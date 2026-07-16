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Турецкий хаммам с сауной и массажем (трансфер включен)

Расслабиться по всем правилам восточных банных традиций
Если хочется ненадолго забыть о пляже и экскурсиях, отправляйтесь в турецкий хаммам. Вас ждут сауна, паровая баня, традиционный пенный ритуал и расслабляющий массаж всего тела. После такого отдыха вы почувствуете лёгкость, снимете напряжение и восстановите силы.
Турецкий хаммам с сауной и массажем (трансфер включен)
Турецкий хаммам с сауной и массажем (трансфер включен)
Турецкий хаммам с сауной и массажем (трансфер включен)

Описание трансфер

Трансфер из отеля. Вас заберут из отеля в Хургаде и после завершения программы отвезут обратно.

Сауна и паровая баня. Вы подготовите тело к последующим процедурам и сможете расслабиться перед посещением хаммама.

Турецкий хаммам. Вас ждёт традиционный банный ритуал с очищением кожи и пенной массажной процедурой.

Массаж всего тела. Завершением программы станет профессиональный 45-минутный массаж, который поможет снять мышечное напряжение и восстановить силы.

Организационные детали

В стоимость включено:

  • Трансфер на автомобиле из отеля и обратно
  • Посещение сауны, паровой бани и хаммама
  • Пенный массаж
  • 45-минутный массаж всего тела

ежедневно в 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость трансфер

ТарифСтоимость
Базовый билет$24
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд
Махмуд — ваш гид в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я профессиональный гид в Хургаде, увлечённый историей и культурой. Люблю делиться богатым наследием Египта и его главными достопримечательностями с гостями со всего мира. Моя цель — создать аутентичные, комфортные и незабываемые впечатления для каждого путешественника. Со мной вы не просто увидите Египет — вы его прочувствуете. Приезжайте как гость, а уезжайте как друг.

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