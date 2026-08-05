Изысканный Сахл-Хашиш, или Зелёная долина, — это 12 километров бирюзовых лагун, ухоженных пляжей и террас. Здесь отели похожи на дворцы из восточных сказок Шахерезады. Есть Аллея сфинксов, как в Луксоре, и затопленный античный город, и нет людской суеты. Тут хочется неспешно прогуливаться и любоваться безупречными картинами — этим мы и займёмся.
Описание экскурсии
Выезд из отеля
По дороге вы услышите:
- как создавался Сахл-Хашиш, почему его называют египетской Ривьерой и что сделало его архитектурным шедевром
- как в целом развивались Хургада и окрестности
- как живут местные — о традициях, укладе, менталитете и восточном колорите изнутри
- какие у египтян есть обычаи, правила этикета, особенности гостеприимства
Погружение в атмосферу Древнего Египта
На въезде нас встретят сфинксы и колонны в духе Карнакского храма в Луксоре — отсылки к временам могущественных фараонов.
Поездка вдоль побережья
На электрокарах проедем по набережной, рассматривая роскошные отели. Все выдержаны в утончённом стиле восточного неоклассицизма и напоминают дворцы. Хаотичной застройки нет — только гармония камня, зелени и моря.
Променад в сердце восточной сказки
Центр курорта — площадь Arrival Piazza — перенесёт на страницы «Тысячи и одной ночи». Арки, фонтаны, открытые террасы и головокружительная панорама залива — здесь хочется замедлиться.
Прогулка над затонувшим городом
По уходящему далеко в море понтону пройдём над бирюзовыми волнами. На дне рассыпаны реконструированные античные руины: под водой рассмотрим растущие на них кораллы, а над поверхностью — верхушки колонн.
Возвращение в Хургаду
Организационные детали
- Едем на седане (до 3 чел.), кроссовере (3–5 чел.) или микроавтобусе (больше 6 чел.). В салоне есть вода и Wi-Fi, по запросу — детское кресло
- Включён трансфер из отелей Хургады. Для отдалённых районов нужна доплата: Макади и Эль-Гуна — $20–30, Сафаги — $40
- Аренда электрокара (1 ч) — $15
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|$20
|Дети до 7 лет
|$15
|Дети до 16 лет
|$25
|Стандартный
|$32
Для бронирования достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Хургаде с 2016 года. Замужем за египтянином (но при этом остаюсь православной христианкой) и воспитываю двоих чудесных детей. Знаю всю изнанку местной жизни, традиции, законы и тонкости
Входит в следующие категории Хургады
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