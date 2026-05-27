Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Чтобы увидеть древние чудеса Египта, нужно ехать в Каир. К пирамидам и Великому Сфинксу, подлинным статуям фараонов и древнеримским воротам.



И конечно, нужно прокатиться на лодке по Нилу, чтобы представить себе, как цивилизации сменяли друг друга на берегах великой реки. Мы расскажем о ярких моментах истории и позаботимся о вашем комфорте в долгой поездке.

Ахмед Организатор в Хургаде Задать вопрос Групповая экскурсия $70 за человека более 12 часов На автобусе Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Удобный возврат При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии 1:00 — выезд из отеля. По пути мы остановимся на контрольно-пропускном пункте для проверки документов 4:30 — санитарная пауза с возможностью перекусить (не входит в стоимость) 8:30 — старый Египетский музей. Вы увидите статуи фараонов, папирусные свитки и манускрипты, а гид расскажет о самых интересных артефактах 11:00 — прогулка по Нилу и панорамы Каира с воды 12:00 — обед по системе шведского стола с блюдами египетской кухни 13:00 — осмотр пирамид Гизы и Великого Сфинкса. Вы поймёте, почему их считают чудом света 15:00 — прогулка с гидом по коптскому и исламскому кварталам. Вы увидите подвешенную церковь и мечеть Амра ибн аль-Аса — первую на африканском континенте 16:00–21:30 — возвращение в Хургаду Организационные детали Поездка проходит на больших комфортабельных экскурсионных автобусах. По запросу за доплату организуем трансфер из Эль-Гуна, Сахль-Хашиш, Макади Бей, Сафага, Сома-Бей, Абу-Сома или Нага-Бей

В стоимость входит трансфер, вход в музей, прогулка по Нилу и обед без напитков

Дополнительно оплачиваются: напитки, завтрак (рекомендуем заранее заказать ланчбокс в своём отеле), билет внутрь пирамид, катание на верблюдах и лошадях

При бронировании укажите название своего отеля и номер комнаты

Очерёдность осмотра объектов может меняться

С вами будет гид из нашей команды

во вторник, среду, пятницу и субботу в 01:00 Выбрать дату

Стоимость экскурсии Тип билета Стоимость Стандартный $70 Дети от 6 до 11 лет $40 Дети до 5и лет $15 Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы Место начала и завершения? У вашего отеля Когда и сколько длится? Когда: во вторник, среду, пятницу и субботу в 01:00 Экскурсия длится около 13 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.