Diaa M. проводит ещё 1 экскурсию

Радость общения с дельфинами Вас ждут незабываемые эмоции и заряд позитива от общения с невероятно милыми дельфинами! Вы потанцуете с дельфином, держась за грудные плавники, прокатитесь на нем, держась за спинной плавник, а потом у вас будет свободное время, чтобы просто поплавать и поиграть вместе с ним. Для тех, кто не собирается спускаться в воду, будет предоставлена возможность пообщаться с дельфинами с помоста: поиграть с дельфином, погладить его и даже поцеловать. Правила плавания с дельфинами:

К плаванию с дельфинами не допускаются дети младше 3 лет, беременные женщины.

Дети старше 3 лет, а также дети с особенностями развития и заболеваниями двигательного аппарата допускаются к плаванию с дельфинами только в сопровождении взрослого, умеющего плавать, и только в спасательном жилете (с оплатой за двоих).

При возникновении форс-мажорных обстоятельств слушайте тренера и выполняйте его требования в целях безопасности.

Волосы должны быть аккуратно собраны.

Перед плаванием необходимо принять душ и снять все украшения (кольца, серьги, браслеты и т. д.), чтобы не поранить дельфинов.

Наденьте купальный костюм, затем гидрокостюм и сменную обувь.

Используйте сменную обувь сразу после душа, вплоть до входа в бассейн.

Возьмите с собой полотенце и идите к бассейну (полотенце выдается без дополнительной оплаты).

В случае отказа от купания после внесения оплаты деньги возвращаются только если клиент еще не зашел в воду. Однако если вы или ваш ребенок передумали уже в бассейне, дельфинарий не возмещает оплату. В этой ситуации сотрудники дельфинария предлагают сеанс плавания кому-либо из родственников клиента, а также сеанс контакта с дельфином с помоста или фотосессию рядом с бассейном. Так или иначе, мы делаем все возможное, чтобы вы остались довольны.

При контакте с дельфином запрещено прикасаться к дыхательному отверстию на голове дельфина и закрывать его, а также засовывать руки в пасть и глаза дельфину.

Нельзя делать резких движений, кричать и пугать дельфинов, ложиться им на спину и садиться на них верхом.

Можно гладить и аккуратно чесать кожу дельфина, а также браться за спинной плавник, когда дельфин подплыл.

Если вы испугались дельфина, пожалуйста, сохраняйте спокойствие и покиньте бассейн.

По любым вопросам сразу подплывите к помосту и обращайтесь к тренеру. Помните, что отсчет времени начинается и заканчивается по команде тренера, и в случае необходимости тренер может закончить плавание в любое время. Важная информация:.

• Способы оплаты на месте:

По любым вопросам сразу подплывите к помосту и обращайтесь к тренеру. Помните, что отсчет времени начинается и заканчивается по команде тренера, и в случае необходимости тренер может закончить плавание в любое время. Важная информация:.

Наличные USD, EUR, EGP • Стоимость услуги «Контакт с дельфином» (без спуска в воду) такая же, как и у плавания с дельфинами.