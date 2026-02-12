Что вы можете увидеть 🤩

Программа тура Экскурсия начинается после полуночи, в зависимости от расположения вашего отеля, в среднем в 2:30. Дорога в одну сторону займет около 5 часов от первого блокпоста в Эль-Гуне (в 30 километрах к северу от Хургады). После блокпоста мы будем двигаться почти 3 часа вдоль побережья Красного моря до остановки для отдыха. Ориентировочно в 6:00 остановимся, чтобы позавтракать и сходить в туалет. Рекомендуем заранее заказать завтрак на вынос в отеле. Ориентировочно в 8:00 мы приедем в Каир – один из самых больших и густонаселенных городов Африки, познакомимся с настоящим образом жизни египтян. После вы направитесь в город Дахшур, где посетите две пирамиды. Первая – Ломаная пирамида, которая названа так из-за особенностей своей формы – угол наклона граней в нижней ее части равен 53 градусам, а в верхней части строения строители уменьшили его до 42. Вторая – Розовая пирамида, названная так из-за оттенка известняка, из которого она собрана. Этот оттенок сложно заметить, внешне она мало отличается от классических памятников Древнего Египта из известняка. После обзора Дахшура мы отправимся к захоронениям Саккары, где вы увидите ступенчатую пирамиду фараона Джосера и гробницу его жены. После этой части экскурсии вас будет ждать обед в одном из местных ресторанов восточной кухни. Далее – посещение древней столицы Египта – Мемфиса и памятника фараону Рамзесу II. По желанию также сможете побывать в Музее папируса, где вам расскажут и покажут, как изготавливали папирус в древности, и на фабрике ароматов и масел. Экскурсия заканчивается ориентировочно в 16:30. По окончании мы отвезем вас обратно в Хургаду до ресепшена вашего отеля. Возвращение в 21:00 – 22:00, в зависимости от расположения вашего отеля. Краткая программа •Трансфер в инд. машине / инд. микроавтобусе с кондиционером.

Остановка для отдыха на полпути (завтрак, туалет).

Прибытие в Каир. Обзор города, знакомство с культурой, образом жизни египтян.

Осмотр самой первой пирамиды в истории человечества – пирамиды фараона Джосера в Саккаре.

Обзор Мемфиса.

Посещение пирамид в Дахшуре.

Речная теплоходная прогулка по Нилу, по желанию.

Обед в хорошем ресторане.

Возвращение в Хургаду. Возьмите с собой: головной убор; мелкие наличные деньги; средства личной гигиены; питьевую воду; сухой паёк (предварительно заказав в отеле); удобную обувь; тёплую одежду зимой. Важная информация:.

• Способы оплаты на месте:

Возвращение в Хургаду. Возьмите с собой: головной убор; мелкие наличные деньги; средства личной гигиены; питьевую воду; сухой паёк (предварительно заказав в отеле); удобную обувь; тёплую одежду зимой. Важная информация:.

Наличные USD, EUR, EGP.