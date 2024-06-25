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в самый зной. В первую очередь посетить пирамиды, а потом уже музей. Нас из Хургады сопровождала команда из двух водителей, которые периодически меняли друг друга, и могли отдыхать в дороге. Так что безопасность так же на высоком уровне. Шаркави очень доходчиво объяснил историю Египта, спасибо ему большое! В жару получилось быстро и качественно осмотреть намеченное, Шарквари проводил нас без очередей и провез по всем точкам обзора, где можно было сфотографироваться и осмотреть пирамиды. Здорово, что на индивидуальной экскурсии можно самим выбирать темп осмотра. В итоге в 18:00 мы уже были в Хургаде. Жара в этот день была 50 градусов, но мы этого особо не заметили, так как до обеда успели все осмотреть.