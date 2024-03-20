Diaa M. проводит ещё 1 экскурсию

Плавание с дельфином — незабываемый опыт, который стоит испытать на себе и взрослым, и детям! Вас ждет радость от общения с этими дружелюбными созданиями и ощущение гармонии с природой. В программу входит танец с дельфином, катание вместе с ним и непосредственный контакт с дельфином.
Описание экскурсии
Радость общения с дельфинами Вас ждут незабываемые эмоции и заряд позитива от общения с невероятно милыми дельфинами! Вы потанцуете с дельфином, держась за грудные плавники, прокатитесь на нем, держась за спинной плавник, а потом у вас будет свободное время, чтобы просто поплавать и поиграть вместе с ним. Для тех, кто не собирается спускаться в воду, будет предоставлена возможность пообщаться с дельфинами с помоста: поиграть с дельфином, погладить его и даже поцеловать. Правила плавания с дельфинами:
- К плаванию с дельфинами не допускаются дети младше 3 лет, беременные женщины.
- Дети старше 3 лет, а также дети с особенностями развития и заболеваниями двигательного аппарата допускаются к плаванию с дельфинами только в сопровождении взрослого, умеющего плавать, и только в спасательном жилете (с оплатой за двоих).
- При возникновении форс-мажорных обстоятельств слушайте тренера и выполняйте его требования в целях безопасности.
- Волосы должны быть аккуратно собраны.
- Перед плаванием необходимо принять душ и снять все украшения (кольца, серьги, браслеты и т. д.), чтобы не поранить дельфинов.
- Наденьте купальный костюм, затем гидрокостюм и сменную обувь.
- Используйте сменную обувь сразу после душа, вплоть до входа в бассейн.
- Возьмите с собой полотенце и идите к бассейну (полотенце выдается без дополнительной оплаты).
- В случае отказа от купания после внесения оплаты деньги возвращаются только если клиент еще не зашел в воду. Однако если вы или ваш ребенок передумали уже в бассейне, дельфинарий не возмещает оплату. В этой ситуации сотрудники дельфинария предлагают сеанс плавания кому-либо из родственников клиента, а также сеанс контакта с дельфином с помоста или фотосессию рядом с бассейном. Так или иначе, мы делаем все возможное, чтобы вы остались довольны.
- При контакте с дельфином запрещено прикасаться к дыхательному отверстию на голове дельфина и закрывать его, а также засовывать руки в пасть и глаза дельфину.
- Нельзя делать резких движений, кричать и пугать дельфинов, ложиться им на спину и садиться на них верхом.
- Можно гладить и аккуратно чесать кожу дельфина, а также браться за спинной плавник, когда дельфин подплыл.
- Если вы испугались дельфина, пожалуйста, сохраняйте спокойствие и покиньте бассейн.
По любым вопросам сразу подплывите к помосту и обращайтесь к тренеру. Помните, что отсчет времени начинается и заканчивается по команде тренера, и в случае необходимости тренер может закончить плавание в любое время. Важная информация:.
• Способы оплаты на месте:
По любым вопросам сразу подплывите к помосту и обращайтесь к тренеру. Помните, что отсчет времени начинается и заканчивается по команде тренера, и в случае необходимости тренер может закончить плавание в любое время. Важная информация:.
Наличные USD, EUR, EGP • Стоимость услуги «Контакт с дельфином» (без спуска в воду) такая же, как и у плавания с дельфинами.
Ежедневно в 10:30 и 13:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из / до отеля
- Входной билет в Дельфинарий
- Плавание с дельфинами
Что не входит в цену
- Доплата около 5$ за человека за трансфер в обе стороны из отелей Макади и Сахл Хашиш (обратите внимание: стоимость может быть незначительно изменена, уточняйте при бронировании)
- Доплата за трансфер из отелей Эль Гуна и Сафаги - по запросу при бронировании
- Фото и видео (оплачивается отдельно по желанию)
- Чаевые
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30 и 13:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличные USD, EUR, EGP
- Стоимость услуги «Контакт с дельфином» (без спуска в воду) такая же, как и у плавания с дельфинами
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень крутая экскурсия и куча положительных эмоций! Организация процесса отличная, заранее прислали информацию что, где и как, забрали из отеля вовремя. Всегда поражаюсь умению умению Египтян сделать среди пустыни зелёный
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Д
Отличная возможность осуществить мечту - поплавать с дельфином. Само плавание недолгое, но и в целом общее время тоже не много заняла вся поездка в дельфинарий. Успели съесть мороженое, пока ждали своей очереди. Дельфины игристые, позируют по всякому. Прокатились на нем и верхом и в обнимку. Взяли только видео, более чем достаточно. О поезде не пожалеете!
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М
Ездили с мужем Все понравилось Но есть и свои нюансы:
1. Плавать 5 минут с дельфинами 2. Снимать на телефон нельзя, вас снимает фотограф и просят они за одну фотографию 7-8 долларов А так, дельфины очень классные, отмечу и тренера, который все объяснил и рассказал на русском языке
1. Плавать 5 минут с дельфинами 2. Снимать на телефон нельзя, вас снимает фотограф и просят они за одну фотографию 7-8 долларов А так, дельфины очень классные, отмечу и тренера, который все объяснил и рассказал на русском языке
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l
Если будет возможность, обязательно посетите Дельфинарий, Вы получите массу новых впечатлений и положительных эмоций!
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T
Дельфины - великолепны! На них можно смотреть часами и не насмотреться!
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w
Отличный дельфинарий. Все это под открытым небом, почти в естестенной среде
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Входит в следующие категории Хургады
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