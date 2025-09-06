Лучшее время для посещения Каира - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная для экскурсий. В это время температура умеренная, и туристов меньше. В летние месяцы (июнь, июль, август) может быть жарко, но посещение музеев и закрытых помещений позволяет избежать зноя. В остальное время года, несмотря на возможные перепады температуры, экскурсия остаётся доступной и интересной.

Экскурсия в Каир из Хургады на самолёте - это шанс за один день увидеть величественные пирамиды Гизы, загадочного Сфинкса и артефакты Каирского музея. Путешествие займёт всего час, и вы окажетесь

в центре древнеегипетской истории. Прогулка по Нилу на фелуке добавит романтики, а обед в местном ресторане - сил для новых открытий. Экскурсия проводится в индивидуальном формате, что позволяет насладиться достопримечательностями в удобном темпе

за 1–2 человек или $400 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Преимущество нашей экскурсии — в том, что вам не нужно спешить, идти в магазины, которые вам не интересны, и ждать свою группу у каждого памятника. Исследовать достопримечательности будем в комфортном для вас темпе. Итак, в программе:

Каирский музей

За 2,5 часа посетим основные залы, где вы познакомитесь с артефактами Старого, Среднего и Нового царств, увидите коллекцию саркофагов и золотую маску Тутанхамона, заглянете в обновлённый зал с мумиями животных. Гид расскажет вам увлекательные истории о тайнах, связанных с экспонатами музея.

Прогулка по Нилу и пирамиды Гизы

Вас ждёт получасовая прогулка на лодке по Нилу, а затем — посещение Гизы и её пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы разберётесь в технике и секретах их строительства, узнаете о бесценных находках в гробницах. Мы обсудим как официальные данные египтологов, так и легенды, окружающие сооружения Гизы.

Большой Сфинкс

Мы раскроем, какие загадки хранит этот величественный львиный облик и какие мифы с ним связаны. Гид расскажет, на какого фараона похож Большой Сфинкс и какую роль он играл в древнеегипетской мифологии. Вы заглянете в глаза стражу Каира, услышите его историю и разгадаете символику.

Во время экскурсии мы сделаем остановку в местном ресторане, где вас уже будет ждать сытный обед. В конце программы, если останется время перед вылетом, можем посетить торговый комплекс «Сити Старс».

Организационные детали

Гид не ответственен за возможную задержку рейса, но постарается сделать ожидание как можно комфортнее