Древняя столица, где творилась история всего Египетского царства, — таким некогда был Луксор. Предлагаем вам отправиться туда и посмотреть, каким город стал через тысячи лет.
Перед вами предстанут колоссы Мемнона и величественный Карнакский комплекс, вы прогуляетесь по Долине Царей, посетите храм Хатшепсут, а завершится наше путешествие прогулкой по Нилу.
Перед вами предстанут колоссы Мемнона и величественный Карнакский комплекс, вы прогуляетесь по Долине Царей, посетите храм Хатшепсут, а завершится наше путешествие прогулкой по Нилу.
Описание экскурсии
По страницам истории Древнего ЕгиптаПредлагаем совершить путешествие по истории Древнего Египта. С нами вы отправитесь в город Луксор — настоящий музей под открытым небом. Здесь сохранилось множество исторических памятников, и мы поедем в места, о которых слагали легенды. В программу экскурсии включены:
- посещение Карнакского храма — крупнейшего комплекса Древнего Египта;
- прогулка на лодке по Нилу;
- посещение погребального храма Хатшепсут, расположенного в основании отвесных скал;
- Долина Царей — главное место захоронения большинства фараонов;
- Колоссы Мемнона — две огромные 20-метровые статуи. Если будет желание, после основной программы вы сможете отправиться на экскурсию на Банановый остров. Важная информация • Не забудьте сообщить гиду номер комнаты и обязательно пришлите фотографию паспорта для получения разрешения от туристической полиции. Застрахованы ли мы во время экскурсии? Некоторые гиды в отелях, к сожалению, пытаются убедить туристов, что якобы, страховка не действует у сторонних организаторов экскурсий, кроме его тур- компании. Это не правда. Во-первых, Ваша туристическая страховка действует на всей территории Египта, как она действует и у тур-компании. Во-вторых, если вы находитесь на корабле, автобусе и прочем транспорте, организатор несёт полную страховую ответственность перед пассажирами. В противном случае, он просто не сможет получить разрешение на осуществление тур. деятельности. В Египте достаточно строгие туристические правила и разрешения требуются перед каждой поездкой.
Ежедневно в 04:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Карнакский храм
- Долина Царей
- Храм Хатшепсут
- Колоссы Мемнона
- Нил
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида-египтолога
- Трансфер на микроавтобусе из Хургады
- Входные билеты
- Переправа по нилу
- Обед
- Страхование жизни
Что не входит в цену
- Прогулка по Нилу на Банановый остров (по желанию)
- Трансфер из загородных районов Макади, Сафага и Сахл Хашиш
- Билет в гробницу Тутанхамона - дополнительно
Место начала и завершения?
Ваш отель в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 04:30
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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