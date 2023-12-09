Предлагаем вам трансфер из аэропорта до вашего отеля в любой точке Каирa. Индивидуальный трансфер из аэропорта поможет вам заранее спланировать свою поездку и траты. Водитель встретит вас с табличкой, с комфортом доставит по нужному адресу. Вы можете воспользоваться нашими услугами в любое время суток.
Ближайшие даты:
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Описание
О трансфере• Встречающий вас водитель будет ожидать вас с табличкой, поможет с багажом, вы расположитесь в автомобиле и будете доставлены до дверей вашего отеля или любой другой локации.
- При желании, бесплатно предоставляется детское кресло и детский бустер.
- Если ваш рейс задерживается, водитель будет ждать вас.
- При бронировании укажите, пожалуйста, дату прилёта, номер рейса, время прилёта, отель, количество гостей и примерный объём багажа.
- Заказать трансфер можно за день до прилёта.
- За день до прилёта высылается подробная инструкция по встрече.
- Также вы можете заказать обратный трансфер из отеля в аэропорт. Важно знать• Дополнительная оплата за трансфер до удалённых районов: Сахл Хашиш, Макади Бей, Эль Гуна — $7, Сума Бей, Сафага — $10.
- Чтобы гарантировать вашу бронь, просим вас оплатить 20% стоимости онлайн (оплата производится в рублях), а остальную сумму напрямую гиду. Бронирование с полной оплатой в день экскурсии не принимается.
Ежедневно в любое время суток
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в аэропорту и трансфер:
- Для группы до 2 человек (возможно с ребёнком) экскурсия проводится на современном легковом авто с кондиционером
- Для большего количества до 8 человек — на современном комфортабельном микроавтобусе Тойота 2023 с кондиционером
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт в ХургадеЗавершение: Место пребывания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в любое время сутокЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Чтобы гарантировать вашу бронь
- Просим вас оплатить 20% стоимости онлайн (оплата производится в рублях)
- А остальную сумму напрямую гиду на экакурсии. Бронирование с полной оплатой в день экскурсии не принимается
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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