1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7.5 часов
VIP-прогулка на яхте: мечты сбываются
Проведите незабываемый день на яхте в Хургаде, наслаждаясь морем, солнцем и свежими морепродуктами
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 08:30
€600 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
VIP прогулка на индивидуальной яхте в Хургаде с обедом
Проведите незабываемый день на борту роскошной яхты, покоряя просторы Красного моря в полном комфорте
Начало: Ваш отель
Расписание: В любое удобное вам время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Мегасафари VIP
Начало: Мы вас собираем из отеля
Расписание: Каждый день 2 раза утренняя и вечерняя программа по желанию
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$18 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina28 апреля 2024У нас фонтан положительных эмоций. Ограмное спасибо Ирине, Фатхии и Айи и всей сопровождающей команде они великолепны. Мы взяли экскурсию
- ВВиталия26 апреля 2024Спасибо большое Ирине за потрясающую прогулку на яхте. Все было замечательно от и до: в оговоренное время Ирина забрала нас
- AAlbert10 февраля 2023Роуал VIP - Оранжевый остров и батискафПолучили огромное удовольствие от экскурсии на Оранжевый остров. Не ожидали, что будем купаться в море, ведь февраль не самый теплый
- SSERGEJ20 января 2023Роуал VIP - Оранжевый остров и батискафv celom dovolno horosho,na ostrave 1 cas vremeni zamalo
- ИИван28 сентября 2022Все было супер, Ирина прекрасный гид, который присмотрит за детьми, капитан старый пират, настоящий профи и рыба наловит и приготовит ее, все душевно и мило.
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «VIP-туры»
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Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 экскурсии от 18 до 600. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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