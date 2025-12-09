Мои заказы

По Красному морю - на дайверской яхте

Всё включено: трансфер из Хургады, два погружения у коралловых рифов и обед на борту
Красное море — идеальное место для тех, кто мечтает открыть для себя красоту подводного мира.

На небольшой лодке в дружеской компании вы посетите места с невероятно красивыми коралловыми рифами, где вас ждёт два погружения. Возможно, это станет началом вашего нового приключения длиною в жизнь!
По Красному морю - на дайверской яхте© Вадим
Описание круиза

Я заеду за вами в отель и верну обратно после экскурсии. Время поездки туда и обратно в программу не входит.

Мы отправимся в Красное море на уютной дайверской яхте, оснащённой всеми средствами безопасности и спасательными жилетами. Плыть до точки погружения будем от 30 мин до 1 ч.

Перед погружением будет проведён инструктаж и выдано оборудование — современное и удобное.

Возле красочных рифов вы совершите два погружения по 20–30 минут, а затем вас ждёт вкусный обед на борту в формате «шведского стола»: несколько видов гарниров (макароны, рис, картофель, тушёные овощи), салаты из свежих овощей, мясо (курица или говядина), рыба. Чай, кофе и вода в постоянном доступе.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер в пределах Хургады, морская прогулка на лодке, инструктаж, аренда снаряжения, два погружения, обед
  • Можно с детьми от 10 лет
  • Перед дайвингом вам нужно будет предоставить паспортные данные — таковы требования морской полиции Египта
  • За дополнительную плату вы можете заказать качественную фото- и видеосъёмку — детали в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваш гид в Хургаде
Вот уже несколько лет Хургада — мой дом, а Красное море — мой рабочий кабинет и источник бесконечного вдохновения. Я профессиональный дайвинг-инструктор, и каждый день я погружаюсь, чтобы открывать гостям
читать дальше

удивительный мир коралловых рифов, красочных рыб и загадочных обитателей глубин. Моя миссия — не просто показать вам подводный мир, а подарить вам чувство уверенности и полный комфорт под водой. Для меня важно, чтобы вы чувствовали себя в безопасности и получили максимум ярких эмоций. Организую для вас погружение в самых живописных и спокойных местах Хургады — в настоящих коралловых садах. Провожу обучение дайвингу по системе SDI — я помогу вам пройти все этапы от начального до продвинутого уровня по международным стандартам. По желанию организую крутую фото- и видеосъёмку, где вы — главный герой подводного приключения.

Входит в следующие категории Хургады

