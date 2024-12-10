Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Хургаде, цены от $19. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Из Хургады на острова: морская прогулка с обедом
8 часов
Водная прогулка
Из Хургады на острова: морская прогулка с обедом
Начало: У входа отеля
«На борту вас также ждёт вкуснейший обед»
Расписание: Ежедневно в 08:00.
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $19 за человека
Групповая поездка на остров Парадайз
7 часов
Водная прогулка
Групповая поездка на остров Парадайз
Проведите день, наполненный солнцем, морем и приключениями, на борту комфортабельной яхты, направляясь к острову Парадайз
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$22 за человека
Оранжевый остров + снорклинг - с трансфером из Хургады
На яхте
8 часов
Водная прогулка
Оранжевый остров + снорклинг - с трансфером из Хургады
Оказаться на египетских Мальдивах, рассмотреть обитателей рифа и пообедать на яхте
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 08:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$39 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «С обедом»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Хургады на острова: морская прогулка с обедом
  2. Групповая поездка на остров Парадайз
  3. Оранжевый остров + снорклинг - с трансфером из Хургады
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Набережная
  6. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в декабре 2024
Сейчас в Хургаде в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 19 до 39.
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