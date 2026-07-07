Diaa M. проводит ещё 6 экскурсий

Каирский египетский музей Приезд в Каир и осмотр одного из самых больших густонаселенных городов Африки и знакомство с настоящим образом жизни Египтян. Далее вы oтправитесь в Египетский музей, где собрано огромное количество египетских древностей. В музее, состоящем более чем из ста залов, находятся уникальные экспонаты, возраст которых около пяти тысяч лет. Там находятся уникальные свитки, манускрипты и бытовые предметы, которым уже более 5 тысяч лет. Там вы увидите статуи самых известных фараонов, таких как Хеопс, Хефрен, Микерин, Хатшепсут, Эхнатон и другие. Вы увидите золотые саркофаги, статуи и сокровища из гробницы самого Тутанхамона. Вы сможете «вернуться» на много веков назад и увидеть настоящие мумии фараонов. В Египетском музее куда бы вы не посмотрели — вы увидите что-то интересное. Гиза — пригород Каира, который пользуется мировой славой После этого, у вас будет прогулка по реке Нил (по желанию) и вкусный обед в ресторане. После обеда в ресторане вы oтправитесь в ту точку, где замирает время, чтобы увидеть символ и визитную карточку Египта — Пирамиды. В Египте насчитывается более 100 пирамид, но самые знаменитые —пирамиды Гизы, первое и единственное из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней. Также вы увидите легендарного Большого Сфинкса, который притягивал и притягивает мысли и взоры миллионов людей с разных континентов планеты. Главные моменты:

Трансфер в инд. машине / инд. микроавтобусе с кондиционером;

Остановка для отдыха на полдороге (завтрак — туалет);

Приезд в Каир и знакомство с настоящим образом жизни Египтян;

Посмотреть один из самых больших густонаселенных городов Африки.

Путешествие как на машине времени в египетском музее, где собрана самая большая коллекция экспонатов древностей в мире;

Возможность Проплыть по красивейшему Нилу на теплоходе и увидеть Каир совсем другим;

Обед в хорошем ресторане.

• Смотреть самые крупные на свете исторические памятники: Пирамиды Гизы • Увидеть собственными глазами легендарного Сфинкса. Важно знать:

Пожалуйста, при бронировании напишите нам название отеля, номер комнаты и сколько человек.

Нам понадобится фото паспортов, где имена и фамилии, чтобы получить за вас разрешение на выезд в Каир из Хургады от туристической полиции.

После получения информации и фото документов, вам сообщат во сколько приедет за вами в отель автобус, что надо взять с собой и где будет ждать автобус.

• Возьмите с собой сухой паек (можно заказать в гостинице) и мелкие деньги. Организационные моменты:

Доплата 5$ за человека за трансфер в обе стороны из отелей Макади и Сахл Хашиш.

• Доплата за трансфер из отелей Эль Гуна и Сафаги запрашивайте у гидов в заказе. Важная информация:

• Способы оплаты на месте:

Наличные USD, EUR, EGP.