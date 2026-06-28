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мы их и не увидим. Но что творилось на самом деле! Дельфины были, они великолепны! Но что мы делаем с ними, это ужасно! Одновременно с десяток катеров, с них спускаются в воду люди, лодки моторные загоняют дельфинов в угол, заставляют их разворачиваться туда, куда всех желающих с ними поплавать/потрогать/ сфотографировать сбросили в воду! И такие загоны только для нас длились минут сорок! А для дельфинов это твориться целый день! Каждый день! Это чудовищно! 🤦Жалко их! Мы не люди, мы там, в ИХ ДОМЕ - зло! Что касается рифов- скоро там не будет рифов😩! И опять же эту красоту мы же и губим, каждая яхта тарахтит, масло на воде огромными пятнами, плавает мусор! А вообще посмотрев эту красоту конечно стоит! Незабываемо! Мой совет- берите свои камеры, телефоны зачехляйте, снимайте сами! То, что вам потом предложат навЯзчиво купить их виде и фото, которые они делаю во время погружения - ну такое … За 20$ уболтали на 20 фото, где есть я и20 видео где есть дельфины и где я попалась при погружении! Получила, и … 🥳🤥🤑 сама виновата, повелась! 10 кусочков по 9 сек все что можно, фото нет совсем. Развод! Выводы делать вам! Но море прекрасное, рыбки и дельфины волшебные! Захочу ли я еще? Возможно, но не к дельфинам точно, 😭 Добавлю- команда была супер!!! Но маски лучше брать свои