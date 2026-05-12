Представляем вам экскурсию, которая позволит вам увидеть Хургаду под совершенно новым углом.Вас ждет знакомство с живописью, скульптурой и ремеслами в Музее Хургады, осмотр ажурной белой мечети Эль Мина, посещение Коптской

церкви, где переплетаются христианская и арабская культуры, и завершающая прогулка по бульвару Нью Марина с его ресторанами, кафе и магазинами. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с культурным и историческим наследием Хургады

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Музей Хургады

Живопись, скульптура и ремёсла — мы познакомим вас со всем многообразием экспонатов, чтобы вы ощутили душу древнеегипетского искусства.

Мечеть Эль-Мина

Особое внимание уделим одной из красивейших достопримечательностей города — ажурной белой мечети, построенной во второй половине 20 века. Вы познакомитесь с архитектурой сооружения и религиозными традициями в мусульманских храмах Хургады.

Коптская церковь

Мы также представим вам особое место, где сочетаются христианская и арабская культуры, и расскажем об их влиянии на художественные произведения. Это одно из важных религиозных мест в городе. Здесь вы погрузитесь в атмосферу коптского православия и оцените величественную архитектуру памятника.

Бульвар Нью Марина

В завершение вы насладитесь прогулкой вдоль берега и видом на море. Здесь вы найдёте множество ресторанов, кафе и магазинов.

План с таймингом

16:00 — встреча с гидом и начало экскурсии

16:00-17:30 — Музей искусства

18:00-18:30 — переезд к мечети Эль Мина

18:30-19:00 — осмотр мечети

19:30-20:00 — переезд к Коптской церкви, знакомство с памятником и свободное время

Завершение экскурсии и разъезд

Указанное время примерное и может меняться в зависимости от условий и вашего интереса к каждой достопримечательности.

Организационные детали