По волнам Красного моря - из Хургады

Прогулка на катере, снорклинг у рифов и встреча с дельфинами
Весёлая прогулка на скоростном катере по лазурным волнам Красного моря приведёт вас к острову с белоснежным песком.

Рядом с ним вас ждёт встреча дельфинами и погружение в подводный мир среди ярких кораллов и экзотических рыбок. А после — отдых на тихом пляже.
По волнам Красного моря - из Хургады© Махмуд
По волнам Красного моря - из Хургады© Махмуд
По волнам Красного моря - из Хургады© Махмуд

Описание водной прогулки

Прогулка по Красному морю на скоростном катере. На борту — спасжилеты и все необходимые средства безопасности. Перед посадкой — инструктаж.

Снорклинг возле кораллового рифа (от 45 мин до 1 ч). Если повезёт — встреча с дельфинами.

Посещение красивого острова со спокойным пляжем с белоснежным песком.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер из отеля в черте города, безалкогольные напитки и фрукты на борту катера, снаряжение для снорклинга
  • Трансфер из удаленных районов возможен за доплату — детали в переписке
  • Возрастное ограничение — от 5 до 60 лет

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд
Махмуд — ваш гид в Хургаде
Я гид-экскурсовод с более чем 20-летним опытом работы в сфере туризма по всему Египту. Организую индивидуальные и групповые экскурсии, помогаю увидеть страну глазами местного жителя. Сделаю ваше путешествие максимально комфортным,
читать дальше

безопасным и насыщенным. Предлагаю все виды экскурсий: — исторические туры по Каиру, Гизе и Луксору — морские прогулки, дайвинг и снорклинг — сафари в пустыне — религиозные и культурные маршруты — персонализированные туры под ваши интересы — трансферы, помощь и сопровождение 24/7 Гарантирую высокий уровень сервиса, внимание к деталям и доброжелательное отношение. Добро пожаловать в Египет — с удовольствием покажу вам его душу!

