Красное море — идеальное место для тех, кто мечтает открыть для себя красоту подводного мира. На небольшой лодке в дружеской компании вы посетите места с невероятно красивыми коралловыми рифами, где вас ждёт два погружения. Возможно, это станет началом вашего нового приключения длиною в жизнь!

Описание круиза

Мы отправимся в Красное море на уютной дайверской яхте, оснащённой всеми средствами безопасности и спасательными жилетами. Плыть до точки погружения будем от 30 мин до 1 ч.

Перед погружением будет проведён инструктаж и выдано оборудование — современное и удобное.

Возле красочных рифов вы совершите два погружения по 20–30 минут, а затем вас ждёт вкусный обед на борту в формате «шведского стола»: несколько видов гарниров (макароны, рис, картофель, тушёные овощи), салаты из свежих овощей, мясо (курица или говядина), рыба. Чай, кофе и вода в постоянном доступе.

Организационные детали