Когда исхожены все туристические и нетуристические тропы Хургады — самое время приехать в гости к лошадкам и насладиться водной прогулкой с ними. Наши подопечные спокойные и послушные. Инструкторы с 15-летним стажем будут рядом и подскажут, как общаться с животными. Прогулка подойдёт и детям, и взрослым. Не забудьте взять с собой угощение для лошадок. Они будут рады!