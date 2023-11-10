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сразу предупредил, что гид будет только в Луксоре. Для меня это не минус, так как дорога долгая и ранняя, поэтому можно спокойно поспать и посмотреть кино. От Дорога заняла примерно 4.5 часа. Была 1 остановка с платным туалетом (10 египетских фунтов), можно платить долларами и евро, сдачу дают местными деньгами. В Луксоре познакомилась с гидом. У нас была гид- женщина, как она сама сказала: единственный гид - женщина. Я забыла её настоящее имя, по-русски просто Нина)) Мне понравился её рассказ, достаточно лаконично, самое главное. Для меня такой формат вполне приемлем, так как я люблю смотреть больше сама: не стоять там, где не зацепило и провести больше времени там, где понравилось. Следует опасаться местных продавцов, которые зазывают тем, что у них всё по 1 доллару, а на самом деле 11, 12, 15)) Тут главное не останавливаться, идти мимо. В этом случае, цепляются по минимуму. После Карнакского храма наша экскурсия поделилась временно на 2 группы: те, кто пошёл в долину Царей и Долину Цариц. (Это не входит в базовую стоимость, доплачивали отдельно-15 дол с человека, обсудили это сразу до экскурсии). По итогу смотрели долины параллельно, никто никого не ждал в автобусе, все встретились в назначенное время. В целом всё исторические достопримечательности стоят того, чтобы их увидеть. Их всей программы мне не зашёл только банановый остров, но опять таки субъективные мнение. Плюс животные в клетках-это точно не то, что я хочу смотреть. В целом, отмечу, что организация прошла хорошо, мы двигались в тайминге, но и группа попалась организованная, все возвращались вовремя. Как итог - мы выехали домой на 40 минут раньше. Из минусов: жара, но на неё трудно повлиять, банановый остров.