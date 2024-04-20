Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
Индивидуальный тур в Хургаде

Пожить на яхте, обучиться кайтсёрфингу с нуля и понырять у необитаемых островов

Приглашаем вас в тур с проживанием на яхте в Красном море — вас ждут головокружительные закаты, трёхразовое питание от шеф-повара и ежедневные занятия с профессиональными инструкторами.

Мы будем кататься в красивых лагунах, практиковать вейк- и сапбординг, нырять с масками, высаживаться на живописные острова и устраивать вечеринки на борту.

Вас будут сопровождать фотограф, диджей, гид по дайвингу и даже массажист— время пролетит незаметно!
Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
Кайтсёрфинг-тур премиум-класса. Всё включено
Ближайшие даты:
20
апр
27
апр
4
мая
11
мая
18
мая
25
мая
14
сен
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1 880
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

В тур могут поехать дети старше 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Утром мы встретим вас в аэропорту, познакомимся и поможем получить визу. После оформления документов поедем к яхте, на которой вам предстоит жить 8 дней — начиная с 15:00 будем заселяться в комфортабельные каюты. Далее — свободное время:можно отдохнуть или погулять по набережной Хургады.

В 18:00 собираемся, знакомимся с командой и проходим брифинг. После — приветственный ужин от шеф-повара и вечеринка на яхте под звёздным небом!

ВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день

Выход в море и спорт

После завтрака покидаем гавань Хургады. До обеда — купаемся, занимаемся кайтсёрфингом или ныряем с масками. Все прелести отдыха на яхте к вашим услугам — тёплое ласковое море круглые сутки, красочный подводный мир и великолепные египетские закаты.

Во второй половине дня вы можете выбрать, как провести время: в вашем распоряжении снаряжение для вейкбординга, сап-борды, джакузи, набор настольных игр и классная компания единомышленников!

После ужина устроим беседу-разбор спортивных моментов с инструктором, поделимся впечатлениями и идеями об отдыхе. После можем посмотреть фильм или сыграть во что-нибудь.

Выход в море и спортВыход в море и спортВыход в море и спортВыход в море и спорт
3 день

Морские активности и релакс

С этого и по шестой день мы будем находиться в море — наш корабельный маршрут зависит от ветра, необходимого для катания на кайте. Распорядок такой: просыпаемся и прыгаем с палубы в море, пока шеф варит бодрящий кофе.

После завтрака и каждый день выбираем занятие по душе — загораем, кайтсёрфим, изучаем подводный мир, разбираем доски для вейка, сапа или занимаемся йогой — всё, что душе угодно. Иногда будем выбираться погулять на соседние острова.

После заката — вечеринки с коктейлями и диджеем, кино на палубе или спокойный отдых с видом на закат.

Морские активности и релаксМорские активности и релаксМорские активности и релаксМорские активности и релакс
4 день

Морские активности и релакс

Загораем, кайтсёрфим, изучаем подводный мир, занимаемся йогой и отдыхаем на яхте.

Морские активности и релаксМорские активности и релаксМорские активности и релаксМорские активности и релакс
5 день

Морские активности и релакс

Загораем, кайтсёрфим, изучаем подводный мир, занимаемся йогой и отдыхаем на яхте.

Морские активности и релаксМорские активности и релаксМорские активности и релаксМорские активности и релаксМорские активности и релакс
6 день

Морские активности и релакс

Загораем, кайтсёрфим, изучаем подводный мир, занимаемся йогой и отдыхаем на яхте.

Морские активности и релаксМорские активности и релаксМорские активности и релаксМорские активности и релакс
7 день

Возвращение в порт

Сегодня днём возвращаемся в порт. До этого — ныряем и оттачиваем своё мастерство на досках. А на закате устраиваем прощальную вечеринку — что за дивная была неделя!

Возвращение в портВозвращение в портВозвращение в портВозвращение в порт
8 день

Отъезд

После завтрака собираемся и прощаемся с яхтой — вас ждёт трансфер в аэропорт. Увозим с собой яркие фотографии, загар и крутые воспоминания!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Хургада, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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