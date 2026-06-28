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20%
Групповая
до 25 чел.
В трендеДом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Начало: Забираем из отеля
Завтра в 07:30
10 июл в 07:30
$14.40
$18 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Плавание с дельфинами в Хургаде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:30 и 13:30
$60 за человека
Групповая
Дом Дельфинов
Начало: В холле отеля возле ресепшена
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 07:45 (обратно — в 16:00).
Завтра в 07:45
11 июл в 07:45
$25 за человека
Групповая
Шоу дельфинов в Хургаде - яркое семейное представление
Начало: Ваш отель в Хургаде
$17 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Н
Всё понравилось,были и дельфины и остановки для снорклинга,интересней чем поездка на острова.
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И
Всё супер.
Дельфинов видели и над водой на первой остановке.
И на второй.
С ними плавают,кто хорошо умеет плавать.
И на третьей остановке мне повезло,я увидела дельфина под водой -и испытала яркие эмоции,мне очень понравилось 🥰
Дельфинов видели и над водой на первой остановке.
И на второй.
С ними плавают,кто хорошо умеет плавать.
И на третьей остановке мне повезло,я увидела дельфина под водой -и испытала яркие эмоции,мне очень понравилось 🥰
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N
Увидели дельфина, правда, только одного, почему-то… Поплавали с ним)))) Потом плавали в коралловой лагуне. Экскурсия организована очень хорошо!!!!
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Е
Если тезисно-все было супер. Если развернуто: сама яхта была в хорошем состоянии: чисто, команда следит за соблюдением определенных правил, чтобы
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И
Я довольна проведенным временем! Все было прекрасно, все понравилось.
Буду в дальнейшем пользоваться вашими услугами.
Буду в дальнейшем пользоваться вашими услугами.
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Р
Общее впечатление положительное. 👍 Я была с двумя детьми 6 и 12 лет. Дети в восторге остались) ныряли с масками
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О
У меня двоякое впечатление. Объясню. Дом дельфинов - это место где они живут, их среда обитания. Нас предупредили, что может
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И
Замечательно провели время! Очень красивая и интересная экскурсия! Особенно хотелось бы отметить отличную работу команды на яхте! Все гиды были внимательны к каждому туристу на борту. Рекомендую эту экскурсию на 100%!
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А
Классная экскурсия. Купались с дельфинами. Встретили стаю из 10-15 дельфинов. Снорклинг тоже нормально, но в Шарме рыбы больше и рифы
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I
Все было бы неплохо, если бы около первого рифа наш корабль не сломался. . пришлось все время провести в одном
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Всего 119 отзывов в Хургаде в категории "Дом дельфинов"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Дом дельфинов»
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