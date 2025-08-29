Экскурсия по Хургаде предлагает уникальную возможность увидеть город с новой стороны.



Прогулка по набережной Марина, посещение мечети Эль-Мина и коптской церкви в Эль-Дахаре подарят незабываемые впечатления. Вы также сможете заглянуть на фабрику масел и приобрести сувениры. Узнайте больше о добрососедстве мусульман и христиан, а также о развитии Хургады. Путешествие на комфортабельном авто обеспечит комфорт и удобство

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Хургады - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В это время можно насладиться прогулками и экскурсиями. Летом, с мая по сентябрь, температура может быть выше, но это время также подходит для тех, кто любит тепло. В остальные месяцы можно наслаждаться более спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.