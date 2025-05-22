Каир - многогранный город, большой мегаполис с большим населением и с великой разнообразной историей. Город уходит корнями за 5000 лет. В Каире существуют разные культуры.
Вам нужен не просто гид, который вам покажет достопримечательности, а вам необходим опытный гид-историк, который откроет для вас истинную красоту Каира.
Вам нужен не просто гид, который вам покажет достопримечательности, а вам необходим опытный гид-историк, который откроет для вас истинную красоту Каира.
Описание экскурсии
Подробнее: Здесь древние фараоны построили город гелиоплис (город солнца) и напротив на западном берегу реки Нила построили великие пирамиды и старую столицу Мемфис. Римляне построили Вавилон и масштабные бастионы, крепости, башни. Здесь по легенде святое семейство спряталось от ирода. Монастыри и церкви, когда узаконили христианство в 4 веке. В 7 веке Каир открыли мусульмане. Исламская архитектура в Каире очень богатая. В начале 19 века Каир стал один из самых красивых городов мира. Богатые европейцы гордились иметь имущество в Каире и создали квартал гелиоплис или как называется по местному маср алгдида, что в переводе означает новый Египет. По вашему желанию выбирайте одну из следующих программ: Первая программа: 1-пирамиды в гизе 2-гранд музей Вторая программа: 1 - национальный египетский музей 2 - пирамиды в Гизе: Хеопс, Хефренос, Микринос и большой сфинкс. Третья программа: 1 - национальный музей 2 - коптский христианский квартал 3 - цитадель Саладина Четвёртая программа: 1 - цитадель Саладина и алебастровая мечеть 2 - христианский коптский квартал 3 - пирамиды в Гизе и сфинкс. Пятая программа: 1 - христианский коптский квартал 2 - город мусорщиков и монастырь в скале Святого Симеона Сапожника 3 - цитадель 4 - средневековый Каир, улица Аль-Муиз и рынок Хан эль-Халили Шестая программа: 1 - пирамиды в Гизе: Хеопс, Хефренос, Микринос и большой сфинкс 2 - некрополь в Саккаре, ступенчатая пирамида, загадочный Серапем, пирамиды 5 династии 3 - Мемфис и статуя Рамзеса II Важно знать Оплачивается отдельно: 1- Транспорт: седан (1-2 чел) 300$ микроавтобус (3-8 чел) 350$ 2- обед в ресторане Каира по 15$ за человека 3 - прогулка по Нилу или катание на верблюдах по желанию (можно решить на месте) 4- входные билеты Здесь перечислены все входные билеты во все вышеупомянутые памятники:
Музей: взрос. 550 фунтов - реб. 270 фунтов *Пирамиды в гизе: 700-370 ф *Саккара: 600- 300 ф *Серапем: 340 - 170 ф *Мемфис: 200- 100ф *Цитадель: 600 - 300 ф *Старый коптский квартал: бесплатно *Рынок Хан эль-Халили и средневековый Каир: бесплатно *Монастырь Святого Симеона Сапожника в городе мусорщиков: бесплатно 1$=47 фунтов (В зависимости от актуального курса валют на момент проведения экскурсии) Важная информация: Вы сами выбираете одну из программ. В каждой программе описаны интересные объекты, которые вы посетите.
Музей: взрос. 550 фунтов - реб. 270 фунтов *Пирамиды в гизе: 700-370 ф *Саккара: 600- 300 ф *Серапем: 340 - 170 ф *Мемфис: 200- 100ф *Цитадель: 600 - 300 ф *Старый коптский квартал: бесплатно *Рынок Хан эль-Халили и средневековый Каир: бесплатно *Монастырь Святого Симеона Сапожника в городе мусорщиков: бесплатно 1$=47 фунтов (В зависимости от актуального курса валют на момент проведения экскурсии) Важная информация: Вы сами выбираете одну из программ. В каждой программе описаны интересные объекты, которые вы посетите.
*Музей: взрос. 550 фунтов - реб. 270 фунтов *Пирамиды в гизе: 700-370 ф *Саккара: 600- 300 ф *Серапем: 340 - 170 ф *Мемфис: 200- 100ф *Цитадель: 600 - 300 ф *Старый коптский квартал: бесплатно *Рынок Хан эль-Халили и средневековый Каир: бесплатно *Монастырь Святого Симеона Сапожника в городе мусорщиков: бесплатно 1$=47 фунтов (В зависимости от актуального курса валют на момент проведения экскурсии) Важная информация: Вы сами выбираете одну из программ. В каждой программе описаны интересные объекты, которые вы посетите.
Закажите, сухой завтрак на ресепшане, берите с собой в дороге, гид русскоязычный историк вас встретит в каире, водитель вас забирает из вашего отеля на комфортабильном автомобиле. С санитарной остановкой по пути.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги лицензированного русскоговорящего гида-египтолога
Что не входит в цену
- Транспорт: седан (1-2 чел) 300$/n микроавтобус (3-8 чел) 350$
- Обед в ресторане Каира по 15$ за человека
- Входные билеты на исторические памятники
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего прибывания
Завершение: Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Закажите, сухой завтрак на ресепшане, берите с собой в дороге, гид русскоязычный историк вас встретит в каире, водитель вас забирает из вашего отеля на комфортабильном автомобиле. С санитарной остановкой по пути.
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Вы сами выбираете одну из программ. В каждой программе описаны интересные объекты
- Которые вы посетите
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Семён
22 мая 2025
Был на экскурсии с супругой и двумя детьми. Переживали как дети перенесут дорогу, но оказалось зря. На индивидуальном трансфере они спали всю дорогу растянувшись на задних сиденьях (мы предусмотрительно взяли
Входит в следующие категории Хургады
Похожие экскурсии из Хургады
-
4%
Мини-группа
до 9 чел.
Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
Посетить столицу Египта и увидеть пирамиды Гизы с профессиональным гидом
Начало: У входа в отель
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 01:30
11 ноя в 01:30
13 ноя в 01:30
$91
$95 за человека
-
25%
Индивидуальная
до 8 чел.
Эксклюзивная экскурсия из Хургады в Каир: пирамиды, музей, Нил
Откройте для себя величие Каира: от древних пирамид до круиза по Нилу в комфортной индивидуальной поездке
Начало: Ваш отель в хургаде
Завтра в 02:00
11 ноя в 02:00
$375
$500 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Хургады в Каир: индивидуальное путешествие для двоих
Большое знакомство с экспонатами в Национальном музее и с ансамблем пирамид в древней Гизе
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
Завтра в 03:00
11 ноя в 03:30
$385 за всё до 2 чел.