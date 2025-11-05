читать дальше

Ваэль предупредил что у фонтанов профилактика. Спасибо, уже был ПЛЮС организатору. Поэтому перенесли на 19.10. Это был наш последний вечер в Египте и оставил приятное послевкусие. Екатерина ЧУДО! Пока ехали в Сахл на удобной машине, послушали историю Хургады, поговорили за жизнь. Екатерина успела рассказать даже то, что не узнали от гидов про Луксор и Каир когда были там. Жаль что в Луксор и в Каир мы не нашли раньше туры с данной компанией. Кто не был в Сахл-Хашиш всем рекомендую, особенно с такими прекрасными организаторами, как Екатерина. Интересная восточная сказка. Чисто, красиво, колоритное кафе. Всё было организовано чётко, во время и интересно. СПАСИБО!