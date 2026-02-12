Что вы можете увидеть 🤩

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Индивидуальная экскурсия в фараонский Каир: Дахшур - Саккара - Мемфис

Индивидуальный тур в Каир: Дахшур - Саккара - Мемфис из Хургады на микроавтобусе
Приглашаем вас в тур по фараонскому Каиру! Вы побываете у истоков древнейшей цивилизации, посетите города Саккара и Дахшур, посмотрите на старейшие гробницы Египта – мастабы и первую пирамиду, возведённую для фараона Джосера.

После посещения первой столицы Древнего Египта — Мемфиса у вас будет возможность отправиться на речную прогулку по Нилу и осмотреть его берега с другого ракурса.
5
5 отзывов
Индивидуальная экскурсия в фараонский Каир: Дахшур - Саккара - Мемфис
Индивидуальная экскурсия в фараонский Каир: Дахшур - Саккара - Мемфис
Индивидуальная экскурсия в фараонский Каир: Дахшур - Саккара - Мемфис

Описание экскурсии

Программа тура Экскурсия начинается после полуночи, в зависимости от расположения вашего отеля, в среднем в 2:30. Дорога в одну сторону займет около 5 часов от первого блокпоста в Эль-Гуне (в 30 километрах к северу от Хургады). После блокпоста мы будем двигаться почти 3 часа вдоль побережья Красного моря до остановки для отдыха. Ориентировочно в 6:00 остановимся, чтобы позавтракать и сходить в туалет. Рекомендуем заранее заказать завтрак на вынос в отеле. Ориентировочно в 8:00 мы приедем в Каир – один из самых больших и густонаселенных городов Африки, познакомимся с настоящим образом жизни египтян. После вы направитесь в город Дахшур, где посетите две пирамиды. Первая – Ломаная пирамида, которая названа так из-за особенностей своей формы – угол наклона граней в нижней ее части равен 53 градусам, а в верхней части строения строители уменьшили его до 42. Вторая – Розовая пирамида, названная так из-за оттенка известняка, из которого она собрана. Этот оттенок сложно заметить, внешне она мало отличается от классических памятников Древнего Египта из известняка. После обзора Дахшура мы отправимся к захоронениям Саккары, где вы увидите ступенчатую пирамиду фараона Джосера и гробницу его жены. После этой части экскурсии вас будет ждать обед в одном из местных ресторанов восточной кухни. Далее – посещение древней столицы Египта – Мемфиса и памятника фараону Рамзесу II. По желанию также сможете побывать в Музее папируса, где вам расскажут и покажут, как изготавливали папирус в древности, и на фабрике ароматов и масел. Экскурсия заканчивается ориентировочно в 16:30. По окончании мы отвезем вас обратно в Хургаду до ресепшена вашего отеля. Возвращение в 21:00 – 22:00, в зависимости от расположения вашего отеля. Краткая программа •Трансфер в инд. машине / инд. микроавтобусе с кондиционером.
  • Остановка для отдыха на полпути (завтрак, туалет).
  • Прибытие в Каир. Обзор города, знакомство с культурой, образом жизни египтян.
  • Осмотр самой первой пирамиды в истории человечества – пирамиды фараона Джосера в Саккаре.
  • Обзор Мемфиса.
  • Посещение пирамид в Дахшуре.
  • Речная теплоходная прогулка по Нилу, по желанию.
  • Обед в хорошем ресторане.
  • Возвращение в Хургаду. Возьмите с собой: головной убор; мелкие наличные деньги; средства личной гигиены; питьевую воду; сухой паёк (предварительно заказав в отеле); удобную обувь; тёплую одежду зимой. Важная информация:.

• Способы оплаты на месте:

Возвращение в Хургаду. Возьмите с собой: головной убор; мелкие наличные деньги; средства личной гигиены; питьевую воду; сухой паёк (предварительно заказав в отеле); удобную обувь; тёплую одежду зимой. Важная информация:.
Наличные USD, EUR, EGP.

Ежедневно в 1:30, 2:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красное море
  • Каир
  • Дахшур
  • Ломаная пирамида
  • Розовая пирамида
  • Саккара
  • Пирамида фараона Джосера и гробница его жены
  • Мемфис
  • Памятник фараону Рамзесу II
  • Музей папируса
  • Фабрика ароматов и масел
Что включено
  • Транспорт с кондиционером
  • Трансфер по Хургаде
  • Русскоговорящий гид-экскурсовод-египтолог в Каире
  • Входные билеты во все указанные достопримечательности
  • Обед в ресторане Каира.
Что не входит в цену
  • Напитки в ресторане
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Прогулка по реке Нил.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 1:30, 2:30
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Способы оплаты на месте:
  • Наличные USD, EUR, EGP
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Организовано всё отлично! Я был один! Меня забрала машина прямо у отеля ну и соответственно и доставила обратно! Машина комфортная с кондеем! Можно и поспать на заднем сиденье! Водитель отличный!
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Даже рассказывал по пути что приезжаем и небольшие истории! Экскурсовод был краток воды много не лил! Куда приехали кто и когда построил пару фактов и в путь на осмотр и фотографирование! Но если есть вопросы ответит на них! Про сами достопримечательности: это просто отвал башки! Побывал в смысле лазил по ним внутри! В трёх пирамидах! В стоимость это входит! Но предупреждаю сразу это очень очень и очень трудно! Спускаемся сложившись по полам и так же поднимаемся! Ещё раз очень очень сложно! Если ноги больные то смотрите осторожно! Но все эти мучения себя оправдывают! От экскурсии в полном восторге! Я получил даже больше чем хотел! Когда заказывал не знал что можно будет обследовать пирамиды внутри! Рекомендую однозначно! Это даже круче чем пирамиды Гизы(хотя эти тоже находятся в Гизе)

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