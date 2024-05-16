Знакомство с Хургадой в мини-группе

Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Познакомьтесь с Хургадой - городом, где сочетаются ислам и христианство.

В ходе экскурсии вы посетите центральную мечеть Эль-Мина с её великолепным убранством и коптскую церковь Эль-Дахар с православными иконами. В Музее
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древностей вас ждут экспонаты эпохи Древнего Египта, знакомые со школьных учебников. Прогулка по набережной позволит насладиться видами Красного моря и современными кораблями. На фабрике масел и витаминов вы сможете приобрести ароматные сувениры. Экскурсия проводится в мини-группе с трансфером и гидом, что делает её комфортной и познавательной

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Посещение главных достопримечательностей
  2. 🏛 Интересные рассказы о культуре и религии
  3. 🌊 Прогулка по набережной Красного моря
  4. 🛍 Возможность купить ароматные сувениры
  5. 🚐 Комфортный трансфер и услуги гида

Что можно увидеть

  • Центральная мечеть Эль-Мина
  • Коптская церковь Эль-Дахар
  • Музей древностей
  • Набережная Хургады
  • Фабрика масел и витаминов
Знакомство с Хургадой в мини-группе
Знакомство с Хургадой в мини-группе
Знакомство с Хургадой в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Центральная мечеть Хургады Эль-Мина с великолепным убранством: большими хрустальными люстрами, дорогими коврами и украшениями. Вы послушаете, как в Египте появился ислам и какие пять канонов мусульманской религии считаются здесь главными.
Коптская церковь Эль-Дахар с православными иконами. Расскажу о приверженцах христианской религии в Египте.
Музей древностей. Вы рассмотрите экспонаты эпохи Древнего Египта, которые россияне изучают в школах, и услышите множество интересных подробностей об укладе жизни в те времена.
Прогулка по набережной. Полюбуемся видами Красного моря, современными кораблями и панорамами островов, окружающих Хургаду.
Фабрика масел и витаминов — грандиозное египетское производство, где можно купить ароматные масла и сувениры.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на автомобилях или микроавтобусах Mitsubishi, Hyundai, Toyota, Nissan, услуги гида
  • Дополнительно оплачивается билет в музей — $7
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
За группу 8 человек€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Анна
16 мая 2024
Приятная экскурсия, гид интересно рассказывала, посмотрели основные места, на все вопросы отвечала

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