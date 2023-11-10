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По популярности
Групповая
13 часов
Путешествие в сердце Древнего Египта: Хургада - Луксор
Познайте величие древнеегипетских памятников в Луксоре: от Карнака до Хатшепсут в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
«В стоимость включен обед (напитки оплачиваются дополнительно)»
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
€45 за человека
Групповая
7 часов
Сафари с фольклорным шоу и ужином в пустыне Хургады: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: катание на квадроциклах, багги, визит в деревню бедуинов, ужин под звездами и шоу
Начало: У вашего отеля в центре города
«Вас ждут шведский стол под открытым небом и вечернее развлекательное шоу с традиционными восточными танцами»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€20 за человека
Мини-группа
7 часов
Групповая поездка на остров Парадайз из Хургады: яхта, снорклинг и пляж
Проведите день, наполненный солнцем, морем и приключениями, на борту комфортабельной яхты, направляясь к острову Парадайз
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита10 ноября 2023Все прошло хорошо. Только в самой бедуинской деревне мы немножко потерялись, отстали от группы. Потом нашлись) Виды на закатную пустыню
- SSvetlana15 июля 2023Начну по порядку: Забрали нас из отеля в обусловлено время. В автобусе гида не было, был пытающийся говорить по-русски парень, который
- VVladimir23 мая 2023Райский остров - поездка с обедомПотресающий тур, гиды позитивные веселые, яхта очень удобная, можно и в теньке посидеть и пощагорать на верху, риф первый самый
- ССветлана21 февраля 202313.02.23 была на экскурсии в Луксор. В целом экскурсия интересная. Очень понравилась организация. Всё чётко, удобно, комфортно. Информация, которую гид
- ДДарья9 декабря 2022Очень понравился водитель джипа: весёлый, драйвовый и показал нам настоящее сафари. Хотелось бы большего драйва от квадрациклов, но понимаю, что с большой группой такого не сделаешь в целях обеспечения безопасности. В остальном спасибо за тур)
- ТТатьяна4 октября 2022Эта экскурсия отличается о тех, какие я посещала ранее Для меня это был адреналин, хорошая компания, интересный гид, словно мы знакомы тысячу и один год Спасибо за проведенное время
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 45. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Хургады, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024