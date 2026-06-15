Мини-группа
до 10 чел.
Египетская Венеция: в Эль-Гуну из Хургады
Увидеть каналы, пройти по улочкам и насладиться закатом с панорамной башни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$55 за человека
-
9%
Групповая
Из Хургады - на пляжи острова Гифтун на трёхпалубной яхте (в группе)
Сбежать из жаркого города к морской прохладе и опробовать водные развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июл в 08:30
$52
$57 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Хургада глазами зимовщицы
Адаптироваться к жизни за рубежом и почувствовать душу колоритного города на пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 15:00
от $80 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Волшебные моменты Хургады: фотосессия
Погрузитесь в атмосферу Хургады с профессиональным фотографом. Посетите живописные локации и получите уникальные фотографии на память
Завтра в 16:00
10 июл в 16:00
от $220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
D
Шикарная экскурсия, легкая и непринужденная, недолгая, всего 4 часа, но содержательная. Всем рекомендую. Все очень красиво, для глаз релакс
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П
Всё прошло хорошо, были второй раз спустя много лет в Эль-Гуне, услышали и увидели много нового.
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Это одно из самых ярких наших впечатлений! Ваэль и Екатерина создали экскурсию-шедевр! Красиво, неспешно прогуляться по тихим уютным улочкам впитывая
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Экскурсия понравилась. Полностью оправдала ожидания. Хорошо провели вечер, не устали и разнообразить отпуск. Ваэль - приятный и грамотный собеседник и
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К
Замечательная не утомительная прогулка по лучшим местам в Эль-Гуне. Понравилось, что был совмещён и пеший, и водный маршрут. Информации достаточно, ровно столько, чтобы и не заскучать, и не перегрузиться. Рекомендую к посещению!
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Лёгкая, непринуждённая экскурсия - как раз, то что нужно для приятного времяпрепровождения.
Эль Гуна - услада глаз. Невероятное впечатление от прогулки
Эль Гуна - услада глаз. Невероятное впечатление от прогулки
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Л
Мне очень понравилось. Совершенно другой Египет. Очень красиво. Такая атмосфера европейского курортного городка с национальной изюминкой. По организации вопросов нет.
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Эль-Гуна — это будто другой мир в сравнении с остальным Египтом. Чисто, аккуратно, красиво, всё очень ухожено и продумано. Сильный
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Р
все хорошо. отличная экскурсия, добрый экскурсовод
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Ч
Екатерина гид-невероятно интересная девушка и все все рассказала не только про места но и про жизнь местных, что для меня было очень важно!
Очень познавательно и главное, что вся прогулка проходила не спеша!
Очень познавательно и главное, что вся прогулка проходила не спеша!
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Всего 51 отзыв в Хургаде в категории "Сахль-Хашиш"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Сахль-Хашиш»
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