1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Магия Хургады: Путешествие по сокровищам искусства и архитектуры
Откройте для себя уникальное сочетание древнеегипетского искусства, религиозных традиций и архитектурных шедевров в сердце Хургады
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€30 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
12 часов
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - два разных мира в одном городе. Правый берег славится Карнакским и Луксорским храмами, а левый - древними некрополями и храмом Хатшепсут
Начало: Из хургады
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:00
325€195 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по Хургаде: культурное погружение и исторические сокровища
Погрузитесь в атмосферу Хургады: от нетуристических районов до панорамных видов и культурных сокровищ
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
60€48 за всё до 10 чел.
Мини-группа
4 часа
Знакомство с Хургадой: мини-группа, мечеть, храм, музей и набережная
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Мини-группа
13 часов
Удивительный Каир: экскурсия из Хургады в мини-группе
Познайте древние чудеса Египта в уютной атмосфере мини-группы. Пирамиды, музей и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У входа в отель
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 01:30
Завтра в 01:30
11 июня в 01:30
€75 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Хургаде с шопингом: от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Хургады: откройте исторические сокровища и современные удовольствия в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€10 за человека
Индивидуальная
4 часа
Такая разная Хургада: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Погрузитесь в культурную жизнь Хургады с насыщенным маршрутом по значимым местам: музей, мечеть, набережная и фабрика масел
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€30 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Романтическая прогулка по Хургаде с фотосессией
Познакомиться с городом и сделать фото в самых красивых локациях
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
€123 за всё до 2 чел.
Мини-группа
13 часов
Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе
Разгадать тайны пирамид, посетить Национальный музей и прокатиться по Нилу
Начало: По месту вашего проживания в Хургаде
Расписание: ежедневно в 01:00 и 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 01:00
€90 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Хургады
Пирамиды, Большой сфинкс, тексты из Книги мертвых и первая столица страны для любителей истории
Начало: В вашем отеле
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
400€340 за всё до 6 чел.
Мини-группа
13 часов
Древний Луксор + полёт на воздушном шаре: тур на 2 дня из Хургады
Побывать в древних храмах, пройти по Аллее сфинксов и полюбоваться Луксором с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
€175 за человека
скидка
40%
Индивидуальная
13 часов
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
Побывать в царском некрополе, погулять по подземным галереям и окунуться в историю Египта
Начало: В любом удобном для вас месте в Хургаде
Сегодня в 21:30
Завтра в 01:30
333€200 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай4 июня 2024Нас сопровождал Ахмед. Он прекрасно владеет русским языком. Легко и интересно общается. По нашей просьбе дополнил маршрут, провёл экскурсию по Луксорскому музею. Мы получили много интересной информации. Было жарко, но программа предусматривала возможность отдохнуть. Отдельная благодарность водителям.
- ААлина4 июня 2024Всем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсии была идеальна. Как только
- ААнна16 мая 2024Приятная экскурсия, гид интересно рассказывала, посмотрели основные места, на все вопросы отвечала
- ККсения14 мая 2024Спасибо организатору и гиду Омару за увлекательную и интересную экскурсию по Хургаде! Гид Омар интересно рассказывает о жизни страны, истории Египта, жителях и традициях. Дружелюбный и веселый)) Набережная Марина очень живописная, прекрасные фото получаются))
- ААлександра8 мая 2024Экскурсия супер! Хотели найти классного гида и нашли! и, конечно, окунуться в атмосферу города без массовых экскурсий и избитых туристических
- ТТатьяна7 мая 2024Экскурсия интересная, самое оно для знакомства с городом. Гид Махмуд отлично говорит по русски, рассказал и про город, и про местные обычаи.
- ННадежда6 мая 2024Ездили на экскурсию по Хургаде с Джихан. Очень позитивно, познавательно и интересно. Отель наш был в 30 км от Хургады и все это время Джихан нам рассказывала исторические моменты. Очень понравилось.
- EEkaterina5 мая 2024Когда покупали экскурсию, все же были сомнения. Во первых большой плюс маленькая группа, ездили на экскурсию от библио глобус в
- ННаталья2 мая 2024Поездка в Каир была очень понравилась. Хорошо продуманный маршрут. Комфортпбельный автобус. Отличные водители, что немаловажно для безопасности в пути (дорога
- ООльга1 мая 2024Были на данной экскурсии 21 апреля. Гид - Карим. Автобус комфортабельный, гид общительный, много рассказывал, отлично провели время. Думала, что
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