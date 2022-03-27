Индивидуальная экскурсия в фараонский Каир: Дахшур - Саккара - Мемфис

Приглашаем вас в тур по фараонскому Каиру! Вы побываете у истоков древнейшей цивилизации, посетите города Саккара

Индивидуальная
Приглашаем вас в тур по фараонскому Каиру! Вы побываете у истоков древнейшей цивилизации, посетите города Саккара и Дахшур, посмотрите на старейшие гробницы Египта – мастабы и первую пирамиду, возведённую для фараона Джосера.

После посещения первой столицы Древнего Египта — Мемфиса у вас будет возможность отправиться на речную прогулку по Нилу и осмотреть его берега с другого ракурса.
Индивидуальная экскурсия в фараонский Каир: Дахшур - Саккара - Мемфис
Индивидуальная экскурсия в фараонский Каир: Дахшур - Саккара - Мемфис
Индивидуальная экскурсия в фараонский Каир: Дахшур - Саккара - Мемфис
Индивидуальная экскурсия в фараонский Каир: Дахшур - Саккара - Мемфис
Индивидуальная экскурсия в фараонский Каир: Дахшур - Саккара - Мемфис
Индивидуальная экскурсия в фараонский Каир: Дахшур - Саккара - Мемфис

Что вы можете увидеть 🤩

  • Красное море
  • Каир
  • Дахшур
  • Ломаная пирамида
  • Розовая пирамида
  • Саккара
  • Пирамида фараона Джосера и гробница его жены
  • Мемфис
  • Памятник фараону Рамзесу II
  • Музей папируса
  • Фабрика ароматов и масел
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Программа тура

Экскурсия начинается после полуночи, в зависимости от расположения вашего отеля, в среднем в 2:30. Дорога в одну сторону займет около 5 часов от первого блокпоста в Эль-Гуне (в 30 километрах к северу от Хургады).
После блокпоста мы будем двигаться почти 3 часа вдоль побережья Красного моря до остановки для отдыха. Ориентировочно в 6:00 остановимся, чтобы позавтракать и сходить в туалет. Рекомендуем заранее заказать завтрак на вынос в отеле.
Ориентировочно в 8:00 мы приедем в Каир – один из самых больших и густонаселенных городов Африки, познакомимся с настоящим образом жизни египтян.
После вы направитесь в город Дахшур, где посетите две пирамиды. Первая – Ломаная пирамида, которая названа так из-за особенностей своей формы – угол наклона граней в нижней ее части равен 53 градусам, а в верхней части строения строители уменьшили его до 42. Вторая – Розовая пирамида, названная так из-за оттенка известняка, из которого она собрана. Этот оттенок сложно заметить, внешне она мало отличается от классических памятников Древнего Египта из известняка.
После обзора Дахшура мы отправимся к захоронениям Саккары, где вы увидите ступенчатую пирамиду фараона Джосера и гробницу его жены. После этой части экскурсии вас будет ждать обед в одном из местных ресторанов восточной кухни. Далее – посещение древней столицы Египта – Мемфиса и памятника фараону Рамзесу II.
По желанию также сможете побывать в Музее папируса, где вам расскажут и покажут, как изготавливали папирус в древности, и на фабрике ароматов и масел.
Экскурсия заканчивается ориентировочно в 16:30. По окончании мы отвезем вас обратно в Хургаду до ресепшена вашего отеля. Возвращение в 21:00 – 22:00, в зависимости от расположения вашего отеля.
Краткая программа
•Трансфер в инд. машине / инд. микроавтобусе с кондиционером.
•Остановка для отдыха на полпути (завтрак, туалет).
•Прибытие в Каир. Обзор города, знакомство с культурой, образом жизни египтян.
•Осмотр самой первой пирамиды в истории человечества – пирамиды фараона Джосера в Саккаре.
•Обзор Мемфиса.
•Посещение пирамид в Дахшуре.
•Речная теплоходная прогулка по Нилу, по желанию.
•Обед в хорошем ресторане.

•Возвращение в Хургаду.

Возьмите с собой: головной убор; мелкие наличные деньги; средства личной гигиены; питьевую воду; сухой паёк (предварительно заказав в отеле); удобную обувь; тёплую одежду зимой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт с кондиционером
  • Трансфер по Хургаде
  • Русскоговорящий гид-экскурсовод-египтолог в Каире
  • Входные билеты во все указанные достопримечательности
  • Обед в ресторане Каира
Что не входит
  • Напитки в ресторане
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Прогулка по реке Нил
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 2:30
Экскурсия длится около 18 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Мы подъедем за вами в ваш отель в Хургаде. Пожалуйста
  • напишите нам название отеля
  • номер комнаты
  • количество человек и имена
  • фамилии туристов для оформления необходимых разрешений на выезд в Каир. После получения информации
  • мы напишем вам
  • во сколько за вами приедет транспорт и где будет вас ожидать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 2:30

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