Diaa M. проводит ещё 1 экскурсию

Подарите себе и своим близким незабываемые минуты. Погрузитесь в океан положительных эмоций и детского восторга. Прикоснитесь к чуду и почувствуйте гармонию с дикой природой. Программа плавания включает в себя танец 💃 с дельфином (держась за грудные плавники), проезд с дельфином (держась за спинной плавник) и непосредственно тесный контакт с дельфином.
Что входит
Трансфер из / до отеля
Входной билет в Дельфинарий на плавание с дельфинами.
Плавание с дельфинами.
Что не входит
Дополнительные расходы, не входящие в программу
Личные расходы
Чаевые.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.