Эта спа-программа вдохновлена древними ритуалами красоты Клеопатры и сочетает очищение, расслабление и уход за телом. В спокойной атмосфере вы пройдёте через несколько этапов: сауна, паровая баня, очищающий скраб, джакузи и расслабляющий массаж. Такой ритуал помогает снять усталость после экскурсий, дайвинга или долгих прогулок и дарит ощущение лёгкости и обновления.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Ваше путешествие начнётся с трансфера из отеля в Хургаде до комфортного спа-центра. По прибытии вас встретит персонал и проведёт в зону отдыха, где вас ждёт программа релаксации, вдохновлённая легендарными ритуалами красоты Клеопатра VII.

Первый этап — подготовка тела

Вы начнёте с посещения сауны и паровой бани. Тёплый пар помогает раскрыть поры, улучшить кровообращение и подготовить кожу к дальнейшим процедурам.

Второй этап — очищение и уход за кожей

Далее проводится полный пилинг тела с использованием кокосового скраба. Он мягко удаляет ороговевшие клетки кожи, делая её более гладкой и свежей.

Третий этап — маска Клеопатры для лица

После очищения на лицо наносится специальная питательная маска, вдохновлённая древними ритуалами красоты. Она увлажняет кожу и придаёт ей здоровое сияние.

Четвёртый этап — отдых в джакузи

Затем вы сможете расслабиться в джакузи. Тёплая вода и гидромассаж помогают снять напряжение в мышцах и полностью расслабиться.

Пятый этап — расслабляющий массаж

Главная часть программы — профессиональный расслабляющий массаж всего тела продолжительностью около 45 минут. Он помогает снять усталость, улучшить кровообращение и подарить ощущение полного отдыха.

Завершение программы

После процедур вам предложат тёплый травяной напиток. Затем комфортный трансфер доставит вас обратно в отель.

Организационные детали