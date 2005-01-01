Саид С. проводит ещё 3 экскурсии

В любое время года прекрасное, теплое Красное море🌊 подарит массу положительных эмоций.
Восторг вызывают кристальная вода и дно, усеянное кораллами и множеством ракушек🐚🐠🐟🐬 необычайной красоты. Чтобы насладиться обстановкой и познакомиться поближе с неизведанными морскими красотами, вариант аренды яхты — самый подходящий.
Провести целый день в открытом море 🌊, своим коллективом, вдоволь накупаться и порыбачить. На борту корабля Ваше пребывание будет максимально комфортным.
Что входит
аренда яхты
обед
трансфер
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Хургада
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.