Трансфер из аэропорта Хургады

Найдено 4 экскурсии в категории «Трансфер из аэропорта» в Хургаде, цены от €18, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Персональный трансфер из аэропорта Хургады: удобство и комфорт
Планируйте ваше путешествие заранее с индивидуальным трансфером: встреча, помощь с багажом, комфортный доезд
Сегодня в 10:30
Завтра в 00:30
3018 за всё до 10 чел.
Трансфер из аэропорта в Хургаду
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Индивидуальный трансфер в Хургаде: начните отдых с комфорта
Индивидуальный трансфер из аэропорта Хургады - комфорт с первых минут. Встреча с табличкой, помощь с багажом, безопасная поездка
Начало: В аэропорту
Завтра в 05:30
10 июня в 01:30
20 за всё до 8 чел.
Трансфер по Хургаде и не только
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Трансфер по Хургаде и не только
Из аэропорта в отель или наоборот - с комфортом
Начало: В нужном вам месте
«Трансфер Аэропорт — Хургада (и наоборот)»
Сегодня в 06:30
Завтра в 00:30
4030 за всё до 10 чел.
Персональный трансфер «Аэропорт - Хургада»
Индивидуальная
2 часа
Персональный трансфер «Аэропорт - Хургада»
Начало: Аэропорт в Хургаде
Расписание: Ежедневно в любое время суток
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от $30 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Трансфер из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Индивидуальный трансфер из аэропорта в Хургаду
  2. Трансфер из аэропорта в Хургаду
  3. Трансфер по Хургаде и не только
  4. Персональный трансфер «Аэропорт - Хургада»
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 4 экскурсии от 18 до 30 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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