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Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно

Однодневная поездка из Хургады в Каир подарит вам встречу с древними пирамидами, загадочным Сфинксом и богатствами Каирского музея
Однодневное путешествие из Хургады в Каир - это уникальная возможность познакомиться с величественными пирамидами Гизы, узнать тайны Большого Сфинкса и погрузиться в историю Древнего Египта в крупнейшем музее Африки. Вы посетите Каирскую цитадель, где откроется захватывающий вид на город.

Комфортабельный трансфер и опытный гид обеспечат вам незабываемые впечатления и комфорт на протяжении всего маршрута
5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗿 Величественные пирамиды Гизы
  • 🏛️ Богатства Каирского музея
  • 🌆 Панорама Каира из цитадели
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 📜 Увлекательные истории гида
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно

Что можно увидеть

  • Пирамиды Гизы
  • Большой Сфинкс
  • Каирская цитадель
  • Каирский музей

Описание экскурсии

Великие пирамиды Гизы

Ночью мы выезжаем из Хургады и на комфортабельном автомобиле движемся в сторону Каира. Первая остановка — и сразу какая! Вы увидите единственный сохранившийся памятник из 7 чудес света Древнего мира — пирамиды Гизы. Я расскажу историю создания каждой из великих пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина. Мы увидим еще 6 пирамид, гробницу матери Хеопса и другие достопримечательности. А затем встретимся с загадочным сфинксом — древнейшей из сохранившихся на Земле монументальных скульптур.

Каирская цитадель

Крепость Саладина, или Каирская цитадель, была построена 800 лет назад. На ее территории располагаются две мечети. Одной уже 750 лет — мечеть султана ибн-Калауна, а вторая считается одной из самых великолепных мечетей города — мечеть Мухаммеда Али. Как только вы зайдете внутрь, то поймете, почему ее еще называют алебастровой. Также из крепости открывается прекрасный вид на Каир и вы сможете неспешно рассмотреть его панораму.

Каирский музей: главные из 120 тысяч артефактов

Следующая точка нашего маршрута — Каирский музей, крупнейший музей Египта и Африки. Здесь вы познакомитесь с главными сокровищами древности, найденными при раскопках. Голова статуи царицы Хатшепсут, первой женщины-фараона, раскрашенные известняковые статуи принца Рахотепа и его жены. Сокровища из гробницы Тутанхамона, сияющие золотом. Мумии, в том числе животных, украшения, сандалии и сосуды. Шаг за шагом перед вами откроется жизнь Древнего Египта: его уклад, обычаи и неповторимая красота.

Организационные детали

  • Мы выезжаем из Хургады в середине ночи. Проводим в Каире около 8 часов и вечером возвращаемся обратно. Дорога в одну сторону занимает 7-8 часов.
  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Если вас от 1 до 2 человек, экскурсия проходит на машине Седан
  • Трансфер для 3 человек включён в стоимость. Для большей группы поездка пройдёт на микроавтобусе с кондиционером за доплату — 40$
  • Трансфер из районов Макади, Сафага, Сахл и Хашиш оплачивается дополнительно — 20$
  • Программа экскурсии может быть изменена или дополнена по вашему желанию
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в Каирскую цитадель — 10$
  • Вход в Каирский египетский музей — 10$.
  • Вход к пирамидам Гизы — 13$

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд
Сайд — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 4248 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Вместе с командой подготовленных коллег провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Сегодня 11 июля посетили эксскурссию в Каир,гидом был Сайд,выбирала гида по отзывам,забронировала зараннее.
Нас было 4 человека,3 подростка-девчонки. Вечером Сайд написал,дал подробную информацию по трансферу.
Водители пунктуальные,доехали за 6 часов с Хургады.
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👌 Сайд присоединился к нам в Каире,началось наше знакомство с Древнем Египтом: Пирамиды +Сфинкс+обед с видом на Пирамиды,далее Гранд Египетский музей. Сайд рассказывал,шутил,разрядил обстановку между детьми,прекрасный рассказчик и собеседник,по совместительству фотограф,археолог и египтолог.
6 часов пролетили на одном дыхание. Все локации топовые посетили с огромным удовольствием. Познавательно, интересно,нигде в очередях не стояли.
Спасибо,это было Вкусно🤗

Сегодня 11 июля посетили эксскурссию в Каир,гидом был Сайд,выбирала гида по отзывам,забронировала зараннее.
Сегодня 11 июля посетили эксскурссию в Каир,гидом был Сайд,выбирала гида по отзывам,забронировала зараннее.
Сегодня 11 июля посетили эксскурссию в Каир,гидом был Сайд,выбирала гида по отзывам,забронировала зараннее.
Сегодня 11 июля посетили эксскурссию в Каир,гидом был Сайд,выбирала гида по отзывам,забронировала зараннее.
Сегодня 11 июля посетили эксскурссию в Каир,гидом был Сайд,выбирала гида по отзывам,забронировала зараннее.
Сегодня 11 июля посетили эксскурссию в Каир,гидом был Сайд,выбирала гида по отзывам,забронировала зараннее.
Сегодня 11 июля посетили эксскурссию в Каир,гидом был Сайд,выбирала гида по отзывам,забронировала зараннее.
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Р
Саид мастер своего дела, лучший гид и археолог. Все подробно рассказывает и отвечает на интересующие вопросы, даже не только связанные с экскурсией, а про сам город, людей, машины и т.
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д. Плюсом супер фотограф, классные фото вам гарантированы! Забрали из отеля на хорошем микроавтобусе тойота (только мы вдвоем, два водителя и он присоедился в Каире). По дороге туда прекрасные виды (еще и остановка после 3 часов езды) и обратно тоже самое. Угостил кофе и поехали. Рассказал про пирамиды, гробницы и сфинкса, все подробно. Дается еще время что бы вы сами походили и посмотрели. Рядом рынок, показал где выгоднее взять сувениры. После этого поехали самый лучший музей в мире. Там так же все подробно интересно и по порядку рассказал, даже делал акцент на мелкие детали ручной работы на сундуках и украшениях. Очень красивый музей и с таким прекрасным гидом очень интересно слушать и смотреть на все экспозиции. После этого шикарный обед с видом на пирамиды. И в конце поездка на лодке по Нилу, а одну сторону и обратно. все индивидуально только для нас двоих и очень очень интересно. Саид еще сделал подарок, Саид лучший гид всем рекомендую съездить кто сомневается точно не пожалеете.

Саид мастер своего дела, лучший гид и археолог. Все подробно рассказывает и отвечает на интересующие вопросы,
Саид мастер своего дела, лучший гид и археолог. Все подробно рассказывает и отвечает на интересующие вопросы,
Саид мастер своего дела, лучший гид и археолог. Все подробно рассказывает и отвечает на интересующие вопросы,
Саид мастер своего дела, лучший гид и археолог. Все подробно рассказывает и отвечает на интересующие вопросы,
Саид мастер своего дела, лучший гид и археолог. Все подробно рассказывает и отвечает на интересующие вопросы,
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ольга
Восторг, радость и изумление от красоты и великолепия, таинственности и могущества! Это наша первая поездка в Египет и конечно посетить пирамиды было одним из ключевых пунктов! Организация выше всяких похвал,
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все четко по времени, учли наши пожелания, экскурсия и трансфер прошли в дружелюбной атмосфере! Нашем гидом был Ахмед, отлично говорит по-русски, рассказ о родной стране и истории глубокий, нескучный и с юмором, был интересен подросткам и взрослым! Ахмед угостил оч вкусным смузи из манго, накормил сытным обедом! Новый музей поразил масштабом, необычной архитектурой и конечно обилием экспонатов! Особенно запомнилась маска, саркофаг и драгоценности фараона Тутанхамона. Огромное спасибо организаторам, отдельное спасибо нашим водителям и конечно великолепному Ахмеду, который помимо экскурсии еще и с энтузиазмом фотографировал всю семью!

Восторг, радость и изумление от красоты и великолепия, таинственности и могущества! Это наша первая поездка в
Восторг, радость и изумление от красоты и великолепия, таинственности и могущества! Это наша первая поездка в
Восторг, радость и изумление от красоты и великолепия, таинственности и могущества! Это наша первая поездка в
Восторг, радость и изумление от красоты и великолепия, таинственности и могущества! Это наша первая поездка в
Восторг, радость и изумление от красоты и великолепия, таинственности и могущества! Это наша первая поездка в
Восторг, радость и изумление от красоты и великолепия, таинственности и могущества! Это наша первая поездка в
Восторг, радость и изумление от красоты и великолепия, таинственности и могущества! Это наша первая поездка в
Восторг, радость и изумление от красоты и великолепия, таинственности и могущества! Это наша первая поездка в+2
Восторг, радость и изумление от красоты и великолепия, таинственности и могущества! Это наша первая поездка в
Восторг, радость и изумление от красоты и великолепия, таинственности и могущества! Это наша первая поездка в
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Екатерина
Мы, благодарим Саида за отличную экскурсию! за наш насыщенный день в Каире и Гизе!
Мы получили максимум от общения! И максимум от насыщенной программы! Увезли массу впечатлений! Спасибо 🙏 Формат индивидуальной экскурсии нам очень понравился, это безусловно очень удобно!
Мы, благодарим Саида за отличную экскурсию! за наш насыщенный день в Каире и Гизе!
Мы, благодарим Саида за отличную экскурсию! за наш насыщенный день в Каире и Гизе!
Мы, благодарим Саида за отличную экскурсию! за наш насыщенный день в Каире и Гизе!
Мы, благодарим Саида за отличную экскурсию! за наш насыщенный день в Каире и Гизе!
Мы, благодарим Саида за отличную экскурсию! за наш насыщенный день в Каире и Гизе!
Мы, благодарим Саида за отличную экскурсию! за наш насыщенный день в Каире и Гизе!
Мы, благодарим Саида за отличную экскурсию! за наш насыщенный день в Каире и Гизе!
Мы, благодарим Саида за отличную экскурсию! за наш насыщенный день в Каире и Гизе!+1
Мы, благодарим Саида за отличную экскурсию! за наш насыщенный день в Каире и Гизе!
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О
Если сомневаетесь (ехать на автобусе или заказать такую экскурсию) - БЕРИТЕ ТАКУЮ, ДАЖЕ НЕ РАЗДУМЫВАЯ! Да, чуточку дороже, но оно того стоит. Во-первых комфортная машина. Мы ехали на новенькой cherry
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tiggo. Водитель приезжает прям к отелю и вы едете с максимальным комфортом. Нам ещё ОЧЕНЬ повезло с гидом (мы других не знаем, но наш Ахмед просто потрясающий)! Интересно рассказывает, проведёт по очень классным местам, классное чувство юмора! Прям свой человек) Ахмед! Ты навсегда в нашем сердце!)
Лично от себя добавлю - жена любит фоткаться по 100000 раз у всего. Я,в свою очередь, фоткаю плохо и вообще не люблю это делать) Ахмед полностью избавил меня от этого,и, проявив реальные способности фотографа, делал все фотки сам! И они наикрутейшие! Причём советовал как встать,чтоб было шикарно)

В общем - мы ВООБЩЕ не пожалели, что предпочли такой комфорт и такую классную компанию в лице Ахмеда! Оно того стоило!!
Спасибо, Ахмед!

Если сомневаетесь (ехать на автобусе или заказать такую экскурсию) - БЕРИТЕ ТАКУЮ, ДАЖЕ НЕ РАЗДУМЫВАЯ! Да,
Если сомневаетесь (ехать на автобусе или заказать такую экскурсию) - БЕРИТЕ ТАКУЮ, ДАЖЕ НЕ РАЗДУМЫВАЯ! Да,
Если сомневаетесь (ехать на автобусе или заказать такую экскурсию) - БЕРИТЕ ТАКУЮ, ДАЖЕ НЕ РАЗДУМЫВАЯ! Да,
Если сомневаетесь (ехать на автобусе или заказать такую экскурсию) - БЕРИТЕ ТАКУЮ, ДАЖЕ НЕ РАЗДУМЫВАЯ! Да,
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Ахмерова
Благодарю, Саида за эскурсию!
Легко, доступно, на одном дыхание. Брала индивидуальный формат, если вы едите с семьёй или один рекомендую именно его. Это стоит увидеть своими глазами!!!!
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