Diaa M. проводит ещё 1 экскурсию

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Плавание с дельфинами в Хургаде

Diaa M.
Diaa M. – Гид из Хургады
Плавание с дельфинами в Хургаде
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Плавание с дельфинами в Хургаде
Плавание с дельфинами в Хургаде
Подарите себе и своим близким незабываемые минуты. Погрузитесь в океан положительных эмоций и детского восторга. Прикоснитесь к чуду и почувствуйте гармонию с дикой природой. Программа плавания включает в себя танец 💃 с дельфином (держась за грудные плавники), проезд с дельфином (держась за спинной плавник) и непосредственно тесный контакт с дельфином.
Что входит
  • Трансфер из / до отеля
  • Входной билет в Дельфинарий на плавание с дельфинами.
  • Плавание с дельфинами.
Что не входит
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Личные расходы
  • Чаевые.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Плавание с дельфинами в Хургаде
Плавание с дельфинами в Хургаде
Плавание с дельфинами в Хургаде
Плавание с дельфинами в Хургаде

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Diaa M.
Diaa M.
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