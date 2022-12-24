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Описание
Что вас ожидает
Великие пирамиды Гизы
Ночью мы выезжаем из Хургады и на комфортабельном автомобиле движемся в сторону Каира. Первая остановка — и сразу какая! Вы увидите единственный сохранившийся памятник из 7 чудес света Древнего мира — пирамиды Гизы. Я расскажу историю создания каждой из великих пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина. Мы увидим еще 6 пирамид, гробницу матери Хеопса и другие достопримечательности. А затем встретимся с загадочным сфинксом — древнейшей из сохранившихся на Земле монументальных скульптур.
Каирская цитадель
Крепость Саладина, или Каирская цитадель, была построена 800 лет назад. На ее территории располагаются две мечети. Одной уже 750 лет — мечеть султана ибн-Калауна, а вторая считается одной из самых великолепных мечетей города — мечеть Мухаммеда Али. Как только вы зайдете внутрь, то поймете, почему ее еще называют алебастровой. Также из крепости открывается прекрасный вид на Каир и вы сможете неспешно рассмотреть его панораму.
Каирский музей: главные из 120 тысяч артефактов
Следующая точка нашего маршрута — Каирский музей, крупнейший музей Египта и Африки. Здесь вы познакомитесь с главными сокровищами древности, найденными при раскопках. Голова статуи царицы Хатшепсут, первой женщины-фараона, раскрашенные известняковые статуи принца Рахотепа и его жены. Сокровища из гробницы Тутанхамона, сияющие золотом. Мумии, в том числе животных, украшения, сандалии и сосуды. Шаг за шагом перед вами откроется жизнь Древнего Египта: его уклад, обычаи и неповторимая красота.
Организационные детали
Мы выезжаем из Хургады в середине ночи. Проводим в Каире около 8 часов и вечером возвращаемся обратно. Дорога в одну сторону занимает 7-8 часов.
Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле с кондиционером
Программа экскурсии может быть изменена или дополнена по вашему желанию
Дополнительные расходы
Вход в Каирскую цитадель — 12 долл.
Вход в Египетский музей — 12 долл.
Вход к пирамидам Гизы — 14 долл.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд — ваш гид в Хургаде
Провёл 403 экскурсии для 585 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Сайд, я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.