Магия Каира: Нил, пирамиды и старый египетский музей - из Хургады (без магазинов)

Познакомиться с Древним Египтом - от фараонов до первых христиан
Чтобы увидеть древние чудеса Египта, нужно ехать в Каир. К пирамидам и Великому Сфинксу, подлинным статуям фараонов и древнеримским воротам.

И конечно, нужно прокатиться на лодке по Нилу, чтобы представить себе, как цивилизации сменяли друг друга на берегах великой реки. Мы расскажем о ярких моментах истории и позаботимся о вашем комфорте в долгой поездке.
Описание экскурсии

1:00 — выезд из отеля. По пути мы остановимся на контрольно-пропускном пункте для проверки документов

4:30 — санитарная пауза с возможностью перекусить (не входит в стоимость)

8:30 — старый Египетский музей. Вы увидите статуи фараонов, папирусные свитки и манускрипты, а гид расскажет о самых интересных артефактах

11:00 — прогулка по Нилу и панорамы Каира с воды

12:00 — обед по системе шведского стола с блюдами египетской кухни

13:00 — осмотр пирамид Гизы и Великого Сфинкса. Вы поймёте, почему их считают чудом света

15:00 — прогулка с гидом по коптскому и исламскому кварталам. Вы увидите подвешенную церковь и мечеть Амра ибн аль-Аса — первую на африканском континенте

16:00–21:30 — возвращение в Хургаду

Организационные детали

  • Поездка проходит на больших комфортабельных экскурсионных автобусах. По запросу за доплату организуем трансфер из Эль-Гуна, Сахль-Хашиш, Макади Бей, Сафага, Сома-Бей, Абу-Сома или Нага-Бей
  • В стоимость входит трансфер, вход в музей, прогулка по Нилу и обед без напитков
  • Дополнительно оплачиваются: напитки, завтрак (рекомендуем заранее заказать ланчбокс в своём отеле), билет внутрь пирамид, катание на верблюдах и лошадях
  • При бронировании укажите название своего отеля и номер комнаты
  • Очерёдность осмотра объектов может меняться
  • С вами будет гид из нашей команды

во вторник, среду, пятницу и субботу в 01:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$70
Дети от 6 до 11 лет$40
Дети до 5и лет$15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу и субботу в 01:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед
Ахмед — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 16 туристов
У нашего туристического агентства большой опыт в предоставлении высококачественных экскурсионных услуг по всему Египту. Мы — амбициозная и стабильно развивающаяся компания. Наша фирма была основана в 2010 году, имеет официальную лицензию Министерства туризма Египта и является полноправным членом Египетской ассоциации туристических агентств (ETAA). Наш слоган: «Качество — наш главный приоритет». Мы организуем автобусные туры к древним памятникам Египта.

