Откройте для себя уникальное сочетание древнеегипетского искусства, религиозных традиций и архитектурных шедевров в сердце Хургады
Представляем вам экскурсию, которая позволит вам увидеть Хургаду под совершенно новым углом.
Вас ждет знакомство с живописью, скульптурой и ремеслами в Музее Хургады, осмотр ажурной белой мечети Эль Мина, посещение Коптской читать дальшеуменьшить
церкви, где переплетаются христианская и арабская культуры, и завершающая прогулка по бульвару Нью Марина с его ресторанами, кафе и магазинами. Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с культурным и историческим наследием Хургады
Живопись, скульптура и ремёсла — мы познакомим вас со всем многообразием экспонатов, чтобы вы ощутили душу древнеегипетского искусства.
Мечеть Эль-Мина
Особое внимание уделим одной из красивейших достопримечательностей города — ажурной белой мечети, построенной во второй половине 20 века. Вы познакомитесь с архитектурой сооружения и религиозными традициями в мусульманских храмах Хургады.
Коптская церковь
Мы также представим вам особое место, где сочетаются христианская и арабская культуры, и расскажем об их влиянии на художественные произведения. Это одно из важных религиозных мест в городе. Здесь вы погрузитесь в атмосферу коптского православия и оцените величественную архитектуру памятника.
Бульвар Нью Марина
В завершение вы насладитесь прогулкой вдоль берега и видом на море. Здесь вы найдёте множество ресторанов, кафе и магазинов.
План с таймингом
16:00 — встреча с гидом и начало экскурсии 16:00-17:30 — Музей искусства 18:00-18:30 — переезд к мечети Эль Мина 18:30-19:00 — осмотр мечети 19:30-20:00 — переезд к Коптской церкви, знакомство с памятником и свободное время Завершение экскурсии и разъезд
Указанное время примерное и может меняться в зависимости от условий и вашего интереса к каждой достопримечательности.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном авто от и до вашего места пребывания, сопровождение гида
Дополнительные расходы: входные билеты, питание и напитки
Позаботьтесь об обуви и одежде, подходящих для прогулок и посещения музеев.
Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды, обладающий глубокими знаниями в сфере искусства
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1257 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы читать дальшеуменьшить
хотим разделить с путешественниками. Наша главная цель — познакомить вас с Египтом, его великой историей и богатой культурой. Мы хотим поделиться знаниями, опытом и любовью к нашей стране, чтобы каждый гость мог увидеть и почувствовать все её прекрасные стороны.
Особенность нашего подхода — в создании максимально комфортной и интересной атмосферы. Мы гарантируем высокое качество услуг, учитываем все потребности и интересы наших гостей и предлагаем индивидуальный подход.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Отличная Экскурсия для знакомства с Хургадой, которую нам провел дружелюбный гид Омар. Наш первый день в Египте и по совместительству мой день рождения запомнится надолго. Хургада небольшой и интересный город, читать дальшеуменьшить
в котором хотелось бы погулять намного дольше чем пару часов. Но из-за недостатка времени решили взять эту экскурсию. За такое небольшое количество часов успели посмотреть все главные достопримечательности:музей, магазин масел, набережную,рыбный рынок, центральную улицу, главную мечеть и коптскую церковь. Спасибо большое!!!
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Татьяна
Экскурсия по Хургаде прошла по заявленной программе. Но она не была информативной. Больше похоже на трансфер между точками. Мохаммед был вполне любезен и фотографировал нас, если попросим. Но нам не читать дальшеуменьшить
хватило рассказа о местности, людях, культурных объектах, гид ограничивался только наименованием. Частенько снимал видео для своих целей, пока мы мы просто шли в это время. Кроме музея Хургады, там было очень интересно, но ооочень много времени потратили на кассе и на проход, хотя нигде не было очереди. В других местах (а мы уже до этого побывали в Луксоре) билеты были куплены заранее и ждать не приходилось. А в остальном нормально. Забрали из отеля, привезли назад, машина вполне нормальная, водитель вежливый, аккуратный
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Александра
Экскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовых экскурсий и избитых туристических мест. Посетили новый исторический музей в Хургаде - очень неплохой, читать дальшеуменьшить
не супер богатая коллекция - но достойная, учитывая, что это все-таки Хургада, а не Каир! Гуляли по набережной, были на рыбном и фруктовом рынках (must have), пили настоящий кофе, посетили мечеть, очень довольны выбором экскурсии! Настоятельно рекомендую!
+2
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Ирина
Экскурсия небольшая, но интересная. Посмотрели Хургаду. По нашей просьбе вместо музея Мохамед покатал нас по не туристической Хургаде. Посмотрели очень красивую мечеть и ортодоксальную церковь. Прогулялись по набережной Марина. Кроме того, Мохамед завёз нас в сувенирный магазин (не настаивал, просто предложил), предлагал заехать на фруктовый рынок, но мы не захотели. Экскурсию рекомендую: небольшая, но интересная. По времени около 3-х часов.
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Геля
В Хургаде я оказалась первый раз. Была какая-то путаница при заселении и мне уже ничего не хотелось. Отдых набирал свою силу, мысли приходили в порядок) Подумала, что без представления о читать дальшеуменьшить
городе, впечатления будут не полными. Очень поздно забронировала экскурсию и гид оперативно подтвердил. Экскурсия индивидуальная, время и маршрут могут быть подстроены под ваши пожелания. Мохамед отлично говорит по русски, глубоко владеет материалом. Хургада - скромный городок, основные же локации мы посетили, представление о городе есть! Впечатления только положительные!
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О
Ольга
Огромное спасибо гиду за интереснейшую экскурсию! Все, что я знаю сейчас о Хургаде, я узнала от него. Прекрасный рассказ об исторических экспонатах в музее Хургады позволил познакомиться с Древним Египтом без утомительной поездки в Луксор или Гизу.
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