Нас восхищает богатство культуры, заложенное в каменных стенах Хургады. И вдохновляет идея передавать эти ценности будущим поколениям. Мы покажем вам несколько знаковых мест, где это проявляется особенно ярко. Вы познакомитесь с античными артефактами, местными религиозными традициями и архитектурными шедеврами. А после насладитесь видом на море, гуляя по бульвару Нью Марина.

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Описание

Что вас ожидает

Музей Хургады

Живопись, скульптура и ремёсла — мы познакомим вас со всем многообразием экспонатов, чтобы вы ощутили душу древнеегипетского искусства.

Мечеть Эль Мина

Особое внимание уделим одной из красивейших достопримечательностей города — ажурной белой мечети, построенной во второй половине 20 века. Вы познакомитесь с архитектурой сооружения и религиозными традициями в мусульманских храмах Хургады.

Коптская церковь

Мы также представим вам особое место, где сочетаются христианская и арабская культуры, и расскажем об их влиянии на художественные произведения. Это одно из важных религиозных мест в городе. Здесь вы погрузитесь в атмосферу коптского православия и оцените величественную архитектуру памятника.

Бульвар Нью Марина

В завершение вы насладитесь прогулкой вдоль берега и видом на море. Здесь вы найдёте множество ресторанов, кафе и магазинов.

План с таймингом

16:00 — встреча с гидом и начало экскурсии

16:00-17:30 — Музей искусства

18:00-18:30 — переезд к мечети Эль Мина

18:30-19:00 — осмотр мечети

19:30-20:00 — переезд к Коптской церкви, знакомство с памятником и свободное время

Завершение экскурсии и разъезд

Указанное время примерное и может меняться в зависимости от условий и вашего интереса к каждой достопримечательности.

Организационные детали