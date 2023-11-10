Гастрономические экскурсии Хургады

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Хургаде, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Хургады в древний Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
10 отзывов
Путешествие в сердце Древнего Египта: Хургада - Луксор
Познайте величие древнеегипетских памятников в Луксоре: от Карнака до Хатшепсут в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
«В стоимость включен обед (напитки оплачиваются дополнительно)»
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
45 за человека
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
7 часов
6 отзывов
Сафари с фольклорным шоу и ужином в пустыне Хургады: полное погружение
Погрузитесь в атмосферу пустыни: катание на квадроциклах, багги, визит в деревню бедуинов, ужин под звездами и шоу
Начало: У вашего отеля в центре города
«Вас ждут шведский стол под открытым небом и вечернее развлекательное шоу с традиционными восточными танцами»
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
20 за человека
Групповая поездка на остров Парадайз
Мини-группа
7 часов
Групповая поездка на остров Парадайз из Хургады: яхта, снорклинг и пляж
Проведите день, наполненный солнцем, морем и приключениями, на борту комфортабельной яхты, направляясь к острову Парадайз
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    10 ноября 2023
    Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
    Все прошло хорошо. Только в самой бедуинской деревне мы немножко потерялись, отстали от группы. Потом нашлись) Виды на закатную пустыню
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    - прекрасны! В конце было замечательное шоу. Совет - одевайтесь в закрытую одежду, но легкую. Берите с собой воду, можно немного перекусит - ребенок проголодался в процессе. Еще совет - запомните название гаража, из которого стартуете на джипах - это поможет идентифицировать вашу группу.

  • S
    Svetlana
    15 июля 2023
    Из Хургады в древний Луксор
    Начну по порядку: Забрали нас из отеля в обусловлено время. В автобусе гида не было, был пытающийся говорить по-русски парень, который
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    сразу предупредил, что гид будет только в Луксоре. Для меня это не минус, так как дорога долгая и ранняя, поэтому можно спокойно поспать и посмотреть кино. От Дорога заняла примерно 4.5 часа. Была 1 остановка с платным туалетом (10 египетских фунтов), можно платить долларами и евро, сдачу дают местными деньгами. В Луксоре познакомилась с гидом. У нас была гид- женщина, как она сама сказала: единственный гид - женщина. Я забыла её настоящее имя, по-русски просто Нина)) Мне понравился её рассказ, достаточно лаконично, самое главное. Для меня такой формат вполне приемлем, так как я люблю смотреть больше сама: не стоять там, где не зацепило и провести больше времени там, где понравилось. Следует опасаться местных продавцов, которые зазывают тем, что у них всё по 1 доллару, а на самом деле 11, 12, 15)) Тут главное не останавливаться, идти мимо. В этом случае, цепляются по минимуму. После Карнакского храма наша экскурсия поделилась временно на 2 группы: те, кто пошёл в долину Царей и Долину Цариц. (Это не входит в базовую стоимость, доплачивали отдельно-15 дол с человека, обсудили это сразу до экскурсии). По итогу смотрели долины параллельно, никто никого не ждал в автобусе, все встретились в назначенное время. В целом всё исторические достопримечательности стоят того, чтобы их увидеть. Их всей программы мне не зашёл только банановый остров, но опять таки субъективные мнение. Плюс животные в клетках-это точно не то, что я хочу смотреть. В целом, отмечу, что организация прошла хорошо, мы двигались в тайминге, но и группа попалась организованная, все возвращались вовремя. Как итог - мы выехали домой на 40 минут раньше. Из минусов: жара, но на неё трудно повлиять, банановый остров.

    Начну по порядку:Начну по порядку:Начну по порядку:Начну по порядку:
  • V
    Vladimir
    23 мая 2023
    Райский остров - поездка с обедом
    Потресающий тур, гиды позитивные веселые, яхта очень удобная, можно и в теньке посидеть и пощагорать на верху, риф первый самый
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    интересный, гиды подманивают рыб и их там тучи. Второй попроще но тоже интересно. Обед без изысков но все вкусно. Гиды Ману и Оскар самые лучшие, дайте ребятам премию, они старалисб, развлекали. Пляж Парадайс действительно почти как Мальдивы, белый песочек, берюзовое море, много мест для фото, есть кафешки и зонтики с теньком. Из водички выбираться не хочется, классная

  • С
    Светлана
    21 февраля 2023
    Из Хургады в древний Луксор
    13.02.23 была на экскурсии в Луксор. В целом экскурсия интересная. Очень понравилась организация. Всё чётко, удобно, комфортно. Информация, которую гид
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    дал по Луксору, небольшая, но достаточно для экскурсии на отдыхе, мозг не перегружают и вполне интересно. Эмоции положительные получены. Спасибо организаторам и гиду за положительные эмоции.

    13.02.23 была на экскурсии в Луксор. В целом экскурсия интересная. Очень понравилась организация. Всё чётко, удобно13.02.23 была на экскурсии в Луксор. В целом экскурсия интересная. Очень понравилась организация. Всё чётко, удобно13.02.23 была на экскурсии в Луксор. В целом экскурсия интересная. Очень понравилась организация. Всё чётко, удобно
  • Д
    Дарья
    9 декабря 2022
    Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
    Очень понравился водитель джипа: весёлый, драйвовый и показал нам настоящее сафари. Хотелось бы большего драйва от квадрациклов, но понимаю, что с большой группой такого не сделаешь в целях обеспечения безопасности. В остальном спасибо за тур)
  • Т
    Татьяна
    4 октября 2022
    Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
    Эта экскурсия отличается о тех, какие я посещала ранее Для меня это был адреналин, хорошая компания, интересный гид, словно мы знакомы тысячу и один год Спасибо за проведенное время

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Гастрономические»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 45. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Хургады, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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