Исследуйте уникальные красоты Хургады, отправившись в незабываемое приключение на лошади прямо в море.
Эксклюзивная индивидуальная экскурсия «В море верхом на лошади» предлагает вам уникальный опыт общения с благородными животными и возможность
Эксклюзивная индивидуальная экскурсия «В море верхом на лошади» предлагает вам уникальный опыт общения с благородными животными и возможность
5 причин купить эту экскурсию
- 🐴 Уникальная возможность верховой езды в море
- 🏖 Прогулка на частном пляже
- 📸 Памятные фотографии с лошадьми
- 👨🏫 Профессиональные инструкторы с 15-летним стажем
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Частный пляж
- Море
Описание экскурсии
Наша конная ферма находится на частном пляже, в 200 метрах от моря. Вам не придётся долго ехать верхом по жарким городским улицам.
- Вы пешком отведёте вашу лошадку к морю и познакомитесь с ней поближе
- На пляже инструктор поможет сесть на неё
- Вы проведёте в море примерно 30 минут. Лошадь будет идти медленно и плавно, а вы — просто наслаждаться поездкой. В процессе купания можете всё время находиться верхом или спускаться с лошади, чтобы ополоснуть её водой. Глубина захода — примерно 1,2 метра
- Затем вы сфотографируетесь в море и на пляже. Наши инструкторы сделают снимки на ваш телефон
- После купания отведёте лошадку на конюшню. По желанию покормите её, жеребёнка и ослика морковкой или другими вкусняшками
Организационные детали
- Наша ферма находится в 30 минутах езды от центра Хургады. До нас вы можете добраться на такси. Мы подскажем, как можно сделать это комфортно
- С собой возьмите купальные костюмы, воду и угощение для лошадей — морковь, яблоки, арбузные корочки, кусочки сахара
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$17
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 122 туристов
Мы организуем конные прогулки в Хургаде на частном пляже, купание с лошадьми и фотосессии. Наша команда занимается содержанием лошадей более 15 лет. За это время мы обучили сотни новичков навыкам верховой езды!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Это просто огонь 🔥. Все прошло отлично!!! Заказала у организаторов трансфер от отеля. Все быстро и четко. Забрали, привезли. На месте встретили дружелюбные ребята со знанием русского. Посмотрела лошадей. Они
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И
Очень понравилось! Лошади все очень красивые и ухоженные. За два часа покатались в море, а потом прогулка по побережью. Получила отличные фото.
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Поздновато поставили время, хотелось конечно зайти в воду с лошадью, но, как говорится, будет повод вернуться.
Отдельное браво сопровождающему Абду за дипломатию и тактичность.
Отдельное браво сопровождающему Абду за дипломатию и тактичность.
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Это была лучшая экскурсия, которую мы брали в Хургаде!
Очень красивые и ухоженные лошадки, веселые ребята, которые сопровождали нас во время поездки.
После поездки походили по ферме, где увидели маленького жеребенка, козлов
Очень красивые и ухоженные лошадки, веселые ребята, которые сопровождали нас во время поездки.
После поездки походили по ферме, где увидели маленького жеребенка, козлов
+1
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В
все было отлично. привезли, довезли на машине. лошади чистые, спокойные, ухоженные. ребята позитивные, шутили и развлекали. на лошадях сначала где-то полчаса прошлись по пляжу, потом зашли в воду, где-то до колен (можно и глубже, но было прохладно). потом фотографировались, по желанию можно было проскакать галопом. дальше если вы взяли овощи/фрукты, лошадок можно покормить.
все заняло часа два.
все заняло часа два.
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С
Добрый день! Все понравилось, хорошие лошади и ослик)
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Входит в следующие категории Хургады
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