Наследие Древнего Египта, мечеть Эль Мина и Коптская церковь - в компании профессионального гида
Вы познакомитесь с античными артефактами, местными религиозными традициями и архитектурными шедеврами. А после насладитесь видом на море, гуляя по бульвару Нью Марина.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Музей Хургады
Живопись, скульптура и ремёсла — мы познакомим вас со всем многообразием экспонатов, чтобы вы ощутили душу древнеегипетского искусства.
Мечеть Эль Мина
Особое внимание уделим одной из красивейших достопримечательностей города — ажурной белой мечети, построенной во второй половине 20 века. Вы познакомитесь с архитектурой сооружения и религиозными традициями в мусульманских храмах Хургады.
Коптская церковь
Мы также представим вам особое место, где сочетаются христианская и арабская культуры, и расскажем об их влиянии на художественные произведения. Это одно из важных религиозных мест в городе. Здесь вы погрузитесь в атмосферу коптского православия и оцените величественную архитектуру памятника.
Бульвар Нью Марина
В завершение вы насладитесь прогулкой вдоль берега и видом на море. Здесь вы найдёте множество ресторанов, кафе и магазинов.
План с таймингом
16:00 — встреча с гидом и начало экскурсии
16:00-17:30 — Музей искусства
18:00-18:30 — переезд к мечети Эль Мина
18:30-19:00 — осмотр мечети
19:30-20:00 — переезд к Коптской церкви, знакомство с памятником и свободное время
Завершение экскурсии и разъезд
Указанное время примерное и может меняться в зависимости от условий и вашего интереса к каждой достопримечательности.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном авто от и до вашего места пребывания, сопровождение гида
- Дополнительные расходы: входные билеты, питание и напитки
- Позаботьтесь об обуви и одежде, подходящих для прогулок и посещения музеев.
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды, обладающий глубокими знаниями в сфере искусства
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.