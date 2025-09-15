Diaa M. проводит ещё 6 экскурсий

Каирский египетский музей 🖼

Приезд в Каир и осмотр одного из самых больших густонаселенных городов Африки и знакомство с настоящим образом жизни Египтян. Далее вы oтправитесь в Египетский музей 🖼, где собрано огромное количество египетских древностей. В музее, состоящем более чем из ста залов, находятся уникальные экспонаты, возраст которых около пяти тысяч лет. Там находятся уникальные свитки, манускрипты и бытовые предметы, которым уже более 5 тысяч лет. Там вы увидите статуи самых известных фараонов, таких как Хеопс, Хефрен, Микерин, Хатшепсут, Эхнатон и другие. Вы увидите золотые саркофаги, статуи и сокровища из гробницы самого Тутанхамона. Вы сможете «вернуться» на много веков назад и увидеть настоящие мумии фараонов. В Египетском музее куда бы вы не посмотрели — вы увидите что-то интересное.

Гиза — пригород 🏙️ Каира, который пользуется мировой славой

После этого, у вас будет прогулка 👣 по реке Нил (по желанию) и вкусный обед в ресторане. После обеда в ресторане вы oтправитесь в ту точку, где замирает время, чтобы увидеть символ и визитную карточку Египта — Пирамиды. В Египте насчитывается более 100 пирамид, но самые знаменитые —пирамиды Гизы, первое и единственное из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней. Также вы увидите легендарного Большого Сфинкса, который притягивал и притягивает мысли и взоры миллионов людей с разных континентов планеты.

Главные моменты:

Трансфер в инд. машине / инд. микроавтобусе 🚌 с кондиционером;

Остановка для отдыха на полдороге (завтрак — туалет);

Приезд в Каир и знакомство с настоящим образом жизни Египтян;

Посмотреть один из самых больших густонаселенных городов Африки.

Путешествие как на машине времени в египетском музее, где собрана самая большая коллекция экспонатов древностей в мире;

Возможность Проплыть по красивейшему Нилу на теплоходе и увидеть Каир совсем другим;

Обед в хорошем ресторане.

Смотреть самые крупные на свете исторические памятники: Пирамиды Гизы

Увидеть собственными глазами легендарного Сфинкса.

Важно знать: