Вы отправитесь в красочное путешествие на лодке с прозрачным дном. Это комфортное судно с мягкими вращающимися сиденьями и панорамными окнами. Вы сможете с комфортом полюбоваться коралловыми рифами и яркими рыбками, снующими в этих лабиринтах. А для желающих поплавать в открытом море мы сделаем остановку для снорклинга!
Описание экскурсии
Прогулка на лодке с прозрачным дном. Это один из лучших способов оценить красоты Красного моря. С нижней палубы, дно которой прозрачное, вы сможете увидеть вблизи рифы, кораллы и удивительных морских обитателей. А на верхней — отдохнуть и позагорать.
Снорклинг. На обратном пути мы сделаем остановку для снорклинга. Все желающие получат маски, ласты и отправятся самостоятельно исследовать глубины Красного моря.
Организационные детали
- Программа длится 3 часа с учётом трансфера
- При желании вы можете заказать трансфер из дальних районов Сахл Хашиш, Макади Бэй и Эль-Гуны в обе стороны 5 евро с человека (от 2-х человек)
- За решением всех вопросов по видео- и фотосъёмке обращайтесь, пожалуйста, напрямую к фотографу
ежедневно в 11:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 11 лет
|$15
|Стандартный билет
|$25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центральной части города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1396 туристов
Я местный гид. Живу в Хургаде, работаю гидом на экскурсиях в Луксор и Каир с командой коллег. Опыт работы 10 лет. Буду рад помочь с организацией любых экскурсий. До встречи в Египте!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Морская прогулка классная, по времени в море около 2 часов, не затянуто. Правда за организацию поставила бы 3 звезды: заранее уточнила возможность оплаты в египетских фунтах и спросила стоимость в
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Интересная прогулка получилась, красивое море, очень большое разнообразие красивых рыб. Время пролетело незаметно. Хорошая экскурсия для тех, кто не умеет плавать, но хочет полюбоваться морскими красотами.
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И
Мы отдыхали в макади бэй. В отдаленные районы трансфер - +5 долларов. И этот трансфер был единственным минусом: ремни работали не все, а водитель лихачил, - было немного страшновато. Сама экскурсия - восторг! Комфортный корабль, русскоговорящий гид, персонал на корабле добродушный. Рыбок очень много, снорклинг - восторг!
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Н
Всё супер! Спасибо! Буду рекомендовать.
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Трансфер организован хорошо. Встретили проводили. И тут началось. Платила наличными немного 20$ помята и незначительно порвана, деньги не взяли настойчиво и грубо заставляли поменять деньги, сказав что с собой денег
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Д
Экскурсия очень понравилась. Посмотрели на рыбок и кораллы в их естественной среде обитания (гораздо интереснее, чем в аквариуме музея) и поплавали в открытом море - отдельный восторг, впервые так плавали!
Организация
Организация
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