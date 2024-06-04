1 чел.
По популярности
скидка
40%
Индивидуальная
2 часа
Персональный трансфер из аэропорта Хургады: удобство и комфорт
Планируйте ваше путешествие заранее с индивидуальным трансфером: встреча, помощь с багажом, комфортный доезд
Сегодня в 10:30
Завтра в 00:30
30€18 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер в Хургаде: начните отдых с комфорта
Индивидуальный трансфер из аэропорта Хургады - комфорт с первых минут. Встреча с табличкой, помощь с багажом, безопасная поездка
Начало: В аэропорту
Завтра в 05:30
10 июня в 01:30
€20 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Трансфер по Хургаде и не только
Из аэропорта в отель или наоборот - с комфортом
Начало: В нужном вам месте
«Трансфер Аэропорт — Хургада (и наоборот)»
Сегодня в 06:30
Завтра в 00:30
40€30 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Персональный трансфер «Аэропорт - Хургада»
Начало: Аэропорт в Хургаде
Расписание: Ежедневно в любое время суток
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
от $30 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеоргий4 июня 2024Спасибо за трансфер. Все прошло отлично, Абдалла нас встретил (мы немного задержались - контроль и покупка симок), помог загрузить багаж. Доставил с комфортом. Спасибо большое 👍
- ИИлья20 мая 2024Все отлично! Предоставили свежий тойота Хайс Водитель встретил в аэропорту и с комфортом отвез в отель
- KKonstantin19 мая 2024Рейс задержали на 2 часа. Водитель дождался, встретил как договаривались и помог с загрузкой и разгрузкой багажа. Все отлично!
- ННикита6 мая 2024Все прошло хорошо. Как договаривались. Встретили в аэропорту с табличкой. Спасибо
- OOlga28 марта 2024Всё прошло хорошо 👌
- ААлександр21 мая 2023Отличный трансфер.
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Трансфер из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 4 экскурсии от 18 до 30 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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