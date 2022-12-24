Приглашаю вас в поездку к самому крупному городу Египта. За один день вы посетите таинственные пирамиды, погуляете по крепости Саладина и увидите самый большой музей Африки. Я покажу вам сокровища Тутанхамона и образ первой женщины-фараона, объясню, куда делся нос у главного охранника — Большого Сфинкса, и расскажу об обычаях и легендах обоих Египтов: древнего и современного.

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Описание

Что вас ожидает

Великие пирамиды Гизы

Ночью мы выезжаем из Хургады и на комфортабельном автомобиле движемся в сторону Каира. Первая остановка — и сразу какая! Вы увидите единственный сохранившийся памятник из 7 чудес света Древнего мира — пирамиды Гизы. Я расскажу историю создания каждой из великих пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина. Мы увидим еще 6 пирамид, гробницу матери Хеопса и другие достопримечательности. А затем встретимся с загадочным сфинксом — древнейшей из сохранившихся на Земле монументальных скульптур.

Каирская цитадель

Крепость Саладина, или Каирская цитадель, была построена 800 лет назад. На ее территории располагаются две мечети. Одной уже 750 лет — мечеть султана ибн-Калауна, а вторая считается одной из самых великолепных мечетей города — мечеть Мухаммеда Али. Как только вы зайдете внутрь, то поймете, почему ее еще называют алебастровой. Также из крепости открывается прекрасный вид на Каир и вы сможете неспешно рассмотреть его панораму.

Каирский музей: главные из 120 тысяч артефактов

Следующая точка нашего маршрута — Каирский музей, крупнейший музей Египта и Африки. Здесь вы познакомитесь с главными сокровищами древности, найденными при раскопках. Голова статуи царицы Хатшепсут, первой женщины-фараона, раскрашенные известняковые статуи принца Рахотепа и его жены. Сокровища из гробницы Тутанхамона, сияющие золотом. Мумии, в том числе животных, украшения, сандалии и сосуды. Шаг за шагом перед вами откроется жизнь Древнего Египта: его уклад, обычаи и неповторимая красота.

Организационные детали

Мы выезжаем из Хургады в середине ночи. Проводим в Каире около 8 часов и вечером возвращаемся обратно. Дорога в одну сторону занимает 7-8 часов.

Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле с кондиционером

Программа экскурсии может быть изменена или дополнена по вашему желанию

Дополнительные расходы