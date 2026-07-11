Комфортабельный трансфер и опытный гид обеспечат вам незабываемые впечатления и комфорт на протяжении всего маршрута
5 причин купить эту экскурсию
- 🗿 Величественные пирамиды Гизы
- 🏛️ Богатства Каирского музея
- 🌆 Панорама Каира из цитадели
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 📜 Увлекательные истории гида
Что можно увидеть
- Пирамиды Гизы
- Большой Сфинкс
- Каирская цитадель
- Каирский музей
Описание экскурсии
Великие пирамиды Гизы
Ночью мы выезжаем из Хургады и на комфортабельном автомобиле движемся в сторону Каира. Первая остановка — и сразу какая! Вы увидите единственный сохранившийся памятник из 7 чудес света Древнего мира — пирамиды Гизы. Я расскажу историю создания каждой из великих пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина. Мы увидим еще 6 пирамид, гробницу матери Хеопса и другие достопримечательности. А затем встретимся с загадочным сфинксом — древнейшей из сохранившихся на Земле монументальных скульптур.
Каирская цитадель
Крепость Саладина, или Каирская цитадель, была построена 800 лет назад. На ее территории располагаются две мечети. Одной уже 750 лет — мечеть султана ибн-Калауна, а вторая считается одной из самых великолепных мечетей города — мечеть Мухаммеда Али. Как только вы зайдете внутрь, то поймете, почему ее еще называют алебастровой. Также из крепости открывается прекрасный вид на Каир и вы сможете неспешно рассмотреть его панораму.
Каирский музей: главные из 120 тысяч артефактов
Следующая точка нашего маршрута — Каирский музей, крупнейший музей Египта и Африки. Здесь вы познакомитесь с главными сокровищами древности, найденными при раскопках. Голова статуи царицы Хатшепсут, первой женщины-фараона, раскрашенные известняковые статуи принца Рахотепа и его жены. Сокровища из гробницы Тутанхамона, сияющие золотом. Мумии, в том числе животных, украшения, сандалии и сосуды. Шаг за шагом перед вами откроется жизнь Древнего Египта: его уклад, обычаи и неповторимая красота.
Организационные детали
- Мы выезжаем из Хургады в середине ночи. Проводим в Каире около 8 часов и вечером возвращаемся обратно. Дорога в одну сторону занимает 7-8 часов.
- Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Если вас от 1 до 2 человек, экскурсия проходит на машине Седан
- Трансфер для 3 человек включён в стоимость. Для большей группы поездка пройдёт на микроавтобусе с кондиционером за доплату — 40$
- Трансфер из районов Макади, Сафага, Сахл и Хашиш оплачивается дополнительно — 20$
- Программа экскурсии может быть изменена или дополнена по вашему желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Дополнительные расходы
- Вход в Каирскую цитадель — 10$
- Вход в Каирский египетский музей — 10$.
- Вход к пирамидам Гизы — 13$
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Нас было 4 человека,3 подростка-девчонки. Вечером Сайд написал,дал подробную информацию по трансферу.
Водители пунктуальные,доехали за 6 часов с Хургады.
Мы получили максимум от общения! И максимум от насыщенной программы! Увезли массу впечатлений! Спасибо 🙏 Формат индивидуальной экскурсии нам очень понравился, это безусловно очень удобно!
Легко, доступно, на одном дыхание. Брала индивидуальный формат, если вы едите с семьёй или один рекомендую именно его. Это стоит увидеть своими глазами!!!!