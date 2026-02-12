Что вы можете увидеть 🤩

Приглашаем вас в тур по фараонскому Каиру! Вы побываете у истоков древнейшей цивилизации, посетите города Саккара и Дахшур, посмотрите на старейшие гробницы Египта – мастабы и первую пирамиду, возведённую для фараона Джосера.
После посещения первой столицы Древнего Египта — Мемфиса у вас будет возможность отправиться на речную прогулку по Нилу и осмотреть его берега с другого ракурса.
После посещения первой столицы Древнего Египта — Мемфиса у вас будет возможность отправиться на речную прогулку по Нилу и осмотреть его берега с другого ракурса.
Описание экскурсии
Программа тура Экскурсия начинается после полуночи, в зависимости от расположения вашего отеля, в среднем в 2:30. Дорога в одну сторону займет около 5 часов от первого блокпоста в Эль-Гуне (в 30 километрах к северу от Хургады). После блокпоста мы будем двигаться почти 3 часа вдоль побережья Красного моря до остановки для отдыха. Ориентировочно в 6:00 остановимся, чтобы позавтракать и сходить в туалет. Рекомендуем заранее заказать завтрак на вынос в отеле. Ориентировочно в 8:00 мы приедем в Каир – один из самых больших и густонаселенных городов Африки, познакомимся с настоящим образом жизни египтян. После вы направитесь в город Дахшур, где посетите две пирамиды. Первая – Ломаная пирамида, которая названа так из-за особенностей своей формы – угол наклона граней в нижней ее части равен 53 градусам, а в верхней части строения строители уменьшили его до 42. Вторая – Розовая пирамида, названная так из-за оттенка известняка, из которого она собрана. Этот оттенок сложно заметить, внешне она мало отличается от классических памятников Древнего Египта из известняка. После обзора Дахшура мы отправимся к захоронениям Саккары, где вы увидите ступенчатую пирамиду фараона Джосера и гробницу его жены. После этой части экскурсии вас будет ждать обед в одном из местных ресторанов восточной кухни. Далее – посещение древней столицы Египта – Мемфиса и памятника фараону Рамзесу II. По желанию также сможете побывать в Музее папируса, где вам расскажут и покажут, как изготавливали папирус в древности, и на фабрике ароматов и масел. Экскурсия заканчивается ориентировочно в 16:30. По окончании мы отвезем вас обратно в Хургаду до ресепшена вашего отеля. Возвращение в 21:00 – 22:00, в зависимости от расположения вашего отеля. Краткая программа •Трансфер в инд. машине / инд. микроавтобусе с кондиционером.
- Остановка для отдыха на полпути (завтрак, туалет).
- Прибытие в Каир. Обзор города, знакомство с культурой, образом жизни египтян.
- Осмотр самой первой пирамиды в истории человечества – пирамиды фараона Джосера в Саккаре.
- Обзор Мемфиса.
- Посещение пирамид в Дахшуре.
- Речная теплоходная прогулка по Нилу, по желанию.
- Обед в хорошем ресторане.
- Возвращение в Хургаду. Возьмите с собой: головной убор; мелкие наличные деньги; средства личной гигиены; питьевую воду; сухой паёк (предварительно заказав в отеле); удобную обувь; тёплую одежду зимой. Важная информация:.
• Способы оплаты на месте:
Возвращение в Хургаду. Возьмите с собой: головной убор; мелкие наличные деньги; средства личной гигиены; питьевую воду; сухой паёк (предварительно заказав в отеле); удобную обувь; тёплую одежду зимой. Важная информация:.
Наличные USD, EUR, EGP.
Ежедневно в 1:30, 2:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красное море
- Каир
- Дахшур
- Ломаная пирамида
- Розовая пирамида
- Саккара
- Пирамида фараона Джосера и гробница его жены
- Мемфис
- Памятник фараону Рамзесу II
- Музей папируса
- Фабрика ароматов и масел
Что включено
- Транспорт с кондиционером
- Трансфер по Хургаде
- Русскоговорящий гид-экскурсовод-египтолог в Каире
- Входные билеты во все указанные достопримечательности
- Обед в ресторане Каира.
Что не входит в цену
- Напитки в ресторане
- Дополнительные расходы, не входящие в программу
- Прогулка по реке Нил.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 1:30, 2:30
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличные USD, EUR, EGP
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Организовано всё отлично! Я был один! Меня забрала машина прямо у отеля ну и соответственно и доставила обратно! Машина комфортная с кондеем! Можно и поспать на заднем сиденье! Водитель отличный!
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