За одно путешествие — настоящая жизнь Хургады и Музей древностей. Мы погуляем по набережной и Старому городу, зайдём на Рыбный рынок и увидим главную мечеть. А потом отправимся в музей, где вы познакомитесь с историей Египте и рассмотрите редкие экспонаты.
Описание экскурсии
Прогулка по Хургаде
- Первый отель города
- Обзорная площадка, с которой видна большая часть Хургады
- Христианская коптская церковь Святого Шенуды
- Современная набережная с шикарными яхтами и уютными кафе
- Рыбный рынок, где можно купить любые морепродукты и сразу же их съесть
- Грандиозная мечеть Эль-Мина, богато украшенная красивой резьбой
- Старый город, где можно понаблюдать за жизнью и бытом местных
Музей древностей
Вы пройдёте по залам, которые похожи на лабиринты в сумрачной подсветке. Рассмотрите более 1000 артефактов и археологических находок и послушаете увлекательные рассказы об истории Египта.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — вход в музей: $7 за чел.
- По желанию сделаем остановку на обед в ресторане
- Встретим вас в центре города. Если вы проживаете в отдалённых районах, трансфер возможно за доплату от $10 до 20 — детали уточняйте в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$40
|Дети до 11 лет
|$20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Хургаде
Я родился и живу в Хургаде, свободно говорю на русском языке. Хорошо знаю историю, культуру и современную жизнь Египта и с удовольствием делюсь этими знаниями на экскурсиях. Я и мои коллеги покажем вам настоящий Египет — интересно, понятно и с душой.
