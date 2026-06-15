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всю красоту и оригинальность архитектуры, покататься на потрясающей моторной лодке по каналам и увидеть всю прелесть города с воды, а потом встретить закат, провожая солнышко под музыку веселого диджея и аплодисменты отдыхающих! Спасибо за все те впечатления и ощущения полного восторга! Экскурсия подойдёт всем кто любит спокойные прогулки и эстетику ландшафтного дизайна. Спасибо за это прекрасно проведённое время🌸