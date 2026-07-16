Если хочется ненадолго забыть о пляже и экскурсиях, отправляйтесь в турецкий хаммам. Вас ждут сауна, паровая баня, традиционный пенный ритуал и расслабляющий массаж всего тела. После такого отдыха вы почувствуете лёгкость, снимете напряжение и восстановите силы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Хургаде

Описание трансфер

Трансфер из отеля. Вас заберут из отеля в Хургаде и после завершения программы отвезут обратно.

Сауна и паровая баня. Вы подготовите тело к последующим процедурам и сможете расслабиться перед посещением хаммама.

Турецкий хаммам. Вас ждёт традиционный банный ритуал с очищением кожи и пенной массажной процедурой.

Массаж всего тела. Завершением программы станет профессиональный 45-минутный массаж, который поможет снять мышечное напряжение и восстановить силы.

Организационные детали

В стоимость включено: