Давным-давно, ещё до нашей эры, в этих местах процветал торговый порт и город богини любви Изис… Что с ним стало? Вы узнаете это на нашей экскурсии.
А ещё прогуляетесь по набережной вдоль моря и площади Пьяцца, отдохнёте в национальном бедуинском кафе, увидите потрясающий закат и великолепные цветные фонтаны.
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- площадь Пьяцца — уникальное архитектурное сооружение. Оно напоминает дворец из восточной сказки. Вечером тут включается подсветка и фонтаны, которые придают этому месту дополнительный шарм.
- пирс — отсюда открывается прекрасная панорама района, а из-под воды виднеются руины города, затонувшего много тысячелетий назад.
- набережную — здесь получаются атмосферные фото.
- бедуинское кафе — колоритное место, где вы попробуете местные кофе или чай.
Вы узнаете:
- о некогда затонувшем городе и истории современного района.
- отельных комплексах на территории Сахл-Хашиша.
- обычаях и традициях местного населения.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены чай/кофе в бедуинском кафе и трансфер на автомобиле Hyundai Accent (если вас 1–3 человека) или Toyota Hiace (если вас 3–10 человек).
- Пешеходная часть прогулки — 2 км. Возможно, она будет затруднительна для людей с ограниченными возможностями.
- Заберём вас из отелей в Макади, Сафаге и Эль-Гуне за доплату в $20 (1-3 человека) или $30 (4-8 человек).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваэль — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 178 туристов
Я живу в Хургаде более 20 лет. На протяжении 10 лет мы с моей командой организуем интересные индивидуальные и авторские туры из Хургады по любым направлениям в Египте. У нас только профессиональные гиды-историки, новые комфортабельные микроавтобусы (не старше 1 года) и профессиональные водители, что немаловажно в Египте, учитывая особенности местного движения.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
5 ноя 2025
Можно погулять, если выдался свободный вечер, красивая набережная и фонтаны.
Екатерина
2 ноя 2025
Замечательная необременительная вечерняя прогулка. Закатные горы - это нечто!!! Место тихое, красивое и вполне европейское! Приятно провела время за беседой, фотографиями и созерцанием! Кофе в бедуинском кафе вкусный, и место колоритное. Спасибо!
О
Ольга
31 окт 2025
Очень интересная экскурсия. Красивая площадь Пьяцца, особенно повезло, что увидели её как в дневное, так и ночное время- ощущения совсем другие. Набережная тихая, спокойная и очень красивая. Всё дорого, богато. Приятно прогуляться. Екатерине отдельное спасибо за бедуинское кафе- очень атмосферное место, хочется сфотографировать там каждую деталь.
Н
Наталья
26 окт 2025
Хочу поблагодарить Екатерину, за прекрасную экскурсию и интересный вечер! Долго искала кто организовывает экскурсии в Сахл. Было не просто и как здорово что попала на ребят. Хотела 17.10 поехать но
Н
Наталья
23 сен 2025
Прекрасная экскурсия. Гид Екатерина подробно и интересно рассказывала про Сахл- Хашиш. Посетили бедуинское кафе, очень атмосферное место. Рекомендуем данную экскурсию.
Татьяна
11 сен 2025
Чудесная экскурсия с замечательным гидом Екатериной! Как будто побывали в сказке "1000 и одна ночь". Однозначно рекомендуем данную экскурсию, мы в полном восторге.
Наталья
20 авг 2025
Очень понравилось!! 👍 погуляли вечером по сахл хашишу … Посидели в кафе! Очень много фотографий!!!!
А
Алевтина
12 авг 2025
Съездили поситили данную экскурсию очень приятная, душевная прогулка получилась, замечательный пейзаж, много нового узнали, большое спасибо гиду Екатерине за такой интересный вечер
Ирина
7 мая 2025
Выражаем большую благодарность организаторам экскурсии. Очень хотелось развеяться и погулять недалеко от Хургады, это был идеальный вариант. Мы просто наслаждались этой лёгкой непринужденной прогулкой, узнали очень много нового, увидели много красивого и интересного. Огорчило, что в этот вечер закрыли пирс на ремонт. Очень впечатлило кафе бедуинов, как восточная сказка))не хотелось уезжать от туда))
Сергей
25 апр 2025
Ездили с супругой и маленьким сыном в Сахл-Хашиш с гидом Екатериной. Хорошая, ненавязчивая экскурсия для тех, кто не готов далеко ехать из Хургады, но хочется сменить обстановку, погулять в симпатичных
Андрей
2 апр 2025
Отличная экскурсия скоротать вечер в отличной компании, история, пирс, площадь и кафе огонь, содержательно беседа, море инстаграмных фото, выбирайте время заката, у нас это было 16.30, огромная благодарность Екатерине, трипстер срочно увеличить программы данного гида.
Ю
Юля
21 фев 2025
Шикарная экскурсия!
Ездили ни на одну экскурсию, поэтому есть с чем сравнивать:забрали вовремя, все, что заявлено в описании было, а сверх того-приятное, комфортное общение, много новой информации про Египет и его жителей!
Получились чудесные кадры!
Огромное спасибо организаторам за вечер в приятной компании❤️
