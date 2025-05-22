Подробнее: Здесь древние фараоны построили город гелиоплис (город солнца) и напротив на западном берегу реки Нила построили великие пирамиды и старую столицу Мемфис. Римляне построили Вавилон и масштабные бастионы, крепости, башни. Здесь по легенде святое семейство спряталось от ирода. Монастыри и церкви, когда узаконили христианство в 4 веке. В 7 веке Каир открыли мусульмане. Исламская архитектура в Каире очень богатая. В начале 19 века Каир стал один из самых красивых городов мира. Богатые европейцы гордились иметь имущество в Каире и создали квартал гелиоплис или как называется по местному маср алгдида, что в переводе означает новый Египет. По вашему желанию выбирайте одну из следующих программ: Первая программа: 1-пирамиды в гизе 2-гранд музей Вторая программа: 1 - национальный египетский музей 2 - пирамиды в Гизе: Хеопс, Хефренос, Микринос и большой сфинкс. Третья программа: 1 - национальный музей 2 - коптский христианский квартал 3 - цитадель Саладина Четвёртая программа: 1 - цитадель Саладина и алебастровая мечеть 2 - христианский коптский квартал 3 - пирамиды в Гизе и сфинкс. Пятая программа: 1 - христианский коптский квартал 2 - город мусорщиков и монастырь в скале Святого Симеона Сапожника 3 - цитадель 4 - средневековый Каир, улица Аль-Муиз и рынок Хан эль-Халили Шестая программа: 1 - пирамиды в Гизе: Хеопс, Хефренос, Микринос и большой сфинкс 2 - некрополь в Саккаре, ступенчатая пирамида, загадочный Серапем, пирамиды 5 династии 3 - Мемфис и статуя Рамзеса II Важно знать Оплачивается отдельно: 1- Транспорт: седан (1-2 чел) 300$ микроавтобус (3-8 чел) 350$ 2- обед в ресторане Каира по 15$ за человека 3 - прогулка по Нилу или катание на верблюдах по желанию (можно решить на месте) 4- входные билеты Здесь перечислены все входные билеты во все вышеупомянутые памятники:

Музей: взрос. 550 фунтов - реб. 270 фунтов *Пирамиды в гизе: 700-370 ф *Саккара: 600- 300 ф *Серапем: 340 - 170 ф *Мемфис: 200- 100ф *Цитадель: 600 - 300 ф *Старый коптский квартал: бесплатно *Рынок Хан эль-Халили и средневековый Каир: бесплатно *Монастырь Святого Симеона Сапожника в городе мусорщиков: бесплатно 1$=47 фунтов (В зависимости от актуального курса валют на момент проведения экскурсии) Важная информация: Вы сами выбираете одну из программ. В каждой программе описаны интересные объекты, которые вы посетите.

