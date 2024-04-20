Пожить на яхте, обучиться кайтсёрфингу с нуля и понырять у необитаемых островов
Мы будем кататься в красивых лагунах, практиковать вейк- и сапбординг, нырять с масками, высаживаться на живописные острова и устраивать вечеринки на борту.
Вас будут сопровождать фотограф, диджей, гид по дайвингу и даже массажист— время пролетит незаметно!
апр
апр
мая
мая
мая
мая
сен
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1 880
Описание
Организационные детали
В тур могут поехать дети старше 5 лет.
Программа тура по дням
Встреча
Утром мы встретим вас в аэропорту, познакомимся и поможем получить визу. После оформления документов поедем к яхте, на которой вам предстоит жить 8 дней — начиная с 15:00 будем заселяться в комфортабельные каюты. Далее — свободное время:можно отдохнуть или погулять по набережной Хургады.
В 18:00 собираемся, знакомимся с командой и проходим брифинг. После — приветственный ужин от шеф-повара и вечеринка на яхте под звёздным небом!
Выход в море и спорт
После завтрака покидаем гавань Хургады. До обеда — купаемся, занимаемся кайтсёрфингом или ныряем с масками. Все прелести отдыха на яхте к вашим услугам — тёплое ласковое море круглые сутки, красочный подводный мир и великолепные египетские закаты.
Во второй половине дня вы можете выбрать, как провести время: в вашем распоряжении снаряжение для вейкбординга, сап-борды, джакузи, набор настольных игр и классная компания единомышленников!
После ужина устроим беседу-разбор спортивных моментов с инструктором, поделимся впечатлениями и идеями об отдыхе. После можем посмотреть фильм или сыграть во что-нибудь.
Морские активности и релакс
С этого и по шестой день мы будем находиться в море — наш корабельный маршрут зависит от ветра, необходимого для катания на кайте. Распорядок такой: просыпаемся и прыгаем с палубы в море, пока шеф варит бодрящий кофе.
После завтрака и каждый день выбираем занятие по душе — загораем, кайтсёрфим, изучаем подводный мир, разбираем доски для вейка, сапа или занимаемся йогой — всё, что душе угодно. Иногда будем выбираться погулять на соседние острова.
После заката — вечеринки с коктейлями и диджеем, кино на палубе или спокойный отдых с видом на закат.
Морские активности и релакс
Загораем, кайтсёрфим, изучаем подводный мир, занимаемся йогой и отдыхаем на яхте.
Морские активности и релакс
Загораем, кайтсёрфим, изучаем подводный мир, занимаемся йогой и отдыхаем на яхте.
Морские активности и релакс
Загораем, кайтсёрфим, изучаем подводный мир, занимаемся йогой и отдыхаем на яхте.
Возвращение в порт
Сегодня днём возвращаемся в порт. До этого — ныряем и оттачиваем своё мастерство на досках. А на закате устраиваем прощальную вечеринку — что за дивная была неделя!
Отъезд
После завтрака собираемся и прощаемся с яхтой — вас ждёт трансфер в аэропорт. Увозим с собой яркие фотографии, загар и крутые воспоминания!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Хургада, аэропорт, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.