Diaa M. проводит ещё 1 экскурсию

Подарите себе и своим близким незабываемые минуты. Погрузитесь в океан положительных эмоций и детского восторга. Прикоснитесь к чуду и почувствуйте гармонию с дикой природой. Программа плавания включает в себя танец 💃 с дельфином (держась за грудные плавники), проезд с дельфином (держась за спинной плавник) и непосредственно тесный контакт с дельфином.