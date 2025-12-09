Красное море — идеальное место для тех, кто мечтает открыть для себя красоту подводного мира.
На небольшой лодке в дружеской компании вы посетите места с невероятно красивыми коралловыми рифами, где вас ждёт два погружения. Возможно, это станет началом вашего нового приключения длиною в жизнь!
Описание круиза
Я заеду за вами в отель и верну обратно после экскурсии. Время поездки туда и обратно в программу не входит.
Мы отправимся в Красное море на уютной дайверской яхте, оснащённой всеми средствами безопасности и спасательными жилетами. Плыть до точки погружения будем от 30 мин до 1 ч.
Перед погружением будет проведён инструктаж и выдано оборудование — современное и удобное.
Возле красочных рифов вы совершите два погружения по 20–30 минут, а затем вас ждёт вкусный обед на борту в формате «шведского стола»: несколько видов гарниров (макароны, рис, картофель, тушёные овощи), салаты из свежих овощей, мясо (курица или говядина), рыба. Чай, кофе и вода в постоянном доступе.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер в пределах Хургады, морская прогулка на лодке, инструктаж, аренда снаряжения, два погружения, обед
- Можно с детьми от 10 лет
- Перед дайвингом вам нужно будет предоставить паспортные данные — таковы требования морской полиции Египта
- За дополнительную плату вы можете заказать качественную фото- и видеосъёмку — детали в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Хургаде
Вот уже несколько лет Хургада — мой дом, а Красное море — мой рабочий кабинет и источник бесконечного вдохновения. Я профессиональный дайвинг-инструктор, и каждый день я погружаюсь, чтобы открывать гостям
Входит в следующие категории Хургады
