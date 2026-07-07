Diaa M. проводит ещё 6 экскурсий

Отправляйтесь к истокам цивилизации, в Древний Египет! Вы увидите единственное из античных Семи чудес света, которое сохранилось до наших дней — пирамиду Хеопса и другие пирамиды Гиза.
Мы также посетим Каирский
Мы также посетим Каирский
Описание трансфер
Каирский египетский музей Приезд в Каир и осмотр одного из самых больших густонаселенных городов Африки и знакомство с настоящим образом жизни Египтян. Далее вы oтправитесь в Египетский музей, где собрано огромное количество египетских древностей. В музее, состоящем более чем из ста залов, находятся уникальные экспонаты, возраст которых около пяти тысяч лет. Там находятся уникальные свитки, манускрипты и бытовые предметы, которым уже более 5 тысяч лет. Там вы увидите статуи самых известных фараонов, таких как Хеопс, Хефрен, Микерин, Хатшепсут, Эхнатон и другие. Вы увидите золотые саркофаги, статуи и сокровища из гробницы самого Тутанхамона. Вы сможете «вернуться» на много веков назад и увидеть настоящие мумии фараонов. В Египетском музее куда бы вы не посмотрели — вы увидите что-то интересное. Гиза — пригород Каира, который пользуется мировой славой После этого, у вас будет прогулка по реке Нил (по желанию) и вкусный обед в ресторане. После обеда в ресторане вы oтправитесь в ту точку, где замирает время, чтобы увидеть символ и визитную карточку Египта — Пирамиды. В Египте насчитывается более 100 пирамид, но самые знаменитые —пирамиды Гизы, первое и единственное из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней. Также вы увидите легендарного Большого Сфинкса, который притягивал и притягивает мысли и взоры миллионов людей с разных континентов планеты. Главные моменты:
- Трансфер в инд. машине / инд. микроавтобусе с кондиционером;
- Остановка для отдыха на полдороге (завтрак — туалет);
- Приезд в Каир и знакомство с настоящим образом жизни Египтян;
- Посмотреть один из самых больших густонаселенных городов Африки.
- Путешествие как на машине времени в египетском музее, где собрана самая большая коллекция экспонатов древностей в мире;
- Возможность Проплыть по красивейшему Нилу на теплоходе и увидеть Каир совсем другим;
- Обед в хорошем ресторане.
• Смотреть самые крупные на свете исторические памятники: Пирамиды Гизы • Увидеть собственными глазами легендарного Сфинкса. Важно знать:
- Пожалуйста, при бронировании напишите нам название отеля, номер комнаты и сколько человек.
- Нам понадобится фото паспортов, где имена и фамилии, чтобы получить за вас разрешение на выезд в Каир из Хургады от туристической полиции.
- После получения информации и фото документов, вам сообщат во сколько приедет за вами в отель автобус, что надо взять с собой и где будет ждать автобус.
• Возьмите с собой сухой паек (можно заказать в гостинице) и мелкие деньги. Организационные моменты:
Доплата 5$ за человека за трансфер в обе стороны из отелей Макади и Сахл Хашиш.
• Доплата за трансфер из отелей Эль Гуна и Сафаги запрашивайте у гидов в заказе. Важная информация:
• Способы оплаты на месте:
Наличные USD, EUR, EGP.
1:30/2:00 утра (в зависимости от местоположения отеля)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Русско-говорящий гид экскурсовод-египтолог в Каире
- Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
- Посещение Египетского музея с русско-говорящим гидом-египтологом
- Посещение пирамид в Гизе с русско-говорящим гидом-египтологом
- Посещение легендарного Сфинкса с русско-говорящим гидом-египтологом
- Обед в ресторане в Каире.
Что не входит в цену
- Напитки в ресторане
- Дополнительные расходы, не входящие в программу
- Прогулка по реке Нил
- Входной билет в залы Мумий в Египетском музее
- Билет на фотоаппарат в Египетском музее
- Билет на видеокамеру в Египетском музее
- Смотреть внутренние помещения пирамиды.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: 1:30/2:00 утра (в зависимости от местоположения отеля)
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличные USD, EUR, EGP
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Тут было классно все, без исключения, комфортная машина Митсубиси пятиместная,русскоговорящий гид,отвечает на все вопросы,постоянно что-то рассказывает,все понятно,все очень величественно и красиво Ну и цена соответствующая,но вы не пожалеете! Огромная просьба -возьмите с собой несколько бутылок воды на пирамиды,дать воды собакам,которые там
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p
Если Вы фанат эпохи древнего Египта, или Ваши мечта пирамиды - то экскурсия 100% для Вас. Если и к истории и к пирамидам Вы ровнодушны - то я бы не
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O
Пирамиды в Гизе просто потрясающие, музей в Каире богатый, много интересных экспонатов. Экскурсия по Нилу не стоит своих денег, но кататься было весело, индивидуально опять же, только со своей семьей,
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O
Пирамиды в Гизе просто потрясающие, музей в Каире богатый, много интересных экспонатов. Экскурсия по Нилу не стоит своих денег, но кататься было весело, индивидуально опять же, только со своей семьей,
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Г
Пирамиды в Гизе просто потрясающие, музей в Каире богатый, много интересных экспонатов. Экскурсия по Нилу не стоит своих денег, но кататься было весело, индивидуально опять же, только со своей семьей,
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А
Великолепная организация экскурсии, комфортный трансфер с 2 drivers на микроавтобусе. Гиду Ахмеду отдельное спасибо за профессионализм, интересные исторические факты, мы провели с ним незабываемый день. Он очень внимателен к интересам
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Входит в следующие категории Хургады
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