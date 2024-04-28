VIP-экскурсии в Хургаде с премиальным подходом

Найдено 3 экскурсии в категории «VIP-туры» в Хургаде, цены от €18. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
🛥 На яхте
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 08:30
600 за всё до 10 чел.
VIP прогулка на индивидуальной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
VIP прогулка на индивидуальной яхте в Хургаде с обедом
Проведите незабываемый день на борту роскошной яхты, покоряя просторы Красного моря в полном комфорте
Начало: Ваш отель
Расписание: В любое удобное вам время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Мегасафари VIP
🛻 На квадроциклах
Групповая
3 часа
20 отзывов
Мегасафари VIP
Начало: Мы вас собираем из отеля
Расписание: Каждый день 2 раза утренняя и вечерняя программа по желанию
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$18 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    28 апреля 2024
    VIP прогулка на индивидуальной яхте
    У нас фонтан положительных эмоций. Ограмное спасибо Ирине, Фатхии и Айи и всей сопровождающей команде они великолепны. Мы взяли экскурсию
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    на индивидуальной яхте у нас было 2 остановки на снорклинг и остров Парадаиз. Еда на яхте заслуживает отдельных 5*****, нам настолько все понравилось, что мы через 2 дня заказали яхту опять для нас было все!! Команда старалась даже найти дельфинов(не гарантированно, но они смогли:)) вся команда высший класс. Нас было 6 взрослых и 2 ребёнка и от всех нас всех Вам Огромное спасибо за эти эмоции!!!!! Рекомендую. У Ирины и Фатхи ещё много других программ. Мы брали Супер сафари, купание на лошадях(лошади заходят в воду полностью по самый круп) и Авторский тур Арабская ночь - возможность расслабиться и насладится красотой заката и тишиной!!! каждый тур организован и проведён великолепно. Рекомендую! Ирина делает даже больше, чем можно ожидать от прогулки. Я очень рада, что осталась именно с этой командой. Ещё раз всем огромное спасибо от всех нас!

  • В
    Виталия
    26 апреля 2024
    VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
    Спасибо большое Ирине за потрясающую прогулку на яхте. Все было замечательно от и до: в оговоренное время Ирина забрала нас
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    из отеля, мы поехали в сторону бухты, взяли снаряжения и погрузились. Там нас уже ждала команда с фруктами, напитками. Пока ехали до бухты, Ирина много рассказывала про Египет и жизнь здесь. Яхта сама чистая, удобная, команда отзывчивая и добрая. На маршруте выбираешь бухту/ часть острова, где-то остановиться. Сначала мы приплыли к первому рифу, удалось опередить другие лодки и поплавать без людей, было безумно красиво. Ко второму рифу тоже подплыли быстрее остальных, после чего был очень вкусный и сытный обед. По итогу мы не поехали на остров, так как народу там было очень много, а делать особо нечего. Выбрали дополнительный снорклинг. Но нам повезло в эту поездку и мы увидели дельфинов несколько раз — не только рядом, но и под водой!!! После этого мы отправились обратно в Хургаду. Впечатлений осталось море, безумно рады, что поехали! Очень рекомендую всем, кто будет — брать индивидуальный тур и ехать, наслаждаться и отдыхать. Спасибо Ирине и команде!

  • A
    Albert
    10 февраля 2023
    Роуал VIP - Оранжевый остров и батискаф
    Получили огромное удовольствие от экскурсии на Оранжевый остров. Не ожидали, что будем купаться в море, ведь февраль не самый теплый
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    сезон в Египте, но море действительно было ТЕПЛОЕ, купались ВСЕ. Батискаф просто супер, яхта очень красивая. Организация экскурсии очень хорошая, и, главное, ЦЕНА…, она действительно дешевле, чем у отельного гида… Обязательно будем еще заказывать экскурсии на этом сайте, рекомендуем ВСЕМ… Нас было пять человек (две семьи), все остались очень довольны!

  • S
    SERGEJ
    20 января 2023
    Роуал VIP - Оранжевый остров и батискаф
    v celom dovolno horosho,na ostrave 1 cas vremeni zamalo
  • И
    Иван
    28 сентября 2022
    VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
    Все было супер, Ирина прекрасный гид, который присмотрит за детьми, капитан старый пират, настоящий профи и рыба наловит и приготовит ее, все душевно и мило.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «VIP-туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 экскурсии от 18 до 600. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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