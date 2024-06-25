Экскурсии выходного дня в Хургаде

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Хургаде, цены от €40, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Конные прогулки по пустыне и купание в Красном море - Индивидуальный опыт в Хургаде
Откройте для себя магию пустыни и красоту Красного моря, наслаждаясь верховой ездой в Хургаде. Подходит как для новичков, так и для опытных наездников
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
40 за человека
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
148 отзывов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - уникальная возможность увидеть шедевры древнеегипетской культуры. Посетите Карнакский храм, Долину царей и насладитесь прогулкой по Нилу
Завтра в 05:00
6 июля в 05:00
278195 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
98 отзывов
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра в 03:00
6 июля в 03:00
324227 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    25 июня 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Сегодня были на индивидуальной экскурсии вчетвером. Нашим гидом был Шаркави! Очень повезло с гидом! Вместе выбрали вариант, чтоб не попасть
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    в самый зной. В первую очередь посетить пирамиды, а потом уже музей. Нас из Хургады сопровождала команда из двух водителей, которые периодически меняли друг друга, и могли отдыхать в дороге. Так что безопасность так же на высоком уровне. Шаркави очень доходчиво объяснил историю Египта, спасибо ему большое! В жару получилось быстро и качественно осмотреть намеченное, Шарквари проводил нас без очередей и провез по всем точкам обзора, где можно было сфотографироваться и осмотреть пирамиды. Здорово, что на индивидуальной экскурсии можно самим выбирать темп осмотра. В итоге в 18:00 мы уже были в Хургаде. Жара в этот день была 50 градусов, но мы этого особо не заметили, так как до обеда успели все осмотреть.

    Сегодня были на индивидуальной экскурсии вчетвером. Нашим гидом был Шаркави! Очень повезло с гидом! Вместе выбрали
  • А
    Анастасия
    19 июня 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Сегодня путешествовала в древний город Луксор с гидом Шаркави. Заранее попросила, чтобы мы смогли заехать в Дендеру и не прогадала.
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    Все было организовано так, чтобы избежать толп туристов, насладиться архитектурой, историей Египта и получить удовольствие от каждой локации. Сначала немного боялась ехать в одиночку, но если вы такой же соло путешественник как я, не беспокойтесь, потому что все было организовано максимально комфортно. Гид Шаркави очень увлекательно рассказывал про каждое место, а также дал информацию про современный Египет. Также я смогла прокатиться по Нилу на корабле, рекомендую как дополнительную опцию. Обед прошел в ориентальном ресторане, без толп туристов и очередей, все было очень вкусно! А путь через живописную дорогу с видом на плантации смог порадовать глаз и показать настоящий быт жителей Кены. Рекомендую экскурсию!

  • П
    Полина
    15 июня 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое нашему гиду Шаркави за экскурсию, рассказы, впечатления и эмоции.
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое нашему гиду Шаркави за экскурсию, рассказы, впечатления и эмоцииЭкскурсия очень понравилась. Спасибо большое нашему гиду Шаркави за экскурсию, рассказы, впечатления и эмоцииЭкскурсия очень понравилась. Спасибо большое нашему гиду Шаркави за экскурсию, рассказы, впечатления и эмоции
  • С
    Софья
    13 июня 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Забронировали экскурсию, выбрав по отзывам. Понравились: - сами гробницы и храмы) грандиозное наследие. - пунктуальность, организованность, везде не стояли очередей, все шустро, успели
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    многое осмотреть. - клиентоориентированность и честность (не знали, что старые доллары в Египте не в ходу, оплачивали всю сумму на карту Сбера за день до экскурсии); - в салоне чисто и аккуратно - обед простой и вкусный с нотками египетской кухни, порции приличные. Спасибо Мухамеду, Шаркави и водителям (не уточнила имён) за проведенную экскурсию.

    Забронировали экскурсию, выбрав по отзывам
  • Д
    Дмитрий
    13 июня 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Команда профессионалов. Гид Адель просто красавчик, всё очень подробно рассказывал, везде провёл без очередей. Водители профессионалы, привезли в лучшие места для фото, где нет других туристов. Очень рекомендую Мухамеда и его людей
    Команда профессионалов. Гид Адель просто красавчик, всё очень подробно рассказывал, везде провёл без очередей. Водители профессионалы
  • Ю
    Юлия
    11 июня 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Ездили в Дендеру-Луксор с гидом Адель. Организация и проведение экскурсионной программы очень понравились. Работа гида выше всяческих похвал. В целом всё большие молодцы. Огромное всём спасибо.
  • М
    Мария
    22 марта 2024
    Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
    Выбирая конную прогулку, искала в Хургаде вариант безопасный и чтобы лошади были в заботливых руках, а не как на большинстве
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    шоу для туристов — где они худые и измученные в жесткой эксплуатации. Ирина — владелица лошадей и по настоящему их любит. И любит свое дело, и в сумме это сделало нашу экскурсию, встречу, одним из самых ярких впечатлений о Египте, колорите жизни в нем, пустыне. Мы встречали закат с переливом красок на небе, видели как солнечный диск спрятался полностью за 2 минуты, видели ночное небо, в котором невооруженным глазом видны сотни звезд. Лошади чувствовали себя комфортно, спокойные, со здоровой психикой. В общем впечатления отличные!

    Выбирая конную прогулку, искала в Хургаде вариант безопасный и чтобы лошади были в заботливых руках, а
  • Е
    Елена
    8 января 2024
    Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
    Были на экскурсии с Ириной 7 января. Ирина забрала нас у отеля и отвезла на конюшню. Она очень приятный в
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    общении человек, животные все ухоженные, детям очень понравилась прогулка по пустыне, встретили там заход солнца, это очень красиво! Спасибо Ирине за приятный вечер, рекомендуем🤗👍.

    Были на экскурсии с Ириной 7 января. Ирина забрала нас у отеля и отвезла на конюшню
  • О
    Ольга
    22 ноября 2023
    Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
    Пишу отзыв по горячим следам-не имея систематического опыта катания, провела прекрасные 2 часа в хорошей компании и лошадок и Ирины. Фото нашей прогулки получились просто улетные, зимними вечерами будет что вспомнить 😁. Осталась довольна этим необычным для меня приключением.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
  2. Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
  3. Из Хургады - в древний и многоликий Каир
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июле 2024
Сейчас в Хургаде в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 227 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 272 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Забронируйте экскурсию в Хургаде на 2024 год на выходные, 272 ⭐ отзыва, цены от €40. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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