Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно

Навстречу пирамидам, сфинксу и сокровищам Тутанхамона

Приглашаю вас в поездку к самому крупному городу Египта.

За один день вы посетите таинственные пирамиды, погуляете по крепости Саладина и увидите самый большой музей Африки.

Я покажу вам сокровища Тутанхамона и образ первой женщины-фараона, объясню, куда делся нос у главного охранника — Большого Сфинкса, и расскажу об обычаях и легендах обоих Египтов: древнего и современного.
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Ближайшие даты:
22
дек
23
дек
24
дек
25
дек
26
дек
27
дек
28
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Великие пирамиды Гизы

Ночью мы выезжаем из Хургады и на комфортабельном автомобиле движемся в сторону Каира. Первая остановка — и сразу какая! Вы увидите единственный сохранившийся памятник из 7 чудес света Древнего мира — пирамиды Гизы. Я расскажу историю создания каждой из великих пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина. Мы увидим еще 6 пирамид, гробницу матери Хеопса и другие достопримечательности. А затем встретимся с загадочным сфинксом — древнейшей из сохранившихся на Земле монументальных скульптур.

Каирская цитадель

Крепость Саладина, или Каирская цитадель, была построена 800 лет назад. На ее территории располагаются две мечети. Одной уже 750 лет — мечеть султана ибн-Калауна, а вторая считается одной из самых великолепных мечетей города — мечеть Мухаммеда Али. Как только вы зайдете внутрь, то поймете, почему ее еще называют алебастровой. Также из крепости открывается прекрасный вид на Каир и вы сможете неспешно рассмотреть его панораму.

Каирский музей: главные из 120 тысяч артефактов

Следующая точка нашего маршрута — Каирский музей, крупнейший музей Египта и Африки. Здесь вы познакомитесь с главными сокровищами древности, найденными при раскопках. Голова статуи царицы Хатшепсут, первой женщины-фараона, раскрашенные известняковые статуи принца Рахотепа и его жены. Сокровища из гробницы Тутанхамона, сияющие золотом. Мумии, в том числе животных, украшения, сандалии и сосуды. Шаг за шагом перед вами откроется жизнь Древнего Египта: его уклад, обычаи и неповторимая красота.

Организационные детали

  • Мы выезжаем из Хургады в середине ночи. Проводим в Каире около 8 часов и вечером возвращаемся обратно. Дорога в одну сторону занимает 7-8 часов.
  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Программа экскурсии может быть изменена или дополнена по вашему желанию

Дополнительные расходы

  • Вход в Каирскую цитадель — 12 долл.
  • Вход в Египетский музей — 12 долл.
  • Вход к пирамидам Гизы — 14 долл.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏛История и архитектура🌇Вечерние🌃Ночные☀️Летние🏡Выездные☀️На весь деньКаир🔺Пирамиды Гизы🗽Популярные местаГизаЭкскурсии по Московской области и ближайшему Подмосковью

Похожие туры в Хургаде

В Каир - к Великим Пирамидам и Сфинксу
19 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Egypt
Egypt
4.3
32 отзыва
В Каир - к Великим Пирамидам и Сфинксу
Если вы оказались в Египте, то ваш отдых будет неполным без посещения знаменитых Пирамид
Ваш отель
25 дек
27 дек
29 дек
1 янв
от $45 за 1 человека
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Александрийская библиотека
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 35 чел.
Организатор экскурсии Egypt
Egypt
4
2 отзыва
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Александрийская библиотека
Приглашаем вас в насыщенное путешествие по двум городам-жемчужинам древнего Египта: Каиру и Александрии
Ваш отель
Сегодня
Завтра
24 дек
25 дек
$175 за 1 человека
Старый Каир и пирамиды Гизы из Хургады
22 часа
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Nile
Nile
Нет отзывов
Старый Каир и пирамиды Гизы из Хургады
Вы хотели бы увидеть старый древний христианский Каир
Ваш отель
24 дек
26 дек
28 дек
31 дек
$40 за 1 человека
Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Mohamed
Mohamed
Нет отзывов
Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир
Посетить египетскую столицу и раскрыть историю ее знаковых мест с профессиональным гидом
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
220 за всё до 8 чел.
В Каир и к Великим Пирамидам с личным гидом
20 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Nile
Nile
5
14 отзывов
В Каир и к Великим Пирамидам с личным гидом
Отправляйтесь к истокам цивилизации, в Древний Египет
Ваш отель
24 дек
26 дек
28 дек
31 дек
$300 за 1 человека
Каир из Хургады
1 день
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 30 чел.
Организатор экскурсии Egypt
Egypt
4
2 отзыва
Каир из Хургады
Хотелось ли бы вам узнать немного больше о Древнем Египте
Хургада
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
$70 за 1 человека
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Саид
Саид
5
3 отзыва
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Большое знакомство с экспонатами в Национальном музее и с ансамблем пирамид в древней Гизе
ресепшн вашего отеля в центре города
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
300 за всё до 2 чел.
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
13 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Мухамед
Мухамед
5
8 отзывов
Очень популярно сейчас
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
330 за всё до 2 чел.
Поездка в Каир в мини-группе
20 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 9 чел.
Организатор экскурсии Travel
Travel
Нет отзывов
Поездка в Каир в мини-группе
Египет - это не только отели и дайвинг
По договоренности
Завтра
24 дек
26 дек
28 дек
$70 за 1 человека
В Луксор на 2 дня из Хургады
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Nile
Nile
4.8
18 отзывов
В Луксор на 2 дня из Хургады
Мы отправляемся в двухдневное путешествие по истории Древнего Египта
ваш отель
24 дек
31 дек
7 янв
14 янв
$160 за 1 человека
Индивидуальная экскурсия в фараонский Каир: Дахшур - Саккара - Мемфис
18 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Nile
Nile
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия в фараонский Каир: Дахшур - Саккара - Мемфис
Приглашаем вас в тур по фараонскому Каиру
Ваш отель
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
от $290 за всё до 2 чел.
Знакомство с Хургадой
5 часов
Групповая
до 35 чел.
Организатор экскурсии Nile
Nile
5
6 отзывов
Знакомство с Хургадой
Давайте прогуляемся по улочкам Хургады
Ваш отель
$12 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Хургаде
ХОРОШО
🧭
ТАМ