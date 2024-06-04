Увидеть самое главное в Хургаде

Найдено 12 экскурсий в категории «Самое главное» в Хургаде, цены от €10, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Магия Хургады: Путешествие по сокровищам искусства и архитектуры
Откройте для себя уникальное сочетание древнеегипетского искусства, религиозных традиций и архитектурных шедевров в сердце Хургады
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
30 за всё до 4 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - два разных мира в одном городе. Правый берег славится Карнакским и Луксорским храмами, а левый - древними некрополями и храмом Хатшепсут
Начало: Из хургады
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:00
325195 за всё до 8 чел.
Хургада: самое главное за 5 часов
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Экскурсия по Хургаде: культурное погружение и исторические сокровища
Погрузитесь в атмосферу Хургады: от нетуристических районов до панорамных видов и культурных сокровищ
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
6048 за всё до 10 чел.
Знакомство с Хургадой в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Знакомство с Хургадой: мини-группа, мечеть, храм, музей и набережная
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 за человека
Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Удивительный Каир: экскурсия из Хургады в мини-группе
Познайте древние чудеса Египта в уютной атмосфере мини-группы. Пирамиды, музей и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У входа в отель
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 01:30
Завтра в 01:30
11 июня в 01:30
75 за человека
Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Хургаде с шопингом: от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Хургады: откройте исторические сокровища и современные удовольствия в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
10 за человека
Такая разная Хургада
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Такая разная Хургада: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Погрузитесь в культурную жизнь Хургады с насыщенным маршрутом по значимым местам: музей, мечеть, набережная и фабрика масел
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
30 за всё до 3 чел.
Романтическая прогулка по Хургаде с фотосессией
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
Романтическая прогулка по Хургаде с фотосессией
Познакомиться с городом и сделать фото в самых красивых локациях
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
123 за всё до 2 чел.
Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе
Разгадать тайны пирамид, посетить Национальный музей и прокатиться по Нилу
Начало: По месту вашего проживания в Хургаде
Расписание: ежедневно в 01:00 и 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 01:00
90 за человека
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Хургады
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Хургады
Пирамиды, Большой сфинкс, тексты из Книги мертвых и первая столица страны для любителей истории
Начало: В вашем отеле
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
400340 за всё до 6 чел.
Древний Луксор + полёт на воздушном шаре: тур на 2 дня из Хургады
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Мини-группа
13 часов
Древний Луксор + полёт на воздушном шаре: тур на 2 дня из Хургады
Побывать в древних храмах, пройти по Аллее сфинксов и полюбоваться Луксором с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
175 за человека
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
13 часов
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
Побывать в царском некрополе, погулять по подземным галереям и окунуться в историю Египта
Начало: В любом удобном для вас месте в Хургаде
Сегодня в 21:30
Завтра в 01:30
333200 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    4 июня 2024
    Хургада: самое главное за 5 часов
    Нас сопровождал Ахмед. Он прекрасно владеет русским языком. Легко и интересно общается. По нашей просьбе дополнил маршрут, провёл экскурсию по Луксорскому музею. Мы получили много интересной информации. Было жарко, но программа предусматривала возможность отдохнуть. Отдельная благодарность водителям.
  • А
    Алина
    4 июня 2024
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
    Всем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсии была идеальна. Как только
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    забронировали и подтвердили экскурсию, с нами связался гид-организатор Таха и рассказал все детали, наш маршрут, время в пути, а также стоимость. Ездили с тремя детьми (13, 10 и 5 лет). Ровно в назначенное время, в 4:45, за нами в отель приехал большой чистый микроавтобус с кондиционером. Все трое детей спокойно легли на свободные места и досыпали по дороге. Водитель вез очень аккуратно, не гнал, правила не нарушал. С одной остановкой примерно к 9:30 добрались до Луксора. Там уже к нам присоединился замечательный гид Таха. Очень вежливый, тактичный, хорошо говорит по русски, хорошо знает историю. С детьми быстро нашел общий язык. Осмотрели все запланированные достопримечательности, Таха везде все рассказывал, подача информации легкая, научил читать некоторые египетские иероглифы, на все вопросы отвечал. Все билеты куплены заранее, везде проходили свободно, без очередей. В середине маршрута очень кстати оказалась прогулка по Нилу на банановый остров, где Таха угостил нас вкуснейшим тростниковым соком и местными сочными фруктами. Отдельное спасибо Тахе за мороженое и холодную воду, в такую сильную жару помогало охладиться. Обратно в гостиницу приехали к 19:00, успели на ужин)))) Все остались под большим впечатлением! С удовольствием буду рекомендовать друзьям эту экскурсию и гида Таху.

    Всем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсии
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Знакомство с Хургадой в мини-группе
    Приятная экскурсия, гид интересно рассказывала, посмотрели основные места, на все вопросы отвечала
  • К
    Ксения
    14 мая 2024
    Хургада: самое главное за 5 часов
    Спасибо организатору и гиду Омару за увлекательную и интересную экскурсию по Хургаде! Гид Омар интересно рассказывает о жизни страны, истории Египта, жителях и традициях. Дружелюбный и веселый)) Набережная Марина очень живописная, прекрасные фото получаются))
  • А
    Александра
    8 мая 2024
    Магия Хургады: сокровища искусства и архитектуры
    Экскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовых экскурсий и избитых туристических
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    мест. Посетили новый исторический музей в Хургаде - очень неплохой, не супер богатая коллекция - но достойная, учитывая, что это все-таки Хургада, а не Каир! Гуляли по набережной, были на рыбном и фруктовом рынках (must have), пили настоящий кофе, посетили мечеть, очень довольны выбором экскурсии! Настоятельно рекомендую!

    Экскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовыхЭкскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовых
  • Т
    Татьяна
    7 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Хургаде + шопинг
    Экскурсия интересная, самое оно для знакомства с городом. Гид Махмуд отлично говорит по русски, рассказал и про город, и про местные обычаи.
    Экскурсия интересная, самое оно для знакомства с городомЭкскурсия интересная, самое оно для знакомства с городомЭкскурсия интересная, самое оно для знакомства с городомЭкскурсия интересная, самое оно для знакомства с городомЭкскурсия интересная, самое оно для знакомства с городомЭкскурсия интересная, самое оно для знакомства с городом
  • Н
    Надежда
    6 мая 2024
    Такая разная Хургада
    Ездили на экскурсию по Хургаде с Джихан. Очень позитивно, познавательно и интересно. Отель наш был в 30 км от Хургады и все это время Джихан нам рассказывала исторические моменты. Очень понравилось.
  • E
    Ekaterina
    5 мая 2024
    Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
    Когда покупали экскурсию, все же были сомнения. Во первых большой плюс маленькая группа, ездили на экскурсию от библио глобус в
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    большой группе и только 12 часов потратили на дорогу и заезд за другими туристами в отель, хотя сама дорога занимала 4 часа! Цена у туроператора выше, качество ниже. Здесь же за 5 часов доехали на комфортном автобусе до Каира. Экскурсия понравилась, гид хорошо говорит по русски, рассказывает тоже интересно, у нас был Рожди. Нам предложили за 10 долларов поплавать по Нилу, не понравилось, смысла в этом нет большого, но один раз можно. В общем, теперь экскурсия будем покупать только здесь, они дешевле в цене и комфортнее.

  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
    Поездка в Каир была очень понравилась. Хорошо продуманный маршрут. Комфортпбельный автобус. Отличные водители, что немаловажно для безопасности в пути (дорога
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    неблизкая). Из отеля забрали в обусловленое время. Все экскурсии проходили в очень комфортном темпе, с учётом интересов туристов. Единственный момент, не хватило общей информации о Египте, в части династических периодов. Ведь именно таким образом в Каирском музее построена коллекция. Но это нисколько не умоляет достоинств организатора тура и гидов. Спасибо огромное за прекрасно проведенное время. Однозначно рекомендую данного организатора.

  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
    Были на данной экскурсии 21 апреля. Гид - Карим. Автобус комфортабельный, гид общительный, много рассказывал, отлично провели время. Думала, что
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    поездка будет более утомительной, все же 7 часов в одну сторону, но все прошло хорошо, обратный путь даже проехали быстрее. Водителей было двое, сменяли друг друга. Кроме основных локаций (Каирский музей, пирамиды и Сфинкс) заезжали в магазин папируса (куда ж без этого) и магазин с маслами. Прогулка по Нилу тоже была, хотя можно было бы и без нее обойтись. Обед у нас был уже в конце экскурсии, входил в стоимость (без напитков). Экскурсией довольны, рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Самое главное»

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  2. Самое главное
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  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
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