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В Красном море верхом на лошади

Почувствуйте гармонию с природой, оседлав лошадь для морской прогулки на частном пляже Хургады
Исследуйте уникальные красоты Хургады, отправившись в незабываемое приключение на лошади прямо в море.

Эксклюзивная индивидуальная экскурсия «В море верхом на лошади» предлагает вам уникальный опыт общения с благородными животными и возможность
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ощутить себя частью природы.

Наши лошади, обладающие спокойным характером, и опытные инструкторы с 15-летним стажем обеспечат вам безопасность и комфорт во время прогулки.

Это идеальное развлечение для всей семьи, которое оставит тёплые воспоминания и желание вернуться снова

4.8
23 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐴 Уникальная возможность верховой езды в море
  • 🏖 Прогулка на частном пляже
  • 📸 Памятные фотографии с лошадьми
  • 👨‍🏫 Профессиональные инструкторы с 15-летним стажем
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
В Красном море верхом на лошади
В Красном море верхом на лошади
В Красном море верхом на лошади

Что можно увидеть

  • Частный пляж
  • Море

Описание экскурсии

Наша конная ферма находится на частном пляже, в 200 метрах от моря. Вам не придётся долго ехать верхом по жарким городским улицам.

  • Вы пешком отведёте вашу лошадку к морю и познакомитесь с ней поближе
  • На пляже инструктор поможет сесть на неё
  • Вы проведёте в море примерно 30 минут. Лошадь будет идти медленно и плавно, а вы — просто наслаждаться поездкой. В процессе купания можете всё время находиться верхом или спускаться с лошади, чтобы ополоснуть её водой. Глубина захода — примерно 1,2 метра
  • Затем вы сфотографируетесь в море и на пляже. Наши инструкторы сделают снимки на ваш телефон
  • После купания отведёте лошадку на конюшню. По желанию покормите её, жеребёнка и ослика морковкой или другими вкусняшками

Организационные детали

  • Наша ферма находится в 30 минутах езды от центра Хургады. До нас вы можете добраться на такси. Мы подскажем, как можно сделать это комфортно
  • С собой возьмите купальные костюмы, воду и угощение для лошадей — морковь, яблоки, арбузные корочки, кусочки сахара

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$17
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 122 туристов
Мы организуем конные прогулки в Хургаде на частном пляже, купание с лошадьми и фотосессии. Наша команда занимается содержанием лошадей более 15 лет. За это время мы обучили сотни новичков навыкам верховой езды!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Это просто огонь 🔥. Все прошло отлично!!! Заказала у организаторов трансфер от отеля. Все быстро и четко. Забрали, привезли. На месте встретили дружелюбные ребята со знанием русского. Посмотрела лошадей. Они
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ухоженные потрясающих окрасов. Заказала сразу 2 часа. Меня посадили и мы поехали в строну моря. Прогулялись по берегу. С нами был фотограф. Он делал отличные снимки и видео за небольшие деньги. И вот оно море!! Оно было не очень теплым, но нас ждало купание. Я разделась до купальника, т. к. хотела именно поплавать с лошадью. И с сопровождающим зашли в воду(лошадь перед этим расседлали). И вот единение с темпом живого организма. Это непередаваемые ощущения!! Мы зашли почти до буйков. Лошадь уже плыла, а я была то на ней, то рядом с ней. Мой сопровождающий веселил меня, мы смеялись, хоть и не очень понимали друг друга. В воде тоже было сделано много фото и видео. После выхода из воды я решила еще покататься час. И гид с радостью поехал со мной. Меня отпустили с корда и дали поскакать и рысью и голосом по огромному полю. Когда время закончилось, приехал трансфер и отвез обратно. Рекомендую всем!! Это лучшее, что было на отдыхе!! Все дружелюбные, лошади отличные, организация на высоте. И не забудьте морковку. Лошадки будут рады!

Это просто огонь 🔥. Все прошло отлично!!! Заказала у организаторов трансфер от отеля. Все быстро и
Это просто огонь 🔥. Все прошло отлично!!! Заказала у организаторов трансфер от отеля. Все быстро и
Это просто огонь 🔥. Все прошло отлично!!! Заказала у организаторов трансфер от отеля. Все быстро и
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И
Очень понравилось! Лошади все очень красивые и ухоженные. За два часа покатались в море, а потом прогулка по побережью. Получила отличные фото.
Очень понравилось! Лошади все очень красивые и ухоженные. За два часа покатались в море, а потом прогулка по побережью. Получила отличные фото.
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Евгения
Поздновато поставили время, хотелось конечно зайти в воду с лошадью, но, как говорится, будет повод вернуться.
Отдельное браво сопровождающему Абду за дипломатию и тактичность.
Поздновато поставили время, хотелось конечно зайти в воду с лошадью, но, как говорится, будет повод вернуться.
Поздновато поставили время, хотелось конечно зайти в воду с лошадью, но, как говорится, будет повод вернуться.
Поздновато поставили время, хотелось конечно зайти в воду с лошадью, но, как говорится, будет повод вернуться.
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Софья
Это была лучшая экскурсия, которую мы брали в Хургаде!
Очень красивые и ухоженные лошадки, веселые ребята, которые сопровождали нас во время поездки.
После поездки походили по ферме, где увидели маленького жеребенка, козлов
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и маленьких козлят.
Не забудьте взять лакомство лошадкам, одно удовольствие их кормить. (лучше подойдет хлеб, свежие морковь и яблоко)
Ребята наделали нам кучу фото и видео, после каждой серии фото показывали результат и спрашивали, все ли понравилось. В случае чего, фоткали заново.
Эмоций море, очень рады, что выбрали именно это место.
Совет: лучше брать трансфер, который предлагают. Без него будет проблематично добраться обратно, тк ферма располагается в пустыне, можно сказать, и такси может не приехать.

Это была лучшая экскурсия, которую мы брали в Хургаде!
Это была лучшая экскурсия, которую мы брали в Хургаде!
Это была лучшая экскурсия, которую мы брали в Хургаде!
Это была лучшая экскурсия, которую мы брали в Хургаде!
Это была лучшая экскурсия, которую мы брали в Хургаде!
Это была лучшая экскурсия, которую мы брали в Хургаде!
Это была лучшая экскурсия, которую мы брали в Хургаде!
Это была лучшая экскурсия, которую мы брали в Хургаде!+1
Это была лучшая экскурсия, которую мы брали в Хургаде!
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В
все было отлично. привезли, довезли на машине. лошади чистые, спокойные, ухоженные. ребята позитивные, шутили и развлекали. на лошадях сначала где-то полчаса прошлись по пляжу, потом зашли в воду, где-то до колен (можно и глубже, но было прохладно). потом фотографировались, по желанию можно было проскакать галопом. дальше если вы взяли овощи/фрукты, лошадок можно покормить.
все заняло часа два.
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С
Добрый день! Все понравилось, хорошие лошади и ослик)
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