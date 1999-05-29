ежедневно в 11:00 и 15:00

Что вас ожидает

Прогулка на батискафе. Батискаф — один из лучших способов оценить красоты Красного моря. С нижней палубы, которая погружается под воду, вы сможете увидеть вблизи рифы, кораллы и удивительных морских обитателей. А на верхней — отдохнуть и позагорать.

Снорклинг. На обратном пути мы сделаем остановку для снорклинга. Все желающие получат маски, ласты и отправятся самостоятельно исследовать глубины Красного моря.

Организационные детали

Если вы живете в удаленных районах Сахл Хашиш или Макади, доплата за трансфер составит 5$ (должно быть не менее двух человек).