Познакомьтесь с Хургадой - городом, где сочетаются ислам и христианство.В ходе экскурсии вы посетите центральную мечеть Эль-Мина с её великолепным убранством и коптскую церковь Эль-Дахар с православными иконами. В Музее

древностей вас ждут экспонаты эпохи Древнего Египта, знакомые со школьных учебников. Прогулка по набережной позволит насладиться видами Красного моря и современными кораблями. На фабрике масел и витаминов вы сможете приобрести ароматные сувениры. Экскурсия проводится в мини-группе с трансфером и гидом, что делает её комфортной и познавательной

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Центральная мечеть Хургады Эль-Мина с великолепным убранством: большими хрустальными люстрами, дорогими коврами и украшениями. Вы послушаете, как в Египте появился ислам и какие пять канонов мусульманской религии считаются здесь главными.

Коптская церковь Эль-Дахар с православными иконами. Расскажу о приверженцах христианской религии в Египте.

Музей древностей. Вы рассмотрите экспонаты эпохи Древнего Египта, которые россияне изучают в школах, и услышите множество интересных подробностей об укладе жизни в те времена.

Прогулка по набережной. Полюбуемся видами Красного моря, современными кораблями и панорамами островов, окружающих Хургаду.

Фабрика масел и витаминов — грандиозное египетское производство, где можно купить ароматные масла и сувениры.

Организационные детали