Искупаться и сделать яркие фото в компании с прекрасными животными
Когда исхожены все туристические и нетуристические тропы Хургады — самое время приехать в гости к лошадкам и насладиться водной прогулкой с ними. Наши подопечные спокойные и послушные. Инструкторы с 15-летним стажем будут рядом и подскажут, как общаться с животными. Прогулка подойдёт и детям, и взрослым. Не забудьте взять с собой угощение для лошадок. Они будут рады!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наша конная ферма находится на частном пляже, в 200 метрах от моря. Вам не придётся долго ехать верхом по жарким городским улицам.
- Вы пешком отведёте вашу лошадку к морю и познакомитесь с ней поближе.
- На пляже инструктор поможет сесть на неё.
- Вы проведёте в море примерно 30 минут. Лошадь будет идти медленно и плавно, а вы — просто наслаждаться поездкой. В процессе купания можете всё время находиться верхом или спускаться с лошади, чтобы ополоснуть её водой. Глубина захода — примерно 1,2 метра.
- Затем вы сфотографируетесь в море и на пляже. Наши инструкторы сделают снимки на ваш телефон.
- После купания отведёте лошадку на конюшню. По желанию, покормите её морковкой или другими вкусняшками.
Организационные детали
- Наша ферма находится в 30 минутах езды от центра Хургады. До нас вам придётся добраться самостоятельно. Мы подскажем, как можно сделать это комфортно.
- С собой возьмите купальные костюмы, воду и угощение для лошадей — морковь, яблоки, арбузные корочки, кусочки сахара
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Хургаде
Мы организуем конные прогулки в Хургаде на частном пляже, купание с лошадьми и фотосессии. Наша команда занимается содержанием лошадей более 15 лет. За это время мы обучили сотни новичков навыкам верховой езды!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
11 окт 2023
Круто провели время! Покатались на лошадях вдоль пляжа, покупались в море! Очень крутые впечатления, советую всем! Если впервые будете садиться на лошадь, не переживайте, есть опытные сопровождающие, которые помогут в управлении и со всеми другими нюансами. Всем советую, особенно вечером на закате, очень романтично!
Л
Люба
3 окт 2023
Большое спасибо Алексею за экскурсию!!! Отличная организация поездки: красивая локация, удобное расположение, лошади все ухоженные, красивые, очень дружелюбные. Очень жаль, что не захватили с собой для них угощение(. Надеемся, что еще вернемся!
Алексей как организатор выше всех похвал: очень приятный в общении, компетентный и надежный человек, сопровождал всю поездку, сделал нам много красивых фото и видео.
Всем рекомендуем!
Алексею процветания 🌷🌷🌷
Алексей как организатор выше всех похвал: очень приятный в общении, компетентный и надежный человек, сопровождал всю поездку, сделал нам много красивых фото и видео.
Всем рекомендуем!
Алексею процветания 🌷🌷🌷
Т
Татьяна
27 сен 2023
Отличное дополнение к отдыху. Пляжный отдых скучно, верблюды, квадроциклы уже пробовали, а по берегу моря на лошадях на закате очень здорово и романтично, получили много красивых фото, общение с лошадками успокаивает. Лошади смирные, послушные.
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