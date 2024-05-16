Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Познакомьтесь с Хургадой - городом, где сочетаются ислам и христианство.
В ходе экскурсии вы посетите центральную мечеть Эль-Мина с её великолепным убранством и коптскую церковь Эль-Дахар с православными иконами. В Музее читать дальше
древностей вас ждут экспонаты эпохи Древнего Египта, знакомые со школьных учебников. Прогулка по набережной позволит насладиться видами Красного моря и современными кораблями. На фабрике масел и витаминов вы сможете приобрести ароматные сувениры. Экскурсия проводится в мини-группе с трансфером и гидом, что делает её комфортной и познавательной
5
1 отзыв
5 причин купить эту экскурсию
🌟 Посещение главных достопримечательностей
🏛 Интересные рассказы о культуре и религии
🌊 Прогулка по набережной Красного моря
🛍 Возможность купить ароматные сувениры
🚐 Комфортный трансфер и услуги гида
Что можно увидеть
Центральная мечеть Эль-Мина
Коптская церковь Эль-Дахар
Музей древностей
Набережная Хургады
Фабрика масел и витаминов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Центральная мечеть Хургады Эль-Мина с великолепным убранством: большими хрустальными люстрами, дорогими коврами и украшениями. Вы послушаете, как в Египте появился ислам и какие пять канонов мусульманской религии считаются здесь главными. Коптская церковь Эль-Дахар с православными иконами. Расскажу о приверженцах христианской религии в Египте. Музей древностей. Вы рассмотрите экспонаты эпохи Древнего Египта, которые россияне изучают в школах, и услышите множество интересных подробностей об укладе жизни в те времена. Прогулка по набережной. Полюбуемся видами Красного моря, современными кораблями и панорамами островов, окружающих Хургаду. Фабрика масел и витаминов — грандиозное египетское производство, где можно купить ароматные масла и сувениры.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на автомобилях или микроавтобусах Mitsubishi, Hyundai, Toyota, Nissan, услуги гида
Дополнительно оплачивается билет в музей — $7
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джихан — ваша команда гидов в Хургаде
Я работаю гидом уже 10 лет, искренне влюблена в свою работу. Родилась недалеко от Александрии, жила среди греко-римских памятников. Провела больше 15 лет в Каире, изучала историю всех его эпох. читать дальше
Я с удовольствием делюсь знаниями о нашей чудесной стране, показываю удивительные места и памятники. Как и я, мои коллеги — лицензированные гиды, у каждого опыт работы не менее 10 лет. Мы помогаем гостям увидеть Египет таким же красивым и великолепным, каким видим сами. После наших экскурсий путешественники лучше понимают нашу страну и по-настоящему влюбляются в неё.