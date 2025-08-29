Экскурсия по Хургаде предлагает уникальную возможность увидеть город с новой стороны.
Прогулка по набережной Марина, посещение мечети Эль-Мина и коптской церкви в Эль-Дахаре подарят незабываемые впечатления. Вы также сможете заглянуть на фабрику масел и приобрести сувениры. Узнайте больше о добрососедстве мусульман и христиан, а также о развитии Хургады. Путешествие на комфортабельном авто обеспечит комфорт и удобство
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
- 🏛 Уникальные исторические места
- 🕌 Величественные религиозные сооружения
- 🛍 Возможность купить сувениры
- 🌿 Посещение фабрики натуральных масел
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Хургады - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В это время можно насладиться прогулками и экскурсиями. Летом, с мая по сентябрь, температура может быть выше, но это время также подходит для тех, кто любит тепло. В остальные месяцы можно наслаждаться более спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Набережная Марина
- Мечеть Эль-Мина
- Коптская церковь Святого Шенуды
- Фабрика натуральных масел
Описание экскурсии
Автопрогулка по Хургаде с пятью остановками по 30–40 минут:
- центральная набережная Марина — прогулка среди яхт, кафе и ресторанов
- величественная мечеть Эль-Мина у порта
- старый район Эль-Дахар и главная коптская церковь Святого Шенуды
- фабрика натуральных масел
- магазин сувениров
Темы экскурсии:
- история Египта — от истоков цивилизации до наших дней
- строительство и развитие Хургады
- обычаи и традиции египтян — от свадебных обрядов до образования
- добрососедство мусульман и христиан в Египте
Организационные детали
- Едем на комфортабельном авто Nissan, Mitsubishi, Toyota
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Джихан — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 120 туристов
Я работаю гидом с 2015 года, искренне влюблена в свою работу. Родилась недалеко от Александрии, жила среди греко-римских памятников. Провела больше 15 лет в Каире, изучала историю всех его эпох. Я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Svetlana
29 авг 2025
Добрый день! В первый раз воспользовалась сервисом Tripster, выбрали экскурсию у Гихан, очень радушная женщина, любит и знает свою страну, хорошо говорит по-русски. Мы выбрали обзорную экскурсию по Хургаде, так
