Морская прогулка на батискафе

В комфортной обстановке полюбоваться фантастическим подводным миром Красного моря

В группе до 10 человек вы отправитесь в красочное путешествие на батискафе.

Это комфортная подводная лодка с мягкими вращающимися сиденьями и панорамными окнами.

Вы сможете с комфортом полюбоваться коралловыми рифами и яркими рыбками, снующими в этих лабиринтах.

А для желающих поплавать в открытом море мы сделаем остановку для снорклинга!
Морская прогулка на батискафе
Морская прогулка на батискафе
Морская прогулка на батискафе
Морская прогулка на батискафе
Морская прогулка на батискафе
Морская прогулка на батискафе
Морская прогулка на батискафе
Морская прогулка на батискафе
Морская прогулка на батискафе
Морская прогулка на батискафе
Морская прогулка на батискафе
Морская прогулка на батискафе

Что вас ожидает

Прогулка на батискафе. Батискаф — один из лучших способов оценить красоты Красного моря. С нижней палубы, которая погружается под воду, вы сможете увидеть вблизи рифы, кораллы и удивительных морских обитателей. А на верхней — отдохнуть и позагорать.

Снорклинг. На обратном пути мы сделаем остановку для снорклинга. Все желающие получат маски, ласты и отправятся самостоятельно исследовать глубины Красного моря.

Организационные детали

Если вы живете в удаленных районах Сахл Хашиш или Макади, доплата за трансфер составит 5$ (должно быть не менее двух человек).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 11:00 и 15:00

Саид
Саид
Меня завут Саид, и я местный гид. Живу в Хургаде, работаю гидом на экскурсиях в Луксор и Каир с командой коллег. Опыт работы 10 лет. Буду рад помочь с организацией любых экскурсий. До встречи в Египте!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

👥ГрупповыеВодные🤿Подводное плавание🧒Для детей🏡Выездные#Развлечения и билеты#Круиз🛥На яхте

Еще несколько похожих предложений в Хургаде

Дайвинг в Красном море: путешествие в подводный мир
4.9
9
$40
за 1 чел.
Дайвинг в Красном море: путешествие в подводный мир
Вы познакомитесь с красотой Красного моря
Понедельник, четверг, суббота 8:00
Прогулка на батискафе с панорамными окнами по Красному морю
4.9
11
$15
за 1 чел.
Прогулка на батискафе с панорамными окнами по Красному морю
Для тех, кто не планирует заниматься дайвингом, экскурсия на батискафе - прекрасная возможность...
Каждый день в 10:30
Подводная лодка «Синдбад» : погружение в Красное море
4.9
11
$42
за 1 чел.
Подводная лодка «Синдбад» : погружение в Красное море
Приглашаем вас на борт подводной лодки
Ежедневно с 09:00
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
Индивидуальная экскурсия
5
4
40
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
Отправиться верхом навстречу потрясающим видам и пообщаться с ласковыми животными
Морское путешествие на остров Парадайз
6ч 30м
33
за 1 чел.
Морское путешествие на остров Парадайз
Прокатиться на яхте по Красному морю, поплавать с маской и отдохнуть на райском острове
ежедневно в 08:00
Морская рыбалка в Хургаде
$30
за 1 чел.
Морская рыбалка в Хургаде
Рыбалка в открытом море - одно из самых ярких впечатлений в Египте! Вы проведете целый день посреди...
Ежедневно с 8:30 (в зависимости от отеля)
Эль-Гунна - морское путешествие по египетской Венеции
12ч
$35
за 1 чел.
Эль-Гунна - морское путешествие по египетской Венеции
Из вашего отеля в Хургаде мы отправимся в увлекательное морское путешествие в курортный городок...
Ежедневно в 8:00
Индивидуальная прогулка на яхте
Индивидуальная экскурсия
$120
за 1-6 чел.
Индивидуальная прогулка на яхте
Прогулка на яхте позволит вам провести весь день в приятной компании близких людей, с которыми вы...
Ежедневно по договоренности
Прогулки на лошадях в Хургаде для новичков и опытых всадников
Индивидуальная экскурсия
5
16
$45
за 1 чел.
Прогулки на лошадях в Хургаде для новичков и опытых всадников
Приглашаем новичков и опытных всадников на прогулки на прекрасных и спокойных лошадях
Ежедневно по договоренности
Гранд-Аквариум в Хургаде - входной билет и трансфер
4.8
23
$32
за 1 чел.
Гранд-Аквариум в Хургаде - входной билет и трансфер
Гранд-Аквариум в Хургаде - не просто место, где вы увидите тропических рыбок Красного моря на...
В подходящее вам время с 09:30 до 15:00.
Морская экскурсия в бухту дельфинов
7ч 30м
26
24
за 1 чел.
Морская экскурсия в бухту дельфинов
Поплавать бок о бок с прекрасными созданиями в дикой среде и порадовать себя водными развлечениями
ежедневно в 08:00
Дайвинг в Хургаде
Индивидуальная экскурсия
$50
за 1 чел.
Дайвинг в Хургаде
Отправляемся на экскурсию, где я научу вас дышать под водой, влюблю в подводный мир, и вполне...
Ежедневно с 08:00 до 16:00

Саид проводит ещё 10 экскурсий

Парасейлинг в Хургаде
5
1
25
за 1 чел.
Парасейлинг в Хургаде
Подняться над морской гладью на парашюте и полюбоваться фантастическими панорамами
ежедневно в 10:00
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
25
за 1 чел.
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
Покататься на багги, квадроциклах и верблюдах, посетить деревню бедуинов и оценить восточные танцы
ежедневно в 12:00
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
20
за 1 чел.
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
Ощутить драйв на виражах, насладиться неспешной поездкой и отдохнуть за чаем в деревне бедуинов
ежедневно в 08:00
Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
4.5
2
13ч
55
за 1 чел.
Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
Встретиться с главными символами Египта и увидеть наследие древней цивилизации в Каирском музее
во вторник, четверг и воскресенье в 01:00
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
5
1
30
за 1 чел.
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
Отправиться на остров, который меняет цвет на закате, и насладиться веселым пляжным отдыхом
ежедневно в 08:00
Трансфер из аэропорта в Хургаду
Индивидуальный трансфер
30
за 1-8 чел.
Трансфер из аэропорта в Хургаду
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Из Хургады в древний Луксор
4
5
13ч
50
за 1 чел.
Из Хургады в древний Луксор
Побывать в крупнейшем в мире музее под открытым небом, изучить его храмы и осознать великую историю
во вторник, четверг и воскресенье в 04:30
Дайвинг в Хургаде
30
за 1 чел.
Дайвинг в Хургаде
Поплавать в окрестностях острова Гифтун и полюбоваться подводным миром Красного моря
ежедневно в 08:00
Гранд Аквариум в Хургаде
40
за 1 чел.
Гранд Аквариум в Хургаде
Познакомиться с обитателями Красного моря и впечатлиться их разнообразием
ежедневно в 11:00
Хамам в Хургаде: отдых для души и тела
30
за 1 чел.
Хамам в Хургаде: отдых для души и тела
Посетить уютный спа-комплекс с пенным массажем, сауной и парной
ежедневно в 10:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Хургаде
🇪🇬