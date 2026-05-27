Чтобы увидеть древние чудеса Египта, нужно ехать в Каир. К пирамидам и Великому Сфинксу, подлинным статуям фараонов и древнеримским воротам.
И конечно, нужно прокатиться на лодке по Нилу, чтобы представить себе, как цивилизации сменяли друг друга на берегах великой реки. Мы расскажем о ярких моментах истории и позаботимся о вашем комфорте в долгой поездке.
Описание экскурсии
1:00 — выезд из отеля. По пути мы остановимся на контрольно-пропускном пункте для проверки документов
4:30 — санитарная пауза с возможностью перекусить (не входит в стоимость)
8:30 — старый Египетский музей. Вы увидите статуи фараонов, папирусные свитки и манускрипты, а гид расскажет о самых интересных артефактах
11:00 — прогулка по Нилу и панорамы Каира с воды
12:00 — обед по системе шведского стола с блюдами египетской кухни
13:00 — осмотр пирамид Гизы и Великого Сфинкса. Вы поймёте, почему их считают чудом света
15:00 — прогулка с гидом по коптскому и исламскому кварталам. Вы увидите подвешенную церковь и мечеть Амра ибн аль-Аса — первую на африканском континенте
16:00–21:30 — возвращение в Хургаду
Организационные детали
- Поездка проходит на больших комфортабельных экскурсионных автобусах. По запросу за доплату организуем трансфер из Эль-Гуна, Сахль-Хашиш, Макади Бей, Сафага, Сома-Бей, Абу-Сома или Нага-Бей
- В стоимость входит трансфер, вход в музей, прогулка по Нилу и обед без напитков
- Дополнительно оплачиваются: напитки, завтрак (рекомендуем заранее заказать ланчбокс в своём отеле), билет внутрь пирамид, катание на верблюдах и лошадях
- При бронировании укажите название своего отеля и номер комнаты
- Очерёдность осмотра объектов может меняться
- С вами будет гид из нашей команды
во вторник, среду, пятницу и субботу в 01:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$70
|Дети от 6 до 11 лет
|$40
|Дети до 5и лет
|$15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — Организатор в Хургаде
Провёл экскурсии для 16 туристов
У нашего туристического агентства большой опыт в предоставлении высококачественных экскурсионных услуг по всему Египту. Мы — амбициозная и стабильно развивающаяся компания. Наша фирма была основана в 2010 году, имеет официальную лицензию Министерства туризма Египта и является полноправным членом Египетской ассоциации туристических агентств (ETAA). Наш слоган: «Качество — наш главный приоритет». Мы организуем автобусные туры к древним памятникам Египта.
