Весёлая прогулка на скоростном катере по лазурным волнам Красного моря приведёт вас к острову с белоснежным песком. Рядом с ним вас ждёт встреча дельфинами и погружение в подводный мир среди ярких кораллов и экзотических рыбок. А после — отдых на тихом пляже.

Ваш гид в Хургаде

Махмуд

Описание водной прогулки

Прогулка по Красному морю на скоростном катере. На борту — спасжилеты и все необходимые средства безопасности. Перед посадкой — инструктаж.

Снорклинг возле кораллового рифа (от 45 мин до 1 ч). Если повезёт — встреча с дельфинами.

Посещение красивого острова со спокойным пляжем с белоснежным песком.

Организационные детали