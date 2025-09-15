Diaa M. проводит ещё 6 экскурсий

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Индивидуальная экскурсия в Каир

Diaa M.
Diaa M. – Гид из Хургады
Индивидуальная экскурсия ⛳ в Каир из Хургады позволит увидеть собственными глазами основу древней цивилизации и прочувствовать её особенности, вы познакомитесь с самыми древние и крупными историческими памятниками — Пирамидами, которые возносятся к небу между серебристо-жёлтой пустыней и оливково-коричневой величественной рекой.

Вы посетите главное хранилище всех древностей этой страны — Египетский национальный музей 🖼, посвященный истории 📖 Египта, в котором любой путешественник и любознательный турист откроет для себя очень много нового!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 20 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $150 за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия в Каир
Индивидуальная экскурсия в Каир
Каирский египетский музей 🖼
Приезд в Каир и осмотр одного из самых больших густонаселенных городов Африки и знакомство с настоящим образом жизни Египтян. Далее вы oтправитесь в Египетский музей 🖼, где собрано огромное количество египетских древностей. В музее, состоящем более чем из ста залов, находятся уникальные экспонаты, возраст которых около пяти тысяч лет. Там находятся уникальные свитки, манускрипты и бытовые предметы, которым уже более 5 тысяч лет. Там вы увидите статуи самых известных фараонов, таких как Хеопс, Хефрен, Микерин, Хатшепсут, Эхнатон и другие. Вы увидите золотые саркофаги, статуи и сокровища из гробницы самого Тутанхамона. Вы сможете «вернуться» на много веков назад и увидеть настоящие мумии фараонов. В Египетском музее куда бы вы не посмотрели — вы увидите что-то интересное.
Гиза — пригород 🏙️ Каира, который пользуется мировой славой
После этого, у вас будет прогулка 👣 по реке Нил (по желанию) и вкусный обед в ресторане. После обеда в ресторане вы oтправитесь в ту точку, где замирает время, чтобы увидеть символ и визитную карточку Египта — Пирамиды. В Египте насчитывается более 100 пирамид, но самые знаменитые —пирамиды Гизы, первое и единственное из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней. Также вы увидите легендарного Большого Сфинкса, который притягивал и притягивает мысли и взоры миллионов людей с разных континентов планеты.

Главные моменты:

  • Трансфер в инд. машине / инд. микроавтобусе 🚌 с кондиционером;
  • Остановка для отдыха на полдороге (завтрак — туалет);
  • Приезд в Каир и знакомство с настоящим образом жизни Египтян;
  • Посмотреть один из самых больших густонаселенных городов Африки.
  • Путешествие как на машине времени в египетском музее, где собрана самая большая коллекция экспонатов древностей в мире;
  • Возможность Проплыть по красивейшему Нилу на теплоходе и увидеть Каир совсем другим;
  • Обед в хорошем ресторане.
  • Смотреть самые крупные на свете исторические памятники: Пирамиды Гизы
  • Увидеть собственными глазами легендарного Сфинкса.

Важно знать:

  • Пожалуйста, при бронировании напишите нам название отеля, номер комнаты и сколько человек.
  • Нам понадобится фото паспортов, где имена и фамилии и фото ПСР от коронавируса, чтобы получить за вас разрешение на выезд в Каир из Хургады от туристической полиции.
  • После получения информации и фото документов, вам сообщат во сколько приедет за вами в отель 🏨 автобус, что надо взять с собой и где будет ждать автобус.
  • Возьмите с собой сухой паек (можно заказать в гостинице) и мелкие деньги.
Что входит
  • Трансфер
  • Русско-говорящий гид экскурсовод-египтолог в Каире
  • Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
  • Посещение Египетского музея с русско-говорящим гидом-египтологом
  • Посещение пирамид в Гизе с русско-говорящим гидом-египтологом
  • Посещение легендарного Сфинкса с русско-говорящим гидом-египтологом
  • Обед в ресторане в Каире.
Что не входит
  • Напитки в ресторане
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Прогулка по реке Нил
  • Входной билет в залы Мумий в Египетском музее
  • Билет на фотоаппарат в Египетском музее
  • Билет на видеокамеру в Египетском музее
  • Смотреть внутренние помещения пирамиды.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Индивидуальная экскурсия в Каир
Индивидуальная экскурсия в Каир
Индивидуальная экскурсия в Каир
Индивидуальная экскурсия в Каир

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Diaa M.
Diaa M.
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