8 часов
Водная прогулка
Из Хургады на острова: морская прогулка с обедом
Начало: У входа отеля
«На борту вас также ждёт вкуснейший обед»
Расписание: Ежедневно в 08:00.
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $19 за человека
7 часов
Водная прогулка
Групповая поездка на остров Парадайз
Проведите день, наполненный солнцем, морем и приключениями, на борту комфортабельной яхты, направляясь к острову Парадайз
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$22 за человека
8 часов
Водная прогулка
Оранжевый остров + снорклинг - с трансфером из Хургады
Оказаться на египетских Мальдивах, рассмотреть обитателей рифа и пообедать на яхте
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 08:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$39 за человека
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