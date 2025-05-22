Мои заказы

Каир по гибкому маршруту из Хургады

Каир - многогранный город, большой мегаполис с большим населением и с великой разнообразной историей. Город уходит корнями за 5000 лет. В Каире существуют разные культуры.

Вам нужен не просто гид, который вам покажет достопримечательности, а вам необходим опытный гид-историк, который откроет для вас истинную красоту Каира.
5
1 отзыв
Каир по гибкому маршруту из Хургады
Каир по гибкому маршруту из Хургады
Каир по гибкому маршруту из Хургады
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 01:30, 02:30

Описание экскурсии

Подробнее: Здесь древние фараоны построили город гелиоплис (город солнца) и напротив на западном берегу реки Нила построили великие пирамиды и старую столицу Мемфис. Римляне построили Вавилон и масштабные бастионы, крепости, башни. Здесь по легенде святое семейство спряталось от ирода. Монастыри и церкви, когда узаконили христианство в 4 веке. В 7 веке Каир открыли мусульмане. Исламская архитектура в Каире очень богатая. В начале 19 века Каир стал один из самых красивых городов мира. Богатые европейцы гордились иметь имущество в Каире и создали квартал гелиоплис или как называется по местному маср алгдида, что в переводе означает новый Египет. По вашему желанию выбирайте одну из следующих программ: Первая программа: 1-пирамиды в гизе 2-гранд музей Вторая программа: 1 - национальный египетский музей 2 - пирамиды в Гизе: Хеопс, Хефренос, Микринос и большой сфинкс. Третья программа: 1 - национальный музей 2 - коптский христианский квартал 3 - цитадель Саладина Четвёртая программа: 1 - цитадель Саладина и алебастровая мечеть 2 - христианский коптский квартал 3 - пирамиды в Гизе и сфинкс. Пятая программа: 1 - христианский коптский квартал 2 - город мусорщиков и монастырь в скале Святого Симеона Сапожника 3 - цитадель 4 - средневековый Каир, улица Аль-Муиз и рынок Хан эль-Халили Шестая программа: 1 - пирамиды в Гизе: Хеопс, Хефренос, Микринос и большой сфинкс 2 - некрополь в Саккаре, ступенчатая пирамида, загадочный Серапем, пирамиды 5 династии 3 - Мемфис и статуя Рамзеса II Важно знать Оплачивается отдельно: 1- Транспорт: седан (1-2 чел) 300$ микроавтобус (3-8 чел) 350$ 2- обед в ресторане Каира по 15$ за человека 3 - прогулка по Нилу или катание на верблюдах по желанию (можно решить на месте) 4- входные билеты Здесь перечислены все входные билеты во все вышеупомянутые памятники:
Музей: взрос. 550 фунтов - реб. 270 фунтов *Пирамиды в гизе: 700-370 ф *Саккара: 600- 300 ф *Серапем: 340 - 170 ф *Мемфис: 200- 100ф *Цитадель: 600 - 300 ф *Старый коптский квартал: бесплатно *Рынок Хан эль-Халили и средневековый Каир: бесплатно *Монастырь Святого Симеона Сапожника в городе мусорщиков: бесплатно 1$=47 фунтов (В зависимости от актуального курса валют на момент проведения экскурсии) Важная информация: Вы сами выбираете одну из программ. В каждой программе описаны интересные объекты, которые вы посетите.
Музей: взрос. 550 фунтов - реб. 270 фунтов *Пирамиды в гизе: 700-370 ф *Саккара: 600- 300 ф *Серапем: 340 - 170 ф *Мемфис: 200- 100ф *Цитадель: 600 - 300 ф *Старый коптский квартал: бесплатно *Рынок Хан эль-Халили и средневековый Каир: бесплатно *Монастырь Святого Симеона Сапожника в городе мусорщиков: бесплатно 1$=47 фунтов (В зависимости от актуального курса валют на момент проведения экскурсии) Важная информация: Вы сами выбираете одну из программ. В каждой программе описаны интересные объекты, которые вы посетите.
*Музей: взрос. 550 фунтов - реб. 270 фунтов *Пирамиды в гизе: 700-370 ф *Саккара: 600- 300 ф *Серапем: 340 - 170 ф *Мемфис: 200- 100ф *Цитадель: 600 - 300 ф *Старый коптский квартал: бесплатно *Рынок Хан эль-Халили и средневековый Каир: бесплатно *Монастырь Святого Симеона Сапожника в городе мусорщиков: бесплатно 1$=47 фунтов (В зависимости от актуального курса валют на момент проведения экскурсии) Важная информация: Вы сами выбираете одну из программ. В каждой программе описаны интересные объекты, которые вы посетите.

Закажите, сухой завтрак на ресепшане, берите с собой в дороге, гид русскоязычный историк вас встретит в каире, водитель вас забирает из вашего отеля на комфортабильном автомобиле. С санитарной остановкой по пути.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги лицензированного русскоговорящего гида-египтолога
Что не входит в цену
  • Транспорт: седан (1-2 чел) 300$/n микроавтобус (3-8 чел) 350$
  • Обед в ресторане Каира по 15$ за человека
  • Входные билеты на исторические памятники
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего прибывания
Завершение: Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Закажите, сухой завтрак на ресепшане, берите с собой в дороге, гид русскоязычный историк вас встретит в каире, водитель вас забирает из вашего отеля на комфортабильном автомобиле. С санитарной остановкой по пути.
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Вы сами выбираете одну из программ. В каждой программе описаны интересные объекты
  • Которые вы посетите
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Семён
22 мая 2025
Был на экскурсии с супругой и двумя детьми. Переживали как дети перенесут дорогу, но оказалось зря. На индивидуальном трансфере они спали всю дорогу растянувшись на задних сиденьях (мы предусмотрительно взяли
читать дальше

с собой подушки). В итоге экскурсия показалась им лёгкой и познавательной. Гид отлично спланировал наше знакомство с пирамидами, действительно гибко подстроил маршрут по нашим пожеланиям, познакомил именно с тем что мы хотели больше всего увидеть. Нигде не ждали и не задерживались. Гид отлично выбирал и время и места что нам показать где нет других туристов. Даже возле пирамид ГИЗЫ мы зашли со стороны где кроме нас не было никого и сделали отличные фото. Особенно отмечу его хорошее знание русского языка и истории Египта, а также то, что он согласовывал с нами и спрашивал куда мы хотим поехать, а куда нет. Например производства - лавки можно было посещать или не посещать по желанию. Мы с удовольствием познакомили детей с производством папируса и производством ковров, но от масел отказались. Также мы очень хотели посетить пирамиду Хеопса и пошли именно в неё, а не в другую, которая более лёгкая для посещения и красивая как советовал гид. Просто это была наша цель. Выражаем нашу благодарность гиду за очень интересную и познавательную экскурсию!

Входит в следующие категории Хургады

Похожие экскурсии из Хургады

Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
13 часов
-
4%
46 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
Посетить столицу Египта и увидеть пирамиды Гизы с профессиональным гидом
Начало: У входа в отель
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 01:30
11 ноя в 01:30
13 ноя в 01:30
$91$95 за человека
Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир
На машине
13 часов
-
25%
112 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Эксклюзивная экскурсия из Хургады в Каир: пирамиды, музей, Нил
Откройте для себя величие Каира: от древних пирамид до круиза по Нилу в комфортной индивидуальной поездке
Начало: Ваш отель в хургаде
Завтра в 02:00
11 ноя в 02:00
$375$500 за всё до 8 чел.
Из Хургады в Каир: индивидуальное путешествие для двоих
На машине
13 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Хургады в Каир: индивидуальное путешествие для двоих
Большое знакомство с экспонатами в Национальном музее и с ансамблем пирамид в древней Гизе
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
Завтра в 03:00
11 ноя в 03:30
$385 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Хургаде