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Дом дельфинов – экскурсии в Хургаде

Найдено 4 экскурсии в категории «Дом дельфинов» в Хургаде, цены от $14, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
На яхте
6 часов
-
20%
95 отзывов
Групповая
до 25 чел.
В тренде
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Начало: Забираем из отеля
Завтра в 07:30
10 июл в 07:30
$14.40$18 за человека
Плавание с дельфинами в Хургаде
2 часа
22 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Плавание с дельфинами в Хургаде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:30 и 13:30
$60 за человека
Дом Дельфинов
8 часов
2 отзыва
Групповая
Дом Дельфинов
Начало: В холле отеля возле ресепшена
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 07:45 (обратно — в 16:00).
Завтра в 07:45
11 июл в 07:45
$25 за человека
Шоу дельфинов в Хургаде - яркое семейное представление
На автобусе
3 часа
Групповая
Шоу дельфинов в Хургаде - яркое семейное представление
Начало: Ваш отель в Хургаде
$17 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Н
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Всё понравилось,были и дельфины и остановки для снорклинга,интересней чем поездка на острова.
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И
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Всё супер.
Дельфинов видели и над водой на первой остановке.
И на второй.
С ними плавают,кто хорошо умеет плавать.
И на третьей остановке мне повезло,я увидела дельфина под водой -и испытала яркие эмоции,мне очень понравилось 🥰
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N
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Увидели дельфина, правда, только одного, почему-то… Поплавали с ним)))) Потом плавали в коралловой лагуне. Экскурсия организована очень хорошо!!!!
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Е
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Если тезисно-все было супер. Если развернуто: сама яхта была в хорошем состоянии: чисто, команда следит за соблюдением определенных правил, чтобы
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эту чистоту поддерживать. Кормили разнообразно и вкусно: рис, паста, запеченный картофель, мясные колбаски, курица в панировке и 5 видов салатов. Дельфинов мы видели, команда яхты вела «охоту» за ними, чтобы мы с ними поплавали. Далее мы 2 раза останавливались в разных местах для снорклинга. Маски с трубками при нас мыли. На яхте было около 30 туристов, но это количество никак не ощущалось. Из туристов в основном были иностранцы, русских было около 6 человек (это для нас было хорошо). Гиды проводили обучение на Английском, но немного на русском разговаривают. Команда очень внимательная и веселая. Уехали с экскурсии в исключительно хорошем настроении

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И
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Я довольна проведенным временем! Все было прекрасно, все понравилось.
Буду в дальнейшем пользоваться вашими услугами.
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Р
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Общее впечатление положительное. 👍 Я была с двумя детьми 6 и 12 лет. Дети в восторге остались) ныряли с масками
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три раза, по времени хватило насладиться) видели дельфинов, рыбок)трансфер был, так же на сайте за троих посчитали 40 долларов, а перед экскурсией, сказали доплатить по 5 долларов, якобы налог. видео и фотосъёмка так же есть, отдельно оплачивать. обед был сытным,напитки бесплатны (кола, кофе). русскоговорящих не было, но это проблема, все было понятно)в 8:30 трансфер забрал, в 14.30 были в отеле

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О
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
У меня двоякое впечатление. Объясню. Дом дельфинов - это место где они живут, их среда обитания. Нас предупредили, что может
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мы их и не увидим. Но что творилось на самом деле! Дельфины были, они великолепны! Но что мы делаем с ними, это ужасно! Одновременно с десяток катеров, с них спускаются в воду люди, лодки моторные загоняют дельфинов в угол, заставляют их разворачиваться туда, куда всех желающих с ними поплавать/потрогать/ сфотографировать сбросили в воду! И такие загоны только для нас длились минут сорок! А для дельфинов это твориться целый день! Каждый день! Это чудовищно! 🤦Жалко их! Мы не люди, мы там, в ИХ ДОМЕ - зло! Что касается рифов- скоро там не будет рифов😩! И опять же эту красоту мы же и губим, каждая яхта тарахтит, масло на воде огромными пятнами, плавает мусор! А вообще посмотрев эту красоту конечно стоит! Незабываемо! Мой совет- берите свои камеры, телефоны зачехляйте, снимайте сами! То, что вам потом предложат навЯзчиво купить их виде и фото, которые они делаю во время погружения - ну такое … За 20$ уболтали на 20 фото, где есть я и20 видео где есть дельфины и где я попалась при погружении! Получила, и … 🥳🤥🤑 сама виновата, повелась! 10 кусочков по 9 сек все что можно, фото нет совсем. Развод! Выводы делать вам! Но море прекрасное, рыбки и дельфины волшебные! Захочу ли я еще? Возможно, но не к дельфинам точно, 😭 Добавлю- команда была супер!!! Но маски лучше брать свои

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И
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Замечательно провели время! Очень красивая и интересная экскурсия! Особенно хотелось бы отметить отличную работу команды на яхте! Все гиды были внимательны к каждому туристу на борту. Рекомендую эту экскурсию на 100%!
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А
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Классная экскурсия. Купались с дельфинами. Встретили стаю из 10-15 дельфинов. Снорклинг тоже нормально, но в Шарме рыбы больше и рифы
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интереснее.
На яхте были Китай, Голландия, Германия и ещё из других стран.
Иосиф, так звали гида с нашей яхты - очень прикольный чел. Рекомендую эту экскурсию всем всем!

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I
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Все было бы неплохо, если бы около первого рифа наш корабль не сломался. . пришлось все время провести в одном
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месте, а в конце нас прицепили к другому кораблю и мы превратились в катамаран. . тоже - приключение. Подводный мир - прекрасен. Дельфины были👍

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Всего 119 отзывов в Хургаде в категории "Дом дельфинов"

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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Дом дельфинов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской;
  2. Плавание с дельфинами в Хургаде;
  3. Дом Дельфинов;
  4. Шоу дельфинов в Хургаде - яркое семейное представление.
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Луксор;
  2. Долина Царей;
  3. Пирамиды Гизы;
  4. Эль-Гуна;
  5. Город мертвых;
  6. Набережная;
  7. Гиза;
  8. Рыбный Рынок;
  9. Аквариум;
  10. Остров Гифтун.
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июле 2026
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