Саид С. проводит ещё 3 экскурсии

Аренда яхты ⛵⚓

В любое время года прекрасное, теплое Красное море🌊 подарит массу положительных эмоций.

Восторг вызывают кристальная вода и дно, усеянное кораллами и множеством ракушек🐚🐠🐟🐬 необычайной красоты. Чтобы насладиться обстановкой и познакомиться поближе с неизведанными морскими красотами, вариант аренды яхты — самый подходящий.

Провести целый день в открытом море 🌊, своим коллективом, вдоволь накупаться и порыбачить. На борту корабля Ваше пребывание будет максимально комфортным.