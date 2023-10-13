Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры

Наследие Древнего Египта, мечеть Эль Мина и Коптская церковь - в компании профессионального гида

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Ответы на вопросы
Нас восхищает богатство культуры, заложенное в каменных стенах Хургады. И вдохновляет идея передавать эти ценности будущим поколениям. Мы покажем вам несколько знаковых мест, где это проявляется особенно ярко.

Вы познакомитесь с античными артефактами, местными религиозными традициями и архитектурными шедеврами. А после насладитесь видом на море, гуляя по бульвару Нью Марина.
Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Музей Хургады

Живопись, скульптура и ремёсла — мы познакомим вас со всем многообразием экспонатов, чтобы вы ощутили душу древнеегипетского искусства.

Мечеть Эль Мина

Особое внимание уделим одной из красивейших достопримечательностей города — ажурной белой мечети, построенной во второй половине 20 века. Вы познакомитесь с архитектурой сооружения и религиозными традициями в мусульманских храмах Хургады.

Коптская церковь

Мы также представим вам особое место, где сочетаются христианская и арабская культуры, и расскажем об их влиянии на художественные произведения. Это одно из важных религиозных мест в городе. Здесь вы погрузитесь в атмосферу коптского православия и оцените величественную архитектуру памятника.

Бульвар Нью Марина

В завершение вы насладитесь прогулкой вдоль берега и видом на море. Здесь вы найдёте множество ресторанов, кафе и магазинов.

План с таймингом

16:00 — встреча с гидом и начало экскурсии
16:00-17:30 — Музей искусства
18:00-18:30 — переезд к мечети Эль Мина
18:30-19:00 — осмотр мечети
19:30-20:00 — переезд к Коптской церкви, знакомство с памятником и свободное время
Завершение экскурсии и разъезд

Указанное время примерное и может меняться в зависимости от условий и вашего интереса к каждой достопримечательности.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном авто от и до вашего места пребывания, сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: входные билеты, питание и напитки
  • Позаботьтесь об обуви и одежде, подходящих для прогулок и посещения музеев.
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды, обладающий глубокими знаниями в сфере искусства

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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