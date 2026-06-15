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Сахль-Хашиш – экскурсии в Хургаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Сахль-Хашиш» в Хургаде, цены от $52, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Египетская Венеция: в Эль-Гуну из Хургады
На машине
4.5 часа
21 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Египетская Венеция: в Эль-Гуну из Хургады
Увидеть каналы, пройти по улочкам и насладиться закатом с панорамной башни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$55 за человека
Из Хургады - на пляжи острова Гифтун на трёхпалубной яхте (в группе)
На яхте
Круизы
7.5 часов
-
9%
30 отзывов
Групповая
Из Хургады - на пляжи острова Гифтун на трёхпалубной яхте (в группе)
Сбежать из жаркого города к морской прохладе и опробовать водные развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июл в 08:30
$52$57 за человека
Хургада глазами зимовщицы
На машине
3.5 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Хургада глазами зимовщицы
Адаптироваться к жизни за рубежом и почувствовать душу колоритного города на пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 15:00
от $80 за всё до 3 чел.
Волшебные моменты Хургады: фотосессия
На машине
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Волшебные моменты Хургады: фотосессия
Погрузитесь в атмосферу Хургады с профессиональным фотографом. Посетите живописные локации и получите уникальные фотографии на память
Завтра в 16:00
10 июл в 16:00
от $220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

D
Египетская Венеция: в Эль-Гуну из Хургады
Шикарная экскурсия, легкая и непринужденная, недолгая, всего 4 часа, но содержательная. Всем рекомендую. Все очень красиво, для глаз релакс
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П
Египетская Венеция: в Эль-Гуну из Хургады
Всё прошло хорошо, были второй раз спустя много лет в Эль-Гуне, услышали и увидели много нового.
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Елена
Египетская Венеция: в Эль-Гуну из Хургады
Это одно из самых ярких наших впечатлений! Ваэль и Екатерина создали экскурсию-шедевр! Красиво, неспешно прогуляться по тихим уютным улочкам впитывая
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всю красоту и оригинальность архитектуры, покататься на потрясающей моторной лодке по каналам и увидеть всю прелесть города с воды, а потом встретить закат, провожая солнышко под музыку веселого диджея и аплодисменты отдыхающих! Спасибо за все те впечатления и ощущения полного восторга! Экскурсия подойдёт всем кто любит спокойные прогулки и эстетику ландшафтного дизайна. Спасибо за это прекрасно проведённое время🌸

Это одно из самых ярких наших впечатлений! Ваэль и Екатерина создали экскурсию-шедевр! Красиво, неспешно прогуляться по
Это одно из самых ярких наших впечатлений! Ваэль и Екатерина создали экскурсию-шедевр! Красиво, неспешно прогуляться по
Это одно из самых ярких наших впечатлений! Ваэль и Екатерина создали экскурсию-шедевр! Красиво, неспешно прогуляться по
Это одно из самых ярких наших впечатлений! Ваэль и Екатерина создали экскурсию-шедевр! Красиво, неспешно прогуляться по
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Ирина
Египетская Венеция: в Эль-Гуну из Хургады
Экскурсия понравилась. Полностью оправдала ожидания. Хорошо провели вечер, не устали и разнообразить отпуск. Ваэль - приятный и грамотный собеседник и
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гид. Интересно, со знанием дела рассказал об ЭльГуне и о жизни в Египте в целом. Спасибо! В след раз обязательно закажем еще и др экскурсии.

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К
Египетская Венеция: в Эль-Гуну из Хургады
Замечательная не утомительная прогулка по лучшим местам в Эль-Гуне. Понравилось, что был совмещён и пеший, и водный маршрут. Информации достаточно, ровно столько, чтобы и не заскучать, и не перегрузиться. Рекомендую к посещению!
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Александра
Египетская Венеция: в Эль-Гуну из Хургады
Лёгкая, непринуждённая экскурсия - как раз, то что нужно для приятного времяпрепровождения.
Эль Гуна - услада глаз. Невероятное впечатление от прогулки
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по суше, воде и с высоты обзорной площадки - такой разный, неповторимый и удивительный район.
Организация отличная: комфортный микроавтобус, грамотный и приятный экскурсовод, чётко выстроенная программа.
От души рекомендую открыть новую европейскую часть Египта.

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Л
Египетская Венеция: в Эль-Гуну из Хургады
Мне очень понравилось. Совершенно другой Египет. Очень красиво. Такая атмосфера европейского курортного городка с национальной изюминкой. По организации вопросов нет.
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Была небольшая заминка при въезде в городок, но всё быстро разрешилось. Екатерина прекрасный экскурсовод. Рассказала много о стране, обычаях. Сделала отличные фотографии. Мне было очень комфортно. Рекомендую

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Лейсан
Египетская Венеция: в Эль-Гуну из Хургады
Эль-Гуна — это будто другой мир в сравнении с остальным Египтом. Чисто, аккуратно, красиво, всё очень ухожено и продумано. Сильный
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контраст ощущается сразу — спокойная атмосфера, каналы, стильная архитектура. Нам очень понравилось, место оставляет ощущение уюта и какой-то европейской лёгкости. Точно стоит увидеть своими глазами.

Отдельное спасибо нашему гиду! Она создала лёгкую атмосферу, отвечала на все вопросы и сделала этот день особенным.

Эль-Гуна — это будто другой мир в сравнении с остальным Египтом. Чисто, аккуратно, красиво, всё очень
Эль-Гуна — это будто другой мир в сравнении с остальным Египтом. Чисто, аккуратно, красиво, всё очень
Эль-Гуна — это будто другой мир в сравнении с остальным Египтом. Чисто, аккуратно, красиво, всё очень
Эль-Гуна — это будто другой мир в сравнении с остальным Египтом. Чисто, аккуратно, красиво, всё очень
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Р
Египетская Венеция: в Эль-Гуну из Хургады
все хорошо. отличная экскурсия, добрый экскурсовод
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Ч
Египетская Венеция: в Эль-Гуну из Хургады
Екатерина гид-невероятно интересная девушка и все все рассказала не только про места но и про жизнь местных, что для меня было очень важно!
Очень познавательно и главное, что вся прогулка проходила не спеша!
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Всего 51 отзыв в Хургаде в категории "Сахль-Хашиш"

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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Сахль-Хашиш»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Египетская Венеция: в Эль-Гуну из Хургады;
  2. Из Хургады - на пляжи острова Гифтун на трёхпалубной яхте (в группе);
  3. Хургада глазами зимовщицы;
  4. Волшебные моменты Хургады: фотосессия.
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Луксор;
  2. Долина Царей;
  3. Пирамиды Гизы;
  4. Эль-Гуна;
  5. Город мертвых;
  6. Набережная;
  7. Гиза;
  8. Рыбный Рынок;
  9. Аквариум;
  10. Остров Гифтун.
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июле 2026
Сейчас в Хургаде в категории "Сахль-Хашиш" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 220 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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