдержаны в утончённом стиле восточного неоклассицизма и напоминают дворцы. Хаотичной застройки нет — только гармония камня, зелени и моря.

Променад в сердце восточной сказки

Центр курорта — площадь Arrival Piazza — перенесёт на страницы «Тысячи и одной ночи». Арки, фонтаны, открытые террасы и головокружительная панорама залива — здесь хочется замедлиться.

Прогулка над затонувшим городом

По уходящему далеко в море понтону пройдём над бирюзовыми волнами. На дне рассыпаны реконструированные античные руины: под водой рассмотрим растущие на них кораллы, а над поверхностью — верхушки колонн.

Возвращение в Хургаду

Организационные детали