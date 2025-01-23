скидка
20%
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие 3 в 1 из Хургады: Каир, пирамиды Гизы и Саккара
Всего за один день вы познакомитесь с древними чудесами Египта: величественными пирамидами, загадочной Саккарой и сокровищами Египетского музея
Начало: В вашем отеле
Завтра в 12:00
13 фев в 02:00
325$260 за всё до 8 чел.
8 часов
Водная прогулка
Активный день в Эль-Гуне: групповая экскурсия с морскими приключениями
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 фев в 08:00
$52 за человека
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Луксор из Хургады: Храмы, Долина Царей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
13 фев в 05:00
16 фев в 05:00
$105 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения23 января 2025Долго выбирала и решила взять тур у Мухамеда. Я ездила со своим ребенком. Поэтому приватный тур и только не долгому маршруту. Мне
- ООксана14 января 2025Отличная экскурсия с точки зрения содержания и организации. Рекомендую любителям истории. Очень насыщенная, поэтому в большой группе было бы неудобно. В
- ООксана13 января 2025Отличная экскурсия. Мухаммед быстро отвечал на все вопорсы, программа была понятна и подробно расписана. Очень хорошая организация, все по таймингу,
- EEkaterina16 ноября 2024Очень понравилась экскурсия! Сначала катают на лодке по Эль-Гуне, затем небольшая пешая прогулка. На яхте катают на банане, затем плавание
- ИИрина13 сентября 2024Экскурсия прошла чудесно! История о Эльгуне очень интересно рассказывала наш гид. Подводный мир - особое место в нашем сердце, все было чудесно!!! Особое спасибо хотелось выразить команде на корабле, все очень приветливые и внимательные, остались под впечатлением ❤️
- ллилия24 декабря 2023Все было хорошо, очень насыщенно. Забрали с отеля, привезли на пирс, оттуда на кораблике до Эль Гуны, легкая экскурсия, далее
- ААнастасия5 мая 2023Не знаю что пишут многие насчет организации - все отлично Если кто-то ожидает, что их заберут минута в минуту и кроме
- ИИрина7 апреля 2023Апрель 2023 года. Экскурсия насыщенная, детям до 10 лет сложно, погода в Люксоре в это время 30+, берите крем от
- MMaxim10 февраля 2023Всё прошло ок. Логистика топ, несмотря на сборы туристов, пересадки, рассадки по разным автобусам и длинные перегоны. Экскурсовод топ, отработал на 146%
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «По Египту»
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