На авто по Хургаде: история и современные традиции

Познакомьтесь с Хургадой, её историей и культурой. Откройте для себя местные традиции и насладитесь уникальными достопримечательностями
Экскурсия по Хургаде предлагает уникальную возможность увидеть город с новой стороны.

Прогулка по набережной Марина, посещение мечети Эль-Мина и коптской церкви в Эль-Дахаре подарят незабываемые впечатления. Вы также сможете заглянуть на фабрику масел и приобрести сувениры. Узнайте больше о добрососедстве мусульман и христиан, а также о развитии Хургады. Путешествие на комфортабельном авто обеспечит комфорт и удобство
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
  • 🏛 Уникальные исторические места
  • 🕌 Величественные религиозные сооружения
  • 🛍 Возможность купить сувениры
  • 🌿 Посещение фабрики натуральных масел

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Хургады - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В это время можно насладиться прогулками и экскурсиями. Летом, с мая по сентябрь, температура может быть выше, но это время также подходит для тех, кто любит тепло. В остальные месяцы можно наслаждаться более спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
На авто по Хургаде: история и современные традиции© Джихан

Что можно увидеть

  • Набережная Марина
  • Мечеть Эль-Мина
  • Коптская церковь Святого Шенуды
  • Фабрика натуральных масел

Описание экскурсии

Автопрогулка по Хургаде с пятью остановками по 30–40 минут:

  • центральная набережная Марина — прогулка среди яхт, кафе и ресторанов
  • величественная мечеть Эль-Мина у порта
  • старый район Эль-Дахар и главная коптская церковь Святого Шенуды
  • фабрика натуральных масел
  • магазин сувениров

Темы экскурсии:

  • история Египта — от истоков цивилизации до наших дней
  • строительство и развитие Хургады
  • обычаи и традиции египтян — от свадебных обрядов до образования
  • добрососедство мусульман и христиан в Египте

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном авто Nissan, Mitsubishi, Toyota
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джихан
Джихан — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 120 туристов
Я работаю гидом с 2015 года, искренне влюблена в свою работу. Родилась недалеко от Александрии, жила среди греко-римских памятников. Провела больше 15 лет в Каире, изучала историю всех его эпох. Я
читать дальше

с удовольствием делюсь знаниями о нашей чудесной стране, показываю удивительные места и памятники. Как и я, мои коллеги — лицензированные гиды, у каждого опыт работы не менее 10 лет. Мы помогаем гостям увидеть Египет таким же великолепным, каким видим его сами. После наших экскурсий путешественники лучше понимают нашу страну и по-настоящему влюбляются в неё.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
S
Svetlana
29 авг 2025
Добрый день! В первый раз воспользовалась сервисом Tripster, выбрали экскурсию у Гихан, очень радушная женщина, любит и знает свою страну, хорошо говорит по-русски. Мы выбрали обзорную экскурсию по Хургаде, так
читать дальше

как впервые приехали в Египет. Наша экскурсия была персональная, только для нас троих. Все путешествие было на автомобиле, это было важно, так как двое из нас в возрасте и с проблемами с ногами. Гихан отвечала на все наши вопросы, рассказала много интересного, выполняла все наши пожелания. Гихан, спасибо вам большое, рекомендуем вас от души!

Входит в следующие категории Хургады

