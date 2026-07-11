Однодневное путешествие из Хургады в Каир - это уникальная возможность познакомиться с величественными пирамидами Гизы, узнать тайны Большого Сфинкса и погрузиться в историю Древнего Египта в крупнейшем музее Африки. Вы посетите Каирскую цитадель, где откроется захватывающий вид на город. Комфортабельный трансфер и опытный гид обеспечат вам незабываемые впечатления и комфорт на протяжении всего маршрута

Описание экскурсии

Великие пирамиды Гизы

Ночью мы выезжаем из Хургады и на комфортабельном автомобиле движемся в сторону Каира. Первая остановка — и сразу какая! Вы увидите единственный сохранившийся памятник из 7 чудес света Древнего мира — пирамиды Гизы. Я расскажу историю создания каждой из великих пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина. Мы увидим еще 6 пирамид, гробницу матери Хеопса и другие достопримечательности. А затем встретимся с загадочным сфинксом — древнейшей из сохранившихся на Земле монументальных скульптур.

Каирская цитадель

Крепость Саладина, или Каирская цитадель, была построена 800 лет назад. На ее территории располагаются две мечети. Одной уже 750 лет — мечеть султана ибн-Калауна, а вторая считается одной из самых великолепных мечетей города — мечеть Мухаммеда Али. Как только вы зайдете внутрь, то поймете, почему ее еще называют алебастровой. Также из крепости открывается прекрасный вид на Каир и вы сможете неспешно рассмотреть его панораму.

Каирский музей: главные из 120 тысяч артефактов

Следующая точка нашего маршрута — Каирский музей, крупнейший музей Египта и Африки. Здесь вы познакомитесь с главными сокровищами древности, найденными при раскопках. Голова статуи царицы Хатшепсут, первой женщины-фараона, раскрашенные известняковые статуи принца Рахотепа и его жены. Сокровища из гробницы Тутанхамона, сияющие золотом. Мумии, в том числе животных, украшения, сандалии и сосуды. Шаг за шагом перед вами откроется жизнь Древнего Египта: его уклад, обычаи и неповторимая красота.

Организационные детали

Мы выезжаем из Хургады в середине ночи. Проводим в Каире около 8 часов и вечером возвращаемся обратно. Дорога в одну сторону занимает 7-8 часов.

Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле с кондиционером

Если вас от 1 до 2 человек, экскурсия проходит на машине Седан

Трансфер для 3 человек включён в стоимость. Для большей группы поездка пройдёт на микроавтобусе с кондиционером за доплату — 40$

Трансфер из районов Макади, Сафага, Сахл и Хашиш оплачивается дополнительно — 20$

Программа экскурсии может быть изменена или дополнена по вашему желанию

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительные расходы