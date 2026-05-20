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ухоженные потрясающих окрасов. Заказала сразу 2 часа. Меня посадили и мы поехали в строну моря. Прогулялись по берегу. С нами был фотограф. Он делал отличные снимки и видео за небольшие деньги. И вот оно море!! Оно было не очень теплым, но нас ждало купание. Я разделась до купальника, т. к. хотела именно поплавать с лошадью. И с сопровождающим зашли в воду(лошадь перед этим расседлали). И вот единение с темпом живого организма. Это непередаваемые ощущения!! Мы зашли почти до буйков. Лошадь уже плыла, а я была то на ней, то рядом с ней. Мой сопровождающий веселил меня, мы смеялись, хоть и не очень понимали друг друга. В воде тоже было сделано много фото и видео. После выхода из воды я решила еще покататься час. И гид с радостью поехал со мной. Меня отпустили с корда и дали поскакать и рысью и голосом по огромному полю. Когда время закончилось, приехал трансфер и отвез обратно. Рекомендую всем!! Это лучшее, что было на отдыхе!! Все дружелюбные, лошади отличные, организация на высоте. И не забудьте морковку. Лошадки будут рады!