По Египту – экскурсии в Хургаде

Найдено 3 экскурсии в категории «По Египту» в Хургаде, цены от $52, скидки до 20%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
На машине
скидка
20%
31 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие 3 в 1 из Хургады: Каир, пирамиды Гизы и Саккара
Всего за один день вы познакомитесь с древними чудесами Египта: величественными пирамидами, загадочной Саккарой и сокровищами Египетского музея
Начало: В вашем отеле
Завтра в 12:00
13 фев в 02:00
325$260 за всё до 8 чел.
Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
4 отзыва
8 часов
Водная прогулка
Активный день в Эль-Гуне: групповая экскурсия с морскими приключениями
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 фев в 08:00
$52 за человека
Луксор с посещением долины Царей
На автобусе
8 отзывов
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Луксор из Хургады: Храмы, Долина Царей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
13 фев в 05:00
16 фев в 05:00
$105 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    23 января 2025
    Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
    Долго выбирала и решила взять тур у Мухамеда. Я ездила со своим ребенком. Поэтому приватный тур и только не долгому маршруту. Мне
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    понравилось и общение и организация. Всё было подстроено во время и не о чем не надо было думать. Поездка на верблюде, сувениры и тд. Хоть меня и предупреждали в целом об постоянных попрошайках но к нам особо никто не подходил. Или Мухамед всех отпугивал)) Единственный минус это был обед. Я просила не шведский стол. В итоге Мухамед меня уговорил на него. Было шумно и много народу. Ребенок поел картошку фри. Я салат и курицу за 30 баксов. Для Египта это дороговато. Но это единственное что не понравилось. Остальное всё было супер. Спасибо большое.

  • О
    Оксана
    14 января 2025
    Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
    Отличная экскурсия с точки зрения содержания и организации. Рекомендую любителям истории. Очень насыщенная, поэтому в большой группе было бы неудобно. В
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    следующую поездку обязательно с Мухаммедом! Трансфер: новая машина, аккуратный и заботливый водитель, все точно в указанное время. Экскурсия: Мухаммед говорит на отличном русском, интересный рассказ с отсылками к истории и регулярным повторением (для меня весьма актуально, тк понимаешь пересечения событий во времени). На территории находишься столько, сколько надо. Никто не подгоняет и не тыкает в часы. Мне была интересна именно эта программа, поэтому маршрут не меняли. Но если есть необходимость - все возможно. Мухаммед еще и порекомендует куда. Оплата: мне было удобно, чтобы Мухаммед сам оплачивал все входные билеты, обед, прогулку на верблюде. В конце экскурсии рассчитались, все честно, по хорошему курсу.

    Отличная экскурсия с точки зрения содержания и организации. Рекомендую любителям истории. Очень насыщенная, поэтому в большой группе было бы неудобноОтличная экскурсия с точки зрения содержания и организации. Рекомендую любителям истории. Очень насыщенная, поэтому в большой группе было бы неудобноОтличная экскурсия с точки зрения содержания и организации. Рекомендую любителям истории. Очень насыщенная, поэтому в большой группе было бы неудобноОтличная экскурсия с точки зрения содержания и организации. Рекомендую любителям истории. Очень насыщенная, поэтому в большой группе было бы неудобноОтличная экскурсия с точки зрения содержания и организации. Рекомендую любителям истории. Очень насыщенная, поэтому в большой группе было бы неудобноОтличная экскурсия с точки зрения содержания и организации. Рекомендую любителям истории. Очень насыщенная, поэтому в большой группе было бы неудобноОтличная экскурсия с точки зрения содержания и организации. Рекомендую любителям истории. Очень насыщенная, поэтому в большой группе было бы неудобноОтличная экскурсия с точки зрения содержания и организации. Рекомендую любителям истории. Очень насыщенная, поэтому в большой группе было бы неудобноОтличная экскурсия с точки зрения содержания и организации. Рекомендую любителям истории. Очень насыщенная, поэтому в большой группе было бы неудобноОтличная экскурсия с точки зрения содержания и организации. Рекомендую любителям истории. Очень насыщенная, поэтому в большой группе было бы неудобно
  • О
    Оксана
    13 января 2025
    Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
    Отличная экскурсия. Мухаммед быстро отвечал на все вопорсы, программа была понятна и подробно расписана. Очень хорошая организация, все по таймингу,
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    вежливый водитель, хорошая машина. Были с ребенком, комфортно доехали до Каира. Брали локации пирамиды и Саккару. Гид интересно рассказывал, хорший обед шведский стол с видом на пирамиду. Даже с 9 летним ребенком не сильно устали. Остались очень довольны. Спасибо Мухаммеду.

  • E
    Ekaterina
    16 ноября 2024
    Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
    Очень понравилась экскурсия! Сначала катают на лодке по Эль-Гуне, затем небольшая пешая прогулка. На яхте катают на банане, затем плавание
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    с маской в очень красивом месте! Инструктора помогают и деткам и взрослым. Кому страшно или сложно катают на круге за собой) Видели дельфинов! А в батискафе весь подводный мир! Завораживающе. Очень вкусный обед! Атмосфера великолепная) Организатор всегда на связи, смогли записаться на экскурсию поздно вечером на следующее утро)

    Очень понравилась экскурсия! Сначала катают на лодке по Эль-Гуне, затем небольшая пешая прогулка. На яхте катаютОчень понравилась экскурсия! Сначала катают на лодке по Эль-Гуне, затем небольшая пешая прогулка. На яхте катают
  • И
    Ирина
    13 сентября 2024
    Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
    Экскурсия прошла чудесно! История о Эльгуне очень интересно рассказывала наш гид. Подводный мир - особое место в нашем сердце, все было чудесно!!! Особое спасибо хотелось выразить команде на корабле, все очень приветливые и внимательные, остались под впечатлением ❤️
  • л
    лилия
    24 декабря 2023
    Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
    Все было хорошо, очень насыщенно. Забрали с отеля, привезли на пирс, оттуда на кораблике до Эль Гуны, легкая экскурсия, далее
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    поплыли на корабле к рифу с возможностью поплавать, так же из батискафа посмотреть на подводный мир. Это очень впечатляет. далее отплыли подальше, порыбачили. И вернулись обратно, там на банане прокатились. Из минусов: нас не проинформировали о том, что на корабле нужно ходить босиком всем. Т к это декабрь, в открытом море, не смотря на солнечный день, ветер пронизывал. Без обуви ноги совсем промерзли, и не только ноги. Учитывая, что еще были водные мероприятия, совсем некомфортно было и не удалось получить максимум удовольствия

    Все было хорошо, очень насыщенно. Забрали с отеля, привезли на пирс, оттуда на кораблике до ЭльВсе было хорошо, очень насыщенно. Забрали с отеля, привезли на пирс, оттуда на кораблике до ЭльВсе было хорошо, очень насыщенно. Забрали с отеля, привезли на пирс, оттуда на кораблике до Эль
  • А
    Анастасия
    5 мая 2023
    Луксор с посещением долины Царей
    Не знаю что пишут многие насчет организации - все отлично Если кто-то ожидает, что их заберут минута в минуту и кроме
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    вас никого больше забирать не будут, наверное, не стоит ездить на групповые Из отеля нас забрал представитель на машине, довез до места встречи автобуса, посадил - все супер 😊 Автобусы комфортабельные экскурсионные, с кондиционером и кучей места для ног даже высоким парням Экскурсовод крутой, на все вопросы отвечал Хотелось бы, конечно, больше сопровождения по храмам и больше информации что тут, что там Но вполне понятно, что время ограничено, так что претензий нет Имейте ввиду, что все достопримечательности под открытым небом и 27 апреля жара уже была +38С, одевайтесь закрыто и обязательно на голову что-то Я мечтала увидеть Тутанхамона и мы взяли доп вход в его гробницу 15$ на человека Она самая небогатая, но я шла из-за мумии Помимо него вход еще в гробницы Рамзесов I, IV, IX ❗️Единственный нюанс - я понимаю, что это специально, но это не очень приятно. Экскурсия на Банановый остров вклинивают между экскурсиями как бы и если ты отказываешься - сиди в автобусе на парковке где-то час Мы ездили, но восторга нет: банановые деревья, деревья апельсина, манго. Кормили теми же фруктами, что есть в отеле И только жалость вызывает крокодил в небольшом резервуаре и бедные обезьянки в клетке Лучше вообще убрать это Банановый остров из экскурсии

  • И
    Ирина
    7 апреля 2023
    Луксор с посещением долины Царей
    Апрель 2023 года. Экскурсия насыщенная, детям до 10 лет сложно, погода в Люксоре в это время 30+, берите крем от
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    загара или одежду с длинным рукавом. Гид- Джордан, очень веселый. Группу называл: Джоржева группа, облико морали🙂. Берите с собой мелкие доллары.

  • M
    Maxim
    10 февраля 2023
    Луксор с посещением долины Царей
    Всё прошло ок. Логистика топ, несмотря на сборы туристов, пересадки, рассадки по разным автобусам и длинные перегоны. Экскурсовод топ, отработал на 146%

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «По Египту»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
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  3. Луксор с посещением долины Царей
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Пирамиды Гизы
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Набережная
  6. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в феврале 2025
Сейчас в Хургаде в категории "По Египту" можно забронировать 3 экскурсии от 52 до 260 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Забронируйте экскурсию в Хургаде на 2025 год по египту, 43 ⭐ отзыва, цены от $52. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель