ежедневно в 11:00 и 15:00

читать дальше уменьшить

нет не хотели сажать на лодку. Позвонили организатору, на что был ответ, это ваши проблемы решайте. Вот и ответ(((Объяснила что по возвращению могу дать деньги, согласились. Так и было, но, в номер пустили только одну, детей взяли в «заложники» пока не принесла деньги. А теперь по самой поездке. В принципе, все ожидаемо. 1,5 часа. Пока плыли работники фотографировали все и везде. В самом батискафе тоже фото, видео. Просмотр не интересный ни кораллов ни интересных рыб, на пляже и то интереснее. Только дайвер фоткал с обратной стороны. И потом пошла продажа фото и видео, и так настойчиво, нет денег, мы дадим WiFi и перевод на русскую карту. Да, с этим в Египте, просто. У всех такая услуга есть. Плавание в открытом море минут 15, но вода от лодки мутная, в пятнах топлива, сомнительное плавание. И в конце, проходили собирали чаевые. Так что одноразовая поездка. Прежде подумайте перед тем как ехать.