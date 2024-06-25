1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Конные прогулки по пустыне и купание в Красном море - Индивидуальный опыт в Хургаде
Откройте для себя магию пустыни и красоту Красного моря, наслаждаясь верховой ездой в Хургаде. Подходит как для новичков, так и для опытных наездников
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
€40 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - уникальная возможность увидеть шедевры древнеегипетской культуры. Посетите Карнакский храм, Долину царей и насладитесь прогулкой по Нилу
Завтра в 05:00
6 июля в 05:00
278€195 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра в 03:00
6 июля в 03:00
324€227 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина25 июня 2024Сегодня были на индивидуальной экскурсии вчетвером. Нашим гидом был Шаркави! Очень повезло с гидом! Вместе выбрали вариант, чтоб не попасть
- ААнастасия19 июня 2024Сегодня путешествовала в древний город Луксор с гидом Шаркави. Заранее попросила, чтобы мы смогли заехать в Дендеру и не прогадала.
- ППолина15 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое нашему гиду Шаркави за экскурсию, рассказы, впечатления и эмоции.
- ССофья13 июня 2024Забронировали экскурсию, выбрав по отзывам. Понравились: - сами гробницы и храмы) грандиозное наследие. - пунктуальность, организованность, везде не стояли очередей, все шустро, успели
- ДДмитрий13 июня 2024Команда профессионалов. Гид Адель просто красавчик, всё очень подробно рассказывал, везде провёл без очередей. Водители профессионалы, привезли в лучшие места для фото, где нет других туристов. Очень рекомендую Мухамеда и его людей
- ЮЮлия11 июня 2024Ездили в Дендеру-Луксор с гидом Адель. Организация и проведение экскурсионной программы очень понравились. Работа гида выше всяческих похвал. В целом всё большие молодцы. Огромное всём спасибо.
- ММария22 марта 2024Выбирая конную прогулку, искала в Хургаде вариант безопасный и чтобы лошади были в заботливых руках, а не как на большинстве
- ЕЕлена8 января 2024Были на экскурсии с Ириной 7 января. Ирина забрала нас у отеля и отвезла на конюшню. Она очень приятный в
- ООльга22 ноября 2023Пишу отзыв по горячим следам-не имея систематического опыта катания, провела прекрасные 2 часа в хорошей компании и лошадок и Ирины. Фото нашей прогулки получились просто улетные, зимними вечерами будет что вспомнить 😁. Осталась довольна этим необычным для меня приключением.
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На выходные»
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