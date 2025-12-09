Весёлая прогулка на скоростном катере по лазурным волнам Красного моря приведёт вас к острову с белоснежным песком.
Рядом с ним вас ждёт встреча дельфинами и погружение в подводный мир среди ярких кораллов и экзотических рыбок. А после — отдых на тихом пляже.
Рядом с ним вас ждёт встреча дельфинами и погружение в подводный мир среди ярких кораллов и экзотических рыбок. А после — отдых на тихом пляже.
Описание водной прогулки
Прогулка по Красному морю на скоростном катере. На борту — спасжилеты и все необходимые средства безопасности. Перед посадкой — инструктаж.
Снорклинг возле кораллового рифа (от 45 мин до 1 ч). Если повезёт — встреча с дельфинами.
Посещение красивого острова со спокойным пляжем с белоснежным песком.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер из отеля в черте города, безалкогольные напитки и фрукты на борту катера, снаряжение для снорклинга
- Трансфер из удаленных районов возможен за доплату — детали в переписке
- Возрастное ограничение — от 5 до 60 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваш гид в Хургаде
Я гид-экскурсовод с более чем 20-летним опытом работы в сфере туризма по всему Египту. Организую индивидуальные и групповые экскурсии, помогаю увидеть страну глазами местного жителя. Сделаю ваше путешествие максимально комфортным,
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии из Хургады
Водная прогулка
Дайвинг в Хургаде в мини-группе
Провести день среди волн и рифов Красного моря и совершить 2 погружения с инструктором
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:15 и 08:30
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$85 за человека
Водная прогулка
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
Отправиться верхом навстречу потрясающим видам и пообщаться с ласковыми животными
Начало: Возле отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$44 за человека
Водная прогулка
Незабываемая прогулка на яхте по Красному морю из Хургады
Приглашаем на уникальное путешествие по Красному морю на современной яхте. Полный релакс, купание и снорклинг ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$125 за всё до 5 чел.