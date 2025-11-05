Мои заказы

Курорт на руинах затонувшего города: из Хургады в Сахл-Хашиш

Увидеть город из восточной сказки и узнать его легенду
Давным-давно, ещё до нашей эры, в этих местах процветал торговый порт и город богини любви Изис… Что с ним стало? Вы узнаете это на нашей экскурсии.

А ещё прогуляетесь по набережной вдоль моря и площади Пьяцца, отдохнёте в национальном бедуинском кафе, увидите потрясающий закат и великолепные цветные фонтаны.
5
12 отзывов
Курорт на руинах затонувшего города: из Хургады в Сахл-Хашиш© Ваэль
Курорт на руинах затонувшего города: из Хургады в Сахл-Хашиш© Ваэль
Курорт на руинах затонувшего города: из Хургады в Сахл-Хашиш© Ваэль
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя19
ноя
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • площадь Пьяцца — уникальное архитектурное сооружение. Оно напоминает дворец из восточной сказки. Вечером тут включается подсветка и фонтаны, которые придают этому месту дополнительный шарм.
  • пирс — отсюда открывается прекрасная панорама района, а из-под воды виднеются руины города, затонувшего много тысячелетий назад.
  • набережную — здесь получаются атмосферные фото.
  • бедуинское кафе — колоритное место, где вы попробуете местные кофе или чай.

Вы узнаете:

  • о некогда затонувшем городе и истории современного района.
  • отельных комплексах на территории Сахл-Хашиша.
  • обычаях и традициях местного населения.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены чай/кофе в бедуинском кафе и трансфер на автомобиле Hyundai Accent (если вас 1–3 человека) или Toyota Hiace (если вас 3–10 человек).
  • Пешеходная часть прогулки — 2 км. Возможно, она будет затруднительна для людей с ограниченными возможностями.
  • Заберём вас из отелей в Макади, Сафаге и Эль-Гуне за доплату в $20 (1-3 человека) или $30 (4-8 человек).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваэль
Ваэль — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 178 туристов
Я живу в Хургаде более 20 лет. На протяжении 10 лет мы с моей командой организуем интересные индивидуальные и авторские туры из Хургады по любым направлениям в Египте. У нас только профессиональные гиды-историки, новые комфортабельные микроавтобусы (не старше 1 года) и профессиональные водители, что немаловажно в Египте, учитывая особенности местного движения.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Л
Любовь
5 ноя 2025
Можно погулять, если выдался свободный вечер, красивая набережная и фонтаны.
Можно погулять, если выдался свободный вечер, красивая набережная и фонтаны.
Екатерина
Екатерина
2 ноя 2025
Замечательная необременительная вечерняя прогулка. Закатные горы - это нечто!!! Место тихое, красивое и вполне европейское! Приятно провела время за беседой, фотографиями и созерцанием! Кофе в бедуинском кафе вкусный, и место колоритное. Спасибо!
Замечательная необременительная вечерняя прогулка. Закатные горы - это нечто!!! Место тихое, красивое и вполне европейское! Приятно провела время за беседой, фотографиями и созерцанием! Кофе в бедуинском кафе вкусный, и место колоритное. Спасибо!
О
Ольга
31 окт 2025
Очень интересная экскурсия. Красивая площадь Пьяцца, особенно повезло, что увидели её как в дневное, так и ночное время- ощущения совсем другие. Набережная тихая, спокойная и очень красивая. Всё дорого, богато. Приятно прогуляться. Екатерине отдельное спасибо за бедуинское кафе- очень атмосферное место, хочется сфотографировать там каждую деталь.
Очень интересная экскурсия. Красивая площадь Пьяцца, особенно повезло, что увидели её как в дневное, так и ночное время- ощущения совсем другие. Набережная тихая, спокойная и очень красивая. Всё дорого, богато. Приятно прогуляться. Екатерине отдельное спасибо за бедуинское кафе- очень атмосферное место, хочется сфотографировать там каждую деталь.
Н
Наталья
26 окт 2025
Хочу поблагодарить Екатерину, за прекрасную экскурсию и интересный вечер! Долго искала кто организовывает экскурсии в Сахл. Было не просто и как здорово что попала на ребят. Хотела 17.10 поехать но
читать дальше

Ваэль предупредил что у фонтанов профилактика. Спасибо, уже был ПЛЮС организатору. Поэтому перенесли на 19.10. Это был наш последний вечер в Египте и оставил приятное послевкусие. Екатерина ЧУДО! Пока ехали в Сахл на удобной машине, послушали историю Хургады, поговорили за жизнь. Екатерина успела рассказать даже то, что не узнали от гидов про Луксор и Каир когда были там. Жаль что в Луксор и в Каир мы не нашли раньше туры с данной компанией. Кто не был в Сахл-Хашиш всем рекомендую, особенно с такими прекрасными организаторами, как Екатерина. Интересная восточная сказка. Чисто, красиво, колоритное кафе. Всё было организовано чётко, во время и интересно. СПАСИБО!

Н
Наталья
23 сен 2025
Прекрасная экскурсия. Гид Екатерина подробно и интересно рассказывала про Сахл- Хашиш. Посетили бедуинское кафе, очень атмосферное место. Рекомендуем данную экскурсию.
Прекрасная экскурсия. Гид Екатерина подробно и интересно рассказывала про Сахл- Хашиш. Посетили бедуинское кафе, очень атмосферное место. Рекомендуем данную экскурсию.
Татьяна
Татьяна
11 сен 2025
Чудесная экскурсия с замечательным гидом Екатериной! Как будто побывали в сказке "1000 и одна ночь". Однозначно рекомендуем данную экскурсию, мы в полном восторге.
Чудесная экскурсия с замечательным гидом Екатериной! Как будто побывали в сказке "1000 и одна ночь". Однозначно рекомендуем данную экскурсию, мы в полном восторге.
Наталья
Наталья
20 авг 2025
Очень понравилось!! 👍 погуляли вечером по сахл хашишу … Посидели в кафе! Очень много фотографий!!!!
Очень понравилось!! 👍 погуляли вечером по сахл хашишу … Посидели в кафе! Очень много фотографий!!!!
А
Алевтина
12 авг 2025
Съездили поситили данную экскурсию очень приятная, душевная прогулка получилась, замечательный пейзаж, много нового узнали, большое спасибо гиду Екатерине за такой интересный вечер
Ирина
Ирина
7 мая 2025
Выражаем большую благодарность организаторам экскурсии. Очень хотелось развеяться и погулять недалеко от Хургады, это был идеальный вариант. Мы просто наслаждались этой лёгкой непринужденной прогулкой, узнали очень много нового, увидели много красивого и интересного. Огорчило, что в этот вечер закрыли пирс на ремонт. Очень впечатлило кафе бедуинов, как восточная сказка))не хотелось уезжать от туда))
Сергей
Сергей
25 апр 2025
Ездили с супругой и маленьким сыном в Сахл-Хашиш с гидом Екатериной. Хорошая, ненавязчивая экскурсия для тех, кто не готов далеко ехать из Хургады, но хочется сменить обстановку, погулять в симпатичных
читать дальше

местах и узнать об истории затонувшего города, Египта в целом и выпить чашечку кофе в атмосферном бедуинском кафе) Нам понравилось! Екатерина давно живёт в Египте, хорошо знает историю и интересно рассказывает!

Ездили с супругой и маленьким сыном в Сахл-Хашиш с гидом Екатериной. Хорошая, ненавязчивая экскурсия для тех, кто не готов далеко ехать из Хургады, но хочется сменить обстановку, погулять в симпатичных
Андрей
Андрей
2 апр 2025
Отличная экскурсия скоротать вечер в отличной компании, история, пирс, площадь и кафе огонь, содержательно беседа, море инстаграмных фото, выбирайте время заката, у нас это было 16.30, огромная благодарность Екатерине, трипстер срочно увеличить программы данного гида.
Отличная экскурсия скоротать вечер в отличной компании, история, пирс, площадь и кафе огонь, содержательно беседа, море инстаграмных фото, выбирайте время заката, у нас это было 16.30, огромная благодарность Екатерине, трипстер срочно увеличить программы данного гида.
Ю
Юля
21 фев 2025
Шикарная экскурсия!
Ездили ни на одну экскурсию, поэтому есть с чем сравнивать:забрали вовремя, все, что заявлено в описании было, а сверх того-приятное, комфортное общение, много новой информации про Египет и его жителей!
Получились чудесные кадры!
Огромное спасибо организаторам за вечер в приятной компании❤️
Шикарная экскурсия!

