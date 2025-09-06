Мои заказы

Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Хургады

Уникальная возможность посетить Каир из Хургады всего за один день! Пирамиды, Сфинкс и музей ждут вас без утомительных поездок на автобусе
Экскурсия в Каир из Хургады на самолёте - это шанс за один день увидеть величественные пирамиды Гизы, загадочного Сфинкса и артефакты Каирского музея. Путешествие займёт всего час, и вы окажетесь
в центре древнеегипетской истории. Прогулка по Нилу на фелуке добавит романтики, а обед в местном ресторане - сил для новых открытий.

Экскурсия проводится в индивидуальном формате, что позволяет насладиться достопримечательностями в удобном темпе

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • ✈️ Быстрое путешествие на самолёте
  • 🏛️ Посещение Каирского музея
  • 🗿 Величественные пирамиды Гизы
  • 🦁 Загадочный Большой Сфинкс
  • ⛵ Прогулка по Нилу на фелуке
  • 🍽️ Обед в местном ресторане

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Каира - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная для экскурсий. В это время температура умеренная, и туристов меньше. В летние месяцы (июнь, июль, август) может быть жарко, но посещение музеев и закрытых помещений позволяет избежать зноя. В остальное время года, несмотря на возможные перепады температуры, экскурсия остаётся доступной и интересной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 04:30, 05:00, 05:30

Что можно увидеть

  • Каирский музей
  • Пирамиды Гизы
  • Большой Сфинкс

Описание экскурсии

Преимущество нашей экскурсии — в том, что вам не нужно спешить, идти в магазины, которые вам не интересны, и ждать свою группу у каждого памятника. Исследовать достопримечательности будем в комфортном для вас темпе. Итак, в программе:

Каирский музей

За 2,5 часа посетим основные залы, где вы познакомитесь с артефактами Старого, Среднего и Нового царств, увидите коллекцию саркофагов и золотую маску Тутанхамона, заглянете в обновлённый зал с мумиями животных. Гид расскажет вам увлекательные истории о тайнах, связанных с экспонатами музея.

Прогулка по Нилу и пирамиды Гизы

Вас ждёт получасовая прогулка на лодке по Нилу, а затем — посещение Гизы и её пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы разберётесь в технике и секретах их строительства, узнаете о бесценных находках в гробницах. Мы обсудим как официальные данные египтологов, так и легенды, окружающие сооружения Гизы.

Большой Сфинкс

Мы раскроем, какие загадки хранит этот величественный львиный облик и какие мифы с ним связаны. Гид расскажет, на какого фараона похож Большой Сфинкс и какую роль он играл в древнеегипетской мифологии. Вы заглянете в глаза стражу Каира, услышите его историю и разгадаете символику.

Во время экскурсии мы сделаем остановку в местном ресторане, где вас уже будет ждать сытный обед. В конце программы, если останется время перед вылетом, можем посетить торговый комплекс «Сити Старс».

Организационные детали

Гид не ответственен за возможную задержку рейса, но постарается сделать ожидание как можно комфортнее

  • В стоимость включено всё
  • По Каиру будем перемещаться на комфортабельном минивэне Hyundai H1
  • Важно: для участия нужна египетская виза. Если у вас её нет, можем сделать её в день экскурсии. Стоимость — $30
  • Для бронирования нам понадобится фото вашего паспорта
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату — $350 за чел.
  • Отдельно по желанию оплачивается катание на верблюдах — $15 за чел. и вход внутрь пирамид — $30, напитки в ресторане
  • По запросу и мы можем заменить Египетский музей на Цитадель Салах ад-Дина и мечеть Мухаммеда Али, а также расширить программу и посетить другие локации за дополнительную плату
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. В Каире вас будет сопровождать другой русскоговорящий гид-историк

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд
Махмуд — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 2090 туристов
Я профессиональный лицензированный гид-египтолог. С 2015 года живу и работаю в городе Шарм-эль-Шейх. Имею богатый опыт в сфере туризма и организации VIP-экскурсий с международными туристическими компаниями. В газетах обо мне пишут, что я лучший и самый известный гид Шарм-эль-Шейха. Много раз меня приглашали на интервью в разные телепрограммы Египта в качестве знаменитого гида для VIP-гостей.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Elena
Elena
6 сен 2025
Отличная экскурсия с точки зрения организации и наполненности информацией!
Да, утомительно, и это с учетом того, что летели из Хургады на самолете, это надо иметь ввиду.
А так - гид супер, очень внимательный, заранее написал, встречал нас в аэропорту и обратно так же привезли. Учитывал все наши пожелания, отвечал на вопросы))
Нам очень понравилось!!

Входит в следующие категории Хургады

