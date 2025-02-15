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Древняя столица, где творилась история всего Египетского царства, — таким некогда был Луксор. Предлагаем вам отправиться туда и посмотреть, каким город стал через тысячи лет.



Перед вами предстанут колоссы Мемнона и величественный Карнакский комплекс, вы прогуляетесь по Долине Царей, посетите храм Хатшепсут, а завершится наше путешествие прогулкой по Нилу.