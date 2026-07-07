Diaa M. проводит ещё 6 экскурсий

В Каир и к Великим Пирамидам с личным гидом

Посещение Каирского музея и Пирамид Гизы на индивидуальной экскурсии из Хургады
Отправляйтесь к истокам цивилизации, в Древний Египет! Вы увидите единственное из античных Семи чудес света, которое сохранилось до наших дней — пирамиду Хеопса и другие пирамиды Гиза.

Мы также посетим Каирский
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музей, где хранятся реликвии и сокровища фараонов, узнаем как производят папирус и увидим Большого Сфинкса.

Обед уже включен в стоимость, а личный гид готов построить маршрут так, чтобы было интересно именно вам.

4.9
28 отзывов
В Каир и к Великим Пирамидам с личным гидом
В Каир и к Великим Пирамидам с личным гидом
В Каир и к Великим Пирамидам с личным гидом

Описание трансфер

Каирский египетский музей Приезд в Каир и осмотр одного из самых больших густонаселенных городов Африки и знакомство с настоящим образом жизни Египтян. Далее вы oтправитесь в Египетский музей, где собрано огромное количество египетских древностей. В музее, состоящем более чем из ста залов, находятся уникальные экспонаты, возраст которых около пяти тысяч лет. Там находятся уникальные свитки, манускрипты и бытовые предметы, которым уже более 5 тысяч лет. Там вы увидите статуи самых известных фараонов, таких как Хеопс, Хефрен, Микерин, Хатшепсут, Эхнатон и другие. Вы увидите золотые саркофаги, статуи и сокровища из гробницы самого Тутанхамона. Вы сможете «вернуться» на много веков назад и увидеть настоящие мумии фараонов. В Египетском музее куда бы вы не посмотрели — вы увидите что-то интересное. Гиза — пригород Каира, который пользуется мировой славой После этого, у вас будет прогулка по реке Нил (по желанию) и вкусный обед в ресторане. После обеда в ресторане вы oтправитесь в ту точку, где замирает время, чтобы увидеть символ и визитную карточку Египта — Пирамиды. В Египте насчитывается более 100 пирамид, но самые знаменитые —пирамиды Гизы, первое и единственное из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней. Также вы увидите легендарного Большого Сфинкса, который притягивал и притягивает мысли и взоры миллионов людей с разных континентов планеты. Главные моменты:
  • Трансфер в инд. машине / инд. микроавтобусе с кондиционером;
  • Остановка для отдыха на полдороге (завтрак — туалет);
  • Приезд в Каир и знакомство с настоящим образом жизни Египтян;
  • Посмотреть один из самых больших густонаселенных городов Африки.
  • Путешествие как на машине времени в египетском музее, где собрана самая большая коллекция экспонатов древностей в мире;
  • Возможность Проплыть по красивейшему Нилу на теплоходе и увидеть Каир совсем другим;
  • Обед в хорошем ресторане.

• Смотреть самые крупные на свете исторические памятники: Пирамиды Гизы • Увидеть собственными глазами легендарного Сфинкса. Важно знать:

  • Пожалуйста, при бронировании напишите нам название отеля, номер комнаты и сколько человек.
  • Нам понадобится фото паспортов, где имена и фамилии, чтобы получить за вас разрешение на выезд в Каир из Хургады от туристической полиции.
  • После получения информации и фото документов, вам сообщат во сколько приедет за вами в отель автобус, что надо взять с собой и где будет ждать автобус.

• Возьмите с собой сухой паек (можно заказать в гостинице) и мелкие деньги. Организационные моменты:

Доплата 5$ за человека за трансфер в обе стороны из отелей Макади и Сахл Хашиш.

• Доплата за трансфер из отелей Эль Гуна и Сафаги запрашивайте у гидов в заказе. Важная информация:

• Способы оплаты на месте:

Наличные USD, EUR, EGP.

1:30/2:00 утра (в зависимости от местоположения отеля)

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Русско-говорящий гид экскурсовод-египтолог в Каире
  • Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
  • Посещение Египетского музея с русско-говорящим гидом-египтологом
  • Посещение пирамид в Гизе с русско-говорящим гидом-египтологом
  • Посещение легендарного Сфинкса с русско-говорящим гидом-египтологом
  • Обед в ресторане в Каире.
Что не входит в цену
  • Напитки в ресторане
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Прогулка по реке Нил
  • Входной билет в залы Мумий в Египетском музее
  • Билет на фотоаппарат в Египетском музее
  • Билет на видеокамеру в Египетском музее
  • Смотреть внутренние помещения пирамиды.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: 1:30/2:00 утра (в зависимости от местоположения отеля)
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Способы оплаты на месте:
  • Наличные USD, EUR, EGP
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Тут было классно все, без исключения, комфортная машина Митсубиси пятиместная,русскоговорящий гид,отвечает на все вопросы,постоянно что-то рассказывает,все понятно,все очень величественно и красиво Ну и цена соответствующая,но вы не пожалеете! Огромная просьба -возьмите с собой несколько бутылок воды на пирамиды,дать воды собакам,которые там
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p
Если Вы фанат эпохи древнего Египта, или Ваши мечта пирамиды - то экскурсия 100% для Вас. Если и к истории и к пирамидам Вы ровнодушны - то я бы не
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рекомендовал экскурсию.
Вся экскурсия длится 20 часов (+- час).
Нас из отеля забрали в 2:30 - в Каир прибыли только в 10:00 (и это вина не водителя или организатора, а работа туристской полиции, которая сопровождает кордон из машин направляющихся в Каир. Порой ждать полицейских приходится по 40 минут).
Ещё 40 минут пробивались по Каирским пробкам. Трафик в Каире специфичный, но наш водитель был профессионал и спокойно справлялся с движением.
Примерно в 11 мы были в музее, провели там 2 часа - в 13.00 обед и около 14:00 мы были на пирамидах - провели там в общей сложности 2:30 часа. Дорога назад в Хургаду заняла порядка 5 часов итого 12 с половиной часов дорога +часа-два пробки Каира, 1 час обед и 4:30 на саму экскурсию. Будьте готовы к этому при планировании экскурсии.
Нам очень хотелось побывать на Пирамидах и посмотреть на гребницу Тутанхамона. Условно «поставить галочку». Поэтому мы были готовы к дороге, и она нам впечатление от экскурсии не испортила.

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O
Пирамиды в Гизе просто потрясающие, музей в Каире богатый, много интересных экспонатов. Экскурсия по Нилу не стоит своих денег, но кататься было весело, индивидуально опять же, только со своей семьей,
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капитан и лодка весьма колоритные:)
Наш гид Ахмед рассказал очень много интересного, не только факты, но и различные истории и легенды, с чувством юмора, поэтому экскурсия прошла замечательно. Всё было вовремя, как и планировалось: выехали из Эль Гуны в 3.00 утра, в отель вернулись в 21.10, автобус вполне комфортный для дальней поездки, водители ездят быстро, но нормально. Движение в Каире действительно очень плотное, но всё не так ужасно, как рассказывают:))) Вообщем рекомендуем

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O
Пирамиды в Гизе просто потрясающие, музей в Каире богатый, много интересных экспонатов. Экскурсия по Нилу не стоит своих денег, но кататься было весело, индивидуально опять же, только со своей семьей,
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капитан и лодка весьма колоритные:)
Наш гид Ахмед рассказал очень много интересного, не только факты, но и различные истории и легенды, с чувством юмора, поэтому экскурсия прошла замечательно. Всё было вовремя, как и планировалось: выехали из Эль Гуны в 3.00 утра, в отель вернулись в 21.10, автобус вполне комфортный для дальней поездки, водители ездят быстро, но нормально. Движение в Каире действительно очень плотное, но всё не так ужасно, как рассказывают:))) Вообщем рекомендуем

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Г
Пирамиды в Гизе просто потрясающие, музей в Каире богатый, много интересных экспонатов. Экскурсия по Нилу не стоит своих денег, но кататься было весело, индивидуально опять же, только со своей семьей,
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капитан и лодка весьма колоритные:)
Наш гид Ахмед рассказал очень много интересного, не только факты, но и различные истории и легенды, с чувством юмора, поэтому экскурсия прошла замечательно. Всё было вовремя, как и планировалось: выехали из Эль Гуны в 3.00 утра, в отель вернулись в 21.10, автобус вполне комфортный для дальней поездки, водители ездят быстро, но нормально. Движение в Каире действительно очень плотное, но всё не так ужасно, как рассказывают:))) Вообщем рекомендуем

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А
Великолепная организация экскурсии, комфортный трансфер с 2 drivers на микроавтобусе. Гиду Ахмеду отдельное спасибо за профессионализм, интересные исторические факты, мы провели с ним незабываемый день. Он очень внимателен к интересам
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путешественников. В музее увлекательно рассказывал и обходил все очереди, у пирамид провёл к самым красивым панорамным видам. Забронировал столик на обеде с видом на пирамиды. В завершении порекомендовал атмосферный магазинчик с собственным произв-м эфирных масел.

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