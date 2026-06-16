Спа-программа «Клеопатра» в Хургаде - отдых и полное расслабление
Очищение, массаж и древние ритуалы красоты для идеального отдыха на Красном море
Эта спа-программа вдохновлена древними ритуалами красоты Клеопатры и сочетает очищение, расслабление и уход за телом.
В спокойной атмосфере вы пройдёте через несколько этапов: сауна, паровая баня, очищающий скраб, джакузи и расслабляющий массаж.
Такой ритуал помогает снять усталость после экскурсий, дайвинга или долгих прогулок и дарит ощущение лёгкости и обновления.
Описание экскурсии
Ваше путешествие начнётся с трансфера из отеля в Хургаде до комфортного спа-центра. По прибытии вас встретит персонал и проведёт в зону отдыха, где вас ждёт программа релаксации, вдохновлённая легендарными ритуалами красоты Клеопатра VII.
Первый этап — подготовка тела
Вы начнёте с посещения сауны и паровой бани. Тёплый пар помогает раскрыть поры, улучшить кровообращение и подготовить кожу к дальнейшим процедурам.
Второй этап — очищение и уход за кожей
Далее проводится полный пилинг тела с использованием кокосового скраба. Он мягко удаляет ороговевшие клетки кожи, делая её более гладкой и свежей.
Третий этап — маска Клеопатры для лица
После очищения на лицо наносится специальная питательная маска, вдохновлённая древними ритуалами красоты. Она увлажняет кожу и придаёт ей здоровое сияние.
Четвёртый этап — отдых в джакузи
Затем вы сможете расслабиться в джакузи. Тёплая вода и гидромассаж помогают снять напряжение в мышцах и полностью расслабиться.
Пятый этап — расслабляющий массаж
Главная часть программы — профессиональный расслабляющий массаж всего тела продолжительностью около 45 минут. Он помогает снять усталость, улучшить кровообращение и подарить ощущение полного отдыха.
Завершение программы
После процедур вам предложат тёплый травяной напиток. Затем комфортный трансфер доставит вас обратно в отель.
Организационные детали
Все процедуры проводятся в лицензированном спа-центре с профессиональными терапевтами.
В стоимость включено: — Трансфер из отеля и обратно (Хургада) — Сауна, паровая баня (10–15 минут каждая) — Джакузи (10–15 минут) — Полный пилинг с кокосовым скрабом — Маска для лица Клеопатры — Расслабляющий массаж всего тела (45 минут) — Тёплый травяной напиток — Полотенца и все необходимые принадлежности
Дополнительно оплачивается: — Трансфер из Макади-Бей и Сахл-Хашиш: +€4 на человека — Трансфер из Сома-Бей и Эль-Гуна: +€8 на человека — Дополнительные услуги спа: маникюр, педикюр, уход за лицом, спа с рыбками
Трансфер занимает обычно 15–30 минут в зависимости от расположения отеля
ежедневно в 10:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30 и 17:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
$26
Дети до 12 лет
$13
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 26 туристов
Я живу на Красном море уже более 10 лет и искренне люблю это место. Хорошо изучил не только популярные туристические локации, но и особенные уголки, которые знают только местные жители.
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работаю в туризме и сотрудничаю со многими надёжными партнёрами по всему региону. Благодаря этому я могу организовать разные форматы отдыха: морские прогулки и яхты, сафари в пустыне, исторические экскурсии, VIP-программы и туры для семей с детьми.
Для меня важно, чтобы гости чувствовали себя спокойно и комфортно, как будто они путешествуют с хорошим другом, который всегда рядом, чтобы помочь.
Я свободно говорю на арабском, английском и русском языках, поэтому нам будет легко общаться и понимать друг друга.
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